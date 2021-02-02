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Новости Политика Украины
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гражданство (1281) законопроект (3041) Слуга народа (2547) Дунда Олег (12)

Цель разработанного "слугами" законопроекта о двойном гражданстве - "реинтегрировать" украинцев с востока и из Крыма, - депутат СН Дунда

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Цель разработанного

Народные депутаты партии "Слуга народа" в законопроектах о двойном гражданстве намерены реинтегрировать украинцев с российскими паспортами из Донбасса и Крыма, а также украинцев, работающих в России.

Об этом они рассказали на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Основная цель нашего законопроекта – реинтегрировать наших украинцев с востока и из Крыма, а также наших граждан, которые имеют российские паспорта и понимают существующее положение в отношениях с Российской Федерацией. Они получили эти паспорта разными способами. Кому-то, как в Крыму, их просто навязали, кто-то был вынужден получить паспорт, чтобы работать в России. Таких оценивается от 1 до 2 миллионов. Мы хотим их вытянуть и дать возможность "задекларироваться" и спокойно жить с этими паспортами, чтобы они не были персонами нон-грата", - заявил депутат СН Олег Дунда.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуги народа" зарегистрировали в Раде законопроект о двойном гражданстве

Он добавил, что законопроект поможет "пролить свет на наш политический класс и их заграничные паспорта".

"Одними из тех, кто пользовался неформально двойным гражданством, был наш политический класс, которые получили паспорта других стран и использовали из как запасной аэродром, как инструмент, где они прячут деньги. И людям было об этом не известно. Одним из факторов, почему за последнюю неделю поднялся такой крик, - то, что эти политики не хотят, чтобы мы вытянули все это на свет", - уточнил Дунда.

Также на Цензор.НЕТ: Российское гражданство в 2020 году получили 409,5 тыс. граждан Украины, - МВД РФ

Другой соавтор законопроекта, депутат от партии "Слуга народа" Александр Аликсейчук подчеркнул, что никаких юридических последствий сам факт наличия двойного гражданства не несет. Но непредоставление декларации о наличии другого гражданства является поводом для возбуждения административной и уголовной ответственности.

В то же время нардеп отметил, что "граждане, которые имеют паспорта Российской Федерации как страны-агрессора, не имеют права быть избранными в органы местного самоуправления, не могут быть назначены на какие-либо должности в органах исполнительной власти, кроме того, у них приостанавливается право избирать".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+38
уже открыто говорят, что двойное гражданство нужно именно с Россией
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02.02.2021 21:38
+28
В кривих руках вийде навпаки.
Громадяни України будуть реінтегровуватись в рашку.
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02.02.2021 21:34
+27
Та нахер мені ті "реинтегрировананые" украинцы с востока и из Крыма," ??? Лугандония "реинтегрированая" уже расползлась по всей Украине
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02.02.2021 21:37
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Может уже спился.
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02.02.2021 22:06 Ответить
Гады, продали Украину. Наплевали на могилы патриотов, погибших за независимость нашей страны.
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02.02.2021 22:08 Ответить
Непогана відповідь на роздачу рашкою своїх паспортів. А от чи вийде з цього щось гарне- то вже інша справа.
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02.02.2021 22:08 Ответить
Гарна відповідь, це, як мінімум санкції проти загарбників, які роздають свій аквафреш на території незалежної держави, а не їх узаконення .
Товаріщь, ви кацап?
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02.02.2021 23:06 Ответить
Я не дурень, на відміну від тебе і тих, хто тобі лайкнув.
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03.02.2021 02:35 Ответить
Алкаші теж не визнають себе алкашами.
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03.02.2021 10:29 Ответить
Промовисті у вас аналогії- бухаєте?)))
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03.02.2021 10:31 Ответить
Привожу зрозумілий ватнику приклад.
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03.02.2021 13:51 Ответить
То припиняйте бухати.
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03.02.2021 16:48 Ответить
В Мордоре сейчас легко получить гражданство для граждан Украины и когда будет разрешено иметь два гражданства, то вся Одесса будет с двумя гражданствами . Это же пипец 🙉🙉🙉🙉
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02.02.2021 22:08 Ответить
Щоб признати громадян України треба просто признати їх громадянами України і більше ніякими іншими громадянами, просто сказати що це наші а інше -не обходить
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02.02.2021 22:08 Ответить
Фигня. Хотят реинтегрироваться в Украину, пускай отказываются от российского ( как впрочем и от другого гражданства кроме украинского) А то нашли отмазку.. еще немного и в Украине законодательно утвердят и " гражданство" "ДНР и ЛНР" там ведь тоже " паспорта" и " гражданство "выдают. Второе гражданство ( независимо какое но особенно российское ) в Украине в том положении в котором она сейчас находится это беда. Вот когда будем в ЕС, НАТО с прямым договором об обороне с США.. Тогда можно к этому вопросу вернуться, а сейчас это конечно ГЛУПОСТЬ которая сродни предательству, а попытки лицемерно это как то "объяснить" это чистой воды обман.
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02.02.2021 22:09 Ответить
На данный момент ГРАЖДАНСТВО должно быть одно, как и государственный язык. И конечно же независимая православная церковь. Когда будем в ЕС и НАТО тогда можно решать этот вопрос по другому ( по отношению к гражданству стран союзников) Пока противник двойного гражданства. Что впрочем не запрещает любого отказаться от украинского и получить иностранное, но тогда чемодан, вокзал и вперед. Вольному воля.
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02.02.2021 22:19 Ответить
На даний момент, видача кацапських паспортів в Україні, це порушення українських та міжнародних законів.
Прийнявши закон про подвійне громанянство, зеленські колаборанти, окрім всього, знімають з кацапів відповідальність за міжнародний злочин.
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02.02.2021 23:19 Ответить
А нах вони нам потрібні? Їх ще у 2014 році наші політологи стали називати "електоральне сміття".
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02.02.2021 22:18 Ответить
В бан, кацап
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02.02.2021 22:19 Ответить
What part of the UK you are writing from?
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02.02.2021 22:20 Ответить
The Tambov iland part from he is. Мета розробленого "слугами" законопроєкту про подвійне громадянство - "реінтегрувати" українців зі сходу і з Криму, - депутат СН Дунда - Цензор.НЕТ 4449
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02.02.2021 23:17 Ответить
he writes from a monkeys farm in the British colony
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03.02.2021 22:26 Ответить
Кацапу знову мова заваджає! Це просто тварини якісь!
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02.02.2021 22:29 Ответить
Двойное гражданство нужно, что бы запустить обратно в Украину еврейскую эмиграцию из Израиля, США и Европы с деньгами, которые были выведены еврейским олигархатом на Запад.
Эти "новые граждане" Украины будут иметь право на покупку земли и приватизацию деньгами, которые были спизжены у украинцев, а вот обязанности воевать за Украину у них не будет.

https://youtu.be/JtynFCUVoMc
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02.02.2021 22:11 Ответить
Вище написано.
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02.02.2021 22:18 Ответить
"НА" Україну їздять лише касаби. Щоби залишитися лежати НА Україні, поки не приїде за ними похоронна команда на рефрижираторах. Тобі ще не набридло тролити, *ОПОнас?
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02.02.2021 22:20 Ответить
Кацап, іди нах звідси
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02.02.2021 22:21 Ответить
Дочка спрашивает:
- Папа, почему на улице только взрослые голуби и ни одного маленького?
И мне вдруг пришла в голову такая мысль: «Они, как наши депутаты:
детей растят за границей, а жрать и ср&ть прилетают сюда»..
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02.02.2021 22:21 Ответить
довбні. Ні. Вороги
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02.02.2021 22:22 Ответить
Мета розробленого "слугами" законопроєкту про подвійне громадянство - "реінтегрувати" українців зі сходу і з Криму, - депутат СН Дунда - Цензор.НЕТ 8332 Мета розробленого "слугами" законопроєкту про подвійне громадянство - "реінтегрувати" українців зі сходу і з Криму, - депутат СН Дунда - Цензор.НЕТ 7947
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02.02.2021 22:23 Ответить
Інтегрувати громадян рф в Україну.Чесно.За це-респект.Не бреше,не вивертається.Нажав кнопочку,гоп !-СССР-2 встав з могили.
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02.02.2021 22:45 Ответить
Вот вот, по этому закону сюда налезет мышебратьев, а потом и Х..йло полезет защищать их права.
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02.02.2021 22:48 Ответить
А чи не пішли б ви, плісняві колаборанти, разом зі своєю ордловською та кримською ватою нахрін?
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02.02.2021 22:52 Ответить
"Мы хотим их вытянуть и дать возможность "задекларироваться" и спокойно жить с этими паспортами, чтобы они не были персонами нон-грата" - нормальні українці за рашкованським паспортом бігати не будуть.

Якщо вже так хочеться подвійного громадянства, то такі особи з двома паспортами мають бути обмежені в громадянських правах - як мінімум позбавлені права голосу і права займати будь-які посади у державних установах, підприємствах, органах державної влади і місцевого самоврядування. Крім того, вони мають декларувати усі свої доходи. А так нехай собі працюють, платять податки і катаються через кордони.
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02.02.2021 22:55 Ответить
Це лайно-пряма загроза Українській державності !!!
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02.02.2021 22:56 Ответить
хай ті люди "реінтегровуються" в зад в московію і тартарію. А землю назад забрати в Україну обов'язково!
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02.02.2021 23:20 Ответить
Народные депутаты партии "Слуга народа" в законопроектах о двойном гражданстве намерены реинтегрировать украинцев с российскими паспортами из Донбасса и Крыма, а также украинцев, работающих в России. Источник: https://censor.net/ru/n3245625

Зе курви, за грощі Кремля і мати рідну на панель виведуть Мета розробленого "слугами" законопроєкту про подвійне громадянство - "реінтегрувати" українців зі сходу і з Криму, - депутат СН Дунда - Цензор.НЕТ 2271
Сепарів Донбасу і Криму у тюрми України (туди ж і Слуг Кремля) Мета розробленого "слугами" законопроєкту про подвійне громадянство - "реінтегрувати" українців зі сходу і з Криму, - депутат СН Дунда - Цензор.НЕТ 2830
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02.02.2021 23:37 Ответить
Народные депутаты партии "Слуга народа" в законопроектах о двойном гражданстве Источник: https://censor.net/ru/n3245625

"Основная цель нашего законопроекта - реинтегрировать наших украинцев с востока и из Крыма, а также наших граждан, которые имеют российские паспорта Источник: https://censor.net/ru/n3245625

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Мета розробленого "слугами" законопроєкту про подвійне громадянство - "реінтегрувати" українців зі сходу і з Криму, - депутат СН Дунда - Цензор.НЕТ 4186
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02.02.2021 23:40 Ответить
Мета розробленого "слугами" законопроєкту про подвійне громадянство - "реінтегрувати" українців зі сходу і з Криму, - депутат СН Дунда - Цензор.НЕТ 9787
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02.02.2021 23:42 Ответить
Мета розробленого "слугами" законопроєкту про подвійне громадянство - "реінтегрувати" українців зі сходу і з Криму, - депутат СН Дунда - Цензор.НЕТ 4949
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02.02.2021 23:44 Ответить
Придорок

и фамилиЁ соответствует дурным мыслям
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02.02.2021 23:48 Ответить
Дурна дуРЫнда
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02.02.2021 23:52 Ответить
Хотят легализировать депутатов Верховной Рады в которых половина евгейских паспортов! Чтоб тут "зарабатывать",а налоги платить в израеле... Лугандоцы то все фигня...
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03.02.2021 00:24 Ответить
Жодного подвійного громадянства! За наявність другого паспорта треба автоматично відбирати Український паспорт. Як можна вводити подвійне громадянство з країною, яка останні 300 років намагається знищити нашу ідентичність?! І для інших країн теж ніяких поблажок - куплять собі наші паспорти, потім - землю. Тому або ти громадянин України, або іншої держави. Нема чого пробувати всидіти однією д*пою на двох стільцях.
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03.02.2021 00:42 Ответить
Если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО будет уголовная ответственность за не декларирование 2го гражданства + ЗАПРЕТ на право ИЗБИРАТЬ и БЫТЬ ИЗБРАННЫМИ то в общем полезно.
Если эти пункты будут ОСНОВНЫМИ!
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03.02.2021 09:03 Ответить
Т.е. с израильское и панамское гражданство признавать не будем? Мета розробленого "слугами" законопроєкту про подвійне громадянство - "реінтегрувати" українців зі сходу і з Криму, - депутат СН Дунда - Цензор.НЕТ 1003
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03.02.2021 09:33 Ответить
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