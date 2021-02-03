"Слуги народа" не собираются отправлять в отставку Уруского, - Качура

Депутат СН Александр Качура опроверг заявление своего коллеги Дмитрия Наталухи о намерении уволить вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Об этом он сказал с трибуны парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наша позиция фракции по сбору подписей об отставке Уруского Олега Семеновича следующая: мы не собираемся на сегодняшний день отправлять вице-премьер-министра в отставку. Нет такой позиции. Мы будем обсуждать это однозначно на заседании", – заявил Качура.

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Днем ранее Наталуха раскритиковал Минстратегпром, который возглавляет Уруский, за якобы нежелание уволить руководящего 17 лет госпредприятием "Арсенал" Игоря Волощука, на защиту которого встал судья Вовк. Как утверждает глава комитета, тот "распродал и отстранил незаконно 42 тыс. кв. м имущества завода и не менее 6 га в центре Киева, количество работников с 2004 года сократилось с 2,5 тыс. до 206 человек".

Наталуха расценил объявленный Минстратегпромом конкурс на главу Государственного космического агентства (ГКАУ) как попытку "прикрыть своих старых и бывших коллег", а также в целом подверг критике министерство и вице-премьера за слабое внимание к космической отрасли.

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В свою очередь в Минстратегпроме назвали информацию Наталухи искаженной и неправдивой и заявили, что только с созданием министерства началось возрождение космической отрасли.

Качура заявил о своей поддержке Уруского и готовности собрать подписи других депутатов, так как считает его способным провести необходимые трансформации отрасли.