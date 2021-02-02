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Казанский: Россия "хоронит" Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Казанский: Россия

На заседаниях Трехсторонней контактной группы к видеосвязи подключали "непонятно кого и непонятно откуда", все время ушло на перепалки и споры.

Об этом пишет в Фейсбуке член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Заседания ТКГ, похоже, окончательно утратили какой-либо смысл. Сегодняшнюю встречу политической подгруппы, как и несколько предыдущих, россияне превратили в фарс. Без согласования с украинской стороной к видеосвязи подключали каких-то людей - непонятно кого и непонятно откуда. Конечно же, в таких условиях никакого конструктивного обсуждения быть не могло. Все время ушло на перепалки и споры", - сообщил он.

Казанский считает, что Россия "хоронит" Минский формат, пытаясь вынудить Украину отказаться от переговоров.

Читайте на Цензор.НЕТ: Российская сторона на заседании ТКГ предоставила фейковые "доказательства" обстрела ВСУ населенного пункта, все посмеялись, это не прошло, - Арестович

Об этом свидетельствует и форум "Русский Донбасс", который оккупанты провели в Донецке 28 января, и новая доктрина "русского Донбасса", которую на этом форуме представили.

"Понятно, что в таких условиях никакой реинтеграции ОРДЛО быть не может и о выполнении Минских соглашений говорить не имеет смысла. Россияне и подконтрольные им ЛДНР от них открыто отказались", - подчеркнул Казанский.

При этом выйти из переговоров Украина не может, ведь именно этого и добиваются оккупанты.

Также на Цензор.НЕТ: Украина объяснила партнерам цель России на "форуме" в оккупированном Донецке: это была классическая информационная операция, - Кулеба

"Похоже, без вмешательства западных стран и изменения формата переговоров, разрешить этот кризис не получится", - считает Казанский.

Казанский: Россия хоронит Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл 01
Казанский: Россия хоронит Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
самі знаєте хто Плямиsтьій 07

Як тільки оголошується війна проти "хохлів", русскіє із задоволенням беруть до рук зброю та біжуть "полювати на укров".
А під час повстання проти власного царя-вбивці, русскіє починають плясати хороводи з унітазними йоршиками.
А так "адін народ", ага
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02.02.2021 20:54
+13
"фарс" это синоним России.. ведь в Рашке никогда не было государства..
было все что угодно:
- царский феодализм;
- бюрократический феодализм времен СССР;
- сейчас олигархический феодализм эпохи 21 века;
Обратите внимание, любой "государственный" строй, который декларируется в качестве "идеальной модели справедливого государства", обычно заканчивается феодализмом, в той или иной форме умноженной на многовековую привычку кацапов к крепостному строю..
приведу примеры:
- строили "третий рим" и Центр Православного мира, а получилась отсталая, бесправная "тюрьма народов";
- затем, строили коммунизм на земле, в итоге получилось бюракратическая деспотия и партийный феодализм КПСС;
- затем, строили "Рассию будущего", но построили современный олигархический феодализм 21 века;
это Рассиюшка!.. что бы здесь не строили, получается ГАВНО!
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02.02.2021 20:53
+11
Казанский: Россия "хоронит" Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл - Цензор.НЕТ 7839
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02.02.2021 20:52
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грядут какие-то изменения...
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02.02.2021 20:41 Ответить
Четвертий рік поспіль?
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02.02.2021 20:49 Ответить
как подключить к переговорам с кацапией нашего Большого Друга - Штаты?
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02.02.2021 20:44 Ответить
Подключить точно так же, как кацы подключают к видеоконференции дырявых. Явочным порядком.
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02.02.2021 20:49 Ответить
Какие вообще могут быть переговоры, если гибнут наши солдаты, а "народные республики" открыто говорят, что хотят весь Донбасс? Договориваться о том, где именно будут проходить новые границы?
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02.02.2021 20:57 Ответить
У США нет друзей, и нет подруг, они сами себе пиз хороший друг. США к этим переговорам, Украина никак не подключит.
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02.02.2021 21:12 Ответить
Ни тебе кацап под "прокси " єто решать.
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02.02.2021 22:03 Ответить
Переговоры о чём?О чём с орками вообще говорить ?
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02.02.2021 21:43 Ответить
Казанский: Россия "хоронит" Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл - Цензор.НЕТ 8516 Казанский: Россия "хоронит" Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл - Цензор.НЕТ 9207
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02.02.2021 20:45 Ответить
уточнение - наш вічний ворог - кацапія.
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02.02.2021 20:47 Ответить
А це кажу вже чотири роки. Так не слухають, бісові діти!
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02.02.2021 20:47 Ответить
ЗЕлю туди терміново-хай в очі їм гляне,недолугий)
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02.02.2021 20:47 Ответить
Россия уже давно бы признала эти бантустаны. Но им нужна вся территория областей. Иначе потом трудно будет менять статус-кво.
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02.02.2021 20:47 Ответить
нельзя утрать того, чего не было
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02.02.2021 20:49 Ответить
Украине пора усвоить что нужно не защищатся а атаковать агрессора на всех фронтах= провоцировать ,проводить провокационные спецоперации , нужно врать,создавать фейки ,нужно посорить Германию с рассией. Чтобы руские убили немецкого посла. ,а ещё лучше Меркель .Должна быть агрессивная защита ,а не языком ляпать .
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02.02.2021 20:49 Ответить
Пока шо зеленые проводят провокационные операции и создают фейки совсем в другую сторону.
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02.02.2021 20:52 Ответить
Можно убить Меркель,а потом подкинуть пистолет Ху..лу в чемоданчик Казанский: Россия "хоронит" Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл - Цензор.НЕТ 9485
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02.02.2021 20:55 Ответить
Санитары уже посматривают на тебя с подозрением ))
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02.02.2021 21:10 Ответить
Я вам дам парабелум. Купляйте парашут і квиток на Люфтганзу. Коли починаємо?
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02.02.2021 21:49 Ответить
Казанский: Россия "хоронит" Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл - Цензор.НЕТ 7839
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02.02.2021 20:52 Ответить
Казанский: Россия "хоронит" Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл - Цензор.НЕТ 399 Казанский: Россия "хоронит" Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл - Цензор.НЕТ 1085
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02.02.2021 20:52 Ответить
"фарс" это синоним России.. ведь в Рашке никогда не было государства..
было все что угодно:
- царский феодализм;
- бюрократический феодализм времен СССР;
- сейчас олигархический феодализм эпохи 21 века;
Обратите внимание, любой "государственный" строй, который декларируется в качестве "идеальной модели справедливого государства", обычно заканчивается феодализмом, в той или иной форме умноженной на многовековую привычку кацапов к крепостному строю..
приведу примеры:
- строили "третий рим" и Центр Православного мира, а получилась отсталая, бесправная "тюрьма народов";
- затем, строили коммунизм на земле, в итоге получилось бюракратическая деспотия и партийный феодализм КПСС;
- затем, строили "Рассию будущего", но построили современный олигархический феодализм 21 века;
это Рассиюшка!.. что бы здесь не строили, получается ГАВНО!
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02.02.2021 20:53 Ответить
Куй на рашу разом з мінським форматом!
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02.02.2021 20:54 Ответить
самі знаєте хто Плямиsтьій 07

Як тільки оголошується війна проти "хохлів", русскіє із задоволенням беруть до рук зброю та біжуть "полювати на укров".
А під час повстання проти власного царя-вбивці, русскіє починають плясати хороводи з унітазними йоршиками.
А так "адін народ", ага
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02.02.2021 20:54 Ответить
Для чого насміхаєтеся над повстанцями? ви що не бачили як вони героїчно закидали сніжками ОМОН ?
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02.02.2021 21:54 Ответить
что делать?приходить на заседания и тупо молчать...не обращая внимания на выбрики кацапни.
но ни в коем случае не выходить из переговоров и ни на что не соглашаться.
на Украину за невыполнение санкции не накладываются.а на раху-накладываются Казанский: Россия "хоронит" Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл - Цензор.НЕТ 2094
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02.02.2021 20:58 Ответить
какая неожиданность) Ишаки ..ля.
Просрали два года
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02.02.2021 21:06 Ответить
Казанский: Россия "хоронит" Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл - Цензор.НЕТ 4384
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02.02.2021 21:11 Ответить
Перстень "кацап розводить булки"
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02.02.2021 21:21 Ответить
О чем можно говорить с бандитами с большой дороги? ТГК изжила себя еще два года назад! С бандитами на Донбассе уже пора говорить на языке пушек! Дипломатия для русских - это слабость! Они понимают только сильный кулак! А все уговоры - это только бесполезная трата времени и сил, и напрасная гибель наших ребят!
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02.02.2021 21:16 Ответить
Выход из этого тупика есть.У нас есть 5 колонна.Начиная от Рабиновича,Фельдмана,Медведчука,Шуфрича и так далее -до сельсовета.Принять закон и интернировать всех до освобождения Крыма и Донбасса.Немало их и в сетях..Создавать обменную базу на основе устных заявлений и проверки доносов.У нас очень много любителей шастать на заработки в орду ,на отдых в Крым.И их туда же.Лишать избирательных .а зачастую и имущественых прав.Телеканалы принудительно закрыть.Нападать США и НАТО нам не разрешат,но при нападении орды всемерную помощь окажут.Поэтому нам надо строить успешную Украину.Первым долгом.Рано или поздно но Крым и Донбасс будут нашими.А пока пусть их кормит Орда.Протесты в орде показывают,что жизнь там будет под конвоем и с карточной системой.
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02.02.2021 21:24 Ответить
Хоч Казанський адекватний на відміну від Кравчука і Арестовича.
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02.02.2021 21:26 Ответить
Казанський: Росія "ховає" Мінський формат, засідання ТКГ втратили сенс - Цензор.НЕТ 5647
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02.02.2021 21:28 Ответить
Підтримую!!!
Міськрада Миколаєва закликала центральну владу ухвалити закон про колабораціонізм
https://espreso.tv/news/2021/02/02/miskrada_mykolayeva_zaklykala_centralnu_vladu_ukhvalyty_zakon_pro_kolaboracionizm
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02.02.2021 21:28 Ответить
Казанський: Росія "ховає" Мінський формат, засідання ТКГ втратили сенс - Цензор.НЕТ 1649
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02.02.2021 21:35 Ответить
Кацапня понимает только сапогом по морде.
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02.02.2021 21:51 Ответить
Рашка нагнітає: ВВХу виступив з погрозами на Давосскому форумі, з"їзд ДиР під егідою армян із рашатудей, зрив мінських переговорів. В Криму закінчується вода в водосховищах, в РФ навальновські бунти, проблеми з добудовою Північного потоку, падіння рейтингів ВВХу. Страшно подумати, але рашанацикам потрібна чергова маленька переможна війна. Надіюся, що "там" не всі такі, як "найвеличніший"
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02.02.2021 22:05 Ответить
Чмошник зеленый ведь обещал после ноября 2020 план Б. И где он?
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02.02.2021 22:42 Ответить
Вещи надо называть своими именами.
- Россия никогда не соблюдала, не соблюдает и не будет соблюдать своих обязательств, ни устных, ни письменных.
- Снижение интенсивности российских обстрелов и уменьшение потерь на порядок есть, вероятно, временная оплата уступок Путину интересов Украины и обещаний со стороны Ермака-Зеленского.
- Нарушение "перемирия" со стороны России это и есть срыв "перемирия", жонглирование словами лишь затуманивает суть и вводит в заблуждение.
- Не чувствуется энергичного противодействия, протестов на государственном уровне - наоборот, чувствуется боязнь потери рейтинга Зеленского.
- Если отбросить словесную шелуху, то видно, что провластная команда занимается имитацией деятельности, не обладая профессионализмом и маскируя подлинные цели подчинения российскому агрессору.
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02.02.2021 23:07 Ответить
ну это в общем давно ожидалось и никуда не девалось. война до полного развала мордора
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02.02.2021 23:35 Ответить
 
 