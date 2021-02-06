Палубний безпілотний вертоліт для пошуку підводних човнів випробували в США
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Американська компанія Northrop Grumman випробувала палубний безпілотний вертоліт MQ-8C FireScout пошуком підводних човнів.
Випробування пройшли ще 29 жовтня 2020 року, проте відомо про них стало тільки зараз, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Перевірки проведені в рамках проекту з розширення списку завдань, для вирішення яких можна використовувати безпілотники MQ-8C.
Випробування MQ-8C Northrop Grumman проводила спільно з британською компанією Ultra, що займається виробництвом гідроакустичних буїв і контейнерів для їх запуску. Для випробувань використовувався пілотований багатоцільовий вертоліт Bell 407. Палубний безпілотник MQ-8C виконаний на базі саме цього вертольота.
Під час випробувань на вертоліт був встановлений один контейнер для запуску гідроакустичних буїв, що вміщає в собі 24 таких пристрої. При цьому проект дооснащення MQ-8C передбачає можливість установки на нього двох контейнерів по 24 гідроакустичних буя в кожному. Інші подробиці про випробування не розкриваються, але відомо, що проведені перевірки розробники визнали успішними.
Нині для пошуку підводних човнів використовуються пілотовані літаки й вертольоти протичовнової авіації. Такі літальні апарати скидають у воду гідроакустичні буї, які знаходять підводні об'єкти та передають інформацію про їхнє розташування.
Також пошук ведеться за допомогою детекторів магнітних аномалій на літаках, чутливих до спотворень магнітного поля в присутності масивних металевих об'єктів.
Безпілотники FireScout надійшли на озброєння ВМС США в кінці 2000-х років.
Версія апарату MQ-8B виконана на базі багатоцільового вертольота Schweizer 333, а MQ-8C - Bell 407. Ці безпілотні вертольоти використовуються для розвідки та спостереження, а також можуть застосовуватися для запуску ракет по наземних і морських цілях.
Будь ласка, зачекайте...
«Коммерсант» назвал одной из вероятных причин случившегося взрыв литий-ионной аккумуляторной батареи российского производства. Она была установлена на «Лошарике» вместо прежних украинских серебряно-цинковых аккумуляторных батарей.
а подскажи мне до какой температуры нагреется тело в плотных слоях атмосферы на скорости 27 махов?
поверхні не бувають настільки ідеальними
але в данному випадку я погоджуюсь, що це оригінал
прикинь,какую площадь покроет штук 100 таких машинок..
Во-первых, после появления нового класса подводных лодок - неатомных - российские ДЭПЛ в публикациях также относят к НАПЛ. Это неправильно, поскольку истинные неатомные субмарины имеют отличный от ДЭПЛ тип движителя и могут находиться в подводном состоянии до 14 дней, а не один - три. Классические «дизелюхи» перешли в разряд морально устаревших. Во-вторых, только человек с чувством черного юмора может назвать подводной лодку, вынужденную раз в один - три дня либо всплывать полностью, либо подвсплывать под устройство РДП (работа дизелей под водой) и несколько часов стучать двигателями, заряжая аккумуляторные батареи. Чтобы было ясно, чем это грозит, скажу, что РДП, которое выступает над водой на 1-1,5 метра, обнаруживается РЛС за 15-20 километров, а грохот дизелей можно «услышать» на расстоянии свыше ста. Угадайте с первого раза, сколько времени останется жить экипажу этой «черной дыры». Мне могут возразить: недавно наши «Варшавянки» в Средиземное море ходили, «Калибрами» обстреливали объекты исламистов, и все нормально. Для антитеррористической операции в ограниченном районе, когда кругом мир, а война ведется только в сухопутном регионе да еще и с противником, не располагающим средствами ПЛО, это нормально. Но при полномасштабных БД наши «дизелюхи», отошедшие от родных берегов более чем на 200 миль, назад не вернутся.
таку фигню нараз можна склепати !
але Bell 407 (пілотований) =- $1,37 млн. (1999 р.)
а MQ-8C (тобто безпілотник на його базі) вже $18 млн
интересно Grumman пляшет....
якщо з інтернету - то пряме посилання на картинку
ковбойская народная мудрость
https://www.youtube.com/watch?v=ct_2PBIX4Ec
не всиде
ты там за штурвалом лодки сиди - робот фёдор жрёт американскую еду на МКС и драит им туалет...!
за кількістю та живучестю майже як Bell UH-1 Iroquois, славнозвісний «Г'юі» (18 000)
Кригсмарине с выбитым на 75% ЛС подводного флота в курсе..