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Масові акції в центрі Києва: на Грушевського обмежили рух. ФОТО
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У Києві на Грушевського обмежили проїзд в обох напрямках у зв'язку з масовими акціями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Telegram.
Рух транспорту обмежили від вулиці Шовковичної до Петровської алеї.
Зазначається, що зараз проїзд відкритий тільки для громадського транспорту.
Як повідомлялося, в Києві поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі через масові акції.
Топ коментарі
+51 Tat Prut
показати весь коментар03.02.2021 13:18
+37 Kozak_Vasil
показати весь коментар03.02.2021 13:12
+27 Da non
показати весь коментар03.02.2021 13:18
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Будь ласка, зачекайте...
Невдячниі??))
Эти акционеры просто не смотрят телевизор и не читают зелиных указов -- а то бы были акции поддержки...
це продажні підставки під прапорці.
вважаю, кияни мають їх зачмирити
шо они хотять, капитулировать?
а може -снега?
Не там стоят.
посольство США таки, нє??
И Ребе вам таки скажєт кака жить дальше и длиннннееее, нє??
И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чистом поле. (с)
Зараз би не завадило поганяти цих ватяних півнів.
Капитулянты-малоросы?
Это те кто за мир через капитуляцию?
В Украине всем нравится то, что делает власть с народом?
Не спроста мазохизм возник в Украине?