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Киев будет постоянно находиться в "оранжевой зоне" карантина, - Рубан

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Киев будет постоянно находиться в

Киев при переходе на адаптивный карантин в Украине будет постоянно в "оранжевой зоне". На это влияют сразу несколько факторов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, на следующей неделе в Киеве на основании последних данных определят эффективность локдауна.

"Будем видеть показатели по Киеву. Сегодня мы можем говорить о том, что город Киев будет постоянно находиться в "оранжевой зоне", потому что мегаполис и в нем большое количество организованных коллективов", - отметил Рубан.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Постоянно? Даже когда про ковидлу все забудут? Понравилось, вошли во вкус?
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04.02.2021 14:48 Ответить
Валите туда, откуда родом и там делайте зоны, какие хотите.
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04.02.2021 15:07 Ответить
Рубан (подпольная кличка "Баба Ванга"). Погадает на картах, предскажет будущее.
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04.02.2021 15:24 Ответить
Козляра на ймення Рубан своїм вольовим рішенням вже визначив для киян, як глибоко в дупі вони будуть знаходитись. І ця карантинна епопея буде продовжуватись і надалі допоки такі аморальні брехливі виродки будуть біля корита в Києві і в Україні.
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04.02.2021 15:31 Ответить
Они так просто свою кормушку не отдадут.
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04.02.2021 22:05 Ответить
 
 