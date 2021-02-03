МВД готово к возможным провокациям сторонников заблокированных телеканалов, - Шкиряк
Новости Цензор.НЕТ Общество
Правоохранители контролируют ситуацию с возможными провокационными действиями сторонников заблокированных накануне телеканалов и готовы действовать в рамках полномочий.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Его слова цитирует пресс-служба МВД, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы внимательно следим за событиями последних дней в связи с решением СНБО относительно блокирования телеканалов враждебной пропаганды и применения санкций против информационных сателлитов Кремля и введением его в действие президентом Украины. Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил", – заявил Шкиряк.
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Советник министра подчеркнул, что МВД предостерегает возможных инициаторов и организаторов подобных преступных сценариев, подчеркивая неотвратимость наказания в случае совершения преступлений против государства Украина.
"В случае попыток осуществления любых преступных и провокационных действий, призывов к нарушению территориальной целостности, массовых беспорядков, а также провоцирование силовых и насильственных действий, противоречащих законам Украины, - подразделения Национальная полиция Украины и Национальная гвардия Украины будут реагировать в рамках полномочий, предоставленных им Законом и Конституцией Украины", - подчеркнул Шкиряк.
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Он добавил, что правоохранители "не дадут никаких шансов пророссийским враждебным силам расколоть наше общество и разорвать нашу страну. Они будут достойно защищать народ Украины, целостность и неприкосновенность нашего суверенного государства".
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Морда просит кулака.
один - отвлекает.. другой - следит за остановкой в переполоханном курятнике)))
Читати, що пишеться в заголовках, це лише половина справи і майже нуль інформації.
Забув, дякую ))
...
бо канали за рашу топили
кремлівську пропаганду гнали
народу фейки наганяли
опзж з екрану зраду розганяли
ротяки чорні роззявляли
чортівню радянську оживляли
в депресію людей вганяли
з екранів Україну гнобили
українцям мізки пудрили
щодня щосили голосили
що вони найбільщі
патріоти України
а по правді
руському царю лестили
раші сраку лизали
з путина за це гроші брали
коли літіками в маскву літали
та сорому за це не знали.
А коли їх за контрабанду піймали
вугілля вони з донбасу гнали
СБУ на них справи відкрило
тут їх і накрило
то на форсажі вони в раду погнали
трибуну там блокували
за фашизм розповідали
та на захіст свого жирного життя
народ підіймали.
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Политика / Общество 03-фев, 17:319 4 548 0
Украинская добровольческая армия приведена в состояние повышенной боевой готовности, включая личный состав и резервные силы в тылу и на Донбассе, в связи с возможными попытками российских сил и "ОПЗЖ" осуществить антиукраинский мятеж в связи с блокировкой российских телеканалов. Об этом сообщил командир УДА Дмитрий Ярош на своей странице в соцсети.
Он отметил, что добровольцы готовы помочь силовым структурам страны подавить мятеж пророссийских сил, который возможен в связи с серьезным ударом по кремлевской агентуре санкциями СНБО.
"В случае попыток антигосударственных формирований ("ОПЗЖ" и им подобных) дестабилизировать ситуацию в государстве УДА готова всеми имеющимися силами и средствами помочь государственным силовым структурам в подавлении антиукраинского мятежа", - отметил он.
При этом боевые подразделения УДА на передовой Донбасса также переведены в состояние повышенной боеготовности в связи с возможными попытками российских военных активизировать боевые действия.
"ОПЗЖ" объявила сбор титушек и бандитов по всей Украине: "регионалы" хотят сорвать блокировку российской пропаганды.
Сегодня на выезде из Харькова активисты «Национального корпуса» заблокировали автобус с представителями организации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы «Патриоты за жизнь», который направлялся в Киев. Об этом в Facebook сообщил глава харьковской ячейки «Нацкорпуса» Константин Немичев.
По его словам, «титушки» ехали в столицу на акции против прекращения трансляции пророссийских каналов «112 Украина», «NewsOne», «ZIK».
«Мы провели профилактическую беседу с титушками, объяснили, что оно того не стоит и Патриоты за жизнь вернулись домой. Сегодня им не удалось заработать 200 гривен, за которые они готовы дестабилизировать ситуацию и продать страну», - отметил Немичев.
Билецкий предупредил "ОПЗЖ" про сбор титушек по всей Украине: "Хочу предостеречь антиукраинские силы"
При этом в случае попытки России дестабилизировать ситуацию в Украине "ОПЗЖ" и российские силы ждет жесткая ответная реакция.
"Сейчас распространяется информация о том, что пятая колонна пытается организовать массовые беспорядки в поддержку помоек Медведчука. Хочу предостеречь антиукраинские силы: даже не пытайтесь дестабилизировать ситуацию в Украине!
Мы - ветераны, националисты, активная молодежь - готовы всеми нашими силами помочь государству в случае подобных противоправных действий антиукраинских сил. И готовы действовать решительно, чтобы навести порядок в стране", - заявил Билецкий. Он также добавил, что каналы Медведчука никогда не были СМИ.
"Это решение отнюдь не является наступлением на свободу слова, потому что эти медиаструктуры никогда и не были прессой. Они лишь инструменты психологической войны РФ против нашего государства", - заявил Билецкий.
Зорян также думает?
И где мы теперь "Трое из Простоквашино" смотреть будем?
благо, что есть камаз з прицепом VHS