УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4944 відвідувача онлайн
Новини Політика України
6 169 152
День Незалежності (607) Зеленський (17439)

Зеленський провів нараду про концепцію святкування 30-річчя незалежності: "Покажемо, що українцям є чим пишатися"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський провів нараду про концепцію святкування 30-річчя незалежності:

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками уряду щодо напрацювання єдиної концепції святкування 30-річчя незалежності України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави зазначив, що всі заходи мають не просто фокусуватися на історії, а й показати визначальні напрями розвитку майбутнього нашої країни. Кожне міністерство представить особливий, видатний проєкт у своїй царині, який сприятиме розвитку України.

"Має бути не лише 30 років досвіду, а й погляд на 30 років уперед. Важливою залишається концепція єдності та зміцнення іміджу України як повноправного партнера на міжнародній арені", – наголосив Зеленський.

У переддень 30-річного ювілею незалежності відбудеться саміт "Кримська платформа" із залученням міжнародних партнерів України. "Ця подія матиме історичну цінність. Ми об’єднаємо зусилля всіх країн, які допомагають з вирішенням питань мешканців Криму та деокупації півострова", – зазначив Зеленський.

Читайте також: Офіс Президента планує запросити Байдена в Україну на 30-річчя Незалежності

"Безпосередньо в день народження України поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки. Крім того, ввечері відбудеться святковий концерт. Очікується приїзд лідерів багатьох держав – партнерів та друзів України", - говориться в повідомленні.

Зеленський також нагадав, що 2021-й – це рік визначних дат в історії України.

"Цього року в нас особливі річниці як трагічних сторінок нашої історії, так і тих моментів і видатних українців, якими ми пишаємося. Ми по-особливому згадаємо й 80-ту річницю Бабиного Яру, і 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи. Але історія України – це не лише трагізм. Я радий, що цього року ми відзначаємо 150-річчя Лесі Українки. Ми гідно нагадаємо про цю видатну особистість світового масштабу. І особливу увагу ми приділимо як 25-річчю Конституції України, так і 30-й річниці незалежності. Покажімо, що українцям є чим пишатися", – наголосив Президент.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+36
опять будет лобода и всякоге руское Г плясать на майдане ?
показати весь коментар
02.02.2021 19:57
+27
😆клоунесса моника
показати весь коментар
02.02.2021 19:57
+25
Дадуда! Сбацайте на рояле что-нибудь из своего любимого, господин президент!
Зеленский провел совещание о концепции празднования 30-летия независимости: "Покажем, что украинцам есть чем гордиться" - Цензор.НЕТ 6684
показати весь коментар
02.02.2021 20:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Конем со звездой во лбу. Очень даже можно гордится, не у каждого есть такие кони. У нас есть.
показати весь коментар
02.02.2021 20:32 Відповісти
Цікаво буде на усе це подивитися.
показати весь коментар
02.02.2021 20:32 Відповісти
ты совсем идиот,если за два года не надивився...
показати весь коментар
02.02.2021 20:49 Відповісти
На концепцію розвитку України на 30 років вперед? Пані в божевільню Інтернет провели?
показати весь коментар
02.02.2021 20:50 Відповісти
Только идиотам может быть интересна концепция развития Украины от "лиги смеха"...
показати весь коментар
02.02.2021 20:53 Відповісти
В наших міністерствах не вона працює- там фахові спеціалісти, прийняті на роботу після потужних реформ Пороха. Чи ти не віриш в потужні 144 реформи Пороха? То попроси тоді укольчик в свого психіатра.
показати весь коментар
02.02.2021 20:59 Відповісти
В наших министерствах уже почти два года работают 95 квартал и плагиаторы-окстись ,зебил
показати весь коментар
02.02.2021 21:27 Відповісти
В наших міністерствах десятки тисяч робітників, яких ніхто не міняв з часів Пороха. А ти далі неси свою чушь- она должна быть полной, придурочная.
показати весь коментар
02.02.2021 22:01 Відповісти
Вообще то ,простых работников,скорей всего, лет 30ть не меняли,зебил)вот только какое они имеют отношение к балагану зекретина ,видно,только тебе одному на свете и понятно...у зебилов мозг шо у кацапов челюсть-в обоих случаях "особенные" ))))
показати весь коментар
02.02.2021 22:28 Відповісти
Я взагалі тут практично в повній меншості на відміни від натовпу подібних тобі придурків.
показати весь коментар
03.02.2021 02:40 Відповісти
Купи квиток на Вечірній квартал. Надивишся!
показати весь коментар
02.02.2021 21:12 Відповісти
Дурню не дивлюся.
показати весь коментар
02.02.2021 21:59 Відповісти
як би воно знову Тризуб не підмінило триздой(((
показати весь коментар
02.02.2021 20:32 Відповісти
я вже чогось таки соромлюсь.....
показати весь коментар
02.02.2021 20:33 Відповісти
///
Зеленский провел совещание о концепции празднования 30-летия независимости: "Покажем, что украинцам есть чем гордиться" - Цензор.НЕТ 6057

..
показати весь коментар
02.02.2021 20:34 Відповісти
В списке почётных гостей - Киркоров, Зверев и Пенкин....
показати весь коментар
02.02.2021 20:37 Відповісти
Делаем ставки - парад будет Принимать еще Зеленский или к этому времени его снесут?....я думаю 50 на 50)))....
показати весь коментар
02.02.2021 20:37 Відповісти
Голой жопой по неструганим дошкам !
показати весь коментар
02.02.2021 20:39 Відповісти
есть чем гордится дийсно голой жопой 80% народа на субсидиях а украинское жидовство в шоколаде
показати весь коментар
02.02.2021 21:18 Відповісти
Aleksei Parnowski

9 мин. ·

У нас було 3 проекти космодрому, 48 космічних апаратів в проекті угруповання, проект місячної бази і угода про співпрацю в космічній сфері з Суданом. Не те, щоби це був необхідний запас для провадження космічної діяльності, але якщо почав збирати робочі групи, стає важко зупинитися. Єдине, що викликало у мене занепокоєння - це запуски до дат. Ніщо на світі не буває більш безпорадним, безвідповідальним і порочним, ніж запуски до дат. Я знав, що рано чи пізно ми перейдемо і на цю гидоту.
показати весь коментар
02.02.2021 20:43 Відповісти
Власов Сергей b3083465 Зеленський провів нараду про концепцію святкування 30-річчя незалежності: "Покажемо, що українцям є чим пишатися" - Цензор.НЕТ 9982 "Страх и ненависть в Лас- Вегасе"
показати весь коментар
02.02.2021 22:28 Відповісти
Зеленский провел совещание о концепции празднования 30-летия независимости: "Покажем, что украинцам есть чем гордиться" - Цензор.НЕТ 7014
показати весь коментар
02.02.2021 20:45 Відповісти
Зеленський провів нараду про концепцію святкування 30-річчя незалежності: "Покажемо, що українцям є чим пишатися" - Цензор.НЕТ 2115
показати весь коментар
03.02.2021 00:46 Відповісти
Чую мову чиїсь грошей та добровольців -словоблудів,майже нема патріотів-державників........
показати весь коментар
02.02.2021 20:45 Відповісти
Та да...это пугало только хреновые клоунские балаганы умеет устраивать...представляю,чтоб это чмо ,отводящее наши войска с нашей же земли,было в президентах в 2014м...
показати весь коментар
02.02.2021 20:47 Відповісти
Зеленский провел совещание о концепции празднования 30-летия независимости: "Покажем, что украинцам есть чем гордиться" - Цензор.НЕТ 5087 Зеленский провел совещание о концепции празднования 30-летия независимости: "Покажем, что украинцам есть чем гордиться" - Цензор.НЕТ 5502
показати весь коментар
02.02.2021 20:48 Відповісти
ты бл уже в прошлом году показал креативщик гребаный
показати весь коментар
02.02.2021 20:53 Відповісти
Зеленский провел совещание о концепции празднования 30-летия независимости: "Покажем, что украинцам есть чем гордиться" - Цензор.НЕТ 6303
показати весь коментар
02.02.2021 20:54 Відповісти
Зеленський провів нараду про концепцію святкування 30-річчя незалежності: "Покажемо, що українцям є чим пишатися" - Цензор.НЕТ 194
показати весь коментар
02.02.2021 21:06 Відповісти
Так беня требует...и так его дубину пришлось погнать
показати весь коментар
02.02.2021 21:29 Відповісти
НАБУ. СБУ, САП, ОГПУ и что там ще мы содержим, вы где? А, понятно, в доле...
показати весь коментар
02.02.2021 22:52 Відповісти
Например гордиться тем, что патриоты без суда и обвинительного приговора годами в СИЗО сидят. В то время как всякие нехорошие одпуйловные человеки типа портнова, бондаренко, шария и пр.открыто глумятся над Украиной и украинцами...
Гордости полные кипы.
показати весь коментар
02.02.2021 21:09 Відповісти
Надеюсь, к 30-летию независимости, Украина сможет гордится тем, что избавилась и от этого врага.
показати весь коментар
02.02.2021 21:12 Відповісти
Было чем гордиться до 2019 года.

Теперь только поющие трусы и говорящие зеленые жопы.
показати весь коментар
02.02.2021 21:14 Відповісти
може зеленский тряхнет молодостью и забацает членом мурку?
показати весь коментар
02.02.2021 21:20 Відповісти
НАША ГОРДОСТЬ.
Зеленський провів нараду про концепцію святкування 30-річчя незалежності: "Покажемо, що українцям є чим пишатися" - Цензор.НЕТ 6334
показати весь коментар
02.02.2021 21:28 Відповісти




Hon. Judge Dredd

@Dredd_Director

"До Дня Незалежності ми повинні зробить новий супутник, супутники летять, будєм всєх бомбіть с космоса" - заявив В.ЗеленскийЗеленський провів нараду про концепцію святкування 30-річчя незалежності: "Покажемо, що українцям є чим пишатися" - Цензор.НЕТ 8024
показати весь коментар
02.02.2021 22:10 Відповісти
Тьфу!
показати весь коментар
02.02.2021 21:30 Відповісти
изюминкой торжества будет номер- играющая пыпыська
показати весь коментар
02.02.2021 21:41 Відповісти
Наркомана в психдипансер.
показати весь коментар
02.02.2021 21:55 Відповісти
Давайте повторим тот шабаш что уже был - только масштаба нада больше так шоб уже наверняка весь мир увидил
показати весь коментар
02.02.2021 22:01 Відповісти
"Дайте ему селедки")))
показати весь коментар
02.02.2021 22:44 Відповісти
А шоб ти всрався і води ніде не було !!!
показати весь коментар
02.02.2021 22:47 Відповісти
ОН ШО ХАПАТЬ И БУХАТЬ БРОСИЛ !?)
показати весь коментар
03.02.2021 03:07 Відповісти
Блин опять Верку Сердючку выведит на сцену
показати весь коментар
03.02.2021 07:01 Відповісти
По ходу, дія наркоти від понеділка ще не вивітрилася ...
Хто приїде ?
Так коронавірус же ? Все онлайн ...
Ти знову, україноненависник, топтатимешся по =сцені= у кольорах українського прапору ?
показати весь коментар
03.02.2021 08:08 Відповісти
Пізно,Воно його на Мендельші стерло.
показати весь коментар
03.02.2021 11:10 Відповісти
Наверняка сбацает мурку писюном своим обрезанным)
показати весь коментар
04.02.2021 15:50 Відповісти
Ну это то что Писюнист любит делать Show must go on!
показати весь коментар
07.02.2021 22:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 