"Слуги народа" зарегистрировали в Раде законопроект о двойном гражданстве

Народные депутаты Украины из фракции "Слуга народа" Олег Дунда, Александр Аликсийчук, Дмитрий Микиша предлагают внести изменения в украинское законодательство, которые разрешат иметь двойное гражданство.

Соответствующий законопроект № 4640 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового обеспечения наличия иностранного гражданства (подданства) у граждан Украины" зарегистрирован в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в закон Украины "О гражданстве", которые предоставляют гражданам Украины право получать гражданство (подданство) иностранного государства без потери гражданства Украины.

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Предложенные изменения также позволяют иностранцам получать гражданство Украины без отказа от гражданства своей страны.

Предлагается также ввести декларирование о наличии (отсутствии) иностранного гражданства (подданства) и ведение учета граждан Украины, которые имеют гражданство других государств.

Авторы законопроекта предлагают ввести административную и уголовную ответственность за нарушение требований о декларировании наличия иностранного гражданства (подданства).

Кроме того, законопроект предлагает предусмотреть подачу декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, которые претендуют на избрание на выборные должности или на государственную службу, на службу в органы местного самоуправления, прохождение службы в правоохранительных органах.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, одной из важных новаций является введение понятия "государство-агрессор".

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"В частности, в случае наличия у граждан Украины гражданства (подданства) государства, признанного агрессором по отношению к Украине, предусмотрен запрет указанным гражданам в реализации их избирательных прав. Такой запрет действует до момента отмены у определенного государства статуса агрессора или прекращение этими гражданами гражданства (подданства) такого государства", - говорится в пояснительной записке.