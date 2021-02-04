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Четверо участников акции протеста под телеканалом "НАШ" доставлены в управление, - Нацполиция

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Четверо участников акции протеста под телеканалом

Правоохранители обеспечивают правопорядок около здания одного из столичных телеканалов. За совершение противоправных действий четырех участников акции протеста доставили в управление полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По информации правоохранителей, сегодня возле одного из телеканалов на улице Жилянской в Киеве собралась группа граждан для проведения акции. Полицейские обеспечивают там публичную безопасность и правопорядок.

"Однако отдельные участники мероприятия не отреагировали на законные требования и предупреждения правоохранителей и прибегли к противоправным действиям. В результате четырех участников доставили в территориальное управление полиции", - подчеркивают департаменте коммуникаций Нацполиции.

При этом отмечается, что в настоящее время ситуация возле здания телеканала спокойная, блокирование работы телеканала не происходит.

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"Полицейские продолжают обеспечивать правопорядок и проводить с активистами превентивные работы для предотвращения совершения правонарушений и соблюдения правил карантина", - следует из сообщения.

Как сообщалось, сегодня под офисом телеканала "НАШ" проходит акция протеста, участники призывают остановить агрессию России в информационном пространстве и заставить замолчать вражескую пропаганду навсегда.

Автор: Ірина Дашківська
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ВИБАЧИТИСЬ, ВІДПУСТИТИ. СКАЗАТИ ЩО НЕ ТИХ ЗАТРИМАЛИ І ЗАТРИМАТИ ПРОЖНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАНАЛІВ 112, НЬЮС ВАН, zik ЗА ПОРУШЕННЯ САНКЦІЙ.
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04.02.2021 16:37 Ответить
для рівноваги сабакову треба пов'язати чотирьох інших ватників з "евонного"
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04.02.2021 16:58 Ответить
так не НАКАЗЫВАЮТ !!! провокация чистой воды !!! кому то нужен ГАЛАС и КАРТИНКА !!!
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04.02.2021 17:05 Ответить
сам мураев ЭТО и организовал , чтоб остаться на ПЛАВУ !!! люди не ведитесь , я их ЗНАЮ как облупленных !!!
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04.02.2021 17:07 Ответить
Не тот случай.
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04.02.2021 19:29 Ответить
хто то решил подкинуть в местный источник наслаждений пачку дрожжей, шоб пузырилось
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04.02.2021 17:14 Ответить
А чего их задержали?
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04.02.2021 17:25 Ответить
 
 