Палубный беспилотный вертолет для поиска подводных лодок испытали в США
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Американская компания Northrop Grumman испытала палубный беспилотный вертолет MQ-8C FireScout поиском подводных лодок.
Испытания прошли еще 29 октября 2020 года, однако известно о них стало только сейчас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Проверки проведены в рамках проекта по расширению списка задач, для решения которых можно использовать беспилотники MQ-8C.
Испытания MQ-8C Northrop Grumman проводила совместно с британской компанией Ultra, занимающейся производством гидроакустических буев и контейнеров для их запуска. Для испытаний использовался пилотируемый многоцелевой вертолет Bell 407. Палубный беспилотник MQ-8C выполнен на базе именно этого вертолета.
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Во время испытаний на вертолет был установлен один контейнер для запуска гидроакустических буев, вмещающий в себе 24 таких устройства. При этом проект дооснащения MQ-8C предполагает возможность установки на него двух контейнеров по 24 гидроакустических буя в каждом. Другие подробности о проведенных испытаниях не раскрываются, но известно, что проведенные проверки разработчики признали успешными.
В настоящее время для поиска подводных лодок используются пилотируемые самолеты и вертолеты противолодочной авиации. Такие летательные аппараты сбрасывают в воду гидроакустические буи, которые находят подводные объекты и передают информацию об их положении.
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Также поиск ведется с помощью детекторов магнитных аномалий на самолетах, чувствительных к искажениям магнитного поля в присутствии массивных металлических объектов.
Беспилотники FireScout поступили на вооружение ВМС США в конце 2000-х годов.
Версия аппарата MQ-8B выполнена на базе многоцелевого вертолета Schweizer 333, а MQ-8C - Bell 407. Эти беспилотные вертолеты используются для разведки и наблюдения, а также могут применяться для запуска ракет по наземным и морским целям.
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«Коммерсант» назвал одной из вероятных причин случившегося взрыв литий-ионной аккумуляторной батареи российского производства. Она была установлена на «Лошарике» вместо прежних украинских серебряно-цинковых аккумуляторных батарей.
а подскажи мне до какой температуры нагреется тело в плотных слоях атмосферы на скорости 27 махов?
поверхні не бувають настільки ідеальними
але в данному випадку я погоджуюсь, що це оригінал
прикинь,какую площадь покроет штук 100 таких машинок..
Во-первых, после появления нового класса подводных лодок - неатомных - российские ДЭПЛ в публикациях также относят к НАПЛ. Это неправильно, поскольку истинные неатомные субмарины имеют отличный от ДЭПЛ тип движителя и могут находиться в подводном состоянии до 14 дней, а не один - три. Классические «дизелюхи» перешли в разряд морально устаревших. Во-вторых, только человек с чувством черного юмора может назвать подводной лодку, вынужденную раз в один - три дня либо всплывать полностью, либо подвсплывать под устройство РДП (работа дизелей под водой) и несколько часов стучать двигателями, заряжая аккумуляторные батареи. Чтобы было ясно, чем это грозит, скажу, что РДП, которое выступает над водой на 1-1,5 метра, обнаруживается РЛС за 15-20 километров, а грохот дизелей можно «услышать» на расстоянии свыше ста. Угадайте с первого раза, сколько времени останется жить экипажу этой «черной дыры». Мне могут возразить: недавно наши «Варшавянки» в Средиземное море ходили, «Калибрами» обстреливали объекты исламистов, и все нормально. Для антитеррористической операции в ограниченном районе, когда кругом мир, а война ведется только в сухопутном регионе да еще и с противником, не располагающим средствами ПЛО, это нормально. Но при полномасштабных БД наши «дизелюхи», отошедшие от родных берегов более чем на 200 миль, назад не вернутся.
таку фигню нараз можна склепати !
але Bell 407 (пілотований) =- $1,37 млн. (1999 р.)
а MQ-8C (тобто безпілотник на його базі) вже $18 млн
интересно Grumman пляшет....
якщо з інтернету - то пряме посилання на картинку
ковбойская народная мудрость
https://www.youtube.com/watch?v=ct_2PBIX4Ec
не всиде
ты там за штурвалом лодки сиди - робот фёдор жрёт американскую еду на МКС и драит им туалет...!
за кількістю та живучестю майже як Bell UH-1 Iroquois, славнозвісний «Г'юі» (18 000)
Кригсмарине с выбитым на 75% ЛС подводного флота в курсе..