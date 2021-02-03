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Массовые акции в центре Киева: на Грушевского ограничили движение. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

В Киеве на Грушевского ограничили проезд в обоих направлениях в связи с массовыми акциями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Telegram.

Движение транспорта ограничили от улицы Шелковичной до Петровской аллеи.

Отмечается, что в настоящее время проезд открыт только для общественного транспорта.

Как сообщалось, в Киеве полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале из-за массовых акций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время акции протеста в Киеве один из участников напал на полицейского, в управление доставлены девять человек

Массовые акции в центре Киева: на Грушевского ограничили движение 01
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Топ комментарии
+51
Тема очень интеллектуальная - померзнуть пару часов, получить 200грн и пойти кутить и сорить деньгами в ближайший гендель
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03.02.2021 13:18
+37
Шо за білі прапори? Ківа капітулює?
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03.02.2021 13:12
+27
Видимо горящие пуканы зажопов.
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03.02.2021 13:18
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А что за тема массовой акции??
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03.02.2021 13:12 Ответить
Тема очень интеллектуальная - померзнуть пару часов, получить 200грн и пойти кутить и сорить деньгами в ближайший гендель
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03.02.2021 13:18 Ответить
+++
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03.02.2021 16:09 Ответить
Видимо горящие пуканы зажопов.
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03.02.2021 13:18 Ответить
Против закона о расширении прав полиции так что нех бочку котить не зная
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03.02.2021 13:38 Ответить
"ЗаЖОП" спекулює на тарифній темі хоча фірташі-ахметови-льовочкіни їхні люди. Багато обленерго мають бенефіціарів за поребріком. Наприклад наближений до кремля депутат госдуми Бабаков("VS Energy").
Масові акції в центрі Києва: на Грушевського обмежили рух - Цензор.НЕТ 1711
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03.02.2021 13:50 Ответить
Мне тоже интересно. Не цензоре уже не первое упоминание о неких акция и не единого слова о том "кто, за что или против чего". Мягко говоря, странно.
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03.02.2021 14:19 Ответить
+++
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03.02.2021 16:08 Ответить
ПРОТЕСТУЮТЬ ЧОРНОБИЛЬЦІ ПРОТИ АНТИКОНСТИТУЦІЙНОГО ОБМЕЖЕННЯ ТА СКАСУВАННЯ ПІЛЬГ ТА ДОПОМОГ ЗА ЧАСІВ ПОРОШЕНКА ТА ЯНУКОВИЧА
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03.02.2021 17:21 Ответить
Ганьба продажним журнашльондрам !
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03.02.2021 17:23 Ответить
Шо за білі прапори? Ківа капітулює?
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03.02.2021 13:12 Ответить
Дроче, шоб не мішали... Массовые акции в центре Киева: на Грушевского ограничили движение - Цензор.НЕТ 6031
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03.02.2021 13:19 Ответить
Що таке і чому??
Невдячниі??))
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03.02.2021 13:13 Ответить
Народ деньги зарабатывает, автобусы с Каменец-Подольского и тд понавезли с утра.
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03.02.2021 13:16 Ответить
Народу залишилось хіба що організовувати нарколабораторії і нирки продавати в умовах зеленотарифної економіки. Тому не гріх і заробити на мітингу проти зеленої саранчі і кротів що засіли в ОПУ. Чи оркам можна в Москві мітингувати, а плебеям України -зась! Ботосперма ожила.
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03.02.2021 14:04 Ответить
белый флаг - это значит: " и плохо - плохо и хорошо - плохо "
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03.02.2021 13:17 Ответить
смех и годи, за вонючие каналы на смерть народ пойдет Массовые акции в центре Киева: на Грушевского ограничили движение - Цензор.НЕТ 3276
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03.02.2021 13:19 Ответить
Та не за канали чи онали. Мертвечина розкошелився, дав бабла, вони й тусуються Массовые акции в центре Киева: на Грушевского ограничили движение - Цензор.НЕТ 4866
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03.02.2021 13:20 Ответить
Смех это то что скорее всего 90% протестующих даже и не догадывались о существовании 112 канала.
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03.02.2021 13:21 Ответить
дали нищете по 200 гр и уже идейный митинг, как будто мы не знаем
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03.02.2021 13:32 Ответить
Массовые акции протеста.
Эти акционеры просто не смотрят телевизор и не читают зелиных указов -- а то бы были акции поддержки...
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03.02.2021 13:20 Ответить
Вони взагалі то шось читають? Чи тільки в Телеграм читають де закладки лежать? Массовые акции в центре Киева: на Грушевского ограничили движение - Цензор.НЕТ 3495
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03.02.2021 13:21 Ответить
Это шо? Служащие вонючих каналов протестуют против потери жалования? Дайте лишенцам другую работу - в окопы на даунбасе.
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03.02.2021 13:20 Ответить
в роли мишени, что б снайперы "той стороны" выдали себя, а наши снайперы их загасили...
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03.02.2021 13:24 Ответить
Наташку Мосейчук в перші ряди. Хай своїми грудями захищає 112й
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03.02.2021 14:03 Ответить
так а суть акции))
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03.02.2021 13:21 Ответить
медвечук платить гроші.
це продажні підставки під прапорці.
вважаю, кияни мають їх зачмирити
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03.02.2021 13:27 Ответить
Шо там за массовка?
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03.02.2021 13:22 Ответить
В НАТО чи ЄВРОПУ...
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03.02.2021 13:24 Ответить
не, просют гей парад быстрее провести
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03.02.2021 13:33 Ответить
Таки могьот быть- голяком деПутанів та уряд в голові колони...)))
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03.02.2021 13:36 Ответить
100 человек - "массовые" ???
шо они хотять, капитулировать?
а може -снега?
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03.02.2021 13:25 Ответить
Просят снега? Масові акції в центрі Києва: на Грушевського обмежили рух - Цензор.НЕТ 8871
Не там стоят. Масові акції в центрі Києва: на Грушевського обмежили рух - Цензор.НЕТ 8871
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03.02.2021 13:41 Ответить
массовка по 200 гр за час, можно записаться
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03.02.2021 13:33 Ответить
Таки может и пора под синагогу прихилять а нє под
посольство США таки, нє??
И Ребе вам таки скажєт кака жить дальше и длиннннееее, нє??
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03.02.2021 13:23 Ответить
Вата за пару сотен вышла погреться.Протестуны Массовые акции в центре Киева: на Грушевского ограничили движение - Цензор.НЕТ 4511
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03.02.2021 13:24 Ответить
Хот ь вата, хоть не вата - безразлично, кто-то на этот митинг отреагирует, если никто ничего не знает? НУ и ладно, нуждающиеся хоть так поимеют на хлеб
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03.02.2021 21:50 Ответить
Както слышком организовано слышком много одинаковых атрибутов.
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03.02.2021 13:24 Ответить
Как передают очевидцы, из за несогласованности организаторов акции, протестующие пока кричат: «шайбу!», «шайбу!», «шайбу!»
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03.02.2021 13:25 Ответить
ка-ка-я-раз-ні-ца! ка-ка-я-раз-ні-ца! ка-ка-я-раз-ні-ца! ка-ка-я-раз-ні-ца!
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03.02.2021 13:31 Ответить
Веселится и ликует весь народ!
И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чистом поле. (с)
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03.02.2021 13:26 Ответить
А де нацжони ?
Зараз би не завадило поганяти цих ватяних півнів.
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03.02.2021 13:26 Ответить
Массовые акции в центре Киева: на Грушевского ограничили движение - Цензор.НЕТ 2915 Белое движение. Массовые акции в центре Киева: на Грушевского ограничили движение - Цензор.НЕТ 3905
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03.02.2021 13:28 Ответить
Не ці повернулися Масові акції в центрі Києва: на Грушевського обмежили рух - Цензор.НЕТ 8220 ?
Масові акції в центрі Києва: на Грушевського обмежили рух - Цензор.НЕТ 6557
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03.02.2021 13:34 Ответить
Шо за акция чего хотят ?
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03.02.2021 13:30 Ответить
хатят какуюразніцу.
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03.02.2021 13:33 Ответить
200гр хотят после акции
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03.02.2021 13:34 Ответить
200грамм в такую пагоду нє памєшаєт...
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03.02.2021 13:48 Ответить
Та хай мітінгують ..Хай платить кум ХЛа...більше потратить бідніший буде су..а... Продажні мітінгують поки ім грошики платаят ...припинять і мітінгувальники зникнуть ..як сніг по весні.. Даєш банкротсво кума Хловського
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03.02.2021 13:36 Ответить
дебилы должны поморозиться при 0 за честно заработанные пятнадцать копеек
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03.02.2021 13:36 Ответить
А Рабіновіс га бєлам канє ??
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03.02.2021 13:37 Ответить
Наоборот.
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03.02.2021 13:47 Ответить
Наверное это очень плохие акции, если даже не говорят, что это за акции.
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03.02.2021 13:39 Ответить
Помните? Масові акції в центрі Києва: на Грушевського обмежили рух - Цензор.НЕТ 1411
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03.02.2021 13:39 Ответить
какое совпадение, вата перекрашенная повыползала из щелей.
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03.02.2021 13:42 Ответить
Чё за белые флаги?
Капитулянты-малоросы?
Это те кто за мир через капитуляцию?
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03.02.2021 13:44 Ответить
те хто за мыр у тех тряпоры цвета соевого шыкалада, и их на порядок меньше.
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03.02.2021 13:51 Ответить
А де національного патріотичні сили, правий сектор, свобода, свідомі національні сили, патріоти ?! Чому це шобло медведчуковcьке вільно ходить Києвом а не з синяками!?
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03.02.2021 13:46 Ответить
Дик треба як в Європі, кийками їх пригостити як діяв їх любимий беркут!
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03.02.2021 14:53 Ответить
Почему об акциях в Белоруси или Мордоре забиты все новочтные ленты, а про Киев тишина?
В Украине всем нравится то, что делает власть с народом?
Не спроста мазохизм возник в Украине?
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03.02.2021 13:50 Ответить
Поржать с ватников и цензора достаточно)
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03.02.2021 13:58 Ответить
Уточнюй,з яким власно народом?
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03.02.2021 14:08 Ответить
Наркоман?!
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03.02.2021 14:54 Ответить
хай йдуть в Ростов, 60 минут смотреть
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03.02.2021 13:56 Ответить
Проти закону 2695, який дає право поліції зупиняти авто без причини!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.02.2021 14:00 Ответить
Кто на этот раз? Новая власть уже задолбала нарушением прав!
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03.02.2021 14:02 Ответить
Нацьжінки відразу поховалися 🤣🤣🤣
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03.02.2021 14:07 Ответить
Дєбіли риговські вже тітушню нагнали до столиці?
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03.02.2021 14:12 Ответить
Протестовать удумали (неважно за что, это типа журналистский секрет Цензора). Патриоты им покажут.
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03.02.2021 14:13 Ответить
 
 