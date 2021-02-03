Готовится закон, дающий избирателям право отзывать народного депутата, - Стефанчук

В Верховной Раде разработают законопроект о предоставлении избирателям права отзывать народных депутатов.

Об этом заявил первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Мы работаем над целым рядом законопроектив по народовластию. Прежде всего это законопроекты, которые касаются местных референдумов и электронных петиций. Далее наработаем проекты законов по вопросам, которые называются "recalls": мы хотим дать народу возможность отозвать народных депутатов Украины ", - отметил Стефанчук.

Как сообщил первый вице-спикер, для получения возможности отзыва народных депутатов нужно внести определенные изменения в Конституцию Украины. Сейчас основанием для лишения депутатского мандата является приговор по уголовному делу.

По словам Стефанчука, вопрос народовластия рассматриваться не только на уровне законодательной и исполнительной власти, но и на уровне судебной.

Читайте: В ближайшее время будет презентован проект закона о местных референдумах, - Стефанчук

"Для нас чрезвычайно важно ввести элементы прямой демократии на уровне суда присяжных, мировых судов и на уровне коллективных исков, чтобы люди смогли объединяться вокруг судебной защиты по какой-то проблеме. Такая практика есть во всем мире. Вопросы экологии, борьбы с фармацевтическими мафиями рассматриваются коллективными исками. Поэтому народовластие и прямая демократия - это вопрос гораздо шире, чем просто всеукраинский референдум. Перечень законопроектов по народовластию содержит восемь или девять законодательных актов ", - подчеркнул первый вице-спикер.

Стефанчук отметил, что процесс подготовки соответствующих законопроектов займет до двух лет.

Также читайте: Количество референдумов в год не ограничено, первый можно провести уже в этом году, - Стефанчук