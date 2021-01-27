"Слуги народа" зарегистрировали в Раде законопроект о двойном гражданстве
Народные депутаты Украины из фракции "Слуга народа" Олег Дунда, Александр Аликсийчук, Дмитрий Микиша предлагают внести изменения в украинское законодательство, которые разрешат иметь двойное гражданство.
Соответствующий законопроект № 4640 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового обеспечения наличия иностранного гражданства (подданства) у граждан Украины" зарегистрирован в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Авторы законопроекта предлагают внести изменения в закон Украины "О гражданстве", которые предоставляют гражданам Украины право получать гражданство (подданство) иностранного государства без потери гражданства Украины.
Предложенные изменения также позволяют иностранцам получать гражданство Украины без отказа от гражданства своей страны.
Предлагается также ввести декларирование о наличии (отсутствии) иностранного гражданства (подданства) и ведение учета граждан Украины, которые имеют гражданство других государств.
Авторы законопроекта предлагают ввести административную и уголовную ответственность за нарушение требований о декларировании наличия иностранного гражданства (подданства).
Кроме того, законопроект предлагает предусмотреть подачу декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, которые претендуют на избрание на выборные должности или на государственную службу, на службу в органы местного самоуправления, прохождение службы в правоохранительных органах.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, одной из важных новаций является введение понятия "государство-агрессор".
"В частности, в случае наличия у граждан Украины гражданства (подданства) государства, признанного агрессором по отношению к Украине, предусмотрен запрет указанным гражданам в реализации их избирательных прав. Такой запрет действует до момента отмены у определенного государства статуса агрессора или прекращение этими гражданами гражданства (подданства) такого государства", - говорится в пояснительной записке.
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В цивільних країнах так: яку заробив пенсію - таку і будешь отримувати.
"Зокрема, в разі наявності у громадян України громадянства (підданства) держави, визнаної агресором щодо України, передбачена заборона зазначеним громадянам у реалізації їхніх виборчих прав. Така заборона діє до моменту скасування у певної держави статусу агресора або припинення цими громадянами громадянства (підданства) такої держави", - йдеться в пояснювальній записці". - Ніби й красиво написано - але ж ніде офіційно не вказано - що раша є державою-агресором.
У зв'язку з цим, беручи до уваги https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010 Статут ООН та Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 3314 "Визначення агресії" від 14 грудня 1974 року, Верховна Рада України визнає Російську Федерацію державою-агресором (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 10, ст.68)
Будут здесь зарабатывать-воровать, брать транши в МВФ, а налоги платить в Иерусалиме что ли ?? А Украина расплачивайся !?????????????????????????????????????????????????????????????