Если нужно будет сделать "COVID-паспорт" - сделаем, - Федоров
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Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине технически готовы к созданию "COVID-паспортов". Он сообщил, на базе чего их могут сделать.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Федоров заявил в интервью "РБК-Украина".
По его словам, если этот документ будет применяться только для международных поездок, то в таком случае в мире могут создать единую программу, для которой нужно передавать эту информацию из реестра.
"А если для посещений заведений внутри страны, тогда это будет внутреннее приложение. Но пока не до конца понятны жизненные ситуации, а также решения, которые будут принимать различные правительства мира и наше правительство", - объяснил Федоров.
"В зависимости от того, какой сценарий выберет Министерство здравоохранения и как сформирует политику, мы будем уже на это реагировать. Технически мы готовы к любому сценарию. Если нужно будет сделать "COVID-паспорт" - сделаем", - добавил министр.
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И к месту, куда тебе впердолят, можешь приколоть "COVID-паспорт" от зе-Фёдорова - т.е. шмурдяк в Европе не считается вакциной.
дескреминация по ковидному признаку......
интересно изобретут ли ковидную вилку - это специальная вилка для людей имеющий ковидный паспорт предназначена для наматывания лапши на уши......
новичк... спутником, сделай себе собачий COVID-паспорт(если понадобится), и ехай_нах(c) пробуй въехать в нормальные страны
Кто-то купит паспорт, поедет в Венецию, заболевшим. Потом в больнице его паспорт возьмут, проверят и нам скажут:
И прощай безбис) Ой, каж*дся мы подал идею для Берлускони (он же тоже хочет жить как некто Шредер))
покойникапрививки?
Багатырьова пичатаеть ?