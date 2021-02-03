"Нафтогаз" домовився про газ по 6,99 грн/куб. м з 26 компаніями

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" уклала нові договори з 26 збутовими підприємствами з 13 регіонів для поставок газу населенню в лютому за фіксованою урядом граничною ціною - до 6,99 грн/куб. м. Ще три постачальники вирішили працювати за підписаними раніше річними контрактами, взявши на себе всі цінові ризики.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу", інформує Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз Трейдинг" надасть ресурс 29 компаніям (з 60 існуючих постачальників населенню. - Ред.) з очікуваними поставками понад 100 млн куб. м в місяць для забезпечення майже 1,2 млн побутових споживачів", - сказано в повідомленні.

За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, група забезпечила газом усі зацікавлені збутові підприємства на умовах, що дозволяють їм працювати в період дії граничних цін на газ.

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