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Присутність США в "нормандських переговорах" могла б значно посилити вплив на дії РФ, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Присутність США в

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук пояснив необхідність приєднання Сполучених Штатів Америки до нормандського формату. США можуть вплинути на Росію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Кравчук заявив в ефірі "Україна 24".

За його словами, нова адміністрація США вже робить заяви на підтримку України.

"Я думаю, питання про участь США в нормандському форматі ... Я не знаю, в якій формі ... Це було б потрібно. Це могло б значно посилити формат і значно посилити вплив на дії Російської Федерації", - вважає він.

Кравчук також вважає, що Росія ніколи ні на що не погодиться, зокрема на приєднання США. Втім, за його словами, це не означає, що Україна повинна робити те, що вона (Росія. - Ред.) хоче.

Читайте також: Участь США у "нормандському форматі" можлива лише в разі згоди всіх сьогоднішніх учасників, - Кулеба

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Надо присоединить США а присоединяешь Фокина...
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04.02.2021 12:24
+6
Кравчук говорит про США, а сам почему-то позвал на помощь Фокина. Предатели они все, и работают против Украины бригадным подрядом. А Ермак табель ведёт.
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04.02.2021 12:35
+4
Кацап, ті пачєму іздєсь?
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04.02.2021 12:34
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Чому Байден ще не в Нормандії?!
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04.02.2021 12:23 Відповісти
Присутствие США в "нормандских переговорах" могло бы значительно усилить влияние на действия РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9900
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04.02.2021 12:27 Відповісти
Да бред это все. Плевать они хотели на США.
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04.02.2021 12:24 Відповісти
Надо присоединить США а присоединяешь Фокина...
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04.02.2021 12:24 Відповісти
могло, если бы однотуровое могло..
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04.02.2021 12:27 Відповісти
Кацап, ті пачєму іздєсь?
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04.02.2021 12:34 Відповісти
туловище, не надо блистать своим тупизмом.. по сути что-нибудь изроди, а то не хочется умножать твои врождённый тупизм, на вбитый в голову тебе петишизм.. я думаю ты не настолько пл0х, как хочешь показаться..
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04.02.2021 12:37 Відповісти
Рано или поздно путин таки признает что Петя в Минске его переиграл в чистую и будет вынужден признать это ОРДЛО-ЛДНР на официальном уровне выйдя из Минских соглашений.. иного пути у него нет! Никто не будет давать Донбассу особый статус.
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04.02.2021 12:27 Відповісти
Нафіг ви тут впали? Згинь.
Присутність США в "нормандських переговорах" могла б значно посилити вплив на дії РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1518
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04.02.2021 12:33 Відповісти
Парочка махоньких атомных бомбариков в 500 килотонн сделала бы парашу куда, как более сговорчивой
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04.02.2021 12:32 Відповісти
Если Россия не согласиться, зачем тогда каждую неделю сотрясать воздух.
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04.02.2021 12:33 Відповісти
ты здесь наверное один, кто парашу назывет и пишет с большой буквы.... Присутність США в "нормандських переговорах" могла б значно посилити вплив на дії РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 799
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04.02.2021 12:36 Відповісти
Ты хотел сказать, что я от отары отстал?
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04.02.2021 12:39 Відповісти
а насекомые отарами не бегают Присутність США в "нормандських переговорах" могла б значно посилити вплив на дії РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3089
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04.02.2021 12:40 Відповісти
...привычка . - языком киздеть не мешки ворочать, что - то старый коммуняка разошёлся в последнее время , видать что - то пообещали !!!)) Присутність США в "нормандських переговорах" могла б значно посилити вплив на дії РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1652
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04.02.2021 15:16 Відповісти
Кравчук говорит про США, а сам почему-то позвал на помощь Фокина. Предатели они все, и работают против Украины бригадным подрядом. А Ермак табель ведёт.
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04.02.2021 12:35 Відповісти
Тогда бы и старенький комуняка дядя Леня мог бы стать совершенно ненужным, ведь от него и сегодня никакой пользы. Бла-бла-бла на телеканалах не в счет.
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04.02.2021 12:35 Відповісти
Присутствие в переговорах связанных по сути с агрессией Раши против Украины, это и Донбасс, и Крым , и акватории Азовского и Черного морей ( как подписанта будапештских соглашений) требует в обязательном порядке присутствия на переговорах двух других подписантов - США и Великобритании в добавок к уже имеющимся Франции и Германии ( как неформальных лидеров ЕС), так как события разворачиваются на территории Европы и непосредственно у границ ЕС.
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04.02.2021 12:38 Відповісти
Тогда стало бы 2 против 3, а не 3 против 1 как сейчас.
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04.02.2021 13:17 Відповісти
Отсутствие кравчучки в "нормандских переговорах" могло бы значительно усилить влияние на действия }{уйла. Так точнее. Присутність США в "нормандських переговорах" могла б значно посилити вплив на дії РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9479
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04.02.2021 13:20 Відповісти
Америка буде присутня тільки при поновленні БУДАПЕШТУ!!! Скільки про це казати і кому вдовбувати в голови, якщо вони є???
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04.02.2021 14:27 Відповісти
 
 