МВС готове до можливих провокацій прихильників заблокованих телеканалів, - Шкіряк
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Правоохоронці контролюють ситуацію з можливими провокаційними діями прихильників заблокованих напередодні телеканалів і готові діяти в рамках повноважень.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк. Його слова цитує пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми уважно стежимо за подіями останніх днів у зв’язку з рішенням РНБО щодо блокування телеканалів ворожої пропаганди та застосування санкцій проти інформаційних сателітів Кремля і введенням його в дію Президентом України. Наразі, нам надходить оперативна інформація щодо можливих спроб дестабілізаціі ситуації, шляхом здійснення силових провокацій, а також розпалювання ворожнечі та громадянського протистояння з боку зовнішніх та внутрішніх деструктивних сил", - заявив Шкіряк.
Радник міністра наголосив, що МВС застерігає ймовірних ініціаторів та організаторів подібних злочинних сценаріїв, наголошуючи на невідворотності покарання у разі здійснення злочинів проти держави Україна.
"У разі спроб здійснення будь-яких злочинних та провокативних дій, закликів до порушення територіальної цілісності, масових безладів, а також провокування силових і насильницьких дій, що суперечать Законам України, - підрозділи Національної поліції України і Національної гвардії України будуть реагувати в рамках повноважень, наданих їм Законом та Конституцією України", - наголосив Шкіряк.
Він додав, що правоохоронці "не дадуть жодних шансів проросійським ворожим силам розколоти наше суспільство і розірвати нашу країну. Вони будуть гідно захищати народ України, цілісність і недоторканість нашої суверенної держави".
Будь ласка, зачекайте...
Морда просит кулака.
один - отвлекает.. другой - следит за остановкой в переполоханном курятнике)))
Читати, що пишеться в заголовках, це лише половина справи і майже нуль інформації.
Забув, дякую ))
...
бо канали за рашу топили
кремлівську пропаганду гнали
народу фейки наганяли
опзж з екрану зраду розганяли
ротяки чорні роззявляли
чортівню радянську оживляли
в депресію людей вганяли
з екранів Україну гнобили
українцям мізки пудрили
щодня щосили голосили
що вони найбільщі
патріоти України
а по правді
руському царю лестили
раші сраку лизали
з путина за це гроші брали
коли літіками в маскву літали
та сорому за це не знали.
А коли їх за контрабанду піймали
вугілля вони з донбасу гнали
СБУ на них справи відкрило
тут їх і накрило
то на форсажі вони в раду погнали
трибуну там блокували
за фашизм розповідали
та на захіст свого жирного життя
народ підіймали.
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Политика / Общество 03-фев, 17:319 4 548 0
Украинская добровольческая армия приведена в состояние повышенной боевой готовности, включая личный состав и резервные силы в тылу и на Донбассе, в связи с возможными попытками российских сил и "ОПЗЖ" осуществить антиукраинский мятеж в связи с блокировкой российских телеканалов. Об этом сообщил командир УДА Дмитрий Ярош на своей странице в соцсети.
Он отметил, что добровольцы готовы помочь силовым структурам страны подавить мятеж пророссийских сил, который возможен в связи с серьезным ударом по кремлевской агентуре санкциями СНБО.
"В случае попыток антигосударственных формирований ("ОПЗЖ" и им подобных) дестабилизировать ситуацию в государстве УДА готова всеми имеющимися силами и средствами помочь государственным силовым структурам в подавлении антиукраинского мятежа", - отметил он.
При этом боевые подразделения УДА на передовой Донбасса также переведены в состояние повышенной боеготовности в связи с возможными попытками российских военных активизировать боевые действия.
"ОПЗЖ" объявила сбор титушек и бандитов по всей Украине: "регионалы" хотят сорвать блокировку российской пропаганды.
Сегодня на выезде из Харькова активисты «Национального корпуса» заблокировали автобус с представителями организации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы «Патриоты за жизнь», который направлялся в Киев. Об этом в Facebook сообщил глава харьковской ячейки «Нацкорпуса» Константин Немичев.
По его словам, «титушки» ехали в столицу на акции против прекращения трансляции пророссийских каналов «112 Украина», «NewsOne», «ZIK».
«Мы провели профилактическую беседу с титушками, объяснили, что оно того не стоит и Патриоты за жизнь вернулись домой. Сегодня им не удалось заработать 200 гривен, за которые они готовы дестабилизировать ситуацию и продать страну», - отметил Немичев.
Билецкий предупредил "ОПЗЖ" про сбор титушек по всей Украине: "Хочу предостеречь антиукраинские силы"
При этом в случае попытки России дестабилизировать ситуацию в Украине "ОПЗЖ" и российские силы ждет жесткая ответная реакция.
"Сейчас распространяется информация о том, что пятая колонна пытается организовать массовые беспорядки в поддержку помоек Медведчука. Хочу предостеречь антиукраинские силы: даже не пытайтесь дестабилизировать ситуацию в Украине!
Мы - ветераны, националисты, активная молодежь - готовы всеми нашими силами помочь государству в случае подобных противоправных действий антиукраинских сил. И готовы действовать решительно, чтобы навести порядок в стране", - заявил Билецкий. Он также добавил, что каналы Медведчука никогда не были СМИ.
"Это решение отнюдь не является наступлением на свободу слова, потому что эти медиаструктуры никогда и не были прессой. Они лишь инструменты психологической войны РФ против нашего государства", - заявил Билецкий.
Зорян также думает?
И где мы теперь "Трое из Простоквашино" смотреть будем?
благо, что есть камаз з прицепом VHS