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Зеленский провел совещание о концепции празднования 30-летия независимости: "Покажем, что украинцам есть чем гордиться"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский провел совещание о концепции празднования 30-летия независимости:

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями правительства по наработке единой концепции празднования 30-летия независимости Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства отметил, что все мероприятия должны не просто фокусироваться на истории, но и показать определяющие направления развития будущего нашей страны. Каждое министерство представит особый, выдающийся проект в своей области, который будет способствовать развитию Украины.

"Должно быть не только 30 лет опыта, но и взгляд на 30 лет вперед. Важной остается концепция единства и укрепления имиджа Украины как полноправного партнера на международной арене ", - подчеркнул Зеленский.

В канун 30-летнего юбилея независимости пройдет саммит "Крымская платформа" с привлечением международных партнеров Украины. "Это событие будет иметь историческую ценность. Мы объединим усилия всех стран, которые помогают с решением вопросов жителей Крыма и деоккупации полуострова ", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Президента планирует пригласить Байдена в Украину на 30-летие Независимости

"Непосредственно в день рождения Украины наряду с другими мерами будет проведен парад с привлечением военной техники. Кроме того, вечером состоится праздничный концерт. Ожидается приезд лидеров многих государств - партнеров и друзей Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский также напомнил, что 2021-й - это год выдающихся дат в истории Украины.

"В этом году у нас особые годовщины как трагических страниц нашей истории, так и тех моментов и выдающихся украинцев, которыми мы гордимся. Мы по-особенному вспомним и 80-ю годовщину Бабьего Яра, и 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы. Но история Украины - это не только трагизм. Я рад, что в этом году мы отмечаем 150-летие Леси Украинки. Мы достойно напомним об этой выдающейся личности мирового масштаба. И особое внимание мы уделим как 25-летию Конституции Украины, так и 30-й годовщине независимости. Покажем, что украинцам есть чем гордиться ", - подчеркнул Президент.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+36
опять будет лобода и всякоге руское Г плясать на майдане ?
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02.02.2021 19:57
+27
😆клоунесса моника
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02.02.2021 19:57
+25
Дадуда! Сбацайте на рояле что-нибудь из своего любимого, господин президент!
Зеленский провел совещание о концепции празднования 30-летия независимости: "Покажем, что украинцам есть чем гордиться" - Цензор.НЕТ 6684
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02.02.2021 20:06
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Страница 2 из 2
Конем со звездой во лбу. Очень даже можно гордится, не у каждого есть такие кони. У нас есть.
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02.02.2021 20:32 Ответить
Цікаво буде на усе це подивитися.
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02.02.2021 20:32 Ответить
ты совсем идиот,если за два года не надивився...
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02.02.2021 20:49 Ответить
На концепцію розвитку України на 30 років вперед? Пані в божевільню Інтернет провели?
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02.02.2021 20:50 Ответить
Только идиотам может быть интересна концепция развития Украины от "лиги смеха"...
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02.02.2021 20:53 Ответить
В наших міністерствах не вона працює- там фахові спеціалісти, прийняті на роботу після потужних реформ Пороха. Чи ти не віриш в потужні 144 реформи Пороха? То попроси тоді укольчик в свого психіатра.
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02.02.2021 20:59 Ответить
В наших министерствах уже почти два года работают 95 квартал и плагиаторы-окстись ,зебил
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02.02.2021 21:27 Ответить
В наших міністерствах десятки тисяч робітників, яких ніхто не міняв з часів Пороха. А ти далі неси свою чушь- она должна быть полной, придурочная.
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02.02.2021 22:01 Ответить
Вообще то ,простых работников,скорей всего, лет 30ть не меняли,зебил)вот только какое они имеют отношение к балагану зекретина ,видно,только тебе одному на свете и понятно...у зебилов мозг шо у кацапов челюсть-в обоих случаях "особенные" ))))
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02.02.2021 22:28 Ответить
Я взагалі тут практично в повній меншості на відміни від натовпу подібних тобі придурків.
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03.02.2021 02:40 Ответить
Купи квиток на Вечірній квартал. Надивишся!
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02.02.2021 21:12 Ответить
Дурню не дивлюся.
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02.02.2021 21:59 Ответить
як би воно знову Тризуб не підмінило триздой(((
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02.02.2021 20:32 Ответить
я вже чогось таки соромлюсь.....
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02.02.2021 20:33 Ответить
///
Зеленский провел совещание о концепции празднования 30-летия независимости: "Покажем, что украинцам есть чем гордиться" - Цензор.НЕТ 6057

..
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02.02.2021 20:34 Ответить
В списке почётных гостей - Киркоров, Зверев и Пенкин....
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02.02.2021 20:37 Ответить
Делаем ставки - парад будет Принимать еще Зеленский или к этому времени его снесут?....я думаю 50 на 50)))....
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02.02.2021 20:37 Ответить
Голой жопой по неструганим дошкам !
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02.02.2021 20:39 Ответить
есть чем гордится дийсно голой жопой 80% народа на субсидиях а украинское жидовство в шоколаде
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02.02.2021 21:18 Ответить
Aleksei Parnowski

9 мин. ·

У нас було 3 проекти космодрому, 48 космічних апаратів в проекті угруповання, проект місячної бази і угода про співпрацю в космічній сфері з Суданом. Не те, щоби це був необхідний запас для провадження космічної діяльності, але якщо почав збирати робочі групи, стає важко зупинитися. Єдине, що викликало у мене занепокоєння - це запуски до дат. Ніщо на світі не буває більш безпорадним, безвідповідальним і порочним, ніж запуски до дат. Я знав, що рано чи пізно ми перейдемо і на цю гидоту.
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02.02.2021 20:43 Ответить
Власов Сергей b3083465 Зеленський провів нараду про концепцію святкування 30-річчя незалежності: "Покажемо, що українцям є чим пишатися" - Цензор.НЕТ 9982 "Страх и ненависть в Лас- Вегасе"
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02.02.2021 22:28 Ответить
Зеленский провел совещание о концепции празднования 30-летия независимости: "Покажем, что украинцам есть чем гордиться" - Цензор.НЕТ 7014
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02.02.2021 20:45 Ответить
Зеленський провів нараду про концепцію святкування 30-річчя незалежності: "Покажемо, що українцям є чим пишатися" - Цензор.НЕТ 2115
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03.02.2021 00:46 Ответить
Чую мову чиїсь грошей та добровольців -словоблудів,майже нема патріотів-державників........
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02.02.2021 20:45 Ответить
Та да...это пугало только хреновые клоунские балаганы умеет устраивать...представляю,чтоб это чмо ,отводящее наши войска с нашей же земли,было в президентах в 2014м...
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02.02.2021 20:47 Ответить
Зеленский провел совещание о концепции празднования 30-летия независимости: "Покажем, что украинцам есть чем гордиться" - Цензор.НЕТ 5087 Зеленский провел совещание о концепции празднования 30-летия независимости: "Покажем, что украинцам есть чем гордиться" - Цензор.НЕТ 5502
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02.02.2021 20:48 Ответить
ты бл уже в прошлом году показал креативщик гребаный
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02.02.2021 20:53 Ответить
Зеленский провел совещание о концепции празднования 30-летия независимости: "Покажем, что украинцам есть чем гордиться" - Цензор.НЕТ 6303
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02.02.2021 20:54 Ответить
Зеленський провів нараду про концепцію святкування 30-річчя незалежності: "Покажемо, що українцям є чим пишатися" - Цензор.НЕТ 194
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02.02.2021 21:06 Ответить
Так беня требует...и так его дубину пришлось погнать
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02.02.2021 21:29 Ответить
НАБУ. СБУ, САП, ОГПУ и что там ще мы содержим, вы где? А, понятно, в доле...
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02.02.2021 22:52 Ответить
Например гордиться тем, что патриоты без суда и обвинительного приговора годами в СИЗО сидят. В то время как всякие нехорошие одпуйловные человеки типа портнова, бондаренко, шария и пр.открыто глумятся над Украиной и украинцами...
Гордости полные кипы.
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02.02.2021 21:09 Ответить
Надеюсь, к 30-летию независимости, Украина сможет гордится тем, что избавилась и от этого врага.
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02.02.2021 21:12 Ответить
Было чем гордиться до 2019 года.

Теперь только поющие трусы и говорящие зеленые жопы.
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02.02.2021 21:14 Ответить
може зеленский тряхнет молодостью и забацает членом мурку?
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02.02.2021 21:20 Ответить
НАША ГОРДОСТЬ.
Зеленський провів нараду про концепцію святкування 30-річчя незалежності: "Покажемо, що українцям є чим пишатися" - Цензор.НЕТ 6334
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02.02.2021 21:28 Ответить




Hon. Judge Dredd

@Dredd_Director

"До Дня Незалежності ми повинні зробить новий супутник, супутники летять, будєм всєх бомбіть с космоса" - заявив В.ЗеленскийЗеленський провів нараду про концепцію святкування 30-річчя незалежності: "Покажемо, що українцям є чим пишатися" - Цензор.НЕТ 8024
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02.02.2021 22:10 Ответить
Тьфу!
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02.02.2021 21:30 Ответить
изюминкой торжества будет номер- играющая пыпыська
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02.02.2021 21:41 Ответить
Наркомана в психдипансер.
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02.02.2021 21:55 Ответить
Давайте повторим тот шабаш что уже был - только масштаба нада больше так шоб уже наверняка весь мир увидил
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02.02.2021 22:01 Ответить
"Дайте ему селедки")))
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02.02.2021 22:44 Ответить
А шоб ти всрався і води ніде не було !!!
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02.02.2021 22:47 Ответить
ОН ШО ХАПАТЬ И БУХАТЬ БРОСИЛ !?)
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03.02.2021 03:07 Ответить
Блин опять Верку Сердючку выведит на сцену
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03.02.2021 07:01 Ответить
По ходу, дія наркоти від понеділка ще не вивітрилася ...
Хто приїде ?
Так коронавірус же ? Все онлайн ...
Ти знову, україноненависник, топтатимешся по =сцені= у кольорах українського прапору ?
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03.02.2021 08:08 Ответить
Пізно,Воно його на Мендельші стерло.
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03.02.2021 11:10 Ответить
Наверняка сбацает мурку писюном своим обрезанным)
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04.02.2021 15:50 Ответить
Ну это то что Писюнист любит делать Show must go on!
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07.02.2021 22:49 Ответить
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