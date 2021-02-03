Якщо потрібно буде зробити "COVID-паспорт" - зробимо, - Федоров
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Віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні технічно готові до створення "COVID-паспортів". Він повідомив, на базі чого їх можуть зробити.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Федоров заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".
За його словами, якщо цей документ буде застосовуватися тільки для міжнародних поїздок, то в такому випадку в світі можуть створити єдину програму, для якої потрібно передавати цю інформацію з реєстру.
"А якщо для відвідувань закладів всередині країни, тоді це буде внутрішній додаток. Але поки не до кінця зрозумілі життєві ситуації, а також рішення, які ухвалюватимуть різні уряди світу і наш уряд", - пояснив Федоров.
"Залежно від того, який сценарій обере Міністерство охорони здоров'я і як сформує політику, ми будемо вже на це реагувати. Технічно ми готові до будь-якого сценарію. Якщо потрібно буде зробити "COVID-паспорт" - зробимо", - додав міністр.
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И к месту, куда тебе впердолят, можешь приколоть "COVID-паспорт" от зе-Фёдорова - т.е. шмурдяк в Европе не считается вакциной.
дескреминация по ковидному признаку......
интересно изобретут ли ковидную вилку - это специальная вилка для людей имеющий ковидный паспорт предназначена для наматывания лапши на уши......
новичк... спутником, сделай себе собачий COVID-паспорт(если понадобится), и ехай_нах(c) пробуй въехать в нормальные страны
Кто-то купит паспорт, поедет в Венецию, заболевшим. Потом в больнице его паспорт возьмут, проверят и нам скажут:
И прощай безбис) Ой, каж*дся мы подал идею для Берлускони (он же тоже хочет жить как некто Шредер))
покойникапрививки?
Багатырьова пичатаеть ?