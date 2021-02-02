Цель разработанного "слугами" законопроекта о двойном гражданстве - "реинтегрировать" украинцев с востока и из Крыма, - депутат СН Дунда
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Народные депутаты партии "Слуга народа" в законопроектах о двойном гражданстве намерены реинтегрировать украинцев с российскими паспортами из Донбасса и Крыма, а также украинцев, работающих в России.
Об этом они рассказали на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Основная цель нашего законопроекта – реинтегрировать наших украинцев с востока и из Крыма, а также наших граждан, которые имеют российские паспорта и понимают существующее положение в отношениях с Российской Федерацией. Они получили эти паспорта разными способами. Кому-то, как в Крыму, их просто навязали, кто-то был вынужден получить паспорт, чтобы работать в России. Таких оценивается от 1 до 2 миллионов. Мы хотим их вытянуть и дать возможность "задекларироваться" и спокойно жить с этими паспортами, чтобы они не были персонами нон-грата", - заявил депутат СН Олег Дунда.
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Он добавил, что законопроект поможет "пролить свет на наш политический класс и их заграничные паспорта".
"Одними из тех, кто пользовался неформально двойным гражданством, был наш политический класс, которые получили паспорта других стран и использовали из как запасной аэродром, как инструмент, где они прячут деньги. И людям было об этом не известно. Одним из факторов, почему за последнюю неделю поднялся такой крик, - то, что эти политики не хотят, чтобы мы вытянули все это на свет", - уточнил Дунда.
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Другой соавтор законопроекта, депутат от партии "Слуга народа" Александр Аликсейчук подчеркнул, что никаких юридических последствий сам факт наличия двойного гражданства не несет. Но непредоставление декларации о наличии другого гражданства является поводом для возбуждения административной и уголовной ответственности.
В то же время нардеп отметил, что "граждане, которые имеют паспорта Российской Федерации как страны-агрессора, не имеют права быть избранными в органы местного самоуправления, не могут быть назначены на какие-либо должности в органах исполнительной власти, кроме того, у них приостанавливается право избирать".
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Товаріщь, ви кацап?
Прийнявши закон про подвійне громанянство, зеленські колаборанти, окрім всього, знімають з кацапів відповідальність за міжнародний злочин.
Эти "новые граждане" Украины будут иметь право на покупку земли и приватизацию деньгами, которые были спизжены у украинцев, а вот обязанности воевать за Украину у них не будет.
https://youtu.be/JtynFCUVoMc
- Папа, почему на улице только взрослые голуби и ни одного маленького?
И мне вдруг пришла в голову такая мысль: «Они, как наши депутаты:
детей растят за границей, а жрать и ср&ть прилетают сюда»..
Якщо вже так хочеться подвійного громадянства, то такі особи з двома паспортами мають бути обмежені в громадянських правах - як мінімум позбавлені права голосу і права займати будь-які посади у державних установах, підприємствах, органах державної влади і місцевого самоврядування. Крім того, вони мають декларувати усі свої доходи. А так нехай собі працюють, платять податки і катаються через кордони.
Зе курви, за грощі Кремля і мати рідну на панель виведуть
Сепарів Донбасу і Криму у тюрми України (туди ж і Слуг Кремля)
"Основная цель нашего законопроекта - реинтегрировать наших украинцев с востока и из Крыма, а также наших граждан, которые имеют российские паспорта Источник: https://censor.net/ru/n3245625
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и фамилиЁ соответствует дурным мыслям
Если эти пункты будут ОСНОВНЫМИ!