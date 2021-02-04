75% опитаних жителів України виступають проти легалізації зброї, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
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Легалізацію вогнепальної зброї не підтримує 75% українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
"Ініціативу щодо надання громадянам України законодавчого права на приватне володіння вогнепальною зброєю підтримують 23%, не підтримують - 75%", - говориться в повідомленні.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 2-3 лютого 2021 р.
Інфографіка: Рейтинг
Нагадаємо, Раді рекомендують прийняти закон про обіг зброї в Україні. Таке рішення прийняв комітет з питань правоохоронної діяльності. У комітеті підкреслили, що Україна - єдина в Європі країна, в якій досі немає закону про обіг зброї.
Вводиться посвідчення власника зброї. У ньому вказуються категорії зброї, яку може придбати власник посвідчення. На кожну одиницю зброї передбачений технічний паспорт. У ньому зазначаються відомості про власника та серійний номер зброї.
Будь ласка, зачекайте...
К примеру, подать электронную петицию для рассмотрения органами власти - нужно не менее 25 тыс. человек. А тут, как в случае с «5 вопросами от потерпевшего» «нарисовали» нужные всего аж целых 2 тыс анонимов...
Давайте тогда проведём по этому вопросу всенародный референдум, это же касается всех жителей страны, чего уж тут...
Не дивуюсь, що з такими "галинами" ми є там, де ми є зараз.
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Доречі, те, що Ви тут робите, Вам зарахується. Якщо ви - юлєфобка, то не треба чипати особисте життя інших. Будуйте своє життя, а не судіть про інших
Це рабам ніколи не дозволяли мати зброю.
В моїй країні мало того що 73% йолопів так ще й 75% добровільних рабів.
Знаємо, як це опитування проходило.
Опитали 6000, ті анкети, які не відповідали замовленню полетіли в сміття, а залишили 2000 тих, за які отримали гроші.
Бо навіть у сусідньої Молдови вільний обіг короткостволів - з 90-х років, і злочинність з використанням зброї там впала в РАЗИ! І більшість нашого населення знає про це, тож ще раз:
БРЕХНЯ СОБАЧА!
28% уже владеют оружием (законно или не очень).
И 5 миллионов единиц легального и нелегального оружия.
Даже примитивный анализ, показывает лживость и манипулятивный представленного выше опроса.
Все зрозуміло...
Источник: https://censor.net/ru/n3246009
а ти тєрпілою й помреш...
Вот мы и видим, за кого нас считают.
для Судів Лінча не потрібна вогнепальна зброя
рЕЙТИНГ ЧАСТО ДЕЛАЕТ ЗАКАЗУХУ!
(В. Суворов).