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Новини Політика України
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призначення (1020) Вітренко Юрій (370) Разумков Дмитро (1449) Міненерго (363)

"Намагаюся бути послідовним", - Разумков розповів, чи голосуватиме за призначення Вітренка міністром енергетики

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не голосуватиме за призначення в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка першим віцепрем'єром - міністром енергетики в разі, якщо відповідний проєкт постанови буде втретє внесено на голосування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Бабелю.

Спікер нагадав, що відповідно до процедури фракція приймає рішення, пропонує його прем'єру, який зі свого боку вносить до парламенту подання (про призначення. - Ред.), його розглядає комітет (з питань енергетики та житлово-комунального господарства. - Ред.), після чого документи передають в зал.

На питання про підтримку кандидатури Вітренка в разі третього голосування Дмитро Разумков відповів так: "Я намагаюся бути послідовним".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голосування за призначення Вітренка міністром енергетики може відбутися на наступному пленарному тижні Ради, - "слуга народу" Кравчук

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року ВР вже намагалася призначити колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України"Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.

Кабінет Міністрів України призначив Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики 21 грудня.

28 січня 2021 року Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков

"І вперше я не підтримував це кадрове призначення, і цього разу також я утримався. Свою позицію я висловлював, це пов'язано насамперед було з преміями, і багато хто з народних депутатів, в тому числі, і я говорили про те, що сьогодні важко державі", - зазначив спікер.
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Топ коментарі
+4
От же хитрожопое! Он стопудово умнее бубочки, но и стопудово еще ссыкливее.
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06.02.2021 14:52
+4
На местных выборах 2020 года родной брат жены Разумкова Владислав Чайка баллотировался в меры Николаева от ОПЗЖ, однако в итоге стал только депутатом горсовета Николаева. Это тот Чайка, который отказался выступать на украинском языке на заседании горсовета, после чего мер Сенкевич начал синхронно переводить его выступление с русского на украинский.
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06.02.2021 15:14
+2
Чого він постійно утримується: або за, або проти. Якась сопля, як президент.
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06.02.2021 14:51
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Чого він постійно утримується: або за, або проти. Якась сопля, як президент.
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06.02.2021 14:51 Відповісти
Руководитель аппарата заместителя генерального директора государственной корпорации "Ростех", бывший министр МВД Украины Виталий Захарченко провел 05.02.2021 г. около трех часов в здании посольства Украины в республике Беларусь. Шо сие значит? х/з, но говорят, его ищут
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06.02.2021 14:51 Відповісти
Приїде скоро, тут для них сприятливі умови. Потім і пшонка з яником підтянеться.
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06.02.2021 14:54 Відповісти
От же хитрожопое! Он стопудово умнее бубочки, но и стопудово еще ссыкливее.
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06.02.2021 14:52 Відповісти
Оооо Боже! Прям какая то трагикомедия в остросюжетном сериале "Рада"...
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06.02.2021 14:53 Відповісти
Он родился в партии регионов
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06.02.2021 14:58 Відповісти
скажем прямо він кацап по життю,а по крові єврєй,до українців і українства він ніяким боком,чисто заробіток і влада
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06.02.2021 16:24 Відповісти
с его рейтингом рыпаться в презы даже смешно... никто рейтинг ему подымать не будет, у самого нет ни харизмы ни ума для этой должности.
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06.02.2021 15:01 Відповісти
Мама, придурошная и ватная, баба-яга с потойбиччя... Юра, вполне нормальный и достойный кандидат на должность... лучшие не просматриваются на горизонте, может помочь "слугам дьявла" в голосовании? ради спасения енерго систем Украины.
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06.02.2021 14:57 Відповісти
Думаєте, він патріот? Його хіба мачуха виховала?
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06.02.2021 15:00 Відповісти
там ще дружина є... ми її не знаємо. він, як людина розумна, сам у всьому розбирається...
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06.02.2021 15:03 Відповісти
Беня с Ринатом так же быстро прикрутят и этого к схематозу. Тут буйный нужен. Чтобы при словах "олигарх", "монополист", "схема" у него глаза кровью наливались и зубы щелкали непроизвольно. Нахера нам очередной коврик под жопу олигархам?
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06.02.2021 15:19 Відповісти
подскажите, где такого взять?
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06.02.2021 15:32 Відповісти
Их не искать, их выращивать надо. День за днем, шаг за шагом. Не откажусь, конечно, от такого, как Ли Куан Ю прям сегодня. Это был бы роскошный подарок небес всем нам. "Намагаюся бути послідовним", - Разумков розповів, чи голосуватиме за призначення Вітренка міністром енергетики - Цензор.НЕТ 5299
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06.02.2021 15:59 Відповісти
это все пространственная риторика... другими словами - фантазия... нам такой нужен был еще вчера... пока будем "выращивать" можем утратить субъективность...
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06.02.2021 17:02 Відповісти
Ну, тогда только молиться и просить у Бога украинца с фамилией ЛиКуанЮненко. Или оторвать жопы от диванов и на каждый косяк власти или попытку сдать интересы народа или государства устраивать полный звиздец нашим венценосным найвэлычнишим. Чтобы они видели в свои сраные окна ежедневно десятки тысяч людей, готовых, мягко говоря, покарать за неправильные решения. Не за двести грвень, не с пинка начальника выходить, а как на Майдане. Майдан-то не закончен, чего все расслабились? Или все цели Майдана достигнуты?
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06.02.2021 17:10 Відповісти
Герои на фронте гибнут.... а ты молись...
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06.02.2021 19:39 Відповісти
Это упрек? Откуда тебе знать, что я сделал и еще сделаю для Украины? Хочешь, чтобы я молился? Хорошо. Мне не трудно.
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07.02.2021 10:52 Відповісти
то был не упрек, понимание того, что молитва, психологически, может и нужна перед смертью... в реальной жизни она ничем не поможет... для роста и процветания рекомендованы более реальные действия.
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07.02.2021 12:59 Відповісти
Мы слишком мало понимаем об энергетике слова. И молитвы в том числе. Мы потеряли это знание. А вдруг работает? Я даже уверен, это работает. Однажды мы научимся правильно этим пользоваться.
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07.02.2021 13:16 Відповісти
молятся давно.... с более ранних времен чем эпоха Христа... раньше этим жили..., приведи пример, кому молитва попмогла в процветании? попов и священники в счет не берем, для них это всегда было благом и жирным куском.
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07.02.2021 14:53 Відповісти
Ситуация с Витренко и Зе напоминает старый анекдот: - Кто такой зануда с точки зрения женщин? - Это мужик, которому легче дать, чем объяснить почему ты не можешь этого сделать. "Стараюсь быть последовательным", - Разумков рассказал, будет ли голосовать за назначение Витренко министром энергетики - Цензор.НЕТ 4381
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06.02.2021 14:57 Відповісти
Слишком много последнее время этого ватного шныря
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06.02.2021 14:58 Відповісти
Ну, прям так и много сразу... ну присунули чувака в стопицотый раз Верховной Раде на голосование, так это ж всегда так. Не?
Нужен этот дурачок какому-то совершенно неизвестному олигарху, вот и проталкивают его не мытьем, так катаньем. Осталось согласовать сумму американских денег депутатам за голосование. Как только сторгуются, так и проголосуют. Нефиг денег слугам народа жмотить, они бы с первого раза все сделали как надо.
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06.02.2021 17:14 Відповісти
Чтобы да так нет , хитрит с украинцами барыга с вытаращенными от вранья глазами. Хитрит ради воров Медведчука и Коломойского. Разумков воздержался от голосования о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. / Разумков воздержался при голосовании за назначение Витренко на должность вице-премьер - министра / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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06.02.2021 15:01 Відповісти
риги - такі ж самі союзники касапії та *****, як і зажопи. Тільки різниця в сорті цього гівна.
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06.02.2021 15:12 Відповісти
На местных выборах 2020 года родной брат жены Разумкова Владислав Чайка баллотировался в меры Николаева от ОПЗЖ, однако в итоге стал только депутатом горсовета Николаева. Это тот Чайка, который отказался выступать на украинском языке на заседании горсовета, после чего мер Сенкевич начал синхронно переводить его выступление с русского на украинский.
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06.02.2021 15:14 Відповісти
Растрэлять © "Стараюсь быть последовательным", - Разумков рассказал, будет ли голосовать за назначение Витренко министром энергетики - Цензор.НЕТ 339
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06.02.2021 15:21 Відповісти
.."намагаюсь бути святее Папы Римского"
Разумков - современный успешный Мальчиш-Плохиш, ценитель корзин печенья и банок варенья
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06.02.2021 15:52 Відповісти
Це саме є звьоздний час Разумкова - ПРивів банду пліснявих й хоче відмитися від двох пунктів своєї біографіі - керівник МЛАДИХ РГІАНАЛОВ в плюс до СЛУГ НЕЛОХА!
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06.02.2021 15:56 Відповісти
Пора гнать разумкова в шею. Слишком высокого о себе мнения.
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06.02.2021 16:54 Відповісти
Передчуває Неборак, що скоро буде виконувати обов'язки президента...
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06.02.2021 17:11 Відповісти
Скільки можна цю мразь пропонувати? То в минулій ВР 18 раз Парубій ставив на голосування. Невже в нас в Україні немає іншого? Та візьміть хоть Кучеренка!
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06.02.2021 23:02 Відповісти
Точно! Он тут же даст тибе бесплатный газ от Юли!
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07.02.2021 13:11 Відповісти
Нихрена у тибя политика не получится!
Уж больно харя противная!
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07.02.2021 13:10 Відповісти
Чекає закінчення торгівлі?!!!
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07.02.2021 13:20 Відповісти
 
 