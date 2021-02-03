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Готується закон, що дає виборцям право відкликати народного депутата, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Готується закон, що дає виборцям право відкликати народного депутата, - Стефанчук

У Верховній Раді розроблять законопроект про надання виборцям права відкликати народних депутатів.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу парламенту.

"Ми працюємо над цілою низкою законопроектів щодо народовладдя. Насамперед це законопроекти, які стосуються місцевих референдумів та електронних петицій. Далі напрацюємо проекти законів з питань, які називаються "recalls": ми хочемо дати народу можливість відкликати народних депутатів України", — зазначив Стефанчук.

Як повідомив перший віцеспікер, для отримання можливості відкликання народних депутатів народом, потрібно внести певні зміни до Конституції України. Наразі підставою для позбавлення депутатського мандата є вирок у кримінальній справі.

За словами Стефанчука, питання народовладдя розглядатиметься не тільки на рівні законодавчої та виконавчої влади, а й на рівні судової.

Читайте також: Тепер за результатами референдуму Кабмін має готувати законопроєкт, якщо він цього не зробить, можна судитися, - віцеспікер ВР Стефанчук

"Для нас надзвичайно важливо запровадити елементи прямої демократії на рівні суду присяжних, мирових судів та на рівні колективних позовів, щоб люди змогли об’єднуватися навколо судового захисту щодо якоїсь проблеми. Така практика є у всьому світі. Питання екології, боротьби з фармацевтичними мафіями розглядаються колективними позовами. Тому народовладдя та пряма демократія — це питання набагато ширше, ніж просто всеукраїнський референдум. Низка законопроектів щодо народовладдя містить вісім або дев’ять законодавчих актів", — наголосив перший віцеспікер.

Стефанчук зазначив, що процес підготовки відповідних законопроектів займе до двох років.
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Топ коментарі
+11
Дело нужное ,а то Кива ,Дубинский ,уже подзае...ли 😡
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03.02.2021 21:31
+7
Ну, наконец-то. А то на сегодня депутата можно уволить только за уголовку, а за бездеятельность нельзя. А надо бы.
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03.02.2021 21:34
+7
В Англии уже давно такой закон действует и избиратели там пользуются активно этим правом. Если депутат не выполняет того, что хотят его избиратели и он обманул выборцев, то его отзывают. Это благо дня государства такой закон! А то на выборах обещают все, что можно и придя делают другое и как выиграли счастливый билет обманом, а с этим законом будет контроль народа и будет ответственность перед народом нестись! Это очень порядочный закон, чтобы сделать систему порядочной!
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03.02.2021 21:36
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Немає, на жаль, ще такого закону, щоби виборці оті телеканали закривали.
А то президент один за всіх повинен робити.
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03.02.2021 21:30 Відповісти
Угу, надорвался бедняга
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03.02.2021 21:35 Відповісти
это как с "импичментом" президента и "лишением" неприкосновенности депутатов сделают?
что бы этого вообще НЕВОЗМОЖНО было сделать!
даже теоретически.
Готовится закон, дающий избирателям право отзывать народного депутата, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6470
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03.02.2021 21:31 Відповісти
Вы не правы - надо будет, всего лишь. собрать 3000000 подписей, потом ВР должна будет проголосовать 300 голосами, потом КС должен не найти нарушений в этом отзыве депутата, а потом президент будет полгода будет думать, нужно ли отзывать этого прекрасного депутата - коррупционера или коллаборанта.... Года на 4 затянется процедура "народовластия"....
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03.02.2021 22:00 Відповісти
Давайте дочекаємося закону! Чи вже: все пропало??
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03.02.2021 22:15 Відповісти
Дело нужное ,а то Кива ,Дубинский ,уже подзае...ли 😡
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03.02.2021 21:31 Відповісти
Такой же как закон о импичменте президента?
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03.02.2021 21:32 Відповісти
Хотели веселостей? Они будут. Когда все начнут отзывать всех будет смешно.
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03.02.2021 21:32 Відповісти
Ну, наконец-то. А то на сегодня депутата можно уволить только за уголовку, а за бездеятельность нельзя. А надо бы.
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03.02.2021 21:34 Відповісти
В Англии уже давно такой закон действует и избиратели там пользуются активно этим правом. Если депутат не выполняет того, что хотят его избиратели и он обманул выборцев, то его отзывают. Это благо дня государства такой закон! А то на выборах обещают все, что можно и придя делают другое и как выиграли счастливый билет обманом, а с этим законом будет контроль народа и будет ответственность перед народом нестись! Это очень порядочный закон, чтобы сделать систему порядочной!
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03.02.2021 21:36 Відповісти
Потому и не будет страна нормально жить, поскольку много еще доверчивых идиотов. Ты кому поверил?
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03.02.2021 21:44 Відповісти
ты работаешь против Украины! любые распри внутри государства - это работа на уничтожение государства. Тех, кто сеет распри, тех нужно наказывать!
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03.02.2021 21:55 Відповісти
кошмар...
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03.02.2021 21:59 Відповісти
Готовится закон, дающий избирателям право отзывать народного депутата, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3574
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03.02.2021 21:38 Відповісти
Пора отзывать зебобиков вместе с главзебилом ЗЕ Готовится закон, дающий избирателям право отзывать народного депутата, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7995
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03.02.2021 21:40 Відповісти
Ти не один із 73%. Ти просто 0!
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03.02.2021 22:19 Відповісти
9мм прекращают безусловно депутатские полномочия..
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03.02.2021 21:43 Відповісти
Теперь можно будет постоянно "доить" депутатов, не только перед выборами. Готовится закон, дающий избирателям право отзывать народного депутата, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5832
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03.02.2021 21:44 Відповісти
Це не такий поганий закон.
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03.02.2021 21:44 Відповісти
актуальней отзывать президентов.. а то странно получается, каждое последующее гавно хуже предыдущего..
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03.02.2021 21:44 Відповісти
Судя по законам об импичменте..и неприкосновенности...это будет очередное фуфло от зеленого стада....
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03.02.2021 21:46 Відповісти
Готовится закон, дающий избирателям право отзывать народного депутата, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5155
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03.02.2021 21:49 Відповісти
Чого так все сложно , другі такі самі будуть , такий менталітет , по 10 с конфіскаціею і порадок всюди.
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03.02.2021 21:54 Відповісти
Свежо питанийо..
Да серетца с трудом..
Готовится закон, дающий избирателям право отзывать народного депутата, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4103
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03.02.2021 21:54 Відповісти
до речі - з 1 січня цього року відмінена депутатська недоторканість ... Готовится закон, дающий избирателям право отзывать народного депутата, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3422
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03.02.2021 21:57 Відповісти
Опасный закон, многие могут опять вернуться в "Квартал-95"😁😁😁
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03.02.2021 22:10 Відповісти
нечувана демократія...аби цара нечіпали
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03.02.2021 22:20 Відповісти
Браво!!! Готується закон, що дає виборцям право відкликати народного депутата, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7971
Если это реально получиться, видят избиратели что их избранник стал курвой олигарха, лоббирует его интересы пшел на#ер пес смердючий... если это реально будет работать... буду считать что Зеленский молодец, ещё ни одна власть не давала такой возможности избирателям молодцы!!!
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03.02.2021 22:20 Відповісти
На цензоре уже очень давно обсуждалась эта тема.
Концепция перманентной легитимности.

https://censor.net/ru/forum/2898594/kontseptsiya_permanentnoyi_legitimnosti
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03.02.2021 22:22 Відповісти
Депутат раз в год должен подтвердить свой мандат в обязательном порядке , избиратели в электронном виде ставят галочку за или против , продолжения его работы в парламенте . Если не набрал 50% - За , идет гулять лесом , а на округе назначаются перевыборы .
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03.02.2021 22:50 Відповісти
Прийдеться внести зміни в закон про вибори.
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04.02.2021 07:28 Відповісти
 
 