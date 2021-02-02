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Мета розробленого "слугами" законопроєкту про подвійне громадянство - "реінтегрувати" українців зі сходу і з Криму, - депутат СН Дунда

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мета розробленого

Народні депутати партії "Слуга народу" в законопроєктах про подвійне громадянство мають намір реінтегрувати українців з російськими паспортами з Донбасу та Криму, а також українців, які працюють у Росії.

Про це вони розповіли на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Основна мета нашого законопроєкту - реінтегрувати наших українців зі сходу та з Криму, а також наших громадян, які мають російські паспорти та розуміють нинішнє становище у відносинах із Російською Федерацією. Вони отримали ці паспорти в різні способи. Комусь, як у Криму, їх просто нав'язали, хтось був змушений отримати паспорт, щоб працювати в Росії. Таких, за оцінками, від 1 до 2 мільйонів. Ми хочемо їх витягнути й дати можливість "задекларуватися" і спокійно жити з цими паспортами, щоб вони не були персонами нон ґрата", - заявив депутат СН Олег Дунда.

Він додав, що законопроєкт допоможе "пролити світло на наш політичний клас і їхні закордонні паспорти".

"Одними з тих, хто користувався неформально подвійним громадянством, був наш політичний клас, які отримали паспорти інших країн і використали їх як запасний аеродром, як інструмент, де вони ховають гроші. Й людям було про це невідомо. Одним із чинників, чому за останній тиждень здійнявся такий галас, - те, що ці політики не хочуть, щоб ми витягнули все це на світло", - уточнив Дунда.

Інший співавтор законопроєкту, депутат від партії "Слуга народу" Олександр Аліксійчук наголосив, що жодних юридичних наслідків сам факт наявності подвійного громадянства не має, проте ненадання декларації про наявність іншого громадянства є приводом для адміністративної та кримінальної відповідальності.

Водночас нардеп зазначив, що "громадяни, які мають паспорти Російської Федерації як країни-агресора, не мають права бути обраними до органів місцевого самоврядування, не можуть бути призначені на будь-які посади в органах виконавчої влади, крім того, в них призупиняється право обирати".

Читайте також: "Слуги народу" зареєстрували в Раді законопроєкт про подвійне громадянство
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Топ коментарі
+38
уже открыто говорят, что двойное гражданство нужно именно с Россией
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02.02.2021 21:38
+28
В кривих руках вийде навпаки.
Громадяни України будуть реінтегровуватись в рашку.
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02.02.2021 21:34
+27
Та нахер мені ті "реинтегрировананые" украинцы с востока и из Крыма," ??? Лугандония "реинтегрированая" уже расползлась по всей Украине
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02.02.2021 21:37
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Может уже спился.
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02.02.2021 22:06 Відповісти
Гады, продали Украину. Наплевали на могилы патриотов, погибших за независимость нашей страны.
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02.02.2021 22:08 Відповісти
Непогана відповідь на роздачу рашкою своїх паспортів. А от чи вийде з цього щось гарне- то вже інша справа.
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02.02.2021 22:08 Відповісти
Гарна відповідь, це, як мінімум санкції проти загарбників, які роздають свій аквафреш на території незалежної держави, а не їх узаконення .
Товаріщь, ви кацап?
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02.02.2021 23:06 Відповісти
Я не дурень, на відміну від тебе і тих, хто тобі лайкнув.
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03.02.2021 02:35 Відповісти
Алкаші теж не визнають себе алкашами.
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03.02.2021 10:29 Відповісти
Промовисті у вас аналогії- бухаєте?)))
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03.02.2021 10:31 Відповісти
Привожу зрозумілий ватнику приклад.
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03.02.2021 13:51 Відповісти
То припиняйте бухати.
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03.02.2021 16:48 Відповісти
В Мордоре сейчас легко получить гражданство для граждан Украины и когда будет разрешено иметь два гражданства, то вся Одесса будет с двумя гражданствами . Это же пипец 🙉🙉🙉🙉
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02.02.2021 22:08 Відповісти
Щоб признати громадян України треба просто признати їх громадянами України і більше ніякими іншими громадянами, просто сказати що це наші а інше -не обходить
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02.02.2021 22:08 Відповісти
Фигня. Хотят реинтегрироваться в Украину, пускай отказываются от российского ( как впрочем и от другого гражданства кроме украинского) А то нашли отмазку.. еще немного и в Украине законодательно утвердят и " гражданство" "ДНР и ЛНР" там ведь тоже " паспорта" и " гражданство "выдают. Второе гражданство ( независимо какое но особенно российское ) в Украине в том положении в котором она сейчас находится это беда. Вот когда будем в ЕС, НАТО с прямым договором об обороне с США.. Тогда можно к этому вопросу вернуться, а сейчас это конечно ГЛУПОСТЬ которая сродни предательству, а попытки лицемерно это как то "объяснить" это чистой воды обман.
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02.02.2021 22:09 Відповісти
На данный момент ГРАЖДАНСТВО должно быть одно, как и государственный язык. И конечно же независимая православная церковь. Когда будем в ЕС и НАТО тогда можно решать этот вопрос по другому ( по отношению к гражданству стран союзников) Пока противник двойного гражданства. Что впрочем не запрещает любого отказаться от украинского и получить иностранное, но тогда чемодан, вокзал и вперед. Вольному воля.
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02.02.2021 22:19 Відповісти
На даний момент, видача кацапських паспортів в Україні, це порушення українських та міжнародних законів.
Прийнявши закон про подвійне громанянство, зеленські колаборанти, окрім всього, знімають з кацапів відповідальність за міжнародний злочин.
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02.02.2021 23:19 Відповісти
А нах вони нам потрібні? Їх ще у 2014 році наші політологи стали називати "електоральне сміття".
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02.02.2021 22:18 Відповісти
В бан, кацап
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02.02.2021 22:19 Відповісти
What part of the UK you are writing from?
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02.02.2021 22:20 Відповісти
The Tambov iland part from he is. Мета розробленого "слугами" законопроєкту про подвійне громадянство - "реінтегрувати" українців зі сходу і з Криму, - депутат СН Дунда - Цензор.НЕТ 4449
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02.02.2021 23:17 Відповісти
he writes from a monkeys farm in the British colony
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03.02.2021 22:26 Відповісти
Кацапу знову мова заваджає! Це просто тварини якісь!
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02.02.2021 22:29 Відповісти
Двойное гражданство нужно, что бы запустить обратно в Украину еврейскую эмиграцию из Израиля, США и Европы с деньгами, которые были выведены еврейским олигархатом на Запад.
Эти "новые граждане" Украины будут иметь право на покупку земли и приватизацию деньгами, которые были спизжены у украинцев, а вот обязанности воевать за Украину у них не будет.

https://youtu.be/JtynFCUVoMc
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02.02.2021 22:11 Відповісти
Вище написано.
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02.02.2021 22:18 Відповісти
"НА" Україну їздять лише касаби. Щоби залишитися лежати НА Україні, поки не приїде за ними похоронна команда на рефрижираторах. Тобі ще не набридло тролити, *ОПОнас?
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02.02.2021 22:20 Відповісти
Кацап, іди нах звідси
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02.02.2021 22:21 Відповісти
Дочка спрашивает:
- Папа, почему на улице только взрослые голуби и ни одного маленького?
И мне вдруг пришла в голову такая мысль: «Они, как наши депутаты:
детей растят за границей, а жрать и ср&ть прилетают сюда»..
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02.02.2021 22:21 Відповісти
довбні. Ні. Вороги
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02.02.2021 22:22 Відповісти
Мета розробленого "слугами" законопроєкту про подвійне громадянство - "реінтегрувати" українців зі сходу і з Криму, - депутат СН Дунда - Цензор.НЕТ 8332 Мета розробленого "слугами" законопроєкту про подвійне громадянство - "реінтегрувати" українців зі сходу і з Криму, - депутат СН Дунда - Цензор.НЕТ 7947
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02.02.2021 22:23 Відповісти
Інтегрувати громадян рф в Україну.Чесно.За це-респект.Не бреше,не вивертається.Нажав кнопочку,гоп !-СССР-2 встав з могили.
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02.02.2021 22:45 Відповісти
Вот вот, по этому закону сюда налезет мышебратьев, а потом и Х..йло полезет защищать их права.
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02.02.2021 22:48 Відповісти
А чи не пішли б ви, плісняві колаборанти, разом зі своєю ордловською та кримською ватою нахрін?
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02.02.2021 22:52 Відповісти
"Мы хотим их вытянуть и дать возможность "задекларироваться" и спокойно жить с этими паспортами, чтобы они не были персонами нон-грата" - нормальні українці за рашкованським паспортом бігати не будуть.

Якщо вже так хочеться подвійного громадянства, то такі особи з двома паспортами мають бути обмежені в громадянських правах - як мінімум позбавлені права голосу і права займати будь-які посади у державних установах, підприємствах, органах державної влади і місцевого самоврядування. Крім того, вони мають декларувати усі свої доходи. А так нехай собі працюють, платять податки і катаються через кордони.
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02.02.2021 22:55 Відповісти
Це лайно-пряма загроза Українській державності !!!
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02.02.2021 22:56 Відповісти
хай ті люди "реінтегровуються" в зад в московію і тартарію. А землю назад забрати в Україну обов'язково!
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02.02.2021 23:20 Відповісти
Народные депутаты партии "Слуга народа" в законопроектах о двойном гражданстве намерены реинтегрировать украинцев с российскими паспортами из Донбасса и Крыма, а также украинцев, работающих в России. Источник: https://censor.net/ru/n3245625

Зе курви, за грощі Кремля і мати рідну на панель виведуть Мета розробленого "слугами" законопроєкту про подвійне громадянство - "реінтегрувати" українців зі сходу і з Криму, - депутат СН Дунда - Цензор.НЕТ 2271
Сепарів Донбасу і Криму у тюрми України (туди ж і Слуг Кремля) Мета розробленого "слугами" законопроєкту про подвійне громадянство - "реінтегрувати" українців зі сходу і з Криму, - депутат СН Дунда - Цензор.НЕТ 2830
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02.02.2021 23:37 Відповісти
Народные депутаты партии "Слуга народа" в законопроектах о двойном гражданстве Источник: https://censor.net/ru/n3245625

"Основная цель нашего законопроекта - реинтегрировать наших украинцев с востока и из Крыма, а также наших граждан, которые имеют российские паспорта Источник: https://censor.net/ru/n3245625

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Мета розробленого "слугами" законопроєкту про подвійне громадянство - "реінтегрувати" українців зі сходу і з Криму, - депутат СН Дунда - Цензор.НЕТ 4186
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02.02.2021 23:40 Відповісти
Мета розробленого "слугами" законопроєкту про подвійне громадянство - "реінтегрувати" українців зі сходу і з Криму, - депутат СН Дунда - Цензор.НЕТ 9787
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02.02.2021 23:42 Відповісти
Мета розробленого "слугами" законопроєкту про подвійне громадянство - "реінтегрувати" українців зі сходу і з Криму, - депутат СН Дунда - Цензор.НЕТ 4949
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02.02.2021 23:44 Відповісти
Придорок

и фамилиЁ соответствует дурным мыслям
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02.02.2021 23:48 Відповісти
Дурна дуРЫнда
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02.02.2021 23:52 Відповісти
Хотят легализировать депутатов Верховной Рады в которых половина евгейских паспортов! Чтоб тут "зарабатывать",а налоги платить в израеле... Лугандоцы то все фигня...
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03.02.2021 00:24 Відповісти
Жодного подвійного громадянства! За наявність другого паспорта треба автоматично відбирати Український паспорт. Як можна вводити подвійне громадянство з країною, яка останні 300 років намагається знищити нашу ідентичність?! І для інших країн теж ніяких поблажок - куплять собі наші паспорти, потім - землю. Тому або ти громадянин України, або іншої держави. Нема чого пробувати всидіти однією д*пою на двох стільцях.
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03.02.2021 00:42 Відповісти
Если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО будет уголовная ответственность за не декларирование 2го гражданства + ЗАПРЕТ на право ИЗБИРАТЬ и БЫТЬ ИЗБРАННЫМИ то в общем полезно.
Если эти пункты будут ОСНОВНЫМИ!
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03.02.2021 09:03 Відповісти
Т.е. с израильское и панамское гражданство признавать не будем? Мета розробленого "слугами" законопроєкту про подвійне громадянство - "реінтегрувати" українців зі сходу і з Криму, - депутат СН Дунда - Цензор.НЕТ 1003
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03.02.2021 09:33 Відповісти
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