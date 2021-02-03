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Новости Политика Украины
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отставка (3094) Слуга народа (2547) Качура (168) Наталуха Дмитрий (16) Уруский Олег (116)

"Слуги народа" не собираются отправлять в отставку Уруского, - Качура

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Депутат СН Александр Качура опроверг заявление своего коллеги Дмитрия Наталухи о намерении уволить вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Об этом он сказал с трибуны парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наша позиция фракции по сбору подписей об отставке Уруского Олега Семеновича следующая: мы не собираемся на сегодняшний день отправлять вице-премьер-министра в отставку. Нет такой позиции. Мы будем обсуждать это однозначно на заседании", – заявил Качура.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Раде собирают подписи за отставку Уруского, - Наталуха

Днем ранее Наталуха раскритиковал Минстратегпром, который возглавляет Уруский, за якобы нежелание уволить руководящего 17 лет госпредприятием "Арсенал" Игоря Волощука, на защиту которого встал судья Вовк. Как утверждает глава комитета, тот "распродал и отстранил незаконно 42 тыс. кв. м имущества завода и не менее 6 га в центре Киева, количество работников с 2004 года сократилось с 2,5 тыс. до 206 человек".

Наталуха расценил объявленный Минстратегпромом конкурс на главу Государственного космического агентства (ГКАУ) как попытку "прикрыть своих старых и бывших коллег", а также в целом подверг критике министерство и вице-премьера за слабое внимание к космической отрасли.

Также на Цензор.НЕТ: Принято решение о демилитаризации недостроенного ракетного крейсера "Украина", - Уруский

В свою очередь в Минстратегпроме назвали информацию Наталухи искаженной и неправдивой и заявили, что только с созданием министерства началось возрождение космической отрасли.

Качура заявил о своей поддержке Уруского и готовности собрать подписи других депутатов, так как считает его способным провести необходимые трансформации отрасли.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2
самое главное - не запоминайте этих усруских, какачур всяких.... скоро это недоразумение закончится.. Юля нафиг это стадо имбецилов-деллитантов разгонит, а кого может и посадит...
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03.02.2021 19:21
+1
"Слуги народа" не собираются отправлять в отставку Уруского, - Качура - Цензор.НЕТ 193
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03.02.2021 19:24
+1
… Глядя, как живут слуги народа, страшно представить, как живут его хозяева…

🤑
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03.02.2021 19:27
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Глава офісу президента агент РФ, який знешкоджує спільні спецоперації США і Туреччини.
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03.02.2021 19:03 Ответить
Свині та корито...
Та так $ не хрумкайте наглюче, майте совість!
Маєте?
Камасутра -відстій...
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03.02.2021 19:10 Ответить
кажуть , долар втратив в ціні . Прогнози панікерів не збулися , рухаємось далі .
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03.02.2021 19:17 Ответить
Залишилося три трихлітрові банки Евро... $ десь в одній на денці... Смуток, мля...😖
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03.02.2021 19:23 Ответить
Космічна галузь,,гггг ,зелена пліснява що на Марс рехтується !!!)))
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03.02.2021 19:12 Ответить
Правительство и депутаты - якобы слуги народа и пашут, как рабы на галерах… Но где это видано, чтобы слуги и рабы были богаты при нищих «хозяевах»…
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03.02.2021 19:19 Ответить
самое главное - не запоминайте этих усруских, какачур всяких.... скоро это недоразумение закончится.. Юля нафиг это стадо имбецилов-деллитантов разгонит, а кого может и посадит...
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03.02.2021 19:21 Ответить
"Слуги народа" не собираются отправлять в отставку Уруского, - Качура - Цензор.НЕТ 193
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03.02.2021 19:24 Ответить
голосуйте "как нада" будуть гроші."Слуги народа" не собираются отправлять в отставку Уруского, - Качура - Цензор.НЕТ 3805
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03.02.2021 19:23 Ответить
… Глядя, как живут слуги народа, страшно представить, как живут его хозяева…

🤑
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03.02.2021 19:27 Ответить
"Слуги народу" не збираються відправляти у відставку Уруського, - Качура - Цензор.НЕТ 3079
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03.02.2021 19:28 Ответить
Никуда не гоже - когда хозяевами жизни становятся слуги народа. (
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03.02.2021 19:35 Ответить
 
 