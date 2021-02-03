Казанський: Росія "хоронить" Мінський формат, засідання ТКГ втратили сенс

На засіданнях Тристоронньої контактної групи до відеозв'язку підключали "незрозуміло кого і незрозуміло звідки", весь час пішов на перепалки і суперечки.

Про це пише у Фейсбуці член української делегації в ТКГ Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Засідання ТКГ, схоже, остаточно втратили будь-який сенс. Нинішню зустріч політичної підгрупи, як і кілька попередніх, росіяни перетворили на фарс. Без узгодження з українською стороною до відеозв'язку підключали якихось людей - незрозуміло кого і незрозуміло звідки. Звичайно ж, в таких умовах ніякого конструктивного обговорення бути не могло. Весь час пішов на перепалки і суперечки", - повідомив він.

Казанський вважає, що Росія "хоронить" Мінський формат, намагаючись змусити Україну відмовитися від переговорів.

Про це свідчить і форум "Русский Донбасс", який окупанти провели в Донецьку 28 січня, і нова доктрина "російського Донбасу", яку на цьому форумі представили.

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"Зрозуміло, що в таких умовах жодної реінтеграції ОРДЛО бути не може і про виконання Мінських угод говорити немає сенсу. Росіяни і підконтрольні їм ЛДНР від них відкрито відмовилися", - підкреслив Казанський.

При цьому вийти з переговорів Україна не може, адже саме цього і домагаються окупанти.

"Схоже, без втручання західних країн і зміни формату переговорів, вирішити цю кризу не вийде", - вважає Казанський.



