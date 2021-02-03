УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10169 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном
11 280 44
Росія (47208) Донбас (21733) Казанський Денис (303) Тристороння контактна група (826)

Казанський: Росія "хоронить" Мінський формат, засідання ТКГ втратили сенс

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Казанський: Росія

На засіданнях Тристоронньої контактної групи до відеозв'язку підключали "незрозуміло кого і незрозуміло звідки", весь час пішов на перепалки і суперечки.

Про це пише у Фейсбуці член української делегації в ТКГ Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Засідання ТКГ, схоже, остаточно втратили будь-який сенс. Нинішню зустріч політичної підгрупи, як і кілька попередніх, росіяни перетворили на фарс. Без узгодження з українською стороною до відеозв'язку підключали якихось людей - незрозуміло кого і незрозуміло звідки. Звичайно ж, в таких умовах ніякого конструктивного обговорення бути не могло. Весь час пішов на перепалки і суперечки", - повідомив він.

Казанський вважає, що Росія "хоронить" Мінський формат, намагаючись змусити Україну відмовитися від переговорів.

Про це свідчить і форум "Русский Донбасс", який окупанти провели в Донецьку 28 січня, і нова доктрина "російського Донбасу", яку на цьому форумі представили.

Читайте також: 2 і 3 лютого відбудуться засідання Тристоронньої контактної групи. Оприлюднено порядок денний

"Зрозуміло, що в таких умовах жодної реінтеграції ОРДЛО бути не може і про виконання Мінських угод говорити немає сенсу. Росіяни і підконтрольні їм ЛДНР від них відкрито відмовилися", - підкреслив Казанський.

При цьому вийти з переговорів Україна не може, адже саме цього і домагаються окупанти.

"Схоже, без втручання західних країн і зміни формату переговорів, вирішити цю кризу не вийде", - вважає Казанський.

Казанський: Росія хоронить Мінський формат, засідання ТКГ втратили сенс 01
Казанський: Росія хоронить Мінський формат, засідання ТКГ втратили сенс 02
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
самі знаєте хто Плямиsтьій 07

Як тільки оголошується війна проти "хохлів", русскіє із задоволенням беруть до рук зброю та біжуть "полювати на укров".
А під час повстання проти власного царя-вбивці, русскіє починають плясати хороводи з унітазними йоршиками.
А так "адін народ", ага
показати весь коментар
02.02.2021 20:54
+13
"фарс" это синоним России.. ведь в Рашке никогда не было государства..
было все что угодно:
- царский феодализм;
- бюрократический феодализм времен СССР;
- сейчас олигархический феодализм эпохи 21 века;
Обратите внимание, любой "государственный" строй, который декларируется в качестве "идеальной модели справедливого государства", обычно заканчивается феодализмом, в той или иной форме умноженной на многовековую привычку кацапов к крепостному строю..
приведу примеры:
- строили "третий рим" и Центр Православного мира, а получилась отсталая, бесправная "тюрьма народов";
- затем, строили коммунизм на земле, в итоге получилось бюракратическая деспотия и партийный феодализм КПСС;
- затем, строили "Рассию будущего", но построили современный олигархический феодализм 21 века;
это Рассиюшка!.. что бы здесь не строили, получается ГАВНО!
показати весь коментар
02.02.2021 20:53
+11
Казанский: Россия "хоронит" Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл - Цензор.НЕТ 7839
показати весь коментар
02.02.2021 20:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
грядут какие-то изменения...
показати весь коментар
02.02.2021 20:41 Відповісти
Четвертий рік поспіль?
показати весь коментар
02.02.2021 20:49 Відповісти
как подключить к переговорам с кацапией нашего Большого Друга - Штаты?
показати весь коментар
02.02.2021 20:44 Відповісти
Подключить точно так же, как кацы подключают к видеоконференции дырявых. Явочным порядком.
показати весь коментар
02.02.2021 20:49 Відповісти
Какие вообще могут быть переговоры, если гибнут наши солдаты, а "народные республики" открыто говорят, что хотят весь Донбасс? Договориваться о том, где именно будут проходить новые границы?
показати весь коментар
02.02.2021 20:57 Відповісти
У США нет друзей, и нет подруг, они сами себе пиз хороший друг. США к этим переговорам, Украина никак не подключит.
показати весь коментар
02.02.2021 21:12 Відповісти
Ни тебе кацап под "прокси " єто решать.
показати весь коментар
02.02.2021 22:03 Відповісти
Переговоры о чём?О чём с орками вообще говорить ?
показати весь коментар
02.02.2021 21:43 Відповісти
Казанский: Россия "хоронит" Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл - Цензор.НЕТ 8516 Казанский: Россия "хоронит" Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл - Цензор.НЕТ 9207
показати весь коментар
02.02.2021 20:45 Відповісти
уточнение - наш вічний ворог - кацапія.
показати весь коментар
02.02.2021 20:47 Відповісти
А це кажу вже чотири роки. Так не слухають, бісові діти!
показати весь коментар
02.02.2021 20:47 Відповісти
ЗЕлю туди терміново-хай в очі їм гляне,недолугий)
показати весь коментар
02.02.2021 20:47 Відповісти
Россия уже давно бы признала эти бантустаны. Но им нужна вся территория областей. Иначе потом трудно будет менять статус-кво.
показати весь коментар
02.02.2021 20:47 Відповісти
нельзя утрать того, чего не было
показати весь коментар
02.02.2021 20:49 Відповісти
Украине пора усвоить что нужно не защищатся а атаковать агрессора на всех фронтах= провоцировать ,проводить провокационные спецоперации , нужно врать,создавать фейки ,нужно посорить Германию с рассией. Чтобы руские убили немецкого посла. ,а ещё лучше Меркель .Должна быть агрессивная защита ,а не языком ляпать .
показати весь коментар
02.02.2021 20:49 Відповісти
Пока шо зеленые проводят провокационные операции и создают фейки совсем в другую сторону.
показати весь коментар
02.02.2021 20:52 Відповісти
Можно убить Меркель,а потом подкинуть пистолет Ху..лу в чемоданчик Казанский: Россия "хоронит" Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл - Цензор.НЕТ 9485
показати весь коментар
02.02.2021 20:55 Відповісти
Санитары уже посматривают на тебя с подозрением ))
показати весь коментар
02.02.2021 21:10 Відповісти
Я вам дам парабелум. Купляйте парашут і квиток на Люфтганзу. Коли починаємо?
показати весь коментар
02.02.2021 21:49 Відповісти
Казанский: Россия "хоронит" Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл - Цензор.НЕТ 7839
показати весь коментар
02.02.2021 20:52 Відповісти
Казанский: Россия "хоронит" Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл - Цензор.НЕТ 399 Казанский: Россия "хоронит" Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл - Цензор.НЕТ 1085
показати весь коментар
02.02.2021 20:52 Відповісти
"фарс" это синоним России.. ведь в Рашке никогда не было государства..
было все что угодно:
- царский феодализм;
- бюрократический феодализм времен СССР;
- сейчас олигархический феодализм эпохи 21 века;
Обратите внимание, любой "государственный" строй, который декларируется в качестве "идеальной модели справедливого государства", обычно заканчивается феодализмом, в той или иной форме умноженной на многовековую привычку кацапов к крепостному строю..
приведу примеры:
- строили "третий рим" и Центр Православного мира, а получилась отсталая, бесправная "тюрьма народов";
- затем, строили коммунизм на земле, в итоге получилось бюракратическая деспотия и партийный феодализм КПСС;
- затем, строили "Рассию будущего", но построили современный олигархический феодализм 21 века;
это Рассиюшка!.. что бы здесь не строили, получается ГАВНО!
показати весь коментар
02.02.2021 20:53 Відповісти
Куй на рашу разом з мінським форматом!
показати весь коментар
02.02.2021 20:54 Відповісти
самі знаєте хто Плямиsтьій 07

Як тільки оголошується війна проти "хохлів", русскіє із задоволенням беруть до рук зброю та біжуть "полювати на укров".
А під час повстання проти власного царя-вбивці, русскіє починають плясати хороводи з унітазними йоршиками.
А так "адін народ", ага
показати весь коментар
02.02.2021 20:54 Відповісти
Для чого насміхаєтеся над повстанцями? ви що не бачили як вони героїчно закидали сніжками ОМОН ?
показати весь коментар
02.02.2021 21:54 Відповісти
что делать?приходить на заседания и тупо молчать...не обращая внимания на выбрики кацапни.
но ни в коем случае не выходить из переговоров и ни на что не соглашаться.
на Украину за невыполнение санкции не накладываются.а на раху-накладываются Казанский: Россия "хоронит" Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл - Цензор.НЕТ 2094
показати весь коментар
02.02.2021 20:58 Відповісти
какая неожиданность) Ишаки ..ля.
Просрали два года
показати весь коментар
02.02.2021 21:06 Відповісти
Казанский: Россия "хоронит" Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл - Цензор.НЕТ 4384
показати весь коментар
02.02.2021 21:11 Відповісти
Перстень "кацап розводить булки"
показати весь коментар
02.02.2021 21:21 Відповісти
О чем можно говорить с бандитами с большой дороги? ТГК изжила себя еще два года назад! С бандитами на Донбассе уже пора говорить на языке пушек! Дипломатия для русских - это слабость! Они понимают только сильный кулак! А все уговоры - это только бесполезная трата времени и сил, и напрасная гибель наших ребят!
показати весь коментар
02.02.2021 21:16 Відповісти
Выход из этого тупика есть.У нас есть 5 колонна.Начиная от Рабиновича,Фельдмана,Медведчука,Шуфрича и так далее -до сельсовета.Принять закон и интернировать всех до освобождения Крыма и Донбасса.Немало их и в сетях..Создавать обменную базу на основе устных заявлений и проверки доносов.У нас очень много любителей шастать на заработки в орду ,на отдых в Крым.И их туда же.Лишать избирательных .а зачастую и имущественых прав.Телеканалы принудительно закрыть.Нападать США и НАТО нам не разрешат,но при нападении орды всемерную помощь окажут.Поэтому нам надо строить успешную Украину.Первым долгом.Рано или поздно но Крым и Донбасс будут нашими.А пока пусть их кормит Орда.Протесты в орде показывают,что жизнь там будет под конвоем и с карточной системой.
показати весь коментар
02.02.2021 21:24 Відповісти
Хоч Казанський адекватний на відміну від Кравчука і Арестовича.
показати весь коментар
02.02.2021 21:26 Відповісти
Казанський: Росія "ховає" Мінський формат, засідання ТКГ втратили сенс - Цензор.НЕТ 5647
показати весь коментар
02.02.2021 21:28 Відповісти
Підтримую!!!
Міськрада Миколаєва закликала центральну владу ухвалити закон про колабораціонізм
https://espreso.tv/news/2021/02/02/miskrada_mykolayeva_zaklykala_centralnu_vladu_ukhvalyty_zakon_pro_kolaboracionizm
показати весь коментар
02.02.2021 21:28 Відповісти
Казанський: Росія "ховає" Мінський формат, засідання ТКГ втратили сенс - Цензор.НЕТ 1649
показати весь коментар
02.02.2021 21:35 Відповісти
Кацапня понимает только сапогом по морде.
показати весь коментар
02.02.2021 21:51 Відповісти
Рашка нагнітає: ВВХу виступив з погрозами на Давосскому форумі, з"їзд ДиР під егідою армян із рашатудей, зрив мінських переговорів. В Криму закінчується вода в водосховищах, в РФ навальновські бунти, проблеми з добудовою Північного потоку, падіння рейтингів ВВХу. Страшно подумати, але рашанацикам потрібна чергова маленька переможна війна. Надіюся, що "там" не всі такі, як "найвеличніший"
показати весь коментар
02.02.2021 22:05 Відповісти
Чмошник зеленый ведь обещал после ноября 2020 план Б. И где он?
показати весь коментар
02.02.2021 22:42 Відповісти
Вещи надо называть своими именами.
- Россия никогда не соблюдала, не соблюдает и не будет соблюдать своих обязательств, ни устных, ни письменных.
- Снижение интенсивности российских обстрелов и уменьшение потерь на порядок есть, вероятно, временная оплата уступок Путину интересов Украины и обещаний со стороны Ермака-Зеленского.
- Нарушение "перемирия" со стороны России это и есть срыв "перемирия", жонглирование словами лишь затуманивает суть и вводит в заблуждение.
- Не чувствуется энергичного противодействия, протестов на государственном уровне - наоборот, чувствуется боязнь потери рейтинга Зеленского.
- Если отбросить словесную шелуху, то видно, что провластная команда занимается имитацией деятельности, не обладая профессионализмом и маскируя подлинные цели подчинения российскому агрессору.
показати весь коментар
02.02.2021 23:07 Відповісти
ну это в общем давно ожидалось и никуда не девалось. война до полного развала мордора
показати весь коментар
02.02.2021 23:35 Відповісти
 
 