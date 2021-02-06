Разумков про відносини із Зеленським: Ми конкуруватимемо в хороших досягненнях
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає себе людиною команди президента Володимира Зеленського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Бабелю.
"Так, звісно. Ми всі однією командою прийшли, починали в далекому 2018 році. З усією повагою, коли багато хто сьогодні розповідає, якою має бути команда та що потрібно робити, я не памʼятаю їх у цій команді в офісі на Новоселицькій (там був перший штаб партії "Слуга народу". - Ред.)", - зауважив Разумков.
"Команда – це насамперед ідеї та принципи, з якими усі сюди заходили. І сюди, і в Офіс президента, і в Кабінет Міністрів. Якщо в команді починають порушуватися принципи, я вважаю, це погано. Цього допускати не можна", - додав він.
При цьому, коментуючи тезу журналіста щодо того, що всі його останні інтерв'ю зводяться до однієї тези: він - конкурент Володимира Зеленського, Разумков зазначив: "Давайте ми конкуруватимемо в хороших справах і в хороших досягнення для країни".
Будь ласка, зачекайте...
Як влучно сказала Ф.Раневська: "Лучше человек, ругающийся матом, чем тихая воспитанная своЛОЧЬ !"
Конкурировать в провалах с Разумковым может только высочол. Сейчас ВСЕ его "перемоги" всплывают на поверхность! Те, о которых за 2 года кое-кто "забыл".
2. Налаживание двустороннего стратегического партнёрства с Англией. Строящаяся база МФ.
3. Налаживание двустороннего сотрудничества с Турцией, турецкие беспилотники. Орден Ярослава Мудрого Эрдогану.
4. Поддержка азеров в Нагорном Карабахе.
5. Позиция по отношению к Беларуси.
6. Нейтральная позиция к выборам США (чего не удалось "опытному политику" Порошенке), сохранение двухпалатной поддержки Украины в Конгрессе/Сенате.
7. Американские самолёты в киевском небе, наконец!
8. Сохранение стратегического объекта Мотор Сич.
9. Принятие закона по Приватбанку, который исключает его возврат Каломойскому.
10. Ну и, конечно, санкции на мертвечуковские помойки.
Это так, на вскидку. Мало?
Из того, что радикально не понравилось- это закон о земле. Но плюсов (ВАЖНЫХ плюсов), как видишь, ГОРАЗДО больше.
И да. Если ты намекаешь на тарифы, то тарифы были повышены по сговору олигархов. Почти все нафтогазовые компании находятся во владении мертвечука и Ко. Это был явный саботаж, чтобы поднять волну народного гнева против Зели. Надеюсь, этот вопрос (и не только этот) он решит.
2. Не зе!ля его наладил а предшественник
3. Не зе!ля его наладил а предшественник
4. такое
5. такое
6. Хахахаха!!! Не надо брехать
7. Не зе!лина заслуга
8. ...
9. МВФ заставил
10. Почему сначала не сделал? Скорее всего тоже заставили.
В общем никаких умных проукраинских шагов у него нету. И исполненный предвыборных обещаний тоже. Есть только сплошной провал и зашквар. Крапка.
А то, что вы умеете себе приписывать чужие заслуги/достижения, мы поняли. Только почему-то ваш Петя всю ночь оправдывался в соцсетях и отвечал народу, у которого синхронно возник один естественный вопрос- Почему санкции на мертвечуковские помойки нельзя было наложить в течение 5 лет???
Оправдывался и упрекал НАРОД, что этот вопрос "записан в методичке банковой".
На воре, как известно......
11. Создание Антикоррупционного суда- того, чему 5 лет (!!!) так противился Петя.
12. Возврат уголовной ответственности за коррупцию, отмененной при Пете подконтрольным ему КСУ.
13. Преодоление саботажа КСУ, судьи которого были назначены по квотам Пети, его Будки, его коалиции и т.д.. Вопрос до конца не решён (пока), но то, что дальше так НЕ БУДЕТ, уже продемонстрировано.
Это ещё из ОЧЕНЬ важного.
Ооооо, ДАаааа... В своих достижениях Зеленский даже перестарался
Он не служит Украине, а Украина должна ему служить.
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если для него 2018 год далекое прошлое тогда память у них как у аквариумных рыбок
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Я так понял, конкуренции не предвидится...
кацапы хорошо знают
чы мечтаешь обилечивать?
они еще схлестнуться...вернее хитрый вовремя предаст дурного.
В фильме она ездит на элитном BMW с номером "Паломница".
Так що за певної матеріальної підтримки він, як політтехнолог, і сам зможе.
Толик Гриценко, видимо, в детстве тебя розгами не лупил. Старший сын его, тот, что в Автомайдане, нужно отметить, у него зачётный получился!
Зеленський, якщо хватить сили і розуму, має відправити цього "конкурента" в ту сторону, що й дубінського.