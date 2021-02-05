Зростання захворюваності COVID-19 в Івано-Франківській області: завантаженість лікарень перевищує 80%, деякі заповнені майже на 100%, - головний санлікар Савчук
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На Прикарпатті 5 COVID-лікарень заповнені на понад 80%. Найбільше - Коломийська районна лікарня, яка повністю завантажена.
Про це в Івано-Франківську на брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Найбільша зайнятість ліжко-місць є у Надвірнянській районній лікарні, Коломийська районна лікарня завантажена майже на 100%, інфекційна лікарня в Коломиї – на 92%, Богородчанська лікарня – 86%, Солотвинська районна лікарня в Богородчанському районі – на 82% навантажена", - повідомив Савчук.
За його словами, завантаженість інших COVID-лікарень складає сьогодні 57%. Найбільше хворих на коронавірус реєструють в Івано-Франківську, де госпіталізовані 320 осіб і понад 800 людей лікують коронавірус вдома, та у Надвірнянському районі, де 136 людей перебувають з коронавірусною інфекцією в лікарні і понад тисячу – вдома.
"Щоденно в області реєструють від 5 до 8 летальних випадків від коронавірусу. Переважно вмирають люди, які мали супутні захворювання, – діабет, ожиріння, кардіосклероз та інші. Ще багато випадків – це пізні звернення за меддопомогою, коли люди в пік захворювання на грип та ГРВІ списують все на банальну недугу і думають, що висока температура пройде за 3-5 днів", - зазначив головний санлікар області.
Він закликав людей не відкладати звернення до медиків за будь-яких симптомів коронавірусної інфекції.
Савчук зазначив, що захворюваність на коронавірус в Івано-Франківській області за тиждень зросла на 43%. Почастішали випадки захворювання серед дітей, де ріст захворювання констатують на рівні 36%.
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Доктор Ли Меррит, ранее изучала биологическое оружие, работая хирургом-ортопедом в ВМС США в течение 9 лет, входила в правление Медицинской ассоциации Аризоны и опубликовала множество рецензируемых статей. Она считает, что мРНК-изменяющие коронавирусные уколы, распространяемые в настоящее время в США, переписывают генетический код человека, чтобы впоследствии сделать нас уязвимыми для второго вируса:
«В начале февраля я сказала, что это управляемое биологическое оружие, но в тот момент данные, указывающие на это, были подвергнуты цензуре», - сказала она в интервью в прошлом месяце The New America.
Moderna признает: уколы мРНК - это «операционная система», предназначенная для программирования людей.
Основываясь на исследованиях биологического оружия, доктор Мерритт считает, что мы живем в эпоху «войны пятого поколения», когда вместо использования оружия на поле боя наиболее эффективны тайные биологические агенты, экономическая война и пропаганда.
«За эти годы у нас было много биологического оружия, и меня очень волновала оспа. Но большую часть этого биологического оружия либо трудно распространять, либо от него требовалось лечение», - сказала она.
«Я думаю, что существует множество доказательств того, что коронавирус - это естественный очень доброкачественный вирус, который даже не вызывает у большинства людей простуду, но в лучшем случае да, это простуда».
По ее словам, вакцины наиболее эффективны при использовании против неизлечимого и смертельного вируса.
«Если мы ведем биологическую войну прямо сейчас как часть этой многомерной войны, если у вас есть лекарство в заднем кармане, они не могут терроризировать вас вирусами, и это важно, потому что вакцина не предотвращает передачу вируса», - говорит доктор Ли Мерритт.
Хотя профилактика и лечение уменьшают потребность в вакцине, такая информация регулярно подвергается цензуре со стороны компаний, работающих в социальных сетях, и демонизируется основными СМИ.
Шарил Аткиссон, бывшая журналистка CBS, удалила один из своих репортажей с YouTube за передачу информации, которая противоречила официальной позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«У нас есть вакцины, потому что у нас не было лечения от оспы, а это была очень смертельная болезнь. В этом случае был смысл иметь вакцину. У нас не было лечения от полиомиелита, поэтому имело смысл сделать вакцину, но это? Даже без каких-либо действий эта болезнь имеет шанс выживания 99,991% в отличие от стандартного сезона вирусного гриппа 99,992%» - заявляет доктор Ли Мерритт.
Число коронавирусов широко оспаривается, однако десятки врачей и ученых большую часть года говорили о непропорционально большом вреде, нанесенном блокировками и принудительным ношением масок.
По оценкам одного канадского исследователя, долгосрочные издержки блокировок намного превысят стоимость самого вируса в десять раз.
Мерритт объясняет разницу между вакцинами против коронавируса и обычными прививками:
«Вакцины против коронавируса не передают вам патоген, а программируют мРНК. мРНК похожа на ДНК, но это РНК-мессенджер. Это то, что создаёт белки в организме. Это похоже на компьютерную микросхему, которую вы вставляете в 3D-принтер, а затем говорите ему, что вы хотите, чтобы он сделал, и он распечатывает это. У нас это есть в технике, и это биологический эквивалент. Что ж, в данном случае они сделали часть этой мРНК, чтобы создать в каждой клетке вашего тела этот пиковый белок (или, по крайней мере, его часть), и вы фактически создаете патоген в своем теле».
Когда вы идете делать вакцину от коронавируса, вы фактически не получаете вакцину в том виде, в каком мы всегда её знали.
Вместо этого в ваше тело вводится информационная РНК, которая затем изменяет ваш генетический код, чтобы начать производство собственной модифицированной версии коронавирусa'"
У меня,как у рептилоида, даже чешуя обсыпалась и хвост дергатся начал.
Так а главное то де?
КАКАЯ ИМЕННО вокцина опасная?
они уже гастролей-концертов-шоу хотять и интеллектуального карантину для плебса...
Може пора користуватися табличками з окремими графами кількість, відсотки -як у мед звітності,щоб звіздьдьож кожного було видно зразу!