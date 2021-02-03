МВД готово к возможным провокациям сторонников заблокированных телеканалов, - Шкиряк

Правоохранители контролируют ситуацию с возможными провокационными действиями сторонников заблокированных накануне телеканалов и готовы действовать в рамках полномочий.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Его слова цитирует пресс-служба МВД, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы внимательно следим за событиями последних дней в связи с решением СНБО относительно блокирования телеканалов враждебной пропаганды и применения санкций против информационных сателлитов Кремля и введением его в действие президентом Украины. Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил", – заявил Шкиряк.

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Советник министра подчеркнул, что МВД предостерегает возможных инициаторов и организаторов подобных преступных сценариев, подчеркивая неотвратимость наказания в случае совершения преступлений против государства Украина.

"В случае попыток осуществления любых преступных и провокационных действий, призывов к нарушению территориальной целостности, массовых беспорядков, а также провоцирование силовых и насильственных действий, противоречащих законам Украины, - подразделения Национальная полиция Украины и Национальная гвардия Украины будут реагировать в рамках полномочий, предоставленных им Законом и Конституцией Украины", - подчеркнул Шкиряк.

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Он добавил, что правоохранители "не дадут никаких шансов пророссийским враждебным силам расколоть наше общество и разорвать нашу страну. Они будут достойно защищать народ Украины, целостность и неприкосновенность нашего суверенного государства".