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Массовые акции в центре Киева: на Грушевского ограничили движение. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
В Киеве на Грушевского ограничили проезд в обоих направлениях в связи с массовыми акциями.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Telegram.
Движение транспорта ограничили от улицы Шелковичной до Петровской аллеи.
Отмечается, что в настоящее время проезд открыт только для общественного транспорта.
Как сообщалось, в Киеве полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале из-за массовых акций.
Топ комментарии
+51 Tat Prut
показать весь комментарий03.02.2021 13:18
+37 Kozak_Vasil
показать весь комментарий03.02.2021 13:12
+27 Da non
показать весь комментарий03.02.2021 13:18
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Невдячниі??))
Эти акционеры просто не смотрят телевизор и не читают зелиных указов -- а то бы были акции поддержки...
це продажні підставки під прапорці.
вважаю, кияни мають їх зачмирити
шо они хотять, капитулировать?
а може -снега?
Не там стоят.
посольство США таки, нє??
И Ребе вам таки скажєт кака жить дальше и длиннннееее, нє??
И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чистом поле. (с)
Зараз би не завадило поганяти цих ватяних півнів.
Капитулянты-малоросы?
Это те кто за мир через капитуляцию?
В Украине всем нравится то, что делает власть с народом?
Не спроста мазохизм возник в Украине?