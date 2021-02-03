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Если нужно будет сделать "COVID-паспорт" - сделаем, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Если нужно будет сделать

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине технически готовы к созданию "COVID-паспортов". Он сообщил, на базе чего их могут сделать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Федоров заявил в интервью "РБК-Украина".

По его словам, если этот документ будет применяться только для международных поездок, то в таком случае в мире могут создать единую программу, для которой нужно передавать эту информацию из реестра.

"А если для посещений заведений внутри страны, тогда это будет внутреннее приложение. Но пока не до конца понятны жизненные ситуации, а также решения, которые будут принимать различные правительства мира и наше правительство", - объяснил Федоров.

"В зависимости от того, какой сценарий выберет Министерство здравоохранения и как сформирует политику, мы будем уже на это реагировать. Технически мы готовы к любому сценарию. Если нужно будет сделать "COVID-паспорт" - сделаем", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 сентября госорганам могут запретить требовать бумажные справки, - Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
распилим бабки на чём угодно......
дескреминация по ковидному признаку......
интересно изобретут ли ковидную вилку - это специальная вилка для людей имеющий ковидный паспорт предназначена для наматывания лапши на уши......
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03.02.2021 08:50
+3
Федоров, ширнись новичк... спутником, сделай себе собачий COVID-паспорт(если понадобится), и ехай_нах(c) пробуй въехать в нормальные страны
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03.02.2021 08:56
+2
Народні умільці наклепають тих паспортів вагон. За бабки
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03.02.2021 08:51
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Начинайте песню про ущемление прав дебилов. Если нужно будет сделать "COVID-паспорт" - сделаем, - Федоров - Цензор.НЕТ 4603
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03.02.2021 08:47 Ответить
длбб, беги очередь занимай чтобы тебе китайский шмурдяк впердолили - может сдохнешь быстрее.
И к месту, куда тебе впердолят, можешь приколоть "COVID-паспорт" от зе-Фёдорова - т.е. шмурдяк в Европе не считается вакциной.
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03.02.2021 08:57 Ответить
Сделайте онлайн в смартфоне и бесплатно....Нужно будет.
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03.02.2021 08:48 Ответить
распилим бабки на чём угодно......
дескреминация по ковидному признаку......
интересно изобретут ли ковидную вилку - это специальная вилка для людей имеющий ковидный паспорт предназначена для наматывания лапши на уши......
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03.02.2021 08:50 Ответить
Народні умільці наклепають тих паспортів вагон. За бабки
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03.02.2021 08:51 Ответить
дада, и номера на них тоже будут такими шоп после проверки, паспортоносца не усадили на бутылку?
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03.02.2021 09:04 Ответить
Федоров, ширнись новичк... спутником, сделай себе собачий COVID-паспорт(если понадобится), и ехай_нах(c) пробуй въехать в нормальные страны
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03.02.2021 08:56 Ответить
Ага!
Кто-то купит паспорт, поедет в Венецию, заболевшим. Потом в больнице его паспорт возьмут, проверят и нам скажут: Если нужно будет сделать "COVID-паспорт" - сделаем, - Федоров - Цензор.НЕТ 6080
И прощай безбис) Ой, каж*дся мы подал идею для Берлускони Если нужно будет сделать "COVID-паспорт" - сделаем, - Федоров - Цензор.НЕТ 4001 (он же тоже хочет жить как некто Шредер))
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03.02.2021 09:02 Ответить
Вот у меня тоже друг был, он тоже ученый, у него 3 класса образования, но за полчаса Червонец так нарисует, не отличишь от настоящей(с)))
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03.02.2021 09:04 Ответить
как собакам а самое главное что многие согласны
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03.02.2021 09:04 Ответить
И мне "сделайте" паспорт ! Сколько стоит? А без покойника прививки?
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03.02.2021 09:11 Ответить
Сколько стоит эта говнобумажка ?
Багатырьова пичатаеть ?
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03.02.2021 09:15 Ответить
Заповіти мальтузіанця Білла Гейтса в життя, не даремно він вже ось недавно пообіцяв світу нову пандемію. Раль Барік з колгоспу "Заповіти Гейтса і Мелінди" плідно працює ланковим на полях чашечки Петрі , роблячи рекордні обмолоти нових штамів ковиду в засіки міжнародних фармкорпорацій при глухонімій і сліпій ВООЗ, яка бігає по базару в Ухані, замість того щоб почитати наукові статті журналів США та звернутись до Нобелівського лауреата з вірусології пана Люка Монтаньє. Тож всім чіп в дупу і паспорт в зуби, хоч я не бачу жодного логічного пояснення для чого ці паспорти як , тупій корові бірка. Адже, якщо там в США і ЄС всі провакциновані і їх медицина потужна, та всі мають загальний імунітет, як їх може заразити громадянин якогось третього світу, Це країнам типу Руанда, Ліберія і Україна потрібно вимагати від громадян ЄС і США чіпи і паспорти, бо саме жителі цих країни можуть спричинити тут пандемію, оскільки в таких країнах медицина приречена на зубожіння. Жду прилітання месершмітів мальтузіанця на мій хвіст.
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03.02.2021 10:00 Ответить
 
 