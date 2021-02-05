Зеленський записав відео російською мовою про закриття телеканалів Медведчука. ВIДЕО
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Глава держави звернувся до тієї частини українців, яка "ставиться до української мови з побоюванням".
Нове відео президента опубліковано на сторінці Зеленського в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Я сьогодні продовжую розповідати вам про нашу роботу і про перемоги України, і сьогодні хочу зробити це російською мовою не випадково. Російською мовою, особливо останнім часом, нашим людям, на жаль, вливали у вуха нескінченні потоки брехні. І розвінчувати цю брехню російською я буду правдою російською мовою", - пообіцяв Зеленський.
Президент розвінчав фейк про нібито заборону творів Булгакова в Україні і пояснив, чому він ввів в дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і Zik.
Зеленський заявив, що ненавидить цензуру, і підкреслив, що раз він ухвалив рішення про введення санкцій - значить, на це були вагомі причини.
"Я дав присягу народові України, якщо хтось не знав, я поклявся захищати суверенітет нашої держави, незалежність і безпеку нашої країни. Якщо хтось забув, Росія анексувала у нас Крим, і частина нашої території зараз окупована - впевнений, тимчасово. І всі ті, для кого бізнес з цими територіями є нормою, ті, для кого підтримувати зв'язки з незаконними формуваннями і псевдо-структурами на цих територіях, є нормою - всі вони становлять загрозу Україні. Загрозу нашій країні. А значить, країна буде з ними боротися", - сказав Зеленський.
"Рішення РНБО законне, логічне, виправдане і справедливе. А ще - повністю підтримується США і Євросоюзом і країнами Великої сімки, які чітко бачать різницю між цензурою і захистом національних інтересів", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Нет, не верьте Ермаку - Зеленскому.
"Бойтесь данайцев, дары приносящих!"
С Богом!
Короче Беня закрыл помойку-резидентуру страны агрессора...и это верно...Вата ПНХ
Како-тако зеркало какого-то сивочолого ворюги? Кто это, что украл?
Вот каломойша натырил так натырил, хорошо "почистил" Украину со товаргищи
22.10.2020 г.
19.10.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения
иска "Приват-Банка" (2019-0377) к ИГОРЮ КОЛОМОЙСКОМУ, ГЕННАДИЮ БОГОЛЮБОВУ, МОРДЕХАЮ КОРФУ, ХАИМУ ШОШЕТУ, УРИЭЛЮ ЛЕЙБЕРГУ И ДРУГИХ ПОКА НЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам
Порох смотрит на Моську невоспитанную сверху и думает, что оно тут тявкает
Поймите, наконец, устройство Владимира Александровича. Оно простое. Ничего сложного.
Его голова состоит из ящичка. Одного. Пустого. Открываем крышку, кладем туда что надо, закрываем крышку. Что положили - тем ящичек и будет заполнен.
Внутри этот ящичек соединен отверстием с ротовой полостью.
Через это отверстие то, что положили в ящичек, попадает в ротовую полость и этим самым ротом на всю страну и произносится.
Два года туда Богдан и Ермак клали мир, договориться посередине, посмотреть в глаза Путину, какая разница. И все это через дырочку выливалось в ротовую полость и уносилось с губ в пространство.
А сейчас туда какими-то невероятными путями Данилов положил блокировку каналов Медведчука. И это всё по тому же закону гравитации вылилось через дырочку в рот и было озвучено.
Поэтому вопрос не в том, почему Владимир Александрович сделал/сказал то или это.
А в том, как именно удалось Данилову получить доступ к крышечке.
Может, тут Коломойский увидел свой интерес и - нет, ключик не дал, конечно - но подвел, открыл, и разрешил положить. Может, это разовая акция. А может, будет относительно продолжительное сотрудничество. Может, Владимиру Александровичу понравятся аплодисменты и он сам даст Данилову ключик. Тогда это будет идеальный вариант.
Не зря ПетрІ указ по такому поводу издавал:
«Указую: господам сенаторам РЕЧЬ В ПРИСУТСТВИИ ДЕРЖАТЬ НЕ ПО ПИСАНОМУ,
дабы дурь каждого всем была видна»
Меньше всего меня волнует Пьотр.
Мне даже в свое время пришлось с "ним" столкнуться лично.
Когда мой сын учился в школе, я вдруг заметил в тетрадке по пению, что училка на пении надиктовывает детям, а они пишут в тетрадях конспекты про Петра и Екатерину.
Пришлось идити и к директору школы , и к училке, присутствоать на уроке и это прекратилось. А было это еще до объявления Независимости.
В то время я добивался перехода школы на українську мову.
А Порох на все вопросы достойно отвечал, даже на явно провокационные. Вот тебе и уровень
Порошенко зупинив агресора, під його головнокомандуванням наші війська крок за кроком звільняли окуповану територію. А ти прийшов, відвів війська і заборонив стріляти у відповідь.
Порошенко сколотив міжнародну коаліцію на підтримку України, а ти її просрав.
Порошенко добився безвіз для українців, добився Томос для Православної Церкви України і цим вже увійшов в історію України. А для тебе Томос - це якийсь термос.
Порошенко заборонив російські телеканали, російські соцмережі, закрив в'їзд для гастролей російській попсі. В той час як ти знімався в російських серіалах і обзивав Україну повією, і на мосту ріки Москва знімав відосик, про те як «русскіє вайска пєрєдвігают граніцу». А ставши президентом, першим ділом взявся скасовувати заборону на в'їзд в Україну для своїх російських друзів-артистів, які підтримали анексію Криму.
Порошенко закріпив у конституції українську мову державну і членство в НАТО, а ти проігнорував ювілейний саміт НАТО на якому Україна могла отримати ПДЧ.
Ти при першій ліпшій нагоді згадуєш про Ліпецьку фабрику, яка арештована ще з початку війни і не працює, а твої фільми зараз у Москві крутять ворожі пропагандистські канали і ти отримуєш гонорари.
Тобі куском в горлі застряло масло «Рошен», бо крім відосиків для недорозвинених ти нічого путнього створити не здатен.
Ти заборонив три пропагандистських канали і вже на сьомому небі, ростеш в своїх очах. Але заборонив ти їх не тому що такий патріот і вболіваєш за Україну, а з переляку рятуєш свою шкуру від американських санкцій і свой катастрофічно падаючий рейтинг.
Тобі ніколи не зрівнятись з Порошенком, бо душа в тебе злопам'ятна, мстива, дрібненька…
Он не понимает или не замечает, что это делает смешным его самого.
И не только смешным, но глупым и недалеким
Ви на форумі не один рік, а в елементарних речах не розібрались. І підтвердили відоме народне прислів'я "Сміється той, хто сміється останній". Але я не сміюсь над незнайками, я намагаюсь їм пояснити. А якщо незнайка не зрозумів, то вже його проблема.
14 черв. 2019 р. (!!!) - Соратник кума Путіна Віктора Медведчука Тарас Козак купив телеканал ZIK і створив медіахолдинг за участі каналів "112 ...➜ читайте ... Медведчук купив ZIK: з телеканалу йдуть ведучі, реакція ...
Низка топ-менеджерів медіахолдингу ZIK вже заявили, що звільняються через нового власника. Так, з каналу ZIK звільняються керівниця департаменту виробництва власних програм Ольга Мовчан, шеф-редактор новин телеканалу Роман Недзельський, закриває свою програму автор та ведучий Вахтанг Кіпіані, також про звільнення повідомила головна редакторка ІА ZIK Тетяна Вергелес.
Але для кого це я - володя сам боїться української, тому що...
СПАСИБО!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!
На сьогодні нам потрібно звільнити Україну від російської окупації і всієї ворожоЇ ,проросійської пропаганди ,яка хоч якимось чином виправдовує путінську агресію
проти сувереної України.
5 КОЛОНУ КРЕМЛЯ ГЕТЬ З ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ !
на уши пророссийские СМИ . А когда мозги прочистятся ,то и "как" ясней вырисуется.
Как писатель, он был неплохим, но весьма антиукраинским.
Сильнее большевиков писатель Михаил БУЛГАКОВ, очевидец киевской смуты 1918 года, НЕНАВИДЕЛ только сторонников украинской независимости.
Первых он хоть немного уважал, вторых же считал опереточными, но крайне неприятными и опасными типами.
А уж украинский язык писатель и вовсе воспринимал как не достойное существования лингвистическое недоразумение.
Вот, например, цитата доктора Турбина (по мнению ряда литературоведов, списанного с самого писателя) из «Белой гвардии»:
«Я б вашего гетмана за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым!.. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. ... Сволочь он, - С НЕНАВИСТЬЮ продолжал Турбин. - Ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке! А?»
https://lenta.ru/articles/2019/03/17/rotar_3/
В то, что отвратительный Василиса мифопоэтической "Белой гвардии" - это и был булгаковский "домохозяин", свято верили несколько поколений советских людей, искренне заколдованных романом как "историческим" (что, безусловно, свидетельствует в пользу булгаковского умения: таки "Мастер", пользуясь Сталина любимым словцом!), а к тому же (что не менее важно в истории успеха этого выдающегося фейка), лишенных доступа к любым альтернативным источникам информации, к "голосу второй стороны".
"Белая гвардия" действительно очень тонко маневрирует между фикшн и нон-фикшн, и я давно мечтаю почитать вместо восторженного лепета киевских булгаковедов, которые, прямо как дети, радуются при опознании в тексте затерянных камушков городской топографии, квалифицированный разбор этого романа как выдающегося образца пропагандистской литературы, созданного не только по законам худлита, но и согласно политтехнологиям тогдашней большевистской журналистики. Кроме Ильфа с Петровым, больше ни у кого в русской литературе это так удачно не получилось, Сурков-Дубовицкий со всеми своими потугами просто жалкий графоман! - https://www.svoboda.org/a/27093229.html
всегда считал наоборот
1. Он был на русском языке.
2. При всех кривляниях о "папе, маме и масле "Рошен", прямо назвать фамилию Порошенко Вова не рискнул
Тупость, нелогичность, передергивание и вранье осталось на том же уровне !!
Чи не занадто швидко починає ЗЕ ?
Впервые...
А О КОМ ЭТО ПИШЕТ ДОЙЧЕ ВЕЛЛЕ????? О КАКОМ ЭТО ПАТРИОТЕ С АРМОВИР..... ????? 😆😅🤣😂😝
Але життя за ці роки довело правильність та ефективність того кроку. ВКонтакте та Однокласники, рівно як і російські телеканали перестали бути значущим каналом поширення дезінформації в Україні.
У жовтні 2018 року саме наша команда ініціювала і ухвалила постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів.
4 ЖОВТНЯ 2018Р, народні депутати проголосували за постанову, в якій вони просять Раду РНБО України застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" та NewsOne. За відповідний проект постанови проголосували 229 народних обранців
Єдина причина, з якої постанова не була реалізована тоді, полягає в тому, що вона наклалася на початок виборчої кампанії. Закриття каналів під час виборів створило би фундаментальну проблему з їх визнанням як чесних та прозорих. Ми відклали це на поствиборчий період. Але вибори виграв пан Зеленський.
І, до речі, всі три канали підтримували саме його. Це - відповідь тим, хто всю ніч по команді Банкової волав «а чому ж це рішення не прийняв Порошенко».
Тому що Порошенко навіть при розв'язанні складних політичних проблем дотримувався норм права, а воно прямо забороняє санкції проти українських фізичних та юридичних осіб, крім як за причетність до фінансування тероризму.
Правова чистота рішень теж має значення, хай не для українських судів, але для Європейського суду так точно.
Виникають інші питання. Чому Зеленський чекав аж два роки, коли проросійська істерія на каналах набрала небачених раніше обертів?
Такие вопросы не решаются с бухты -барахты одной "политической волей".Кого-то надо обвинить в терроризме. Это занадто серьезно.
Тут нужны факты и очень серьезные и доказанные.
Посмотрим что из этого реально получится.
Тогда Порошенку никому было помочь.
Сегодня Нелоху может помочь Байден.
Если бы у него были яйца и желание - он бы сам закрыл эти каналы.
То что сделал зеленский - это его главное и единственное достижение на посту президента.
Каким боком его тут умудряются обкакать - хз.
США откровенно и честно пыталось донести до Зеленского свое видение взаимоотношений, но сделать это им так и не удалось.
ДЛЯ ОСОЗНАНИЯ НЕИЗБЕЖНОГО ЗЕЛЕНСКОМУ ПОТРЕБОВАЛОСЬ ДВЕ НЕДЕЛИ И ДОКЛАДНАЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ...
Зеленскому нужно помнить - там названы и другие вопросы, которые ждут его решения
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна".
"Почекайте, для всього свій час. Ми дуже ретельно відпрацьовуємо всі документи, щоб бути бездоганними в цьому питанні", - сказав Данілов, відповідаючи на питання журналіста про те, чому постійно в ході розмов про телеканали, які зникли з ефіру, виникає призвище Медведчука, однак в офіційних документах його ніде немає.
Комусь ще не зрозуміло чому Вовка так сміливо підписав санкції?
Ведь если доказаный был повод закрытия етих телеканалов то должны были быть и арестованы их владельцы а они теперь пиарятся по всему эфирному пространству Украины чего немогли добиться в закрытых телеканалах.
Это как сбить пешехода на переходе и арестовать автомобиль а тот кто этим автомобилем управлял здесь непричем да еще и возмущается.
А тепер щодо масла Рошен та опозажопістів на каналах Пороха. Так вони розумніші та справжні відкриті ворог України полізуть на цей канали та доб"ють рейтинг Вовки. АМІНЬ!
Мистер Зе записал видеообращение на русском языке и высказался о закрытии каналов Медведчука. Мол, если на русском сеют ложь, то и развенчивать ее надо правдой на русском. Поняли логику? Я - нет.
По сути. По сути - ни о чём. Но очень был какой-то помятый - небритый, мешки под глазами, землистый цвет лица... Где молодая прыть? Где горящий глаз? Где криворожский задор?
А может домашнее насилие? Чего только не представишь себе, когда с одной стороны мощный кулак Ермака, с другой - Татаров с милицейской дубинкой и Арестович с медалями за мужество.
Ладно, проехали... Но, угадайте с трёх раз - о ком был финал спича? Бинго! Пётр Алексеевич, вы опять выиграли пари. Без упоминания вашего имени он как Марья без Ивана, как песня без баяна. Без вас у него не жизнь, а каторга какая-то...
Даже если главная цель видосика - объяснить, почему закрыл каналы, президентский язык сам произносит заветное слово "Рошен"!
Это как заклинание, как успокоение, как пароль к заветному очагу папы Карло, как смысл жизни, как словесный оргазм, как чувственный Эверест, как нефритовый корень личного мироздания. И вот он миг высшего блаженства - произнёс!
Не слушали? Не много потеряли. Эти видосики, в отличие от масла "Рошен", на хлеб не намажешь. (с)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=981661238904869&id=100011830050778
P.S. На мій погляд усі, чи майже усі тексти його відосиків написані у 95 кварталі, прямо
"Чисто News" один до одного