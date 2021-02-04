Чотирьох учасників акції протесту під телеканалом "НАШ" доставлено в управління, - Нацполіція
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Правоохоронці забезпечують правопорядок біля будівлі одного зі столичних телеканалів. За вчинення протиправних дій чотирьох учасників акції протесту доставили в управління поліції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
За інформацією правоохоронців, сьогодні біля одного з телеканалів на вулиці Жилянській в Києві зібралася група громадян для проведення акції. Поліцейські забезпечують там публічну безпеку і правопорядок.
"Однак окремі учасники заходу не відреагували на законні вимоги та попередження правоохоронців і вдалися до протиправних дій. У результаті чотирьох учасників доставили до територіального управління поліції", - підкреслюють департаменті комунікацій Нацполіції.
Наголошується, що зараз ситуація біля будівлі телеканалу спокійна, блокування роботи телеканалу немає.
"Поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок та проводити з активістами превентивні роботу для запобігання вчинення правопорушень та дотримання правил карантину", - випливає з повідомлення.
Як повідомлялося, сьогодні під офісом телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту, учасники закликають зупинити агресію Росії в інформаційному просторі і змусити замовкнути ворожу пропаганду назавжди.
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