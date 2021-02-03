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Новини Політика України
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"Слуги народу" не збираються відправляти у відставку Уруського, - Качура

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Депутат СН Олександр Качура спростував заяву свого колеги Дмитра Наталухи про намір звільнити віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Про це він сказав з трибуни парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наша позиція фракції щодо збору підписів про відставку Уруського Олега Семеновича така: ми не збираємося на сьогодні відправляти віцепрем'єр-міністра у відставку. Немає такої позиції. Ми обговорюватимемо це однозначно на засіданні", - заявив Качура.

Днем раніше Наталуха розкритикував Мінстратегпром, який очолює Уруський, за нібито небажання звільнити Ігоря Волощука, який 17 років керує держпідприємством "Арсенал", на захист якого став суддя Вовк. Як стверджує глава комітету, той "розпродав і відчужив незаконно 42 тис. кв. м майна заводу і не менше 6 га в центрі Києва, кількість працівників з 2004 року скоротилася з 2,5 тис. до 206 осіб".

Читайте також: У Раді збирають підписи за відставку Уруського, - Наталуха

Наталуха розцінив оголошений Мінстратегпромом конкурс на главу Державного космічного агентства (ДКАУ) як спробу "прикрити своїх старих і колишніх колег", а також загалом розкритикував міністерство і віцепрем'єра за слабку увагу до космічної галузі.

Зі свого боку в Мінстратегпромі назвали інформацію Наталухи спотвореною і неправдивою і заявили, що тільки зі створенням міністерства почалося відродження космічної галузі.

Качура заявив про свою підтримку Уруського і готовність зібрати підписи інших депутатів, оскільки вважає його здатним провести необхідні трансформації галузі.
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Топ коментарі
+2
самое главное - не запоминайте этих усруских, какачур всяких.... скоро это недоразумение закончится.. Юля нафиг это стадо имбецилов-деллитантов разгонит, а кого может и посадит...
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03.02.2021 19:21
+1
"Слуги народа" не собираются отправлять в отставку Уруского, - Качура - Цензор.НЕТ 193
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03.02.2021 19:24
+1
… Глядя, как живут слуги народа, страшно представить, как живут его хозяева…

🤑
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03.02.2021 19:27
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Глава офісу президента агент РФ, який знешкоджує спільні спецоперації США і Туреччини.
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03.02.2021 19:03 Відповісти
Свині та корито...
Та так $ не хрумкайте наглюче, майте совість!
Маєте?
Камасутра -відстій...
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03.02.2021 19:10 Відповісти
кажуть , долар втратив в ціні . Прогнози панікерів не збулися , рухаємось далі .
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03.02.2021 19:17 Відповісти
Залишилося три трихлітрові банки Евро... $ десь в одній на денці... Смуток, мля...😖
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03.02.2021 19:23 Відповісти
Космічна галузь,,гггг ,зелена пліснява що на Марс рехтується !!!)))
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03.02.2021 19:12 Відповісти
Правительство и депутаты - якобы слуги народа и пашут, как рабы на галерах… Но где это видано, чтобы слуги и рабы были богаты при нищих «хозяевах»…
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03.02.2021 19:19 Відповісти
самое главное - не запоминайте этих усруских, какачур всяких.... скоро это недоразумение закончится.. Юля нафиг это стадо имбецилов-деллитантов разгонит, а кого может и посадит...
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03.02.2021 19:21 Відповісти
"Слуги народа" не собираются отправлять в отставку Уруского, - Качура - Цензор.НЕТ 193
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03.02.2021 19:24 Відповісти
голосуйте "как нада" будуть гроші."Слуги народа" не собираются отправлять в отставку Уруского, - Качура - Цензор.НЕТ 3805
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03.02.2021 19:23 Відповісти
… Глядя, как живут слуги народа, страшно представить, как живут его хозяева…

🤑
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03.02.2021 19:27 Відповісти
"Слуги народу" не збираються відправляти у відставку Уруського, - Качура - Цензор.НЕТ 3079
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03.02.2021 19:28 Відповісти
Никуда не гоже - когда хозяевами жизни становятся слуги народа. (
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03.02.2021 19:35 Відповісти
 
 