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МВФ (1343) транш (186)

Місія МВФ продовжує роботу в Україні, - Фонд

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Місія МВФ продовжує роботу в Україні, - Фонд

Віртуальна місія Міжнародного валютного фонду в Україні продовжує роботу з перегляду програми для України у форматі stand-by.

Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На брифінгу він зазначив, що додаткова інформація щодо роботи місії поки що відсутня.

Тиждень тому міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що роботу місії продовжено на 7-10 днів. За його словами, сторони перебували в активній стадії переговорів і за цей час можлива фіналізація меморандуму в частині зобов'язань України.

Як повідомлялося, місія стартувала 21-23 грудня минулого року, після чого було взято перерву на свята, до 11 січня. Місія проводить дистанційне обговорення з владою України останніх актуально економічних подій, а також заходів і реформ, необхідних для завершення першого перегляду.

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МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) із негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і завершального четвертого - $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія щодо першого перегляду програми працюватиме 13-23 липня, проте цей план був порушений.
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Топ коментарі
+3
Если бы не эти кабальные условия МВФ, то Украина уже процветала бы.
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04.02.2021 18:17
+1
Мой клиент ниже решит твою проблему
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04.02.2021 18:23
+1
Приехали антилопы с МВФ покормить проголодавшихся крокодилов.Передайте Байдену, что Вофка сегодня еще не ужинал и ждет честного ответа.
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04.02.2021 18:54
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Если бы не эти кабальные условия МВФ, то Украина уже процветала бы.
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04.02.2021 18:17 Відповісти
Мой клиент ниже решит твою проблему
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04.02.2021 18:23 Відповісти
Слугу народа видел? Неси золото на Банковую!
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04.02.2021 18:22 Відповісти
Миссия МВФ продолжает работу в Украине, - Фонд - Цензор.НЕТ 9679
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04.02.2021 18:27 Відповісти
скоро заставят идти на пенсию в 80 лет, а в 79 вешаться...
- иначе транша не дадут )
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04.02.2021 18:28 Відповісти
Місія МВФ продовжує роботу в Україні, - Фонд - Цензор.НЕТ 4316 кацапа,попустись...тебе еще асаду с той пенсии отчислять,талибам афганским,ихтамнетам ливийским.содержать миротворцев в карабахе.

не говоря уже об абхазии,ю.осетии,ордило и приднестрофье...
затяни потуже поясок и выйди со встречным предложением -пенсию в 95
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04.02.2021 18:57 Відповісти
О, вже вилізли звідти куди послав їх кловун.
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04.02.2021 18:47 Відповісти
...Крупнейший украинский агрохолдинг Kernel пролоббировал через парламентскую группу Андрея Веревского внесение в Верховную Раду новой редакции законопроекта о детенизации производства сельскохозяйственной продукции под №3131-д, который предполагает взимание налога на сельхозземли у селян...
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04.02.2021 18:52 Відповісти
Приехали антилопы с МВФ покормить проголодавшихся крокодилов.Передайте Байдену, что Вофка сегодня еще не ужинал и ждет честного ответа.
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04.02.2021 18:54 Відповісти
МВФ тільки одне думає - буде Україна давати бабло чи поступить як Голобородько...А Зєля з усіх сил старається всім довести,що до того вчителя,що їздив на вєліку і боровся з корупціонерами він не має жодного відношення...
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04.02.2021 19:23 Відповісти
 
 