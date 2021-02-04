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Київ (13848) Нацполіція (13932) пропаганда (2570) протест (2250)

Чотирьох учасників акції протесту під телеканалом "НАШ" доставлено в управління, - Нацполіція

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Чотирьох учасників акції протесту під телеканалом

Правоохоронці забезпечують правопорядок біля будівлі одного зі столичних телеканалів. За вчинення протиправних дій чотирьох учасників акції протесту доставили в управління поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, сьогодні біля одного з телеканалів на вулиці Жилянській в Києві зібралася група громадян для проведення акції. Поліцейські забезпечують там публічну безпеку і правопорядок.

"Однак окремі учасники заходу не відреагували на законні вимоги та попередження правоохоронців і вдалися до протиправних дій. У результаті чотирьох учасників доставили до територіального управління поліції", - підкреслюють департаменті комунікацій Нацполіції.

Наголошується, що зараз ситуація біля будівлі телеканалу спокійна, блокування роботи телеканалу немає.

"Поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок та проводити з активістами превентивні роботу для запобігання вчинення правопорушень та дотримання правил карантину", - випливає з повідомлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під офісом телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, сьогодні під офісом телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту, учасники закликають зупинити агресію Росії в інформаційному просторі і змусити замовкнути ворожу пропаганду назавжди.

Автор: Анастасія Потіха
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ВИБАЧИТИСЬ, ВІДПУСТИТИ. СКАЗАТИ ЩО НЕ ТИХ ЗАТРИМАЛИ І ЗАТРИМАТИ ПРОЖНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАНАЛІВ 112, НЬЮС ВАН, zik ЗА ПОРУШЕННЯ САНКЦІЙ.
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04.02.2021 16:37 Відповісти
для рівноваги сабакову треба пов'язати чотирьох інших ватників з "евонного"
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04.02.2021 16:58 Відповісти
так не НАКАЗЫВАЮТ !!! провокация чистой воды !!! кому то нужен ГАЛАС и КАРТИНКА !!!
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04.02.2021 17:05 Відповісти
сам мураев ЭТО и организовал , чтоб остаться на ПЛАВУ !!! люди не ведитесь , я их ЗНАЮ как облупленных !!!
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04.02.2021 17:07 Відповісти
Не тот случай.
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04.02.2021 19:29 Відповісти
хто то решил подкинуть в местный источник наслаждений пачку дрожжей, шоб пузырилось
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04.02.2021 17:14 Відповісти
А чего их задержали?
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04.02.2021 17:25 Відповісти
 
 