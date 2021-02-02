Казанский: Россия "хоронит" Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл
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На заседаниях Трехсторонней контактной группы к видеосвязи подключали "непонятно кого и непонятно откуда", все время ушло на перепалки и споры.
Об этом пишет в Фейсбуке член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.
"Заседания ТКГ, похоже, окончательно утратили какой-либо смысл. Сегодняшнюю встречу политической подгруппы, как и несколько предыдущих, россияне превратили в фарс. Без согласования с украинской стороной к видеосвязи подключали каких-то людей - непонятно кого и непонятно откуда. Конечно же, в таких условиях никакого конструктивного обсуждения быть не могло. Все время ушло на перепалки и споры", - сообщил он.
Казанский считает, что Россия "хоронит" Минский формат, пытаясь вынудить Украину отказаться от переговоров.
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Об этом свидетельствует и форум "Русский Донбасс", который оккупанты провели в Донецке 28 января, и новая доктрина "русского Донбасса", которую на этом форуме представили.
"Понятно, что в таких условиях никакой реинтеграции ОРДЛО быть не может и о выполнении Минских соглашений говорить не имеет смысла. Россияне и подконтрольные им ЛДНР от них открыто отказались", - подчеркнул Казанский.
При этом выйти из переговоров Украина не может, ведь именно этого и добиваются оккупанты.
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"Похоже, без вмешательства западных стран и изменения формата переговоров, разрешить этот кризис не получится", - считает Казанский.
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пизхороший друг. США к этим переговорам, Украина никак не подключит.
было все что угодно:
- царский феодализм;
- бюрократический феодализм времен СССР;
- сейчас олигархический феодализм эпохи 21 века;
Обратите внимание, любой "государственный" строй, который декларируется в качестве "идеальной модели справедливого государства", обычно заканчивается феодализмом, в той или иной форме умноженной на многовековую привычку кацапов к крепостному строю..
приведу примеры:
- строили "третий рим" и Центр Православного мира, а получилась отсталая, бесправная "тюрьма народов";
- затем, строили коммунизм на земле, в итоге получилось бюракратическая деспотия и партийный феодализм КПСС;
- затем, строили "Рассию будущего", но построили современный олигархический феодализм 21 века;
это Рассиюшка!.. что бы здесь не строили, получается ГАВНО!
Як тільки оголошується війна проти "хохлів", русскіє із задоволенням беруть до рук зброю та біжуть "полювати на укров".
А під час повстання проти власного царя-вбивці, русскіє починають плясати хороводи з унітазними йоршиками.
А так "адін народ", ага
но ни в коем случае не выходить из переговоров и ни на что не соглашаться.
на Украину за невыполнение санкции не накладываются.а на раху-накладываются
Просрали два года
Міськрада Миколаєва закликала центральну владу ухвалити закон про колабораціонізм
https://espreso.tv/news/2021/02/02/miskrada_mykolayeva_zaklykala_centralnu_vladu_ukhvalyty_zakon_pro_kolaboracionizm
- Россия никогда не соблюдала, не соблюдает и не будет соблюдать своих обязательств, ни устных, ни письменных.
- Снижение интенсивности российских обстрелов и уменьшение потерь на порядок есть, вероятно, временная оплата уступок Путину интересов Украины и обещаний со стороны Ермака-Зеленского.
- Нарушение "перемирия" со стороны России это и есть срыв "перемирия", жонглирование словами лишь затуманивает суть и вводит в заблуждение.
- Не чувствуется энергичного противодействия, протестов на государственном уровне - наоборот, чувствуется боязнь потери рейтинга Зеленского.
- Если отбросить словесную шелуху, то видно, что провластная команда занимается имитацией деятельности, не обладая профессионализмом и маскируя подлинные цели подчинения российскому агрессору.