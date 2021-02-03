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Новости Политика Украины
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ВР (28729) депутат (3235) законопроект (3043) Стефанчук Руслан (578)

Готовится закон, дающий избирателям право отзывать народного депутата, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Готовится закон, дающий избирателям право отзывать народного депутата, - Стефанчук

В Верховной Раде разработают законопроект о предоставлении избирателям права отзывать народных депутатов.

Об этом заявил первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Мы работаем над целым рядом законопроектив по народовластию. Прежде всего это законопроекты, которые касаются местных референдумов и электронных петиций. Далее наработаем проекты законов по вопросам, которые называются "recalls": мы хотим дать народу возможность отозвать народных депутатов Украины ", - отметил Стефанчук.

Как сообщил первый вице-спикер, для получения возможности отзыва народных депутатов нужно внести определенные изменения в Конституцию Украины. Сейчас основанием для лишения депутатского мандата является приговор по уголовному делу.

По словам Стефанчука, вопрос народовластия рассматриваться не только на уровне законодательной и исполнительной власти, но и на уровне судебной.

Читайте: В ближайшее время будет презентован проект закона о местных референдумах, - Стефанчук

"Для нас чрезвычайно важно ввести элементы прямой демократии на уровне суда присяжных, мировых судов и на уровне коллективных исков, чтобы люди смогли объединяться вокруг судебной защиты по какой-то проблеме. Такая практика есть во всем мире. Вопросы экологии, борьбы с фармацевтическими мафиями рассматриваются коллективными исками. Поэтому народовластие и прямая демократия - это вопрос гораздо шире, чем просто всеукраинский референдум. Перечень законопроектов по народовластию содержит восемь или девять законодательных актов ", - подчеркнул первый вице-спикер.

Стефанчук отметил, что процесс подготовки соответствующих законопроектов займет до двух лет.

Также читайте: Количество референдумов в год не ограничено, первый можно провести уже в этом году, - Стефанчук

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
Дело нужное ,а то Кива ,Дубинский ,уже подзае...ли 😡
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03.02.2021 21:31
+7
Ну, наконец-то. А то на сегодня депутата можно уволить только за уголовку, а за бездеятельность нельзя. А надо бы.
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03.02.2021 21:34
+7
В Англии уже давно такой закон действует и избиратели там пользуются активно этим правом. Если депутат не выполняет того, что хотят его избиратели и он обманул выборцев, то его отзывают. Это благо дня государства такой закон! А то на выборах обещают все, что можно и придя делают другое и как выиграли счастливый билет обманом, а с этим законом будет контроль народа и будет ответственность перед народом нестись! Это очень порядочный закон, чтобы сделать систему порядочной!
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03.02.2021 21:36
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Немає, на жаль, ще такого закону, щоби виборці оті телеканали закривали.
А то президент один за всіх повинен робити.
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03.02.2021 21:30 Ответить
Угу, надорвался бедняга
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03.02.2021 21:35 Ответить
это как с "импичментом" президента и "лишением" неприкосновенности депутатов сделают?
что бы этого вообще НЕВОЗМОЖНО было сделать!
даже теоретически.
Готовится закон, дающий избирателям право отзывать народного депутата, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6470
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03.02.2021 21:31 Ответить
Вы не правы - надо будет, всего лишь. собрать 3000000 подписей, потом ВР должна будет проголосовать 300 голосами, потом КС должен не найти нарушений в этом отзыве депутата, а потом президент будет полгода будет думать, нужно ли отзывать этого прекрасного депутата - коррупционера или коллаборанта.... Года на 4 затянется процедура "народовластия"....
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03.02.2021 22:00 Ответить
Давайте дочекаємося закону! Чи вже: все пропало??
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03.02.2021 22:15 Ответить
Дело нужное ,а то Кива ,Дубинский ,уже подзае...ли 😡
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03.02.2021 21:31 Ответить
Такой же как закон о импичменте президента?
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03.02.2021 21:32 Ответить
Хотели веселостей? Они будут. Когда все начнут отзывать всех будет смешно.
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03.02.2021 21:32 Ответить
Ну, наконец-то. А то на сегодня депутата можно уволить только за уголовку, а за бездеятельность нельзя. А надо бы.
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03.02.2021 21:34 Ответить
В Англии уже давно такой закон действует и избиратели там пользуются активно этим правом. Если депутат не выполняет того, что хотят его избиратели и он обманул выборцев, то его отзывают. Это благо дня государства такой закон! А то на выборах обещают все, что можно и придя делают другое и как выиграли счастливый билет обманом, а с этим законом будет контроль народа и будет ответственность перед народом нестись! Это очень порядочный закон, чтобы сделать систему порядочной!
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03.02.2021 21:36 Ответить
Потому и не будет страна нормально жить, поскольку много еще доверчивых идиотов. Ты кому поверил?
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03.02.2021 21:44 Ответить
ты работаешь против Украины! любые распри внутри государства - это работа на уничтожение государства. Тех, кто сеет распри, тех нужно наказывать!
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03.02.2021 21:55 Ответить
кошмар...
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03.02.2021 21:59 Ответить
Готовится закон, дающий избирателям право отзывать народного депутата, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3574
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03.02.2021 21:38 Ответить
Пора отзывать зебобиков вместе с главзебилом ЗЕ Готовится закон, дающий избирателям право отзывать народного депутата, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7995
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03.02.2021 21:40 Ответить
Ти не один із 73%. Ти просто 0!
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03.02.2021 22:19 Ответить
9мм прекращают безусловно депутатские полномочия..
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03.02.2021 21:43 Ответить
Теперь можно будет постоянно "доить" депутатов, не только перед выборами. Готовится закон, дающий избирателям право отзывать народного депутата, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5832
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03.02.2021 21:44 Ответить
Це не такий поганий закон.
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03.02.2021 21:44 Ответить
актуальней отзывать президентов.. а то странно получается, каждое последующее гавно хуже предыдущего..
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03.02.2021 21:44 Ответить
Судя по законам об импичменте..и неприкосновенности...это будет очередное фуфло от зеленого стада....
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03.02.2021 21:46 Ответить
Готовится закон, дающий избирателям право отзывать народного депутата, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5155
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03.02.2021 21:49 Ответить
Чого так все сложно , другі такі самі будуть , такий менталітет , по 10 с конфіскаціею і порадок всюди.
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03.02.2021 21:54 Ответить
Свежо питанийо..
Да серетца с трудом..
Готовится закон, дающий избирателям право отзывать народного депутата, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4103
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03.02.2021 21:54 Ответить
до речі - з 1 січня цього року відмінена депутатська недоторканість ... Готовится закон, дающий избирателям право отзывать народного депутата, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3422
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03.02.2021 21:57 Ответить
Опасный закон, многие могут опять вернуться в "Квартал-95"😁😁😁
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03.02.2021 22:10 Ответить
нечувана демократія...аби цара нечіпали
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03.02.2021 22:20 Ответить
Браво!!! Готується закон, що дає виборцям право відкликати народного депутата, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7971
Если это реально получиться, видят избиратели что их избранник стал курвой олигарха, лоббирует его интересы пшел на#ер пес смердючий... если это реально будет работать... буду считать что Зеленский молодец, ещё ни одна власть не давала такой возможности избирателям молодцы!!!
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03.02.2021 22:20 Ответить
На цензоре уже очень давно обсуждалась эта тема.
Концепция перманентной легитимности.

https://censor.net/ru/forum/2898594/kontseptsiya_permanentnoyi_legitimnosti
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03.02.2021 22:22 Ответить
Депутат раз в год должен подтвердить свой мандат в обязательном порядке , избиратели в электронном виде ставят галочку за или против , продолжения его работы в парламенте . Если не набрал 50% - За , идет гулять лесом , а на округе назначаются перевыборы .
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03.02.2021 22:50 Ответить
Прийдеться внести зміни в закон про вибори.
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04.02.2021 07:28 Ответить
 
 