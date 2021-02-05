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У МВС виступають проти носіння зброї громадянами: Лише для захисту житла

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У МВС виступають проти носіння зброї громадянами: Лише для захисту житла

У МВС України вважають, що не можна допускати перебування озброєних цивільних на вулицях. Пістолети можна буде використовувати лише для захисту житла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів у коментарі РБК-Україна начальник департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

"Зброя потрібна для самозахисту, так. Але для самозахисту місця проживання людини", - сказав він.

У зв'язку з цим, в одному із законопроєктів про обіг зброї є пункт - заборона на приховане носіння зброї.

Нагадаємо, раніше в Раді збиралися розглянути законопроєкт про обіг цивільної вогнепальної зброї і бойових припасів до неї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 75% опитаних жителів України виступають проти легалізації зброї, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ у липні заявляло, що має намір посилити контроль за обігом зброї. Причиною цього стали події в Луцьку, Полтаві та Києві, де озброєні чоловіки брали в заручники людей і відбувалися вибухи.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
У бандюка завжди буде зброя - не зареєстрована, у жертви у цьому випадку без зброї шансів - нуль.
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05.02.2021 13:44
+30
😁😁😁можно только бандюкам и мусорам☝🏻☝🏻☝🏻 а так же молдованам и грузинам )
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05.02.2021 13:44
+27
цікаво, а МВС зможе переконати криміналітет, щоб той теж не носив зброю по вулиціях?
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05.02.2021 13:47
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Наш мудрий нарід не готов ментально, психологічно, навіть фізично для володіти зброєю
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05.02.2021 14:17 Відповісти
тогда жители должны разобраться, кто нарид, а кому это давно уже нужно разрешить
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05.02.2021 14:24 Відповісти
А володiня та керуваням авто готовий?! Теж ні! А володіє і навіть керує! Яке диво! І вбиває небагато, десь 3000,а інвалідів вагалі не рахують.
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05.02.2021 15:21 Відповісти
Але ж не буде брати авто по п'яні, спеціально щоб когось задавити. Я за володіння, нема гарантій що якесь дурне з білкой на плечах буде бігати зі стволом
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05.02.2021 18:12 Відповісти
А що в такому стані завадить взяти авто,і почати полюваня у пішоходній зоні?!
Особливо коли візьме вантажівку?!
Діти до школи зброю в батьків візьмуть? А,що не беруть зараз авто?!
Молотком вбити легше ніж ножем! Чому більш вбивають ножем? Ви бачили щоб молотки на столі були поряд з виделками?
Теж за володіня,а от гарантій вам ніхто не дасть. Статистика стверджує,що за допомогою вогнепальної кількість вбивств найменша! Навіть у країнах з вільним володіням. Молдова,Швейцарія,США та багато інших.
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05.02.2021 19:54 Відповісти
Что и следовало ожидать!
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05.02.2021 14:21 Відповісти
Если МВД выполнит свои обязанности на 99% - никому и в голову не придет носить оружие!
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05.02.2021 14:22 Відповісти
Коли аваков забере всю ту зброю яку роздав потенціальним вбивцям таким як кожара,тоді буде щось вимагати.У МВС виступають проти носіння зброї громадянами: Лише для захисту житла - Цензор.НЕТ 4592 От і вся реформа мусарні.
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05.02.2021 14:22 Відповісти
Помимо пистолетов есть еще арбалеты, луки и ножи. Причем луки и арбалеты давным давно приветси пора в соответствие к нормативам, скажем Нидералндов.
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05.02.2021 14:24 Відповісти
ну можно разнообразиться еще дротиками, духовыми трубками, рогатками, сюрикенами, да хоть банальным булыжником из мостовой
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05.02.2021 14:39 Відповісти
Это не шутки. У нас запрет на луки свыше 40фунтов, хотя везже разрешены спортивные до 60. Про ножи вообще любой нож кроме самодельного и стоящпго или бывшего на вооружении нажо запретить а все остальные разрешить. Имхо.
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05.02.2021 14:49 Відповісти
*****, и как же мы победили в 2014 году вооружённых до зубов ментов?
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05.02.2021 18:41 Відповісти
Вооьбще забавно - позиция мвд - самозащита это защита места жительства а не жизни человека. Вам не кажется что это нарушение права гражданина украины на защиту собственной жизни закрепленное в конституции? мвд нарушает закон?
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05.02.2021 14:26 Відповісти
Научись писать Украину с большой буквы для начала, чтобы стоило читать твои комменты.
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05.02.2021 17:20 Відповісти
Юридическая опасность для государства одна.
Международное право, Конвенция гражданских прав и свобод, Конституция страны в унисон заявляют: Если гражданам будет дано законом некое право, - отобрать, сузить таковое в последствии недопустимо.
Т.е. если что-то потом пойдёт не так в стране - любой новый запрет будет сметён и собственными судами и международными.
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05.02.2021 17:45 Відповісти
Так мало ж обращений от Украины в Европейский суд, да и выплаты из бюджета (кармана рядового шимпанЗЕ)
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06.02.2021 12:24 Відповісти
Зато про проект закона о создании частных армий на службе олигархата - ни одного камента от мвд.
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05.02.2021 14:26 Відповісти
В связи с этим, в одном из законопроектов об обороте оружия есть пункт - запрет на скрытое ношение оружия.

Ну, так измените на открытое - может тогда быдло поумнеет?
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05.02.2021 14:27 Відповісти
с ношением зброї вне дома наверное правильно.... зато дома можно разрешить иметь арсеналы, в т. ч. и крупнокалиберные пулеметы. вдруг оккупант и враг нагрянет...
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05.02.2021 14:38 Відповісти
В стране бардак и безвластие. Как можно разрешать в такой стране ношение огнестрельного оружия недоразвитым дебилам, которые голосуют за клоуна????
Люди настолько нравственно деградировали, а закон сдох, что люди просто перестреляют друг друга.
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05.02.2021 14:41 Відповісти
Про 73% ... насправді сильний аргумент.
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05.02.2021 15:06 Відповісти
73% это не аргумент вовсе. Если бы были мозги, то они бы подумали, что до этого большинством кто то выбрал Порошенко в Украине. Понимаешь, к чему я клоню? У МВС виступають проти носіння зброї громадянами: Лише для захисту житла - Цензор.НЕТ 6292
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05.02.2021 17:23 Відповісти
То есть если за клоуна голосуют то нельзя им защищаться т.к они же типо все ,,дибилы" ......а вот если за барыгу голосуют ,,вадинтур" ато ,,путеннападет" то .........(( все равно низзя! Просто барыга -,,унеможливить навіть саму можливість для правопорушень" и поставит мента под каждым магазином Рошен . А у клоуна прикинь мозгов хватило просто промычать шо то нечленораздельное на этот вопрос
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05.02.2021 15:09 Відповісти
Тут палка о двух концах: дебилы первыми перестреляют дебилов, а потом оставшихся самих себя . Главное нормальным в это время не высовываться)
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05.02.2021 15:10 Відповісти
Можно тогда разрешить только тем, кто 25%. Мне, например.
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05.02.2021 17:21 Відповісти
Зебилам как раз нужно разрешить, ибо Пеця, когда ему предложили принять закон, наотрез крестился и яростно отказался. Или наоборот.
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06.02.2021 12:28 Відповісти
Наівна пропозиція : дозволити тільки травмати, але тількі такі, які чітко відмінні від вогнепальної зброї.
Наприклад зеленого кольору, чи червоного ...
А що, чим не варіант ??
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05.02.2021 15:05 Відповісти
А может лучше рогатки ? Специальные такие оттюнингованые рогачи ? Их точно не спутаете .Чем не вариант ? А еще есть малобюджетный вариант для безработных и пенсионеров ( на них тоже нападают !) кирпич или сковородка . Удобно и можно носить с собой в сумке или рюкзаке
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05.02.2021 15:12 Відповісти
Можна, звичайно, покривлятися ...
Але є позиція по цьому питанню МВС, нардепів, широкого загалу, військових ...
У кожного своя.
Як привести до одного займенника ??
Як варіант, чому б ні ??
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05.02.2021 15:28 Відповісти
И авто запретить. Они убивают!
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05.02.2021 15:29 Відповісти
И ток электрический ! А особенно нужно беречься от бельевой веревки .И на мыло чтоб разрешение в Гор исполкоме выдавали .Дома только одноэтажные строить а машины запретить вовсе , шайтанарба это от нечистого . Божий транспорт это лошадка , лисапед , самокат , гироскутер если освященный . Свет - только от свечи и лучины .И огнетушитель чтоб был обязательно "! по одному на каждую свечку , ато пожар может приключиться ....если конечно пожарники их не запретят .Ибо тушением пожара должны заниматься ТОЛЬКО профессионалы , не факт что вы им сможете воспользоваться правильно и не сделаете еще хуже и себе и соседям
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05.02.2021 15:46 Відповісти
Потік свідомості ...
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05.02.2021 15:54 Відповісти
зараз на авто посвідченя і меддовідки , а скільки пяних дтп. А скільки людей за комуналку не можуть проплатити, а хтось жирує .Зі зброєю людина впевненіша в собі і нагліша , а як згуртуються 4-7 людей навряд чи поліція поможе
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05.02.2021 15:13 Відповісти
А може марсіани нападуть!? У МВС виступають проти носіння зброї громадянами: Лише для захисту житла - Цензор.НЕТ 4839
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05.02.2021 15:21 Відповісти
1. Починаючи з 1991 року багато "розумників" комуналку не платили, чи не доплачували, користуючись слабкістю законів і влади. Так і маємо розхитане комунальне господарство.
2. Поліція не потрібна - приходить сантехнік і відключає воду. Може і усьому будинку. От тоді проти 4-7 вийдуть 100 озброєних. Весело буде. У МВС виступають проти носіння зброї громадянами: Лише для захисту житла - Цензор.НЕТ 7596
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05.02.2021 15:34 Відповісти
За кожною жертвою злочину відповідає не тільки злочинець, а й влада та поліція, які не дали жертвам навіть шансу захистити себе від насилля і вбивць.
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05.02.2021 15:15 Відповісти
До речі, навіть в часи Сраліна та Хрущова влада менше боялася та більше довіряла своїм громадянам і тому в їх часи мисливську зброю, як гладкоствольну так і нарізну та **********, можна було вільно купити в господарчих таварах чи Сільгоспкооперації. А в ЦК КПСС шли розмови про можливість продажу навіть короткоствола для перевірених осіб. І тільки в 1973 році, за часів Брєжнєва народилася "дозвільна система".
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05.02.2021 15:20 Відповісти
Хм ... І як влада і поліція, наразі, відповідає ?? Можна взнати ??
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05.02.2021 15:36 Відповісти
Та, яка була і та яка забороняє досі.
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08.02.2021 13:58 Відповісти
сцат мусора ,лафа ёк ? У МВС виступають проти носіння зброї громадянами: Лише для захисту житла - Цензор.НЕТ 1712
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05.02.2021 15:22 Відповісти
А можно ещё купить машину для езды только по своему двору. Дичь от ментов.

У нас и сейчас можно прекрасно дом защищать с дробовиком, это намного эффективнее пистолетов.
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05.02.2021 15:35 Відповісти
когда в кармане будет пистолет мусор 100 раз
подумает чиплятись до тебе чи нi.
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05.02.2021 15:45 Відповісти
У кишені не носять - добре видно і незручно ... У МВС виступають проти носіння зброї громадянами: Лише для захисту житла - Цензор.НЕТ 4220
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05.02.2021 15:55 Відповісти
К чему приаодит отсутвие оружия у народа прекрасно увидели восток украины когда завезли орков из рф и они начали убивать и грабить жителей. А менты местные просто на это смотрели и молчали.
Видео где раштистский козак порет ремнем связанную девушеку на кровати все помнят?!
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05.02.2021 16:01 Відповісти
в нищей стране, где правит в основном необразованное быдло , царит хамство и неуважение друг к другу на каждом шагу, полно бездарей и безысходностей ( воспитанных людей - остались единицы) - все хотят бороться с последствиями и за справедливость не в судах, а имея в руках оружие,огнестрел, .... а может следует бороться с причинами,такими как беззаконие, безработица , разгул криминала,нищета , наркота и пр.беспределы ?...
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05.02.2021 16:07 Відповісти
... в основном необразованное быдло , царит хамство и неуважение друг к другу на каждом шагу, ...

От і треба підвищувати (або досягнути хоч якогось) рівень освіченості та культури індивідів, виховувати повагу до інших - працювати над собою.

Але населення не бажає навіть пальцем поворушити, а чекає на все готове, яке має йому зробити чи дати якийсь чужий дядя чи тьотя.
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06.02.2021 04:06 Відповісти
"В МВД выступают против ношения оружия гражданами"? Видать с точки зрения МВД не все граждане равны. Например, гражданина Яйценюка за его премьерскую каденцию МВД и МинОбороны наградили пятью стволами (см. Википедию):
- пистолет "Glock 19" (19.05.2014);
- штурмовая винтовка "Форт 224" (22.05.2014);
- пистолет "IWI Jericho 941"/"Форт-21.03" (22.07.2014);
- пулемёт "Максима" образца 1910 года 56-П-421 калибра 7,62 мм, № ЦЛ 84 (20.05.2015);
- 11,43-мм пистолет-пулемёт "Томпсон" (излюбленный чикагскими гангстерами автомат "Томми-Ган") образца 1928 года калибра 11,43 мм, № S 506391 в комплекте с 203 патронами (22.05.2015).
Судя по датам, четыре случая - подарки ко дню рождения! (к 22 мая).
Кроме того, награждённые лица не подлежат периодическому освидетельствованию медкомиссиями, а наградное оружие не подлежит никаким проверкам ни его наличия, ни условий его хранения до смерти награждённого. МВД могло бы и призадуматься - где и в чьих руках окажется этот арсенал, когда Яйценюк превратится в недееспособного, но ещё живого маразматика?
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05.02.2021 16:14 Відповісти
А наградили-то сего "героя" то за што? Они случайно не засекреченный конструктор как например Королев? Это не он под псевдо Маск ракеты в космос сейчас пущаеть?..
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05.02.2021 17:27 Відповісти
шевченко !!Ты или сильно хитрожопый или дурачок на всё голову?? Зачем мёртвому человеку жильё, если его грохнут по дороге на работу или с работы!! Скажи лучше откровенно , что полиция засцала!! И что каждый гражданин Украины, с пистолетом в кармане перестанет боятся взяточника -полицейского!! И,тогда любой человек с пистолетом в кармане сможет грохнуть наглого, придурковатого, жадного и воровитого полицейского!! Представьте себе на минуточку, какие вежливыми и честными станут наши ворюги -полицейские!! как в США!!
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05.02.2021 16:41 Відповісти
Не сможет. Любой ствол нарезной при нахождении пули вычислить владельца дело на пару часов.
Но потенциально при попытке скажем похмщения коголибо на улице, отбить и спасти человека гораздо больле шансов чем звонить ментам и пытаться вспомнить марку и краденый-фальшивый номер авто.
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05.02.2021 16:47 Відповісти
А учииывая сколько всплыло скандалов про банды из сбу и мвд, занимающиеся разбоем, похищениями и вымогательством этот закон просто необходим. Вспомните кагарлык. Должен быть закон о праве сопротивления незаконному требованию сотрудника мвд.
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05.02.2021 16:49 Відповісти
Но только(!) незаконному.
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05.02.2021 17:09 Відповісти
Тогда давайте или всем разрешить, или всем запретить. Например, отобрать взад все незаконно выданные наградные стволы.
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05.02.2021 17:22 Відповісти
взад Авакову сразу столько не влезет, нужно постепенно засовывать зад растягивая...
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05.02.2021 17:30 Відповісти
Давайте изобретать велосипед по новой. Интересно, а как там в развитых странах?
Наверное, все запрещено. В той же Швейцарии, опыт которой мы уже 7й год мечтаем перенести на наше общество и делее трепологии никуда так и не сдвинулись!
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05.02.2021 17:27 Відповісти
Mycor мелко серит. У МВС виступають проти носіння зброї громадянами: Лише для захисту житла - Цензор.НЕТ 4138 У МВС виступають проти носіння зброї громадянами: Лише для захисту житла - Цензор.НЕТ 4138 У МВС виступають проти носіння зброї громадянами: Лише для захисту житла - Цензор.НЕТ 4138
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05.02.2021 18:23 Відповісти
менты защищают тут сами себя.
в стране где война и мильйон левых стволов нормальный человек отстреливается острым словцом.
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05.02.2021 19:52 Відповісти
Да кто бы сомневался
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05.02.2021 19:55 Відповісти
дак нафиг тогда тот ствол для обороны дома? есть замечательные охотничьи ружья. там огневая мощь просто заоблачная. нафиг эти пукалки для дома дебилы?
короткоствол он на то и короткоствол, что бы носить и защищаться на улице.

опять всё пересрали легофрены. как буд то туда набирают отборных ....ов. что ни закон - так через жопу. везде блеснут умом.
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05.02.2021 20:48 Відповісти
Менты просто бояться что им прибавится работы! А личная безопасность граждан их,я думаю, не сильно безпокоит!
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05.02.2021 23:17 Відповісти
Никакого оружия плебеям не давать! Выбить мужиков безработицей, войной и алкоголизмом!. В стране постоянно должно преобладать бабское население с дитями, запуганное и забитое, работающее на коммуналку. И опросы проводить среди них же !
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05.02.2021 23:19 Відповісти
В воюющей стране, к тому же с высоким уровнем преступности, деградировавшая мусорня выступает против ношения оружия. Обалдеть...
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05.02.2021 23:23 Відповісти
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