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Сьогодні чи найближчими днями МОЗ отримає підтвердження від компаній-виробників про постачання вакцин проти коронавірусу, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Сьогодні чи найближчими днями МОЗ отримає підтвердження від компаній-виробників про постачання вакцин проти коронавірусу, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я в п'ятницю чи найближчими днями отримає від компаній-виробників вакцин проти COVID-19 угоди на поставку вакцин в Україну з лютого.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов піж час години запитань до уряду в парламенті в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна уклала контракт на постачання вакцин із компанією Sinovac. Я гадаю, що сьогодні або найближчими днями ми отримаємо угоди щодо інших контрактів на постачання також з лютого 2021 року", - сказав він.

Степанов додав, що для логістики під час постачання вакцин у МОЗ є розрахунки оновлення холодового ланцюга.

"Ми сформували потребу в холодильниках, термобоксах та інструментах контролю температур. Для ультрахолодового ланцюга ми залучаємо приватні компанії, в яких є досвід управління фармпрепаратами в умовах наднизьких температур. Для оновлення холодового ланцюга +2 +8 влада інвестуватиме в медзаклади, залучені до рутинної імунізації, адже у нас є тотальна необхідність в оновленні обладнання", - сказав він.

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Міністр зазначив також, що наступного тижня планується запустити інформаційний портал про вакцинацію.

"МОЗ планує створити окремий інформаційний портал про вакцинацію, де кожен зможе дізнатися про організацію процесу. Також будуть дашборди зі статистикою вакцинації, над якими ми працюємо спільно з колегами з РНБО. Перша версія порталу з базовою інформацією буде запущена наступного тижня, повна версія разом із мобільною - до кінця лютого", - сказав Степанов.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
раньше это были стандартные "дайте ему ещё 100 дней"
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05.02.2021 12:03
+1
Сегодня или в ближайшие дни МОЗ получит подтверждение от компаний-производителей о поставках вакцин от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 4788
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05.02.2021 12:07
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зебилы! Тут это... Хуже не будет!
Сегодня или в ближайшие дни МОЗ получит подтверждение от компаний-производителей о поставках вакцин от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 3652
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05.02.2021 12:00 Відповісти
ЗЕлохи дякують, аж підскакують.
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05.02.2021 12:15 Відповісти
Найближчі дні, це скільки???
3, 5 чи 500 днів???
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05.02.2021 12:00 Відповісти
раньше это были стандартные "дайте ему ещё 100 дней"
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05.02.2021 12:03 Відповісти
В сусідній Польщі вже більше мільона людей отримали прививку а в нас ще чекають якогось підтвердження про постачання вакцини - просто браво!!!
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05.02.2021 12:02 Відповісти
Ты сравнил Польшу! Албания и Молдова вместе с Грузией ,начали вакцинацию с 24.12.20 года,вместе со всем цивилизованным миром.
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05.02.2021 13:09 Відповісти
дайте же ему еще насколько дней на устаканивание прокладок!)
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05.02.2021 12:04 Відповісти
Сегодня или в ближайшие дни МОЗ получит подтверждение от компаний-производителей о поставках вакцин от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 4788
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05.02.2021 12:07 Відповісти
Короче, скоро!
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05.02.2021 12:11 Відповісти
Степанов, почему от вас нет информации, когда мы получим вакцину от Пфайзер или других компаний? Видимо никогда? Зачем вы всем постоянно морочите голову о несчастных крохах вакцины,которой хватит только для врачей и сильных мира сего, которые будут от ВОЗ, не говоря главное?
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05.02.2021 12:12 Відповісти
Думаю, что ее даже для врачей не хватит. Она до них не дойдет.
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05.02.2021 12:13 Відповісти
Не ну он реально тупой. За пол года можно было красиво за откат договорится что-бы ни кто не подкопался.
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05.02.2021 12:13 Відповісти
Як завжди - нікчемне "бла-бла-бла".....
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05.02.2021 12:16 Відповісти
Как манну небесную её ждут, да там обьем то копеечный, но блин надо Перемогу обьявить!
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05.02.2021 12:58 Відповісти
Уже да же не смешно,сегодня или в ближайшие дни?? !
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05.02.2021 13:07 Відповісти
 
 