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"Слуги народа" зарегистрировали в Раде законопроект о двойном гражданстве

Народные депутаты Украины из фракции "Слуга народа" Олег Дунда, Александр Аликсийчук, Дмитрий Микиша предлагают внести изменения в украинское законодательство, которые разрешат иметь двойное гражданство.

Соответствующий законопроект № 4640 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового обеспечения наличия иностранного гражданства (подданства) у граждан Украины" зарегистрирован в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в закон Украины "О гражданстве", которые предоставляют гражданам Украины право получать гражданство (подданство) иностранного государства без потери гражданства Украины.

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Предложенные изменения также позволяют иностранцам получать гражданство Украины без отказа от гражданства своей страны.

Предлагается также ввести декларирование о наличии (отсутствии) иностранного гражданства (подданства) и ведение учета граждан Украины, которые имеют гражданство других государств.

Авторы законопроекта предлагают ввести административную и уголовную ответственность за нарушение требований о декларировании наличия иностранного гражданства (подданства).

Кроме того, законопроект предлагает предусмотреть подачу декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, которые претендуют на избрание на выборные должности или на государственную службу, на службу в органы местного самоуправления, прохождение службы в правоохранительных органах.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, одной из важных новаций является введение понятия "государство-агрессор".

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"В частности, в случае наличия у граждан Украины гражданства (подданства) государства, признанного агрессором по отношению к Украине, предусмотрен запрет указанным гражданам в реализации их избирательных прав. Такой запрет действует до момента отмены у определенного государства статуса агрессора или прекращение этими гражданами гражданства (подданства) такого государства", - говорится в пояснительной записке.

Автор: 

ВР (29226) гражданство (1312) двойное гражданство (161) Слуга народа (2627) Дунда Олег (13)


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Топ комментарии
+38
Точно. Поспішають ордловців і криснашивців, які отримали кацапські аквафреші узаконити щоб провести референдум.
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27.01.2021 15:59
+30
Конституція України (ст. 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство - тільки громадянство України.
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27.01.2021 16:20
+21
Вся гидота вилазить на поверхню. Хто за грошы хто по тупості, хто від ненависті до україни,але влада знищує державу.
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27.01.2021 16:17
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Депутатів сотня а заробітчан мільйон. Що більш важливо?
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27.01.2021 20:40 Ответить
Не тупи. Питання пенсії ніяк не пов'язане з громадянством. І навіть з резиденством.
В цивільних країнах так: яку заробив пенсію - таку і будешь отримувати.
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27.01.2021 23:16 Ответить
Внесіть законопроект про законність незаконного збагачення, безкарність співпраці з країною агресором депутатам і тд, ну ащо
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27.01.2021 19:59 Ответить
Без права голоса,избиратся,занимать любые должности.... турысты значить турысты.
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27.01.2021 20:22 Ответить
Двойное гражданство-это конец Украине. Собственно Украина даже на ноги не стала и не факт что станет. Двойное гражданство убивает Украину еще до ее рождения
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27.01.2021 20:31 Ответить
саме так! саме в цей історичний період - це загроза знищенню такої держави, як Україна.
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28.01.2021 00:50 Ответить
Без слів!!! Цензурні для цього випадку на ум не йдуть... (((
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27.01.2021 20:41 Ответить
"Як наголошується в пояснювальній записці до законопроєкту, однією з важливих новацій є введення поняття "держава-агресор".
"Зокрема, в разі наявності у громадян України громадянства (підданства) держави, визнаної агресором щодо України, передбачена заборона зазначеним громадянам у реалізації їхніх виборчих прав. Така заборона діє до моменту скасування у певної держави статусу агресора або припинення цими громадянами громадянства (підданства) такої держави", - йдеться в пояснювальній записці". - Ніби й красиво написано - але ж ніде офіційно не вказано - що раша є державою-агресором.
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27.01.2021 21:00 Ответить
Ви не слідкуєте за законодавством. Вказано офіційно.

У зв'язку з цим, беручи до уваги https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010 Статут ООН та Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 3314 "Визначення агресії" від 14 грудня 1974 року, Верховна Рада України визнає Російську Федерацію державою-агресором (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 10, ст.68)
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27.01.2021 21:12 Ответить
збираються лугандоновців впихнути в україну. ворог робить свою справу
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27.01.2021 21:01 Ответить
Евреи уже даже не хотят скрывать свой израильский паспорт !

Будут здесь зарабатывать-воровать, брать транши в МВФ, а налоги платить в Иерусалиме что ли ?? А Украина расплачивайся !?????????????????????????????????????????????????????????????
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27.01.2021 21:35 Ответить
А чого будуть? Вже давно так і є.
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28.01.2021 06:10 Ответить
А хоча б одна з цих падлюк, що подали проект закону Конституцію України читала???"Стаття 4. В Україні існує ЄДИНЕ громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом." З вимог Конституції виходить, що подвійне громадянство не може мати місце !!
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27.01.2021 23:01 Ответить
от страшенно цікаво - а якому саме народові служать оті "слуги"?????
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28.01.2021 00:45 Ответить
от же ж го"нюки!
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28.01.2021 00:53 Ответить
"Слуги" поступово сповзають з котушок... Пора "коктейлями Молотова" сраку присмалити.
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28.01.2021 01:03 Ответить
Кожен день події,що виникають з волі цієї антиукраїнської влади, ведуть лише до одного....ВТРАТИ ДЕРЖАВНОГО ІСНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ під назвою ...Україна. Якісь три обрані недолугим нашим населенням( громадянин України не міг би обирати таке лайно на свою голову) депутати чи диверсанти в депутатах подають умисно "прожект", який сам вже по собі є антидержавним і антиконституційним і для замунихи для обходу Конституції вписують словоблуддя ....держава -агресор,щоб клюнили і не піднімали вій інше депутатство. Говорячи просто,НАМ ХОТЯТЬ ДОБАВИТИ КАКУ в тому,що тепер і в армію не можна буде призвати тих по мобілізації,хто буде мати подвійне громадянство, а для Законів цих " подвійно- багатопаспортних" взагалі недосоупні. Коломойські, Медведчуки,їх сім'ї і інші проходимці та люмпени антидержавного типу будуть практично не досяжні ні для судів,ні для захисту країни,ні для чого. Це пропозиція для узаконення СУПРОТИВНИКІВ ДЕРЖАВНОСТІ КРАЇНІ.Методичка РОЗВАЛУ КРАЇНИ в ДІЇ!
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28.01.2021 02:14 Ответить
Поздоровляю вас Україньці з узаконенням бардаку та політичної проституції! Тепер ми точно втрачаємо государственність та перетворюємось на якесь сомалі, це вже край.
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28.01.2021 03:20 Ответить
не зря ***** паспорта в лугандоне раздает --- все согласовано с зеленой навозной . вонючей кучей высранной беней мохнорылым ---- дубинский и смаглюк две говорящие сраки козломойского внесут поправку про тройное чтобы беньке подлизнуть
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28.01.2021 06:47 Ответить
Це шо, федерализация идет полным ходом: местечковый референдум , который оправдает отчуждение Крыма и части лугандонии , - зебики ратуют принять. С двойным гражданством - ваапше сказка: ******* с пыней не нужно кричать , мол, введите... Бо они просто будут обязаны защитить своих подданых... И о да вопрос о предателях на передовой сам собою уйдет с повестки. Начнется сплошная свадьба в Малиновке, с братанием , как на Эльбе... вопросец к 73%... вам такое счастьице снилось, когда голосовали за клоуна-дурачка?Вопрос к зебуину: вот будешь иметь два гражданства и случись война, кого будешь защищать , Украину или Израиль?
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28.01.2021 10:12 Ответить
Это что ещё за географические новости безграмотной команды неуча Зеленского???
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28.01.2021 15:39 Ответить
В этой писуле самая важная фраза "Кроме того. Её очень важно не потерять. Потому что каждый второй в Раде чей-то ещё гражданин.
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29.01.2021 14:43 Ответить
Не про подвійне громадянство треба вносити,бл..ть,закон. А про КОЛОБОрАЦІОНІЗМ, Про неконституційних осіб, Про ТРИБУНАЛ З БЕЗПЕКИ ТА ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ, Про Територію та землі України, Про Задіяння заходів по виконанню рішень трибуналів та судів по зрадництву, сепаризму,,що привів до кровавих та надзвичайних подій,і ще масу потріьних законів. А що вони приймають,щоб коломойським та колоборантам зити було де?
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26.02.2021 21:52 Ответить
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