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"Нафтогаз" домовився про газ по 6,99 грн/куб. м з 26 компаніями

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" уклала нові договори з 26 збутовими підприємствами з 13 регіонів для поставок газу населенню в лютому за фіксованою урядом граничною ціною - до 6,99 грн/куб. м. Ще три постачальники вирішили працювати за підписаними раніше річними контрактами, взявши на себе всі цінові ризики.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу", інформує Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз Трейдинг" надасть ресурс 29 компаніям (з 60 існуючих постачальників населенню. - Ред.) з очікуваними поставками понад 100 млн куб. м в місяць для забезпечення майже 1,2 млн побутових споживачів", - сказано в повідомленні.

За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, група забезпечила газом усі зацікавлені збутові підприємства на умовах, що дозволяють їм працювати в період дії граничних цін на газ.

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Топ коментарі
+7
Вони рахують,що по 6,99 то підйомна для українців ціна? Аби вам пір'я в горлі поросло за таку ціну,сссуки.
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02.02.2021 20:52
+6
Краще розкажіть зебілам за якою ціною ви його влітку купували. "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 5455
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02.02.2021 20:55
+4
какие 6.99? Не больше 3-х гривень. И сделать меньше, чем раньше. То же и с электроэнергией. И пока не решится эти два вопроса и олигархи не будут задержаны, до тех пор народ должен колбасить этих гнид.
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02.02.2021 21:27
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С Газпромом тоже? "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 3134
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02.02.2021 20:49 Відповісти
А вони тут яким боком? В них газ не купують.
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02.02.2021 20:53 Відповісти
В этом и суть шутки. Долго объяснять, забей в общем "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 656
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02.02.2021 21:00 Відповісти
В нас газ у сховищах дохріна і більше- ви дошуткувалимся, кацапи. Вибирай, чим тебе забити.
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02.02.2021 21:09 Відповісти
Это понятно... Сховища дело такое... вместительное в общем. Куда тому газпрому "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 5405
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02.02.2021 21:19 Відповісти
"Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 8292
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02.02.2021 21:11 Відповісти
Вони рахують,що по 6,99 то підйомна для українців ціна? Аби вам пір'я в горлі поросло за таку ціну,сссуки.
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02.02.2021 20:52 Відповісти
Краще розкажіть зебілам за якою ціною ви його влітку купували. "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 5455
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02.02.2021 20:55 Відповісти
Що то за компанії? І де і за скільки врни той газ беруть.
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02.02.2021 20:55 Відповісти
29 компаній із 60 будут штовхати свій газ по 7 грн., а решта 31 компаній "умовно" по "12" грн... все залежить на який локації ми розташовані)... чьих будем?)
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02.02.2021 21:00 Відповісти
Ави Які там 7 грн- ще доповніть за транспортування і ПДВ. Народ знову обдурюють.
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02.02.2021 22:23 Відповісти
це я без транспортування рахую по окремій квітанції ще, там іще 1,5 + буде
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02.02.2021 23:20 Відповісти
В Нас вже не держава Україна а "Нафтогаз"..
Можна сміливо перейменувати, мля!!
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02.02.2021 20:58 Відповісти
"Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 1893 "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 1232
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02.02.2021 20:58 Відповісти
но за январский в феврале - по 9,89 да?
с паршивой (зеленой))) овцы хоть шерсти клок (с)
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02.02.2021 20:59 Відповісти
ну саме так.. зараз вже прийдуть платіжки через 10 днів побачимо які тарифи
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02.02.2021 21:02 Відповісти
я вже заглянув )) в особистому кабінеті газової служби...після того я передав показання автоматом виставляють суму до сплати - по 9,89 порахували))))
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02.02.2021 21:04 Відповісти
але я ж маю на увазі усі тарифи де сидить газ - на горячу воду (був 90-97 грн. кубометр), на тепло (був 1654 грн. за гігакалорію), на холодну воду, де сидить електроенергія (був 21,7 за кубометр)... тощо
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02.02.2021 21:09 Відповісти
горячої води централізовано у нас нема років з 10...всі на бойлерах (тому не знаю), холодна на 3-3,50 - здорожчала (за 25 з хвостиком здається)...ГКал поки не підняли (як прийде платіжка - побачу чи не збрехали)
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02.02.2021 21:12 Відповісти
Вася Шевченко f77d76ba - Вася, та тебе на лугандонии счастье по жизни "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 9485
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02.02.2021 21:33 Відповісти
да? а можно я еще дома поживу, хлеб пожую???..
а счастье то можете сами хлебать ситечком!
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02.02.2021 21:38 Відповісти
Вася, ти шо не в рейсі ?
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02.02.2021 23:45 Відповісти
у рейс ходит Андрей Шевченко (мабудь Вы попутались)...я - корнями врос в степные просторы центральной Украины - сухопутные мы (с котом))))))
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03.02.2021 08:51 Відповісти
Коболев повинет бути за гратами, разом з усіма мародерами які його захищають!
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02.02.2021 21:04 Відповісти
влітку купували газ по 60$. Це ~ 1,50 грн/ за куб)
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02.02.2021 21:04 Відповісти
что значит ""Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб." , если по этому поводу есть постановление кабмина !?
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02.02.2021 21:12 Відповісти
Зустрічне питання. Чи хоть хтось сприймає серйозно цей зелений мертвонароджений кабмін? "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 3926
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02.02.2021 21:15 Відповісти
а в чем смысл вашего вопроса...? Или вы хотите сказать, что не нужно выполнять его постанову о снижении цены... ?
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02.02.2021 21:47 Відповісти
Я нічого не хочу сказати. Мені цей зелений балаган абсолютно по цимбалах. Я до їх діяльності ставлюся приблизно як до гри дітлахів у пісочниці. І вони цей рівень неодноразово підтверджували. Згадайте хоча б 500 000 нових робочих місць вже у травні. Та багато інших фантазій. Так ось знову ставлю своє питання: Чи хоть хтось сприймає серйозно цей зелений мертвонароджений кабмін? Може ви сприймаєте? "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 1544
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02.02.2021 22:02 Відповісти
Я вам задал КОНКЕТНЫЙ и ПРЯМОЙ вопрос ! Хотелось бы услышать на него такой же прямой ответ !
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02.02.2021 22:03 Відповісти
Невже не зрозуміло "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 6452 ? Звісно потрібно виконувати постанови кабміну. Але на ЦЕЙ кабмін всі, геть усі, поклали великий та товстий! Так зрозуміло? "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 5429
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02.02.2021 22:07 Відповісти
Ну то де ти, конкретний? "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 9820 В монастир пішов, чи що? "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 9820 Так не цікаво...
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02.02.2021 22:21 Відповісти
Меня удовлетворил твой ответ. Вот и молчу.
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02.02.2021 22:23 Відповісти
Не цікавий...А скільки було пафосу... Ну то ходи здоровий, хай щастить!
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02.02.2021 22:25 Відповісти
Какого пафоса? Был вопрос. Был ответ.
Что ещё нужно ?
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02.02.2021 22:58 Відповісти
державі-каюк!
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02.02.2021 21:12 Відповісти
какие 6.99? Не больше 3-х гривень. И сделать меньше, чем раньше. То же и с электроэнергией. И пока не решится эти два вопроса и олигархи не будут задержаны, до тех пор народ должен колбасить этих гнид.
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02.02.2021 21:27 Відповісти
Коля-котлета проболтался в партийном чате.
ЗЕпутанам урезали пайку, пока не проголосуют за Витренко.

"Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 846
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02.02.2021 22:32 Відповісти
хрена себе.. летом закачивали в хранилища по 2800, продают в 3 раза дороже с доставкой.. Зеленский - ты супербарыга!
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03.02.2021 15:14 Відповісти
 
 