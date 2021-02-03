УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15034 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
1 820 13
карантин (16095) паспорт (876) Федоров Михайло (533) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Якщо потрібно буде зробити "COVID-паспорт" - зробимо, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Якщо потрібно буде зробити

Віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні технічно готові до створення "COVID-паспортів". Він повідомив, на базі чого їх можуть зробити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Федоров заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, якщо цей документ буде застосовуватися тільки для міжнародних поїздок, то в такому випадку в світі можуть створити єдину програму, для якої потрібно передавати цю інформацію з реєстру.

"А якщо для відвідувань закладів всередині країни, тоді це буде внутрішній додаток. Але поки не до кінця зрозумілі життєві ситуації, а також рішення, які ухвалюватимуть  різні уряди світу і наш уряд", - пояснив Федоров.

"Залежно від того, який сценарій обере Міністерство охорони здоров'я і як сформує політику, ми будемо вже на це реагувати. Технічно ми готові до будь-якого сценарію. Якщо потрібно буде зробити "COVID-паспорт" - зробимо", - додав міністр.

Читайте: За добу у світі виявили 451,7 тис. нових випадків COVID-19, померли 14,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 104,4 млн. ІНФОГРАФІКА

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
распилим бабки на чём угодно......
дескреминация по ковидному признаку......
интересно изобретут ли ковидную вилку - это специальная вилка для людей имеющий ковидный паспорт предназначена для наматывания лапши на уши......
показати весь коментар
03.02.2021 08:50
+3
Федоров, ширнись новичк... спутником, сделай себе собачий COVID-паспорт(если понадобится), и ехай_нах(c) пробуй въехать в нормальные страны
показати весь коментар
03.02.2021 08:56
+2
Народні умільці наклепають тих паспортів вагон. За бабки
показати весь коментар
03.02.2021 08:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Начинайте песню про ущемление прав дебилов. Если нужно будет сделать "COVID-паспорт" - сделаем, - Федоров - Цензор.НЕТ 4603
показати весь коментар
03.02.2021 08:47 Відповісти
длбб, беги очередь занимай чтобы тебе китайский шмурдяк впердолили - может сдохнешь быстрее.
И к месту, куда тебе впердолят, можешь приколоть "COVID-паспорт" от зе-Фёдорова - т.е. шмурдяк в Европе не считается вакциной.
показати весь коментар
03.02.2021 08:57 Відповісти
Сделайте онлайн в смартфоне и бесплатно....Нужно будет.
показати весь коментар
03.02.2021 08:48 Відповісти
распилим бабки на чём угодно......
дескреминация по ковидному признаку......
интересно изобретут ли ковидную вилку - это специальная вилка для людей имеющий ковидный паспорт предназначена для наматывания лапши на уши......
показати весь коментар
03.02.2021 08:50 Відповісти
Народні умільці наклепають тих паспортів вагон. За бабки
показати весь коментар
03.02.2021 08:51 Відповісти
дада, и номера на них тоже будут такими шоп после проверки, паспортоносца не усадили на бутылку?
показати весь коментар
03.02.2021 09:04 Відповісти
Федоров, ширнись новичк... спутником, сделай себе собачий COVID-паспорт(если понадобится), и ехай_нах(c) пробуй въехать в нормальные страны
показати весь коментар
03.02.2021 08:56 Відповісти
Ага!
Кто-то купит паспорт, поедет в Венецию, заболевшим. Потом в больнице его паспорт возьмут, проверят и нам скажут: Если нужно будет сделать "COVID-паспорт" - сделаем, - Федоров - Цензор.НЕТ 6080
И прощай безбис) Ой, каж*дся мы подал идею для Берлускони Если нужно будет сделать "COVID-паспорт" - сделаем, - Федоров - Цензор.НЕТ 4001 (он же тоже хочет жить как некто Шредер))
показати весь коментар
03.02.2021 09:02 Відповісти
Вот у меня тоже друг был, он тоже ученый, у него 3 класса образования, но за полчаса Червонец так нарисует, не отличишь от настоящей(с)))
показати весь коментар
03.02.2021 09:04 Відповісти
как собакам а самое главное что многие согласны
показати весь коментар
03.02.2021 09:04 Відповісти
И мне "сделайте" паспорт ! Сколько стоит? А без покойника прививки?
показати весь коментар
03.02.2021 09:11 Відповісти
Сколько стоит эта говнобумажка ?
Багатырьова пичатаеть ?
показати весь коментар
03.02.2021 09:15 Відповісти
Заповіти мальтузіанця Білла Гейтса в життя, не даремно він вже ось недавно пообіцяв світу нову пандемію. Раль Барік з колгоспу "Заповіти Гейтса і Мелінди" плідно працює ланковим на полях чашечки Петрі , роблячи рекордні обмолоти нових штамів ковиду в засіки міжнародних фармкорпорацій при глухонімій і сліпій ВООЗ, яка бігає по базару в Ухані, замість того щоб почитати наукові статті журналів США та звернутись до Нобелівського лауреата з вірусології пана Люка Монтаньє. Тож всім чіп в дупу і паспорт в зуби, хоч я не бачу жодного логічного пояснення для чого ці паспорти як , тупій корові бірка. Адже, якщо там в США і ЄС всі провакциновані і їх медицина потужна, та всі мають загальний імунітет, як їх може заразити громадянин якогось третього світу, Це країнам типу Руанда, Ліберія і Україна потрібно вимагати від громадян ЄС і США чіпи і паспорти, бо саме жителі цих країни можуть спричинити тут пандемію, оскільки в таких країнах медицина приречена на зубожіння. Жду прилітання месершмітів мальтузіанця на мій хвіст.
показати весь коментар
03.02.2021 10:00 Відповісти
 
 