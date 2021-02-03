"Британский" штамм коронавируса зафиксирован уже в 80 странах, - ВОЗ

Новый штамм коронавируса, который сначала зафиксировали в Великобритании, обнаружили уже в 80 странах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что разновидность коронавируса VOC-202012/01, линии B.1.1.7 с 27 января была обнаружена еще в 10 странах.

"По состоянию на 2 февраля в общей сложности 80 государств, расположенных во всех шести регионах ВОЗ, сообщили о завезенных случаях или о передаче этой разновидности вируса в местных общинах", - отмечает ВОЗ.

"Южноафриканский" штамм коронавируса, получивший маркировку 501Y.V2, с 27 января обнаружен еще в восьми странах, их общее количество достигло 41. Этот вариант вируса присутствует в четырех регионах ВОЗ.

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Разновидность коронавируса, обнаруженного ранее в Бразилии, получила наименование P.1, с 27 января был обнаружен еще в двух странах, теперь он присутствует в 10 государствах.

Общее количество инфицированных на прошлой неделе на планете выросло на почти 3,7 млн человек, что на 13% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

От коронавируса на планете на прошлой неделе умерли более 96 тысяч человек, общее количество летальных случаев составляет 2,2 млн.