Цель разработанного "слугами" законопроекта о двойном гражданстве - "реинтегрировать" украинцев с востока и из Крыма, - депутат СН Дунда

Народные депутаты партии "Слуга народа" в законопроектах о двойном гражданстве намерены реинтегрировать украинцев с российскими паспортами из Донбасса и Крыма, а также украинцев, работающих в России.

Об этом они рассказали на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Основная цель нашего законопроекта – реинтегрировать наших украинцев с востока и из Крыма, а также наших граждан, которые имеют российские паспорта и понимают существующее положение в отношениях с Российской Федерацией. Они получили эти паспорта разными способами. Кому-то, как в Крыму, их просто навязали, кто-то был вынужден получить паспорт, чтобы работать в России. Таких оценивается от 1 до 2 миллионов. Мы хотим их вытянуть и дать возможность "задекларироваться" и спокойно жить с этими паспортами, чтобы они не были персонами нон-грата", - заявил депутат СН Олег Дунда.

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Он добавил, что законопроект поможет "пролить свет на наш политический класс и их заграничные паспорта".

"Одними из тех, кто пользовался неформально двойным гражданством, был наш политический класс, которые получили паспорта других стран и использовали из как запасной аэродром, как инструмент, где они прячут деньги. И людям было об этом не известно. Одним из факторов, почему за последнюю неделю поднялся такой крик, - то, что эти политики не хотят, чтобы мы вытянули все это на свет", - уточнил Дунда.

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Другой соавтор законопроекта, депутат от партии "Слуга народа" Александр Аликсейчук подчеркнул, что никаких юридических последствий сам факт наличия двойного гражданства не несет. Но непредоставление декларации о наличии другого гражданства является поводом для возбуждения административной и уголовной ответственности.

В то же время нардеп отметил, что "граждане, которые имеют паспорта Российской Федерации как страны-агрессора, не имеют права быть избранными в органы местного самоуправления, не могут быть назначены на какие-либо должности в органах исполнительной власти, кроме того, у них приостанавливается право избирать".