Зеленський провів нараду про концепцію святкування 30-річчя незалежності: "Покажемо, що українцям є чим пишатися"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками уряду щодо напрацювання єдиної концепції святкування 30-річчя незалежності України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глава держави зазначив, що всі заходи мають не просто фокусуватися на історії, а й показати визначальні напрями розвитку майбутнього нашої країни. Кожне міністерство представить особливий, видатний проєкт у своїй царині, який сприятиме розвитку України.
"Має бути не лише 30 років досвіду, а й погляд на 30 років уперед. Важливою залишається концепція єдності та зміцнення іміджу України як повноправного партнера на міжнародній арені", – наголосив Зеленський.
У переддень 30-річного ювілею незалежності відбудеться саміт "Кримська платформа" із залученням міжнародних партнерів України. "Ця подія матиме історичну цінність. Ми об’єднаємо зусилля всіх країн, які допомагають з вирішенням питань мешканців Криму та деокупації півострова", – зазначив Зеленський.
"Безпосередньо в день народження України поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки. Крім того, ввечері відбудеться святковий концерт. Очікується приїзд лідерів багатьох держав – партнерів та друзів України", - говориться в повідомленні.
Зеленський також нагадав, що 2021-й – це рік визначних дат в історії України.
"Цього року в нас особливі річниці як трагічних сторінок нашої історії, так і тих моментів і видатних українців, якими ми пишаємося. Ми по-особливому згадаємо й 80-ту річницю Бабиного Яру, і 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи. Але історія України – це не лише трагізм. Я радий, що цього року ми відзначаємо 150-річчя Лесі Українки. Ми гідно нагадаємо про цю видатну особистість світового масштабу. І особливу увагу ми приділимо як 25-річчю Конституції України, так і 30-й річниці незалежності. Покажімо, що українцям є чим пишатися", – наголосив Президент.
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У нас було 3 проекти космодрому, 48 космічних апаратів в проекті угруповання, проект місячної бази і угода про співпрацю в космічній сфері з Суданом. Не те, щоби це був необхідний запас для провадження космічної діяльності, але якщо почав збирати робочі групи, стає важко зупинитися. Єдине, що викликало у мене занепокоєння - це запуски до дат. Ніщо на світі не буває більш безпорадним, безвідповідальним і порочним, ніж запуски до дат. Я знав, що рано чи пізно ми перейдемо і на цю гидоту.
Гордости полные кипы.
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Теперь только поющие трусы и говорящие зеленые жопы.
Hon. Judge Dredd
@Dredd_Director
"До Дня Незалежності ми повинні зробить новий супутник, супутники летять, будєм всєх бомбіть с космоса" - заявив В.Зеленский
Хто приїде ?
Так коронавірус же ? Все онлайн ...
Ти знову, україноненависник, топтатимешся по =сцені= у кольорах українського прапору ?