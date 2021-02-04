Присутність США в "нормандських переговорах" могла б значно посилити вплив на дії РФ, - Кравчук

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук пояснив необхідність приєднання Сполучених Штатів Америки до нормандського формату. США можуть вплинути на Росію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Кравчук заявив в ефірі "Україна 24".

За його словами, нова адміністрація США вже робить заяви на підтримку України.

"Я думаю, питання про участь США в нормандському форматі ... Я не знаю, в якій формі ... Це було б потрібно. Це могло б значно посилити формат і значно посилити вплив на дії Російської Федерації", - вважає він.

Кравчук також вважає, що Росія ніколи ні на що не погодиться, зокрема на приєднання США. Втім, за його словами, це не означає, що Україна повинна робити те, що вона (Росія. - Ред.) хоче.

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