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Психічні розлади підвищують ризик смертності від COVID-19 мінімум удвічі, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Психічні розлади підвищують ризик смертності від COVID-19 мінімум удвічі, - дослідження

Співробітники Медичного центру Лангоне при Нью-Йоркському університеті та Інституту психіатричних досліджень Натана Клайна в Нью-Йорку пов'язують розлади шизофренічного спектру з підвищеним як мінімум удвічі ризиком смертності від коронавірусу COVID -19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, робота опублікована в журналі JAMA Psychiatry.

Автори нової роботи - співробітники Медичного центру Лангоне при Нью-Йоркському університеті та Інституту психіатричних досліджень Натана Клайна у Нью-Йорку - вирішили оцінити зв'язок між психічними розладами, в тому числі афективними (розлади настрою), тривожними і шизофренічного спектру, і смертністю серед дорослих, які заразилися коронавірусом.

Ґрунтуючись на попередніх дослідженнях смертності від усіх відомих причин, вони припустили, що ризик смерті буде підвищеним в усіх трьох психіатричних діагностичних групах, особливо для пацієнтів з розладами шизофренічного спектру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для людини середнього віку ризик смерті від COVID-19 у 100 разів вищий, ніж смерті в ДТП, і значно небезпечніший, ніж грип, - дослідження. Таблиця

Ретроспективний когортний аналіз включав 7348 пацієнтів (середній вік - 54 роки, 53% - жінки; більшість були білими) з підтвердженим діагнозом COVID-19. Також деякі мали діагноз за МКХ-10: розлади шизофренічного спектру (75 осіб, 1,0%), афективні (564, 7,7%) або тривожні (360, 4,9%). Дослідження проводили з 3 березня по 3 травня 2020 року. Смертність визначали як смерть або направлення до хоспісу через 45 днів після позитивного результату тесту. В результаті з'ясувалося, що порівняно з хворими на COVID-19, що не мали розладів шизофренічного спектру, у страждаючих ними учасників дослідження ризик смертності був більш ніж удвічі вище.

За словами вчених, висновки дослідження очікувані, оскільки пацієнти з психічними розладами часто страждають і іншими захворюваннями, в тому числі серцево-судинними.

"Що стало несподіванкою, так це високий ризик смертності, пов'язаний саме з розладами шизофренічного спектру, який посів друге місце після віку серед всіх досліджених нами демографічних і медичних факторів ризику", - цитує Naked Science провідного автора роботи Катлін Немані.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Поэтому и подогревают общий психоз?...
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04.02.2021 13:15
+7
Это новость со сРунета?? Не не слышали...мы по помойкам не ходим...
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04.02.2021 13:17
+6
В источниках которым доверяю...этого бреда нет...
Это может быть только говноброс из паРашги....
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04.02.2021 13:23
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Слышали новость что ЕС хотят дать допустить спутник в Европе? И многие европейские страны уже хотят купить после этого. Вот это поворот, не правда ли?
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04.02.2021 13:15 Відповісти
Это новость со сРунета?? Не не слышали...мы по помойкам не ходим...
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04.02.2021 13:17 Відповісти
Вас бережно оберегают от этой новости. Если не веришь мне, зайди на достоверные тебе источники и убедись в этом сам.
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04.02.2021 13:19 Відповісти
та слышали. ваши ******* в Европе ею колются. но тех отшибленных ваша отрава не берёт. там и так уже всё атрофировано.
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04.02.2021 13:22 Відповісти
В источниках которым доверяю...этого бреда нет...
Это может быть только говноброс из паРашги....
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04.02.2021 13:23 Відповісти
та не. они кучку отбитых венгров считают всей Европой.
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04.02.2021 13:24 Відповісти
Про венгров не идёт реч. В Европе только 2-4 страны которые что-то решают, остальные так масовка.
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04.02.2021 13:32 Відповісти
хватит юзать свой Чебурнет. выглядишь пещерным человеком.
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04.02.2021 13:35 Відповісти
Может быть правдой. По крайней мере Lancet (реально авторитетное медицинское издание) опубликовали промежуточные результаты 3-й фазы исследований.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00191-4/fulltext?utm_campaign=tlcoronavirus21&utm_source=twitter&utm_medium=social
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04.02.2021 15:00 Відповісти
Це ж тебе в Ірманії і ширнуть лаптєвакциною. Психические расстройства повышают риск смертности от COVID-19 минимум в два раза, - исследование - Цензор.НЕТ 3410
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04.02.2021 13:23 Відповісти
Поэтому и подогревают общий психоз?...
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04.02.2021 13:15 Відповісти
Короновирус сгущает кровь и нарушает кровообращение и лимфообращение. Наверно при шизофрении в голове тоже есть нарушение кровообращения? Вот потому и проблема ухудшается.
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04.02.2021 13:16 Відповісти
существует масса препаратов, разжижающих кровь. нужно быть напрочь отбитым, чтобы при заражении ими не пользоваться.
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04.02.2021 13:20 Відповісти
Самый доступный это обычный аспирин....
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04.02.2021 13:24 Відповісти
отэта я прогнал... глотал дорогущий Кардиомагнил. Психические расстройства повышают риск смертности от COVID-19 минимум в два раза, - исследование - Цензор.НЕТ 6032
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04.02.2021 13:28 Відповісти
там біда в тому шо після лікування коли виписують з лікарні в дома люди вмирають із звертання крові .3 випадки знаю.
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04.02.2021 13:31 Відповісти
Шизофрения не имеет никаких ОРГАНИЧЕСКИХ проявлений..причем тут кров психическое здоровье человека прячется в головном мозгу а там ликвор капля микро капля крови в ликворе это инсульт и смерть.. о чем вы пишите есть инцефалический барьер между ликвором и кровотворенной системой сложная микробиологическая инвазивная штука ученные до сих пор не могут понять все процессы биосинтеза биохимического взаимодействия так вот Шихзофрения это растройство личности человек может осознавать себя в двух и трех и даже боеле личностях галлюцинаии бред явления на грани фантастики звуковые слуховые чувствиетльыне зрительные осязательные проявления разные вариативности шизофрения имеет в мире порядка более 10 тысяч вариантов и комбинаций..да наличие мозговых уже органических нарушений нарушение сердечно сусудистой системы систем малого и большого кровотвеорного круга также являются запуском иил фактором усиливающего шизофрению также любые опухолевилдные образвоаний в головнмо мозгу также сопровождаются шизофреническимим распадом личности...
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04.02.2021 13:30 Відповісти
Мабуть у них ковідом хворіє одразу декілька особистостей в одному тілі.
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04.02.2021 15:36 Відповісти
Ага! Вот почему зелебобиков так мало осталось. Психические расстройства повышают риск смертности от COVID-19 минимум в два раза, - исследование - Цензор.НЕТ 4981
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04.02.2021 13:20 Відповісти
Ними топлять замість газу. Гарно горять.
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04.02.2021 13:24 Відповісти
Потрясающее открытие, что шизофреникам недоступно дорогое медобслуживание и общий здоровый образ жизни.
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04.02.2021 13:30 Відповісти
К слову, на Кацапляндии точно мор пошел, как раз среди известных "психов"..
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04.02.2021 13:32 Відповісти
Психічні розлади підвищують ризик смертності від COVID-19 мінімум удвічі, - дослідження - Цензор.НЕТ 9249+ Психічні розлади підвищують ризик смертності від COVID-19 мінімум удвічі, - дослідження - Цензор.НЕТ 5916 = 2 х Психічні розлади підвищують ризик смертності від COVID-19 мінімум удвічі, - дослідження - Цензор.НЕТ 7775
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04.02.2021 13:36 Відповісти
Рабінович та Ківа в небезпеці! Психічні розлади підвищують ризик смертності від COVID-19 мінімум удвічі, - дослідження - Цензор.НЕТ 8526
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04.02.2021 13:39 Відповісти
Да это и понятно! во первых репрезентативная выборка будет содержать большое количество изначально.. кхм... людей, которые поперлись в переполненный транспорт, которые, как кернес ложили на все предосторожности . А заболев на карантине бегали за предметом перворй необходимости - покурить или за бухлом в улик-генделык возле школы....
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04.02.2021 13:39 Відповісти
7 из10 в группе риска
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04.02.2021 13:44 Відповісти
73 из 100, так точнее
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04.02.2021 13:48 Відповісти
Це тільки для офіційної медицини нєожиданность.
Ковід б'є по імунній системі, тобто програмний вірус б'є по програмі, яка керує нашим тілом. Свідомість є одним з інтерфейсів між програмою і тілом. Відповідно, всякі порушення психіки додають бензинчику у вогонь зрушень, які відбуваються в гомеостазі.
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04.02.2021 13:45 Відповісти
Домились руки і додезінфікувались. до розладів. Таке нагнітання паніки не кожна нервова система витримає.
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04.02.2021 14:25 Відповісти
тобто ватніки мають виздихати?
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04.02.2021 14:51 Відповісти
Тепер мабуть шизофренів поставлять перших в чергу на вакцінацію.
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04.02.2021 15:39 Відповісти
Мізофобія - теж розлад, добре, шо багатьох вже попустило.
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04.02.2021 16:21 Відповісти
Новость - ерунда. Иначе бы уже все ОРДЛО вымерло бы.
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05.02.2021 01:01 Відповісти
 
 