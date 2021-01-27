"Слуги народу" зареєстрували в Раді законопроєкт про подвійне громадянство

Народні депутати України з фракції "Слуга народу" Олег Дунда, Олександр Аліксійчук, Дмитро Микиша пропонують внести зміни в українське законодавство, які дозволять мати подвійне громадянство.

Відповідний законопроєкт № 4640 "Про внесення змін до деяких законів України щодо правового забезпечення наявності іноземного громадянства (підданства) у громадян України" зареєстрований у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Автори законопроєкту пропонують внести зміни до закону України "Про громадянство", які надають громадянам України право отримувати громадянство (підданство) іноземної держави без втрати громадянства України.

Запропоновані зміни також дозволяють іноземцям отримувати громадянство України без відмови від громадянства своєї країни.

Пропонується також ввести декларування про наявність (відсутність) іноземного громадянства (підданства) і ведення обліку громадян України, які мають громадянство інших держав.

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Автори законопроєкту пропонують ввести адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення вимог щодо декларування наявності іноземного громадянства (підданства).

Крім того, законопроєкт пропонує передбачити подачу декларації про відсутність іноземного громадянства особами, які претендують на обрання на виборні посади або на державну службу, на службу в органи місцевого самоврядування, проходження служби в правоохоронних органах.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроєкту, однією з важливих новацій є введення поняття "держава-агресор".

"Зокрема, в разі наявності у громадян України громадянства (підданства) держави, визнаної агресором щодо України, передбачена заборона зазначеним громадянам у реалізації їхніх виборчих прав. Така заборона діє до моменту скасування у певної держави статусу агресора або припинення цими громадянами громадянства (підданства) такої держави", - йдеться в пояснювальній записці.