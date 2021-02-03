Масові акції в центрі Києва: на Грушевського обмежили рух. ФОТО

У Києві на Грушевського обмежили проїзд в обох напрямках у зв'язку з масовими акціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Telegram.

Рух транспорту обмежили від вулиці Шовковичної до Петровської алеї.

Зазначається, що зараз проїзд відкритий тільки для громадського транспорту.

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Як повідомлялося, в Києві поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі через масові акції.