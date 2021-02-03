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"Британський" штам коронавірусу зафіксовано вже у 80 країнах, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Новий штам коронавірусу, який спочатку зафіксували у Великій Британії, виявили вже у 80 країнах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Зазначається, що різновид коронавірусу VOC-202012/01, лінії B.1.1.7 з 27 січня було виявлено ​​ще в 10 країнах.

"Станом на 2 лютого в цілому 80 держав, розташованих у всіх шести регіонах ВООЗ, повідомили про завезені випадки або ж про передачу цього різновиду вірусу в місцевих громадах", - зазначає ВООЗ.

"Південноафриканський" штам коронавірусу, що отримав маркування 501Y.V2, з 27 січня виявлено ще у восьми країнах, їх загальна кількість сягнула 41. Цей варіант вірусу присутній у чотирьох регіонах ВООЗ.

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Різновид коронавірусу, виявлений ​​раніше в Бразилії, що отримав найменування P.1, з 27 січня був виявлений ​​ще в двох країнах, тепер він присутній в 10 державах.

Загальна кількість інфікованих упродовж минулого тижня на планеті зросла на майже 3,7 млн осіб, що на 13% менше порівняно з попереднім тижнем.

Від коронавірусу на планеті минулого тижня померли понад 96 тисяч осіб, загальна кількість летальних випадків становить 2,2 млн.

Автор: Анастасія Потіха
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АГРЕССИВНО!
Достал я из крепких штанин
Британскую маску с мою хлеборезку
В ней!

я ни разу не бег в магазин
и в Нацгвардию прочитал я повестку
(а потом пошел на работу" в ВР)
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03.02.2021 12:06 Відповісти
да пофиг, сказали же что вакцини и против него работают
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03.02.2021 12:07 Відповісти
та какая там ковидла!
тут у нас такое деется! зебуины в патриотов перекрашиваются. такое не каждый день увидишь.
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03.02.2021 12:07 Відповісти
"Британский" штамм коронавируса зафиксирован уже в 80 странах, - ВОЗ" - Китайский вирус мы уже почти побороли, теперь будем бороться с Британским вирусом.
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03.02.2021 13:22 Відповісти
 
 