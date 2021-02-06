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Палубний безпілотний вертоліт для пошуку підводних човнів випробували в США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Палубний безпілотний вертоліт для пошуку підводних човнів випробували в США

Американська компанія Northrop Grumman випробувала палубний безпілотний вертоліт MQ-8C FireScout пошуком підводних човнів.

Випробування пройшли ще 29 жовтня 2020 року, проте відомо про них стало тільки зараз, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Перевірки проведені в рамках проекту з розширення списку завдань, для вирішення яких можна використовувати безпілотники MQ-8C.

Випробування MQ-8C Northrop Grumman проводила спільно з британською компанією Ultra, що займається виробництвом гідроакустичних буїв і контейнерів для їх запуску. Для випробувань використовувався пілотований багатоцільовий вертоліт Bell 407. Палубний безпілотник MQ-8C виконаний на базі саме цього вертольота.

Під час випробувань на вертоліт був встановлений один контейнер для запуску гідроакустичних буїв, що вміщає в собі 24 таких пристрої. При цьому проект дооснащення MQ-8C передбачає можливість установки на нього двох контейнерів по 24 гідроакустичних буя в кожному. Інші подробиці про випробування не розкриваються, але відомо, що проведені перевірки розробники визнали успішними.

Нині для пошуку підводних човнів використовуються пілотовані літаки й вертольоти протичовнової авіації. Такі літальні апарати скидають у воду гідроакустичні буї, які знаходять підводні об'єкти та передають інформацію про їхнє розташування.

Також пошук ведеться за допомогою детекторів магнітних аномалій на літаках, чутливих до спотворень магнітного поля в присутності масивних металевих об'єктів.

Безпілотники FireScout надійшли на озброєння ВМС США в кінці 2000-х років.

Версія апарату MQ-8B виконана на базі багатоцільового вертольота Schweizer 333, а MQ-8C - Bell 407. Ці безпілотні вертольоти використовуються для розвідки та спостереження, а також можуть застосовуватися для запуску ракет по наземних і морських цілях.

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Топ коментарі
+19
Этить колотить, опять новый мультик надо придумать, о не имеющих аналогов....
Палубный беспилотный вертолет для поиска подводных лодок испытали в США - Цензор.НЕТ 9727
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05.02.2021 18:00
+10
Палубный беспилотный вертолет для поиска подводных лодок испытали в США - Цензор.НЕТ 8611
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05.02.2021 18:09
+9
это супер-рендерПалубный беспилотный вертолет для поиска подводных лодок испытали в США - Цензор.НЕТ 9305
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05.02.2021 18:14
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Этить колотить, опять новый мультик надо придумать, о не имеющих аналогов....
Палубный беспилотный вертолет для поиска подводных лодок испытали в США - Цензор.НЕТ 9727
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05.02.2021 18:00 Відповісти
Нада ещё больше 💰вкладывать в своих пропагандонов, а то народ скоро начнёт гарланить что мол ,,царь не настоящий,, !
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05.02.2021 18:05 Відповісти
Рогозин включил пердак с вертикальным взлетом
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05.02.2021 18:24 Відповісти
Палубный беспилотный вертолет для поиска подводных лодок испытали в США - Цензор.НЕТ 7598
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05.02.2021 18:26 Відповісти
А что ты имеешь ввиду? Какой мультик был не правдой? Все уже поставляется в войска. Не надо недооценивать военную мощь Раши. Влиятельный АМЕРИКАНСКИЙ журнал "Military Force", ставит сухопутные войска Раши, на первое место в мире. Никто не отрицает, что у Раши есть гиперзвуковые ракеты со скоростью 27 МАХов (замер США).
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06.02.2021 08:31 Відповісти
И Лошарик у Раши есть... А семи каперангов уже нет. Каждый из них мог командовать АПЛ...
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06.02.2021 10:21 Відповісти
А что "Лошарика" нет? Его наличие неоспоримо. Задымление (не пожар) было в капсуле. Там и ремонта было на копейки. Ты прикинь, что эта штука, ныряет на 6 500 метров, по дну, он передвигается на колесах. Говорить о его назначении, практически невозможно, только догадки. Он не уязвим на такой глубине, и ему доступно 80% океанских глубин. Что он делает? Наиболее вероятна (ИМХО) версия начальника высшей военной школы из СПБ. "Лошарик, корабль - диверсант, который ездит вокруг США и откладывает "личинки", с ядерной ракетой. На дне, эта штука (капсула), может лежать не менее 50 лет. По команде, она всплывает, и с глубины десятка метров, производит пуск, по заданной цели.
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06.02.2021 11:38 Відповісти
Я и не писал, что его нет. А наиболее вероятна (ИМХО) версия "Лошарик, корабль - катафалк, который ездит вокруг США и откладывает "личинки", с останками российских каперангов.
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06.02.2021 12:21 Відповісти
Антип61 "Лошарику" уже больше 10 лет, это первая авария на его борту, а работает он в экстремальных условиях, да и авария была не слишком серьезной, просто военные, выполнили свой долг, и не покинули капсулу, причем гражданского выпустили.
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06.02.2021 12:29 Відповісти
шо шо? сколько махов? ))))) сказочники
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06.02.2021 11:34 Відповісти
27 МАХов, меряли американцы, гугли. Ни русские, ни американцы, не имеют права на испытательные запуски, без уведомления другой стороны, во избежание эксцессов. Одни испытывают, другие наблюдают.
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06.02.2021 11:43 Відповісти
Погуглил, ссылки только на зону РУ )))))

а подскажи мне до какой температуры нагреется тело в плотных слоях атмосферы на скорости 27 махов?
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06.02.2021 12:12 Відповісти
Перепрошую, какое тело? Там тела нет. Это баллистическая ракета)))
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06.02.2021 12:18 Відповісти
любое тело, ракета к примеру ))))
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06.02.2021 12:54 Відповісти
Я за тебя гуглить не буду
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06.02.2021 12:20 Відповісти
Эх Ваня Ваня )))))
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06.02.2021 12:55 Відповісти
Речь о ракете "Авангард" . Sina (Китай): ее скорость достигает 27 Махов, за 15 минут она способна долететь до США. Америка: невозможно перехватить
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06.02.2021 11:46 Відповісти
"Мы подождём, пока американцы истратят деньги на технологии, а потом - цап-царап. Или за дёшево купим." (В.Хуйло)
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05.02.2021 18:01 Відповісти
а фотки немає, тільки рендер?
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05.02.2021 18:03 Відповісти
Палубный беспилотный вертолет для поиска подводных лодок испытали в США - Цензор.НЕТ 8611
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05.02.2021 18:09 Відповісти
і це рендер
поверхні не бувають настільки ідеальними
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05.02.2021 18:11 Відповісти
это супер-рендерПалубный беспилотный вертолет для поиска подводных лодок испытали в США - Цензор.НЕТ 9305
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05.02.2021 18:14 Відповісти
рендери можуть бути такої якості
але в данному випадку я погоджуюсь, що це оригінал
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05.02.2021 18:18 Відповісти
кацапне от этого не легче,думаю..
прикинь,какую площадь покроет штук 100 таких машинок..
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05.02.2021 18:22 Відповісти
їхні супер коштовні та супер шумні човни можна нищити доволі недорогими, але високотехнологічними засобами
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05.02.2021 18:26 Відповісти
100%
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05.02.2021 18:29 Відповісти
Петя, не увлекайся дифирамбами Раше, почитай, что сами их спецы пишут о "Варшавянках"
Во-первых, после появления нового класса подводных лодок - неатомных - российские ДЭПЛ в публикациях также относят к НАПЛ. Это неправильно, поскольку истинные неатомные субмарины имеют отличный от ДЭПЛ тип движителя и могут находиться в подводном состоянии до 14 дней, а не один - три. Классические «дизелюхи» перешли в разряд морально устаревших. Во-вторых, только человек с чувством черного юмора может назвать подводной лодку, вынужденную раз в один - три дня либо всплывать полностью, либо подвсплывать под устройство РДП (работа дизелей под водой) и несколько часов стучать двигателями, заряжая аккумуляторные батареи. Чтобы было ясно, чем это грозит, скажу, что РДП, которое выступает над водой на 1-1,5 метра, обнаруживается РЛС за 15-20 километров, а грохот дизелей можно «услышать» на расстоянии свыше ста. Угадайте с первого раза, сколько времени останется жить экипажу этой «черной дыры». Мне могут возразить: недавно наши «Варшавянки» в Средиземное море ходили, «Калибрами» обстреливали объекты исламистов, и все нормально. Для антитеррористической операции в ограниченном районе, когда кругом мир, а война ведется только в сухопутном регионе да еще и с противником, не располагающим средствами ПЛО, это нормально. Но при полномасштабных БД наши «дизелюхи», отошедшие от родных берегов более чем на 200 миль, назад не вернутся.
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06.02.2021 10:54 Відповісти
Как бы, автономность "Варшавянки" 45 суток. Их не используют в океанах, хотя во Владике их 4 штуки, и заказ на сколько же. Для Черноморской лужи, они идеальны
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06.02.2021 11:22 Відповісти
Вы путаетесь в єлементарных понятиях. Автономность - это время плавания до дозаправки и пополнения различных запасов. А есть максимальное время хода в погружённом положении. Это не одно и то же.
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06.02.2021 11:36 Відповісти
Догадываюсь, но она может идти, а может просто "висеть" на глубине. Затраты тогда, минимальные.
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06.02.2021 11:52 Відповісти
Висеть подлодки не могут. Либо "самый малый", либо лечь на дно.
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06.02.2021 12:11 Відповісти
та це ж наш МИ-2 !!!!!
таку фигню нараз можна склепати !

але Bell 407 (пілотований) =- $1,37 млн. (1999 р.)
а MQ-8C (тобто безпілотник на його базі) вже $18 млн

интересно Grumman пляшет.... Палубный беспилотный вертолет для поиска подводных лодок испытали в США - Цензор.НЕТ 2045
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05.02.2021 20:38 Відповісти
Извиняюсь за некомпитентность, а как здесь можно всавлять картинки ??? Я пробовал сохранять и вставить, но никак ! ((
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05.02.2021 18:12 Відповісти
якщо зображення, що зберігається на комп'ютері - розмістити на фотохостингу (їх багато)
якщо з інтернету - то пряме посилання на картинку
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05.02.2021 18:16 Відповісти
вверху меню,вставляешь сохраненный урл картинки ,нажав иконку "изображения"
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05.02.2021 18:16 Відповісти
ответить- изображение,вставляй адрес изображения - вставить - готово
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05.02.2021 18:17 Відповісти
Якщо з телефона, то в налаштуваннях браузера обрати "повна версія". Тоді з'явиться повноцінне меню у написанні коментаря.
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05.02.2021 19:52 Відповісти
Ось тут можете потренуватися Как вставлять картинки?
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05.02.2021 20:09 Відповісти
Ща кацапы подводную армату нарисуют в фотошопе! Палубный беспилотный вертолет для поиска подводных лодок испытали в США - Цензор.НЕТ 8665
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05.02.2021 18:04 Відповісти
що стріляє замороженим лайном?
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05.02.2021 18:05 Відповісти
Так они подо льдами Арктики плавают. Там вертолёт должен уметь с белым медведем договориться, чтобы тот буй в какую-нибудь проталину опустил.
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05.02.2021 18:08 Відповісти
"На всякий закрученный лёд всегда найдётся буй с отвёрткой"
ковбойская народная мудрость
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05.02.2021 18:11 Відповісти
Эскимосская.
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05.02.2021 18:12 Відповісти
а жахнуть по Америке успеете кацап...?
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05.02.2021 18:13 Відповісти
Может бахнем? (с)
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05.02.2021 18:16 Відповісти
разве что такъ :
https://www.youtube.com/watch?v=ct_2PBIX4Ec
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05.02.2021 18:19 Відповісти
тебе кацапу можно...!
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05.02.2021 18:21 Відповісти
Амеры тоже под льдами плавают и лодок у них явно больше
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05.02.2021 21:16 Відповісти
А не проще робота Фёдора посадить за штурвал?
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05.02.2021 18:05 Відповісти
він постійно п'яний
не всиде
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05.02.2021 18:06 Відповісти
Тан он жеш вечно бухой !
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05.02.2021 18:07 Відповісти
Ну он так спроектирован. Иначе кто поверить, что он руссский робот?
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05.02.2021 18:09 Відповісти
как же тут без тебя Во-Во...?
ты там за штурвалом лодки сиди - робот фёдор жрёт американскую еду на МКС и драит им туалет...!
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05.02.2021 18:09 Відповісти
U.S Navy's MQ-8C Fire Scout Unmanned Helicopter Ready For Operations
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05.02.2021 18:11 Відповісти
американцы тролят совковый ми-8,потому и MQ-8C Палубный беспилотный вертолет для поиска подводных лодок испытали в США - Цензор.НЕТ 350
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05.02.2021 18:14 Відповісти
Ми-8 самый массовый двухмоторный вертолёт в мире. Во многом заслуга «Мотор Сич».
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05.02.2021 18:19 Відповісти
Вироблено 12 000 !!!!
за кількістю та живучестю майже як Bell UH-1 Iroquois, славнозвісний «Г'юі» (18 000)
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05.02.2021 20:43 Відповісти
англичане немного шарят в аккустической технике..
Кригсмарине с выбитым на 75% ЛС подводного флота в курсе..
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05.02.2021 18:21 Відповісти
Робот Федя, заводит квадроцыклЬ)))
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05.02.2021 18:43 Відповісти
хороша штука,потрібна
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05.02.2021 20:02 Відповісти
Пардон, а чем пилот-то мешал?
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06.02.2021 12:27 Відповісти
 
 