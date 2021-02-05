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Новости Политика Украины
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Зеленский (16563) украинский язык (1165) русский язык (554)

Зеленский записал видео на русском языке о закрытии телеканалов Медведчука. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава государства обратился к той части украинцев, которая "относится к украинскому языку с опаской".

Новое видео президента опубликовано на странице Зеленского в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я сегодня продолжают рассказывать вам о нашей работе и о победах Украины, и сегодня хочу сделать это на русском языке не случайно. На русском языке, особенно в последнее время, нашим людям, увы, вливали в уши бесконечные потоки лжи. И развенчивать эту ложь на русском я буду правдой на русском языке", - пообещал Зеленский.

Президент развенчал фейк о якобы запрете произведений Булгакова в Украине и пояснил, почему он ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нацсовет по ТРВ обратился в суд относительно лишения канала "НАШ" лицензии, - Герасимьюк

Зеленский заявил, что ненавидит цензуру, и подчеркнул, что раз он принял решение о введении санкций - значит, на это были весомые причины.

"Я дал присягу народу Украины, если кто-то не знал, я поклялся защищать суверенитет нашей державы, независимость и безопасность нашей страны. Если кто-то забыл, Россия аннексировала у нас Крым, и часть нашей территории сейчас оккупирована - уверен, временно. И все те, для кого бизнес с этими территориями является нормой, те, для кого поддерживать связи с незаконными формированиями и псевдо-структурами на этих территориях, является нормой - все они составляют угрозу Украине. Угрозу нашей стране. А значит, страна будет с ними бороться", - сказал Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: Санкции против каналов Медведчука отменить уже будет невозможно, - Данилов. ВИДЕО

"Решение СНБО законно, логично, оправданно и справедливо. А еще - полностью поддержано США и Евросоюзом и странами Большой семерки, которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов", - добавил президент.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+40
А с 16-го то января оно должно было видосики только на украинском записывать. Нарушение ст.30 Закона.
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05.02.2021 18:32
+36
И продажа "Лиги смеха" это не торговля на крови.
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05.02.2021 18:34
+36
на рускавам?вот так примерно? Зеленский записал видео на русском языке о закрытии телеканалов Медведчука - Цензор.НЕТ 4166

Зеленский записал видео на русском языке о закрытии телеканалов Медведчука - Цензор.НЕТ 9314
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05.02.2021 18:39
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Страница 4 из 4
Советую посмотреть ,,Флайрадар,, по закрию украинского неба для кацапии.А ведь никто у ВР Украины закон о закрытом небе не отменял...
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05.02.2021 21:56 Ответить
поки президент України буде "разговаривать по рузьке", то ніколи не буде Україна унітарной країной. це якась ганьба - президент України балакає з українцями на мові окупанта.
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05.02.2021 21:56 Ответить
Треба шевця покликати щоб дратвою йому писок зашив, а ми потримаємо щоб не пручався.
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05.02.2021 22:13 Ответить
Конечно, закрытие рупоров российской агентуры - шаг правильный, можно только приветствовать, если дело будет доведено до конца. Но Зеленскому доверять нельзя. Сейчас он испугался - прошло почти 2 года, рейтинг его падает - надо попытаться перехватить у патриотических сил часть электората. Кроме того, его напугало возможное давление США, история с Дубинским.
Нет, не верьте Ермаку - Зеленскому.
"Бойтесь данайцев, дары приносящих!"
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05.02.2021 22:02 Ответить
США серйозно взялись за фінансові махінації через офшори що підпалило пердаки наших олігархів та ЗЕвлади і тільки через це влада змушена робити щось добре для України.
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05.02.2021 22:09 Ответить
молодец, всё верно сделал и сказал.
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05.02.2021 22:27 Ответить
Чувствует свою ущербность наш игрок членом. Не может так, чтобы не унизить своего политического оппонента. Наполеон наш, Бонапарт. Очень похож в этом на Трампа. Хотелось бы, чтобы следующий президент был противником Зеленского и так же методично, смакуя, все время втаптывал его в грязь при полной поддержке и понимании быдло-толпы.
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05.02.2021 22:46 Ответить
Нормальный ход
С Богом!
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05.02.2021 22:56 Ответить
Короче зеркало сивочолого ворюги пан коломойский озверел. как и в 14-м когда раша позарилась на его бабки он резко стал патриотом....сегодня немножечко оборзел кум ***** мертвечук и начал немножеко борзеть......
Короче Беня закрыл помойку-резидентуру страны агрессора...и это верно...Вата ПНХ
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05.02.2021 22:57 Ответить
Товарищ Брежнев, дорогой Леонид Ильич, вы можете вразумительно выражать свои мысли?
Како-тако зеркало какого-то сивочолого ворюги? Кто это, что украл?
Вот каломойша натырил так натырил, хорошо "почистил" Украину со товаргищи

22.10.2020 г.

19.10.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения

иска "Приват-Банка" (2019-0377) к ИГОРЮ КОЛОМОЙСКОМУ, ГЕННАДИЮ БОГОЛЮБОВУ, МОРДЕХАЮ КОРФУ, ХАИМУ ШОШЕТУ, УРИЭЛЮ ЛЕЙБЕРГУ И ДРУГИХ ПОКА НЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам
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06.02.2021 00:40 Ответить
И??! Я сказал шо беня образец порядочности?
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06.02.2021 01:11 Ответить
Дужеоригінально брав у руки книги. Людина,яка читає книги ніколи не зможе їх так тусувати руками ніби в руках карти))
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05.02.2021 23:41 Ответить
зачётное замечание респект!! Зеленський записав відео російською мовою про закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 5302
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06.02.2021 01:10 Ответить
И что, нельзя было с самого начала так себя позиционировать? А Пороха зачётно дёрнул, молодец.
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05.02.2021 23:46 Ответить
Шмаркач он против Пороха. Так себе, Моська безграмотная, лающая на слона.
Порох смотрит на Моську невоспитанную сверху и думает, что оно тут тявкает
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06.02.2021 00:26 Ответить
тем не менее у пороха была кишка тонка закрыть враж. телеканалы!
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06.02.2021 17:50 Ответить
Женя, тебе самому не смешно?
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06.02.2021 18:47 Ответить
мне не смешно, и очень жаль что порох не сделал то, что должен был 5 лет назад.
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06.02.2021 19:23 Ответить
позиционировать можно себя по всякому но судя по движениям именно Порох его не дёрнул а вздёрнул(думаю не просто так ,,головнокомандувач"пол видосика Пороху посвятил)жди (через короткое время) оды Байдену ЖИВОТВОРЯЩЕМУ!!дабы не тронул офшоры кормящие!!(как то так или сам додумай как больше нравится) Зеленський записав відео російською мовою про закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 8467 Зеленський записав відео російською мовою про закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 1052
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06.02.2021 01:15 Ответить
Нет ни одного видосика, где бы это закомплексованное чмо не прорекламировало Порошенка. Это уже не смешно - это клиника. Зебыдло оно и в первом кресле зебыдло.
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06.02.2021 10:23 Ответить
Якщо ви думаєте, що нєлох раптово став патріотом України - то ви дурень (тобто виборець нєлоха)
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06.02.2021 00:02 Ответить
👍😄
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06.02.2021 10:25 Ответить
Все задаются вопросом - что это было-то? Как это вдруг малоросс стал бандеровцем? Неужели произошел квантовый скачок? Ну, друзья мои. Опять двадцать.
Поймите, наконец, устройство Владимира Александровича. Оно простое. Ничего сложного.
Его голова состоит из ящичка. Одного. Пустого. Открываем крышку, кладем туда что надо, закрываем крышку. Что положили - тем ящичек и будет заполнен.
Внутри этот ящичек соединен отверстием с ротовой полостью.
Через это отверстие то, что положили в ящичек, попадает в ротовую полость и этим самым ротом на всю страну и произносится.
Два года туда Богдан и Ермак клали мир, договориться посередине, посмотреть в глаза Путину, какая разница. И все это через дырочку выливалось в ротовую полость и уносилось с губ в пространство.
А сейчас туда какими-то невероятными путями Данилов положил блокировку каналов Медведчука. И это всё по тому же закону гравитации вылилось через дырочку в рот и было озвучено.
Поэтому вопрос не в том, почему Владимир Александрович сделал/сказал то или это.
А в том, как именно удалось Данилову получить доступ к крышечке.
Может, тут Коломойский увидел свой интерес и - нет, ключик не дал, конечно - но подвел, открыл, и разрешил положить. Может, это разовая акция. А может, будет относительно продолжительное сотрудничество. Может, Владимиру Александровичу понравятся аплодисменты и он сам даст Данилову ключик. Тогда это будет идеальный вариант.
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06.02.2021 20:23 Ответить
Вы наивные думаете это зеленский санкции наложил?)) Это Байден за работу принялся.
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06.02.2021 00:28 Ответить
Это Байден ему "наложил"
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06.02.2021 00:41 Ответить
Мы думаем, что Байден за работу принялся - и зеленский сразу наложил....
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07.02.2021 00:06 Ответить
Вова, мы не розумием по свинособачьи. Кажить державною мовою!
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06.02.2021 00:30 Ответить
Миха- ты проокатор!!! и не Более!!! БРЕЙСЯ!!!
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06.02.2021 07:35 Ответить
Как удобно из норы записывать видосики, вместо прямых ответов журналистам, на неудобные вопросы о выполнении обещаного.
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06.02.2021 00:35 Ответить
Рыжий - ты на самом деле крашенный!!!!!
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06.02.2021 07:36 Ответить
При прямых контактах вся дурь его будет видна.

Не зря ПетрІ указ по такому поводу издавал:

«Указую: господам сенаторам РЕЧЬ В ПРИСУТСТВИИ ДЕРЖАТЬ НЕ ПО ПИСАНОМУ,
дабы дурь каждого всем была видна»
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06.02.2021 00:45 Ответить
Ось і вилізло гниле дідове нутро . ВІн нам в приклад москалів ставить, а сам пи.....дить ,що за неньку.
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06.02.2021 07:23 Ответить
За своей дурью следи!!!!!
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06.02.2021 07:38 Ответить
пішов він нахір цей пьотр.
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06.02.2021 08:24 Ответить
Блин, вы на суть смотрите или на "обложку"?
Меньше всего меня волнует Пьотр.
Мне даже в свое время пришлось с "ним" столкнуться лично.
Когда мой сын учился в школе, я вдруг заметил в тетрадке по пению, что училка на пении надиктовывает детям, а они пишут в тетрадях конспекты про Петра и Екатерину.
Пришлось идити и к директору школы , и к училке, присутствоать на уроке и это прекратилось. А было это еще до объявления Независимости.
В то время я добивался перехода школы на українську мову.
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06.02.2021 10:02 Ответить
Петр может и пошел, но эта его мысль про дурь каждого просто золото. Именно сравнивая, как произносят речи разные политики и другие публичные люди, можно судить о степени интеллекта. И прекрасно видно, что зеленый жабокряк со своими видосиками тупое до безобразия, оно боится как огня прямого общения с журналистами, неудобных вопросов.
А Порох на все вопросы достойно отвечал, даже на явно провокационные. Вот тебе и уровень
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06.02.2021 10:37 Ответить
Якщо не помиляюсь у Пєтькі-сіфілітіка замість слова "дурь" було смачне слово "глупота" Зеленський записав відео російською мовою про закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 1301
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06.02.2021 12:13 Ответить
Судячи, по Зе..що ті хто розмовляе по руськи..тормоза?]]]… не можуть зрозуміти чому канали закрили ??
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06.02.2021 00:50 Ответить
Чому закрили давно ясно.., не ясно чому ті хто їх мав і вживав не в тюрьмі.. О це Зе обясни ....украіномовним
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06.02.2021 00:53 Ответить
украиномовным он по украински только ,,подякував"а вот разъяснял он как раз русскоговорящим!!ДУМАЙ-ТЕ!!кто у ,,найвеличнишого" в преоритетах!! Зеленський записав відео російською мовою про закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 1359 Зеленський записав відео російською мовою про закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 1808
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06.02.2021 01:19 Ответить
Объясни??? А режиссёры, ещё текс не написали, как он объяснит?
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06.02.2021 01:17 Ответить
В принципе - намана сказал... Надеюсь, не будет ждать ответки и продолжит наступление...
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06.02.2021 01:46 Ответить
Не фанат зебилов.Но троллинг шизофреников не понимающих Украинский язык защитан)))
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06.02.2021 01:54 Ответить
Можливо Зе записав цей відосік для свого татка який був фанатичним глядачем трьох заблокованих каналів. Але він йому залишив канал Мураєва "НАШ". Ну щоб татусю і мамі Римі було де новини подивитись. Зеленський записав відео російською мовою про закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 3077
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06.02.2021 01:54 Ответить
Спасибо у Байдена больше ничего не спросил
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06.02.2021 01:55 Ответить
Слава Україні !
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06.02.2021 03:02 Ответить
Зеленський записав відео російською мовою про закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 4054
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06.02.2021 03:15 Ответить
дааааа, нужно было нанять когда-то зелю рекламировать конфеты рошен, возможно сложилось бы как в романе Рей Бредбері. Гуркіт грому
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06.02.2021 08:34 Ответить
Зеленський записав відео російською мовою про закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 603
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06.02.2021 11:08 Ответить
Не втримався Бубочка проходячи повз, щоб не зачепити Порошенка. Та для Порошенка воно як писк комара. Кричи, хоч гопки скачи, а нічого не вдієш. Все зроблене Порошенком закарбовано навіки. Дай Боже тобі хоч десяту частину зробити того, що він зробив.
Порошенко зупинив агресора, під його головнокомандуванням наші війська крок за кроком звільняли окуповану територію. А ти прийшов, відвів війська і заборонив стріляти у відповідь.
Порошенко сколотив міжнародну коаліцію на підтримку України, а ти її просрав.
Порошенко добився безвіз для українців, добився Томос для Православної Церкви України і цим вже увійшов в історію України. А для тебе Томос - це якийсь термос.
Порошенко заборонив російські телеканали, російські соцмережі, закрив в'їзд для гастролей російській попсі. В той час як ти знімався в російських серіалах і обзивав Україну повією, і на мосту ріки Москва знімав відосик, про те як «русскіє вайска пєрєдвігают граніцу». А ставши президентом, першим ділом взявся скасовувати заборону на в'їзд в Україну для своїх російських друзів-артистів, які підтримали анексію Криму.
Порошенко закріпив у конституції українську мову державну і членство в НАТО, а ти проігнорував ювілейний саміт НАТО на якому Україна могла отримати ПДЧ.
Ти при першій ліпшій нагоді згадуєш про Ліпецьку фабрику, яка арештована ще з початку війни і не працює, а твої фільми зараз у Москві крутять ворожі пропагандистські канали і ти отримуєш гонорари.
Тобі куском в горлі застряло масло «Рошен», бо крім відосиків для недорозвинених ти нічого путнього створити не здатен.
Ти заборонив три пропагандистських канали і вже на сьомому небі, ростеш в своїх очах. Але заборонив ти їх не тому що такий патріот і вболіваєш за Україну, а з переляку рятуєш свою шкуру від американських санкцій і свой катастрофічно падаючий рейтинг.

Тобі ніколи не зрівнятись з Порошенком, бо душа в тебе злопам'ятна, мстива, дрібненька…
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06.02.2021 03:32 Ответить
Зюзя поскользнулся на масле Рошен, шьерт побьери!
Он не понимает или не замечает, что это делает смешным его самого.
И не только смешным, но глупым и недалеким
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06.02.2021 10:07 Ответить
Порошенко заборонив російські телеканали, которые закрыл зеленский?? Зеленський записав відео російською мовою про закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 467
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06.02.2021 17:53 Ответить
Все вірно. Порошенко закрив російські тв канали: Росія 1, НТВ, ТНТ, Звезда та ін. Це тв канали Російської федерації, які Порошенко заборонив транслювати в Україні. А Зеленський заборонив українські канали: 112, NewsOne і ZIK - це медведчуківські канали, які зареєстровані в Україні і здійснюють свою діяльність згідно українського законодавства. А за те що у своїх програмах ці канали використовували російські пропаганду, то Зеленський їх закрив.

Ви на форумі не один рік, а в елементарних речах не розібрались. І підтвердили відоме народне прислів'я "Сміється той, хто сміється останній". Але я не сміюсь над незнайками, я намагаюсь їм пояснити. А якщо незнайка не зрозумів, то вже його проблема.
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06.02.2021 23:56 Ответить
вибачайте, питання до знайки, то ви хочете сказати, що за часів порошенка 112, NewsOne і ZIK займали проукраїнську позицію, і не використовували рос. пропаганду?? Зеленський записав відео російською мовою про закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 1395
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07.02.2021 17:48 Ответить
Навчіться читати і розуміти прочитане, а заодно формувати свої думки. Чи займали проукраїнську позицію? Принаймні один займав.




14 черв. 2019 р. (!!!) - Соратник кума Путіна Віктора Медведчука Тарас Козак купив телеканал ZIK і створив медіахолдинг за участі каналів "112 ...➜ читайте ... Медведчук купив ZIK: з телеканалу йдуть ведучі, реакція ...

Низка топ-менеджерів медіахолдингу ZIK вже заявили, що звільняються через нового власника. Так, з каналу ZIK звільняються керівниця департаменту виробництва власних програм Ольга Мовчан, шеф-редактор новин телеканалу Роман Недзельський, закриває свою програму автор та ведучий Вахтанг Кіпіані, також про звільнення повідомила головна редакторка ІА ZIK Тетяна Вергелес.
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07.02.2021 21:19 Ответить
з опаскою до української мови можуть відноситися лише вороги України. Спеціально для них вже давно придуманий лозунг - "чемодан вокзал росія" і ніяких відосиків знімати не треба.
Але для кого це я - володя сам боїться української, тому що...
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06.02.2021 05:54 Ответить
Уважуха ПАН ПРЕЗИДЕНТ!!! Вы с ПОРОХОМ САМЫЕ НАСТОЯЩИЕ , САМЫЕ ЛУЧШИЕ И ДОСТОЙНЫЕ БЫТЬ ПЕРВЫМИ!!!!!
СПАСИБО!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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06.02.2021 07:18 Ответить
Только эта мотня рядом с Порохом и не валялась.
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06.02.2021 11:33 Ответить
ты в курсе что сестра левочкина, главного членососа вити хама проголосовала в пасе за возвращение ПИД,,,раши а ее петушиный братик является совладельцем канала интер и половым партнером фирташа, может пара позвонить баканову и заняться этой Гнилой семейкой???
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06.02.2021 08:02 Ответить
Нужно закрыть все каналы,сжечь все книги,запретить все фильмы- это ж все руская пропаганда,оставить один канал для видеообращений и одну книгу,его путь....,а если и еще будет население протестовать против тарифного геноцида-ввести еще и квоту на вдох-выдох,это ж надо,дышут одним воздухом с росиянами-пропаганда.
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06.02.2021 08:26 Ответить
Цитатник Мао! Будет Цитатник ЗЕ!
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06.02.2021 10:04 Ответить
Принаймні Голобородько, що вже був на останньому подиху, засяяв новими фарбами.
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06.02.2021 10:09 Ответить
Що занадто ,то не здраво .
На сьогодні нам потрібно звільнити Україну від російської окупації і всієї ворожоЇ ,проросійської пропаганди ,яка хоч якимось чином виправдовує путінську агресію
проти сувереної України.
5 КОЛОНУ КРЕМЛЯ ГЕТЬ З ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ !
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06.02.2021 09:30 Ответить
А освобождать как? Согласно того что мы видим , стратегия такая: Сами боимся и не чего не будем делать. По этому всё продадим "Западным инвесторам" и пусть они защищают уже не наши , а свои инвестиции, на территории Украины. А Украинцев сливать как разменную монету, и под молотки, их противостояния. Украинцев спустят как расходный материал и их слишком много.
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06.02.2021 10:10 Ответить
В первую очередь надо освободить украинцев от лапши которую им навешивали годами
на уши пророссийские СМИ . А когда мозги прочистятся ,то и "как" ясней вырисуется.
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06.02.2021 10:18 Ответить
Вова, Булгаков тебе з того світу прокляне за те що назвав його " украінскім пісатілєм".
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06.02.2021 10:07 Ответить
В каом месте Булгаков украинский писатель?
Как писатель, он был неплохим, но весьма антиукраинским.

Сильнее большевиков писатель Михаил БУЛГАКОВ, очевидец киевской смуты 1918 года, НЕНАВИДЕЛ только сторонников украинской независимости.
Первых он хоть немного уважал, вторых же считал опереточными, но крайне неприятными и опасными типами.
А уж украинский язык писатель и вовсе воспринимал как не достойное существования лингвистическое недоразумение.
Вот, например, цитата доктора Турбина (по мнению ряда литературоведов, списанного с самого писателя) из «Белой гвардии»:
«Я б вашего гетмана за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым!.. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. ... Сволочь он, - С НЕНАВИСТЬЮ продолжал Турбин. - Ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке! А?»
https://lenta.ru/articles/2019/03/17/rotar_3/
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06.02.2021 10:11 Ответить
...Василия Листовничего советская власть уничтожила дважды. В 1919 году его расстреляла ЧК - трижды (!!!) выводили в Лукьяновской тюрьме "к стенке" на имитацию расстрела, а потом застрелили при попытке побега (ох и крепкий, видать, был мужчина!) Второе же, более утонченное уничтожение, можно в терминах сегодняшней войны назвать "информационным" - и решающую роль сыграл-таки его квартирант, "Мишка-венеролог", который, покинув Киев ради Москвы и завоевав там оглушительный успех "Турбиными", твердо вписал себя в золотой фонд русской литературы XX века как Михаил Афанасиевич Булгаков.
В то, что отвратительный Василиса мифопоэтической "Белой гвардии" - это и был булгаковский "домохозяин", свято верили несколько поколений советских людей, искренне заколдованных романом как "историческим" (что, безусловно, свидетельствует в пользу булгаковского умения: таки "Мастер", пользуясь Сталина любимым словцом!), а к тому же (что не менее важно в истории успеха этого выдающегося фейка), лишенных доступа к любым альтернативным источникам информации, к "голосу второй стороны".
"Белая гвардия" действительно очень тонко маневрирует между фикшн и нон-фикшн, и я давно мечтаю почитать вместо восторженного лепета киевских булгаковедов, которые, прямо как дети, радуются при опознании в тексте затерянных камушков городской топографии, квалифицированный разбор этого романа как выдающегося образца пропагандистской литературы, созданного не только по законам худлита, но и согласно политтехнологиям тогдашней большевистской журналистики. Кроме Ильфа с Петровым, больше ни у кого в русской литературе это так удачно не получилось, Сурков-Дубовицкий со всеми своими потугами просто жалкий графоман! - https://www.svoboda.org/a/27093229.html
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06.02.2021 11:11 Ответить
Язык дан чтобы скрывать свои мысли.Какие мысли Коломойского скрывает его язык Зеленский сказать трудно.Есть вероятность внезапного прозрения многолетнего исполнителя хохм о Украине-порноактрисе, Голодоморе, придурковатых украинцах и мудрых евреях. Но эта вероятность крайне мала.
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06.02.2021 11:01 Ответить
"Язык дан чтобы скрывать свои мысли"?
всегда считал наоборот Зеленський записав відео російською мовою про закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 3924
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06.02.2021 17:55 Ответить
Язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли.- Шарль Морис де Талейран-Перигор.
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06.02.2021 18:08 Ответить
Очередной видосик Зеленского отличался двумя позициями.
1. Он был на русском языке.
2. При всех кривляниях о "папе, маме и масле "Рошен", прямо назвать фамилию Порошенко Вова не рискнул
Тупость, нелогичность, передергивание и вранье осталось на том же уровне !!
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06.02.2021 11:08 Ответить
Не минуло і два роки!
Чи не занадто швидко починає ЗЕ ?
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06.02.2021 11:34 Ответить
Brüder und Schwestern!(Звернення Сталіна до радянського народу після нападу Гітлера)
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06.02.2021 11:47 Ответить
А я вот лайкнул.
Впервые...
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06.02.2021 12:34 Ответить
До сих пор не могу понять причину личной антипатии нашего клоуна к Порошенко !??? (Такая же и у скользкого Гордона!) Никаких грехов за Петром Порошенко никто не обнаружил и не предъявил ,а два года(!!!) сотня ссыщиков носом роют..... Пока мы слышим всё ту же старую песню про закрытую фабрику и сомнительные связи... Теперь добавили "не закрытые каналы" ,а ничего ,что ЗИК при П.А. был самым проукраинским ,а другие так не резвились и всю падаль не светили. Не ! Тут что-то личное. А мелкие всегда завистливы и злопамятны.
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06.02.2021 12:47 Ответить
,,Почему же в условиях войны с Россией в стране так долго существовал откровенно антиукраинский телевизионный пул? Ответ, казалось бы, очевиден: для прекращения его работы не хватало политической воли. Кто-то не хотел ссориться с Медведчуком и Путиным. Кто-то умело пользовался этими медиаресурсами. А кто-то, наверняка, надеялся «отжать» их под себя." - ОЙ, КАК НЕОЖИДАННО.. 😆😅🤣😂😝
А О КОМ ЭТО ПИШЕТ ДОЙЧЕ ВЕЛЛЕ????? О КАКОМ ЭТО ПАТРИОТЕ С АРМОВИР..... ????? 😆😅🤣😂😝
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06.02.2021 13:25 Ответить
Свого часу я прийняв рішення заборонити в Україні російські телеканали і соціальні мережі, і був за це нещадно критикований.
Але життя за ці роки довело правильність та ефективність того кроку. ВКонтакте та Однокласники, рівно як і російські телеканали перестали бути значущим каналом поширення дезінформації в Україні.
У жовтні 2018 року саме наша команда ініціювала і ухвалила постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів.

4 ЖОВТНЯ 2018Р, народні депутати проголосували за постанову, в якій вони просять Раду РНБО України застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" та NewsOne. За відповідний проект постанови проголосували 229 народних обранців

Єдина причина, з якої постанова не була реалізована тоді, полягає в тому, що вона наклалася на початок виборчої кампанії. Закриття каналів під час виборів створило би фундаментальну проблему з їх визнанням як чесних та прозорих. Ми відклали це на поствиборчий період. Але вибори виграв пан Зеленський.

І, до речі, всі три канали підтримували саме його. Це - відповідь тим, хто всю ніч по команді Банкової волав «а чому ж це рішення не прийняв Порошенко».

Тому що Порошенко навіть при розв'язанні складних політичних проблем дотримувався норм права, а воно прямо забороняє санкції проти українських фізичних та юридичних осіб, крім як за причетність до фінансування тероризму.
Правова чистота рішень теж має значення, хай не для українських судів, але для Європейського суду так точно.
Виникають інші питання. Чому Зеленський чекав аж два роки, коли проросійська істерія на каналах набрала небачених раніше обертів?
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06.02.2021 14:49 Ответить
Еще один слепоглухонемой Леня проснулся.
Такие вопросы не решаются с бухты -барахты одной "политической волей".Кого-то надо обвинить в терроризме. Это занадто серьезно.
Тут нужны факты и очень серьезные и доказанные.
Посмотрим что из этого реально получится.
Тогда Порошенку никому было помочь.
Сегодня Нелоху может помочь Байден.
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06.02.2021 14:55 Ответить
никто порошенко помогать был не должен.
Если бы у него были яйца и желание - он бы сам закрыл эти каналы.
То что сделал зеленский - это его главное и единственное достижение на посту президента.
Каким боком его тут умудряются обкакать - хз.
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06.02.2021 17:58 Ответить
Беда Зеленского состоит в том, что окруженный целым сонмом ограниченных лизоблюдов, он фактически лишен критического и объективного мнения о вопросах которые решаются.
США откровенно и честно пыталось донести до Зеленского свое видение взаимоотношений, но сделать это им так и не удалось.
ДЛЯ ОСОЗНАНИЯ НЕИЗБЕЖНОГО ЗЕЛЕНСКОМУ ПОТРЕБОВАЛОСЬ ДВЕ НЕДЕЛИ И ДОКЛАДНАЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ...
Зеленскому нужно помнить - там названы и другие вопросы, которые ждут его решения
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06.02.2021 18:40 Ответить
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов не виключає запровадження санкцій стосовно головою політичної Ради Партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна".
"Почекайте, для всього свій час. Ми дуже ретельно відпрацьовуємо всі документи, щоб бути бездоганними в цьому питанні", - сказав Данілов, відповідаючи на питання журналіста про те, чому постійно в ході розмов про телеканали, які зникли з ефіру, виникає призвище Медведчука, однак в офіційних документах його ніде немає.

Комусь ще не зрозуміло чому Вовка так сміливо підписав санкції?
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06.02.2021 16:09 Ответить
Не знаю,все плещут в ладони ЗЕ.А ведь это,закрытие телеканалов,является новым телешоу 95-го квартала на которое купилась вся Украина а пророссийские власти получили просто не органиченый пиар на всех телеканалах.
Ведь если доказаный был повод закрытия етих телеканалов то должны были быть и арестованы их владельцы а они теперь пиарятся по всему эфирному пространству Украины чего немогли добиться в закрытых телеканалах.
Это как сбить пешехода на переходе и арестовать автомобиль а тот кто этим автомобилем управлял здесь непричем да еще и возмущается.
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06.02.2021 14:28 Ответить
P.S.Завтра появлятся новые телеканалы этих же кренделей да только под другим названием.А нынешняя шумиха это только бесплатная их рекламма.
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06.02.2021 14:31 Ответить
Що можна сказати цьому ЗЕсранцю ? Якщо воно зрівняло біду з Капітолієм з бідою на Майданах , не побачивши різниці , між збереженим паламенту без вторгнення й що трапилоь з Капітолієм! Якщо воно думає що має сенс так говрити зпрезидентами США чи про них, повчаючи... Хворе на голову нарцисятко ! без розуму, без знань, без самоконтролю,без краплини здатності на самоаналіз... Це такий симбіоз на генетичній основі совкової безнаціональної ватності та абсолютно хворобливої звьозданутості , замішаної на кривульорожскому менталітеті совками вибудовоного примослового анклаву з навезенеими з РАШІ ПЕРЕКОТИПОЛЬНИХ ЖІТЄЛЄЙ . Й як воно викрутиться з ситуації з поспішним юридично непрродуманим закриттям каналів - побачимо, що ніяк! Аваов учора знову завіряв у бездоганності підстав . Ага-ага, Ріфмайстер підтвердить. Воно видало указ за поданим протоколом засідання РНБО - істрія один в один з КС , ну і що , чим закінчилася?
А тепер щодо масла Рошен та опозажопістів на каналах Пороха. Так вони розумніші та справжні відкриті ворог України полізуть на цей канали та доб"ють рейтинг Вовки. АМІНЬ!
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06.02.2021 15:49 Ответить
примітка - якщо усі президенти , то й засранці стовідсотково усі.
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06.02.2021 15:50 Ответить
Зеленський записав відео російською мовою про закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 8080
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06.02.2021 18:05 Ответить
але ВОНО прогресуууує! "масло РОШЕН" це вже не рашистьско-ліпецька на крові , бо ВОНО саме на крові з Кремлем зараз "ліпецький" шоу-бізнес соорудив. Нікчемне,мілке, тупе!
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06.02.2021 18:53 Ответить
Я плакаль, бедный Бубенчик
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06.02.2021 18:41 Ответить
Дороге ти наше непорозуміння, ти вважаєш, що образами на адресу пятого президента ти об'єднуєш Україну, так ти глибоко помиляєшся. Я виборець і підтримую політику Порошенка, а ти ображаючи його,ображаєш особисто мене. Хоча я визнаю, що ти президент моєї країни. Нажаль, але так сталося. А ще так сталося, що мені соромно від того, що моєю країною керує щось амбітне, хамовите і недолуге. Вибач, але ти змусив спустити пар, за два роки терпець урвався. Може ДОСИТЬ принижувати власний народ.
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06.02.2021 18:51 Ответить
На нари всю медведчуковську погань
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06.02.2021 19:40 Ответить
И ЭТО ВСЁ О НЁМ...

Мистер Зе записал видеообращение на русском языке и высказался о закрытии каналов Медведчука. Мол, если на русском сеют ложь, то и развенчивать ее надо правдой на русском. Поняли логику? Я - нет.

По сути. По сути - ни о чём. Но очень был какой-то помятый - небритый, мешки под глазами, землистый цвет лица... Где молодая прыть? Где горящий глаз? Где криворожский задор?

А может домашнее насилие? Чего только не представишь себе, когда с одной стороны мощный кулак Ермака, с другой - Татаров с милицейской дубинкой и Арестович с медалями за мужество. Зеленський записав відео російською мовою про закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 8795

Ладно, проехали... Но, угадайте с трёх раз - о ком был финал спича? Бинго! Пётр Алексеевич, вы опять выиграли пари. Без упоминания вашего имени он как Марья без Ивана, как песня без баяна. Без вас у него не жизнь, а каторга какая-то...

Даже если главная цель видосика - объяснить, почему закрыл каналы, президентский язык сам произносит заветное слово "Рошен"!

Это как заклинание, как успокоение, как пароль к заветному очагу папы Карло, как смысл жизни, как словесный оргазм, как чувственный Эверест, как нефритовый корень личного мироздания. И вот он миг высшего блаженства - произнёс!

Не слушали? Не много потеряли. Эти видосики, в отличие от масла "Рошен", на хлеб не намажешь. (с)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=981661238904869&id=100011830050778

P.S. На мій погляд усі, чи майже усі тексти його відосиків написані у 95 кварталі, прямо

"Чисто News" один до одного Зеленський записав відео російською мовою про закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 1586
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06.02.2021 20:04 Ответить
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