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МВД готово к возможным провокациям сторонников заблокированных телеканалов, - Шкиряк

Новости Цензор.НЕТ Общество

МВД готово к возможным провокациям сторонников заблокированных телеканалов, - Шкиряк

Правоохранители контролируют ситуацию с возможными провокационными действиями сторонников заблокированных накануне телеканалов и готовы действовать в рамках полномочий.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Его слова цитирует пресс-служба МВД, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы внимательно следим за событиями последних дней в связи с решением СНБО относительно блокирования телеканалов враждебной пропаганды и применения санкций против информационных сателлитов Кремля и введением его в действие президентом Украины. Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил", – заявил Шкиряк.

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Советник министра подчеркнул, что МВД предостерегает возможных инициаторов и организаторов подобных преступных сценариев, подчеркивая неотвратимость наказания в случае совершения преступлений против государства Украина.

"В случае попыток осуществления любых преступных и провокационных действий, призывов к нарушению территориальной целостности, массовых беспорядков, а также провоцирование силовых и насильственных действий, противоречащих законам Украины, - подразделения Национальная полиция Украины и Национальная гвардия Украины будут реагировать в рамках полномочий, предоставленных им Законом и Конституцией Украины", - подчеркнул Шкиряк.

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Он добавил, что правоохранители "не дадут никаких шансов пророссийским враждебным силам расколоть наше общество и разорвать нашу страну. Они будут достойно защищать народ Украины, целостность и неприкосновенность нашего суверенного государства".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+19
МВД готово к возможным провокациям сторонников заблокированных телеканалов, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 2262
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03.02.2021 22:52
+16
МВД готово к возможным провокациям сторонников заблокированных телеканалов, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 182МВД готово к возможным провокациям сторонников заблокированных телеканалов, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 8972
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03.02.2021 22:54
+15
МВД готово к возможным провокациям сторонников заблокированных телеканалов, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 9766
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03.02.2021 22:50
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МВД готово к возможным провокациям сторонников заблокированных телеканалов, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 9313
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03.02.2021 22:49 Ответить
Где теперь сериал С ваты смотреть? МВД готово к возможным провокациям сторонников заблокированных телеканалов, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 27
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03.02.2021 23:04 Ответить
Шкірка ожила?
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04.02.2021 06:13 Ответить
Скоро і гАндошка появиться.
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04.02.2021 06:14 Ответить
МВД готово к возможным провокациям сторонников заблокированных телеканалов, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 9766
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03.02.2021 22:50 Ответить
Зорян? Сколько лет, сколько зим
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03.02.2021 22:50 Ответить
Намалювався, хрєн зітрешь !!)))
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03.02.2021 23:08 Ответить
Це-Шкіряк. Дійсно дуже схожий на Зоряна МВД готово к возможным провокациям сторонников заблокированных телеканалов, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 6788
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03.02.2021 23:20 Ответить
Шкиряк! Пошто Золтона убил, подлец?! МВД готово к возможным провокациям сторонников заблокированных телеканалов, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 3690 А Монику кто?
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03.02.2021 22:51 Ответить
Бей рашиста-гамнюка,
Морда просит кулака.
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03.02.2021 22:51 Ответить
К внутренним провокациям в МВД? Друзья Кивы, Шкиряки там всякие и ловцы "луцких террористов", вдруг провокации устроят?
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03.02.2021 22:52 Ответить
МВД готово к возможным провокациям сторонников заблокированных телеканалов, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 2262
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03.02.2021 22:52 Ответить
Чому в заголовку лише пан Шкіряк? А де Зорян?
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03.02.2021 22:52 Ответить
так на задании жеж (сказано - внимательно следим))))
один - отвлекает.. другой - следит за остановкой в переполоханном курятнике)))
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03.02.2021 22:56 Ответить
Справді.
Читати, що пишеться в заголовках, це лише половина справи і майже нуль інформації.
Забув, дякую ))
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03.02.2021 23:05 Ответить
МВД готово к возможным провокациям сторонников заблокированных телеканалов, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 182МВД готово к возможным провокациям сторонников заблокированных телеканалов, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 8972
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03.02.2021 22:54 Ответить
от шмара )))
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03.02.2021 22:58 Ответить
Шмара - это ты
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03.02.2021 23:46 Ответить
МВД готово к возможным провокациям сторонников заблокированных телеканалов, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 5083

...
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03.02.2021 23:54 Ответить
Лиза, перелогинься, шмара!
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03.02.2021 23:55 Ответить
Циркові ,перевзуваються на льоту !!!)))
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03.02.2021 23:03 Ответить
Ти пасматрі какой важний куріца! МВД готово к возможным провокациям сторонников заблокированных телеканалов, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 9947
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03.02.2021 23:32 Ответить
Высылайте за поребрик мертвечука с его силиконовой лялькой женой.
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03.02.2021 22:54 Ответить
МВД готово к возможным провокациям сторонников заблокированных телеканалов, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 9335 Шляпа! Не высылайте - а хватайте и сажайте! А кинуть щуку в пруд - идея дурацкая и для дураков.
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03.02.2021 23:57 Ответить
Сьогодні вже виловили автобус з харківською тітушнею, що їхали в Київ "защіщять свабоду слова".
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03.02.2021 22:58 Ответить
Мертвечука канали закрили
бо канали за рашу топили
кремлівську пропаганду гнали
народу фейки наганяли
опзж з екрану зраду розганяли
ротяки чорні роззявляли
чортівню радянську оживляли
в депресію людей вганяли
з екранів Україну гнобили
українцям мізки пудрили
щодня щосили голосили
що вони найбільщі
патріоти України
а по правді
руському царю лестили
раші сраку лизали
з путина за це гроші брали
коли літіками в маскву літали
та сорому за це не знали.

А коли їх за контрабанду піймали
вугілля вони з донбасу гнали
СБУ на них справи відкрило
тут їх і накрило
то на форсажі вони в раду погнали
трибуну там блокували
за фашизм розповідали
та на захіст свого жирного життя
народ підіймали.
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03.02.2021 22:59 Ответить
це він про кого? чи про що?)
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03.02.2021 23:00 Ответить
Та великий марш дмванної вати намічається))
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04.02.2021 08:12 Ответить
МВД готово к возможным провокациям сторонников заблокированных телеканалов, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 2723

...
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03.02.2021 23:07 Ответить
Можливо зберуть шоблу тітуханів і шаріканів проплачених та десяток бомжів і лигарів. Видадуть плакати і завезуть на "мітинг".
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03.02.2021 23:25 Ответить
Ярош экстренно привел в боеготовность подразделения УДА: "ОПЗЖ" объявила сбор титушек.
Политика / Общество 03-фев, 17:319 4 548 0

Украинская добровольческая армия приведена в состояние повышенной боевой готовности, включая личный состав и резервные силы в тылу и на Донбассе, в связи с возможными попытками российских сил и "ОПЗЖ" осуществить антиукраинский мятеж в связи с блокировкой российских телеканалов. Об этом сообщил командир УДА Дмитрий Ярош на своей странице в соцсети.

Он отметил, что добровольцы готовы помочь силовым структурам страны подавить мятеж пророссийских сил, который возможен в связи с серьезным ударом по кремлевской агентуре санкциями СНБО.

"В случае попыток антигосударственных формирований ("ОПЗЖ" и им подобных) дестабилизировать ситуацию в государстве УДА готова всеми имеющимися силами и средствами помочь государственным силовым структурам в подавлении антиукраинского мятежа", - отметил он.
При этом боевые подразделения УДА на передовой Донбасса также переведены в состояние повышенной боеготовности в связи с возможными попытками российских военных активизировать боевые действия.

"ОПЗЖ" объявила сбор титушек и бандитов по всей Украине: "регионалы" хотят сорвать блокировку российской пропаганды.
Сегодня на выезде из Харькова активисты «Национального корпуса» заблокировали автобус с представителями организации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы «Патриоты за жизнь», который направлялся в Киев. Об этом в Facebook сообщил глава харьковской ячейки «Нацкорпуса» Константин Немичев.
По его словам, «титушки» ехали в столицу на акции против прекращения трансляции пророссийских каналов «112 Украина», «NewsOne», «ZIK».

«Мы провели профилактическую беседу с титушками, объяснили, что оно того не стоит и Патриоты за жизнь вернулись домой. Сегодня им не удалось заработать 200 гривен, за которые они готовы дестабилизировать ситуацию и продать страну», - отметил Немичев.

Билецкий предупредил "ОПЗЖ" про сбор титушек по всей Украине: "Хочу предостеречь антиукраинские силы"

При этом в случае попытки России дестабилизировать ситуацию в Украине "ОПЗЖ" и российские силы ждет жесткая ответная реакция.

"Сейчас распространяется информация о том, что пятая колонна пытается организовать массовые беспорядки в поддержку помоек Медведчука. Хочу предостеречь антиукраинские силы: даже не пытайтесь дестабилизировать ситуацию в Украине!

Мы - ветераны, националисты, активная молодежь - готовы всеми нашими силами помочь государству в случае подобных противоправных действий антиукраинских сил. И готовы действовать решительно, чтобы навести порядок в стране", - заявил Билецкий. Он также добавил, что каналы Медведчука никогда не были СМИ.

"Это решение отнюдь не является наступлением на свободу слова, потому что эти медиаструктуры никогда и не были прессой. Они лишь инструменты психологической войны РФ против нашего государства", - заявил Билецкий.
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04.02.2021 00:15 Ответить
Щас поддтянутся Луценко, Парубий и Гонтарева.
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04.02.2021 01:15 Ответить
Ну ето говорит Шкиряк.
Зорян также думает?
И где мы теперь "Трое из Простоквашино" смотреть будем?
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04.02.2021 07:11 Ответить
Прийдется смотреть на апгрейденой Электронике ВМ-12 в ULTRA HD64K,
благо, что есть камаз з прицепом VHS МВС готове до можливих провокацій прихильників заблокованих телеканалів, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 3834 МВС готове до можливих провокацій прихильників заблокованих телеканалів, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 5462 МВС готове до можливих провокацій прихильників заблокованих телеканалів, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 3834
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04.02.2021 08:36 Ответить
Опять эта парочка показалась. Странно, что Яценюк промолчал
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04.02.2021 08:07 Ответить
 
 