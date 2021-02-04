Четверо участников акции протеста под телеканалом "НАШ" доставлены в управление, - Нацполиция

Правоохранители обеспечивают правопорядок около здания одного из столичных телеканалов. За совершение противоправных действий четырех участников акции протеста доставили в управление полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По информации правоохранителей, сегодня возле одного из телеканалов на улице Жилянской в Киеве собралась группа граждан для проведения акции. Полицейские обеспечивают там публичную безопасность и правопорядок.

"Однако отдельные участники мероприятия не отреагировали на законные требования и предупреждения правоохранителей и прибегли к противоправным действиям. В результате четырех участников доставили в территориальное управление полиции", - подчеркивают департаменте коммуникаций Нацполиции.

При этом отмечается, что в настоящее время ситуация возле здания телеканала спокойная, блокирование работы телеканала не происходит.

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"Полицейские продолжают обеспечивать правопорядок и проводить с активистами превентивные работы для предотвращения совершения правонарушений и соблюдения правил карантина", - следует из сообщения.

Как сообщалось, сегодня под офисом телеканала "НАШ" проходит акция протеста, участники призывают остановить агрессию России в информационном пространстве и заставить замолчать вражескую пропаганду навсегда.