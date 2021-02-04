МВС готове до можливих провокацій прихильників заблокованих телеканалів, - Шкіряк

Правоохоронці контролюють ситуацію з можливими провокаційними діями прихильників заблокованих напередодні телеканалів і готові діяти в рамках повноважень.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк. Його слова цитує пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми уважно стежимо за подіями останніх днів у зв’язку з рішенням РНБО щодо блокування телеканалів ворожої пропаганди та застосування санкцій проти інформаційних сателітів Кремля і введенням його в дію Президентом України. Наразі, нам надходить оперативна інформація щодо можливих спроб дестабілізаціі ситуації, шляхом здійснення силових провокацій, а також розпалювання ворожнечі та громадянського протистояння з боку зовнішніх та внутрішніх деструктивних сил", - заявив Шкіряк.

Радник міністра наголосив, що МВС застерігає ймовірних ініціаторів та організаторів подібних злочинних сценаріїв, наголошуючи на невідворотності покарання у разі здійснення злочинів проти держави Україна.

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"У разі спроб здійснення будь-яких злочинних та провокативних дій, закликів до порушення територіальної цілісності, масових безладів, а також провокування силових і насильницьких дій, що суперечать Законам України, - підрозділи Національної поліції України і Національної гвардії України будуть реагувати в рамках повноважень, наданих їм Законом та Конституцією України", - наголосив Шкіряк.



Він додав, що правоохоронці "не дадуть жодних шансів проросійським ворожим силам розколоти наше суспільство і розірвати нашу країну. Вони будуть гідно захищати народ України, цілісність і недоторканість нашої суверенної держави".