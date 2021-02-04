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Київ постійно перебуватиме в "помаранчевій зоні" карантину, - Рубан

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Київ постійно перебуватиме в

Київ у разі переходу на адаптивний карантин в Україні постійно перебуватиме в "помаранчевій зоні". На це впливають відразу кілька чинників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, наступного тижня в Києві на підставі останніх даних визначать ефективність локдауну.

"Будемо бачити показники по Києву. Сьогодні ми можемо говорити про те, що місто Київ постійно перебуватиме в "помаранчевій зоні", тому що мегаполіс і в ньому велика кількість організованих колективів", - зазначив Рубан.

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Автор: Наталя Джума
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Постоянно? Даже когда про ковидлу все забудут? Понравилось, вошли во вкус?
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04.02.2021 14:48 Відповісти
Валите туда, откуда родом и там делайте зоны, какие хотите.
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04.02.2021 15:07 Відповісти
Рубан (подпольная кличка "Баба Ванга"). Погадает на картах, предскажет будущее.
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04.02.2021 15:24 Відповісти
Козляра на ймення Рубан своїм вольовим рішенням вже визначив для киян, як глибоко в дупі вони будуть знаходитись. І ця карантинна епопея буде продовжуватись і надалі допоки такі аморальні брехливі виродки будуть біля корита в Києві і в Україні.
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04.02.2021 15:31 Відповісти
Они так просто свою кормушку не отдадут.
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04.02.2021 22:05 Відповісти
 
 