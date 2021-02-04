Голосування за призначення Вітренка міністром енергетики може відбутися на наступному пленарному тижні Ради, - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада зможе розглянути питання про призначення виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики на наступному пленарному тижні.

Про це повідомила журналістам заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Завтра (5 лютого. - Ред.) це питання не буде винесено. Є певна процедура, і перший у цьому ланцюжку не уряд, а фракція "Слуга народу", яка готує подання, ми маємо зібрати підписи, як робили минулого разу. Тому якщо говорити про юридичну процедуру, про якусь її можливість, то це вже лише наступний пленарний тиждень, який стартує із 16 лютого", - зазначила Кравчук.

За її словами, у фракції є "невеликий резерв голосів" серед тих депутатів, які перебували в ПАРЄ і не брали участь у голосуванні 28 січня щодо призначення Вітренка.

"Ми після цього ще не проводили жодних нових сигнальних опитувань. Але якщо порівнювати з тижнем, коли було провалено голосування, то принаймні є невеликий резерв тих колег, які були тоді в ПАРЄ, а вони б точно голосували за пана Вітренка", - додала Кравчук.

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Нагадаємо, 17 грудня 2020 року ВР вже намагалася призначити колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України"Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.

Кабінет Міністрів України призначив Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики 21 грудня.

28 січня 2021 року Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.

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