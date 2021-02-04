Київ постійно перебуватиме в "помаранчевій зоні" карантину, - Рубан

Київ у разі переходу на адаптивний карантин в Україні постійно перебуватиме в "помаранчевій зоні". На це впливають відразу кілька чинників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, наступного тижня в Києві на підставі останніх даних визначать ефективність локдауну.

"Будемо бачити показники по Києву. Сьогодні ми можемо говорити про те, що місто Київ постійно перебуватиме в "помаранчевій зоні", тому що мегаполіс і в ньому велика кількість організованих колективів", - зазначив Рубан.

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