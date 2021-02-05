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МВФ (3297) транш (268)

Миссия МВФ продолжает работу в Украине, - Фонд

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Миссия МВФ продолжает работу в Украине, - Фонд

Виртуальная миссия Международного валютного фонда в Украине продолжает работу по пересмотру программы для Украины в формате stand-by.

Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На брифинге он указал, что дополнительная информация о работе миссии пока отсутствует.

Неделю назад министр финансов Сергей Марченко сообщил, что работа миссии продлена на 7-10 дней. По его словам, стороны находились в активной стадии переговоров, и за это время возможна финализация меморандума в части обязательств Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина ожидает получить от МВФ $2,2 млрд в 2021 году, - глава НБУ Шевченко

Как сообщалось, миссия стартовала 21-23 декабря прошлого года, после чего был взят перерыв на праздники до 11 января. Миссия проводит дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

Также на Цензор.НЕТ: Послы стран "Большой семерки" обсудили с представителем МВФ независимость НБУ, борьбу с коррупцией и судебную реформу в Украине

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
Если бы не эти кабальные условия МВФ, то Украина уже процветала бы.
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04.02.2021 18:17
+1
Мой клиент ниже решит твою проблему
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04.02.2021 18:23
+1
Приехали антилопы с МВФ покормить проголодавшихся крокодилов.Передайте Байдену, что Вофка сегодня еще не ужинал и ждет честного ответа.
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04.02.2021 18:54
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Если бы не эти кабальные условия МВФ, то Украина уже процветала бы.
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04.02.2021 18:17 Ответить
Мой клиент ниже решит твою проблему
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04.02.2021 18:23 Ответить
Слугу народа видел? Неси золото на Банковую!
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04.02.2021 18:22 Ответить
Миссия МВФ продолжает работу в Украине, - Фонд - Цензор.НЕТ 9679
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04.02.2021 18:27 Ответить
скоро заставят идти на пенсию в 80 лет, а в 79 вешаться...
- иначе транша не дадут )
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04.02.2021 18:28 Ответить
Місія МВФ продовжує роботу в Україні, - Фонд - Цензор.НЕТ 4316 кацапа,попустись...тебе еще асаду с той пенсии отчислять,талибам афганским,ихтамнетам ливийским.содержать миротворцев в карабахе.

не говоря уже об абхазии,ю.осетии,ордило и приднестрофье...
затяни потуже поясок и выйди со встречным предложением -пенсию в 95
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04.02.2021 18:57 Ответить
О, вже вилізли звідти куди послав їх кловун.
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04.02.2021 18:47 Ответить
...Крупнейший украинский агрохолдинг Kernel пролоббировал через парламентскую группу Андрея Веревского внесение в Верховную Раду новой редакции законопроекта о детенизации производства сельскохозяйственной продукции под №3131-д, который предполагает взимание налога на сельхозземли у селян...
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04.02.2021 18:52 Ответить
Приехали антилопы с МВФ покормить проголодавшихся крокодилов.Передайте Байдену, что Вофка сегодня еще не ужинал и ждет честного ответа.
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04.02.2021 18:54 Ответить
МВФ тільки одне думає - буде Україна давати бабло чи поступить як Голобородько...А Зєля з усіх сил старається всім довести,що до того вчителя,що їздив на вєліку і боровся з корупціонерами він не має жодного відношення...
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04.02.2021 19:23 Ответить
 
 