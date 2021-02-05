У МВС виступають проти носіння зброї громадянами: Лише для захисту житла

У МВС України вважають, що не можна допускати перебування озброєних цивільних на вулицях. Пістолети можна буде використовувати лише для захисту житла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів у коментарі РБК-Україна начальник департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

"Зброя потрібна для самозахисту, так. Але для самозахисту місця проживання людини", - сказав він.

У зв'язку з цим, в одному із законопроєктів про обіг зброї є пункт - заборона на приховане носіння зброї.

Нагадаємо, раніше в Раді збиралися розглянути законопроєкт про обіг цивільної вогнепальної зброї і бойових припасів до неї.

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Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ у липні заявляло, що має намір посилити контроль за обігом зброї. Причиною цього стали події в Луцьку, Полтаві та Києві, де озброєні чоловіки брали в заручники людей і відбувалися вибухи.