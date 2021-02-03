Готується закон, що дає виборцям право відкликати народного депутата, - Стефанчук

У Верховній Раді розроблять законопроект про надання виборцям права відкликати народних депутатів.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу парламенту.

"Ми працюємо над цілою низкою законопроектів щодо народовладдя. Насамперед це законопроекти, які стосуються місцевих референдумів та електронних петицій. Далі напрацюємо проекти законів з питань, які називаються "recalls": ми хочемо дати народу можливість відкликати народних депутатів України", — зазначив Стефанчук.

Як повідомив перший віцеспікер, для отримання можливості відкликання народних депутатів народом, потрібно внести певні зміни до Конституції України. Наразі підставою для позбавлення депутатського мандата є вирок у кримінальній справі.

За словами Стефанчука, питання народовладдя розглядатиметься не тільки на рівні законодавчої та виконавчої влади, а й на рівні судової.

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"Для нас надзвичайно важливо запровадити елементи прямої демократії на рівні суду присяжних, мирових судів та на рівні колективних позовів, щоб люди змогли об’єднуватися навколо судового захисту щодо якоїсь проблеми. Така практика є у всьому світі. Питання екології, боротьби з фармацевтичними мафіями розглядаються колективними позовами. Тому народовладдя та пряма демократія — це питання набагато ширше, ніж просто всеукраїнський референдум. Низка законопроектів щодо народовладдя містить вісім або дев’ять законодавчих актів", — наголосив перший віцеспікер.

Стефанчук зазначив, що процес підготовки відповідних законопроектів займе до двох років.