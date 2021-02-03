Казанський: Росія "хоронить" Мінський формат, засідання ТКГ втратили сенс
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На засіданнях Тристоронньої контактної групи до відеозв'язку підключали "незрозуміло кого і незрозуміло звідки", весь час пішов на перепалки і суперечки.
Про це пише у Фейсбуці член української делегації в ТКГ Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
"Засідання ТКГ, схоже, остаточно втратили будь-який сенс. Нинішню зустріч політичної підгрупи, як і кілька попередніх, росіяни перетворили на фарс. Без узгодження з українською стороною до відеозв'язку підключали якихось людей - незрозуміло кого і незрозуміло звідки. Звичайно ж, в таких умовах ніякого конструктивного обговорення бути не могло. Весь час пішов на перепалки і суперечки", - повідомив він.
Казанський вважає, що Росія "хоронить" Мінський формат, намагаючись змусити Україну відмовитися від переговорів.
Про це свідчить і форум "Русский Донбасс", який окупанти провели в Донецьку 28 січня, і нова доктрина "російського Донбасу", яку на цьому форумі представили.
"Зрозуміло, що в таких умовах жодної реінтеграції ОРДЛО бути не може і про виконання Мінських угод говорити немає сенсу. Росіяни і підконтрольні їм ЛДНР від них відкрито відмовилися", - підкреслив Казанський.
При цьому вийти з переговорів Україна не може, адже саме цього і домагаються окупанти.
"Схоже, без втручання західних країн і зміни формату переговорів, вирішити цю кризу не вийде", - вважає Казанський.
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пизхороший друг. США к этим переговорам, Украина никак не подключит.
было все что угодно:
- царский феодализм;
- бюрократический феодализм времен СССР;
- сейчас олигархический феодализм эпохи 21 века;
Обратите внимание, любой "государственный" строй, который декларируется в качестве "идеальной модели справедливого государства", обычно заканчивается феодализмом, в той или иной форме умноженной на многовековую привычку кацапов к крепостному строю..
приведу примеры:
- строили "третий рим" и Центр Православного мира, а получилась отсталая, бесправная "тюрьма народов";
- затем, строили коммунизм на земле, в итоге получилось бюракратическая деспотия и партийный феодализм КПСС;
- затем, строили "Рассию будущего", но построили современный олигархический феодализм 21 века;
это Рассиюшка!.. что бы здесь не строили, получается ГАВНО!
Як тільки оголошується війна проти "хохлів", русскіє із задоволенням беруть до рук зброю та біжуть "полювати на укров".
А під час повстання проти власного царя-вбивці, русскіє починають плясати хороводи з унітазними йоршиками.
А так "адін народ", ага
но ни в коем случае не выходить из переговоров и ни на что не соглашаться.
на Украину за невыполнение санкции не накладываются.а на раху-накладываются
Просрали два года
Міськрада Миколаєва закликала центральну владу ухвалити закон про колабораціонізм
https://espreso.tv/news/2021/02/02/miskrada_mykolayeva_zaklykala_centralnu_vladu_ukhvalyty_zakon_pro_kolaboracionizm
- Россия никогда не соблюдала, не соблюдает и не будет соблюдать своих обязательств, ни устных, ни письменных.
- Снижение интенсивности российских обстрелов и уменьшение потерь на порядок есть, вероятно, временная оплата уступок Путину интересов Украины и обещаний со стороны Ермака-Зеленского.
- Нарушение "перемирия" со стороны России это и есть срыв "перемирия", жонглирование словами лишь затуманивает суть и вводит в заблуждение.
- Не чувствуется энергичного противодействия, протестов на государственном уровне - наоборот, чувствуется боязнь потери рейтинга Зеленского.
- Если отбросить словесную шелуху, то видно, что провластная команда занимается имитацией деятельности, не обладая профессионализмом и маскируя подлинные цели подчинения российскому агрессору.