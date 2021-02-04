УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4830 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 185 20
ВР (11731) призначення (1019) Вітренко Юрій (370) Кравчук Євгенія (362)

Голосування за призначення Вітренка міністром енергетики може відбутися на наступному пленарному тижні Ради, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голосування за призначення Вітренка міністром енергетики може відбутися на наступному пленарному тижні Ради, -

Верховна Рада зможе розглянути питання про призначення виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики на наступному пленарному тижні.

Про це повідомила журналістам заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Завтра (5 лютого. - Ред.) це питання не буде винесено. Є певна процедура, і перший у цьому ланцюжку не уряд, а фракція "Слуга народу", яка готує подання, ми маємо зібрати підписи, як робили минулого разу. Тому якщо говорити про юридичну процедуру, про якусь її можливість, то це вже лише наступний пленарний тиждень, який стартує із 16 лютого", - зазначила Кравчук.

За її словами, у фракції є "невеликий резерв голосів" серед тих депутатів, які перебували в ПАРЄ і не брали участь у голосуванні 28 січня щодо призначення Вітренка.

"Ми після цього ще не проводили жодних нових сигнальних опитувань. Але якщо порівнювати з тижнем, коли було провалено голосування, то принаймні є невеликий резерв тих колег, які були тоді в ПАРЄ, а вони б точно голосували за пана Вітренка", - додала Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання призначення Вітренка міністром втретє винесуть на голосування ВР, - "слуга народу" Корнієнко

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року ВР вже намагалася призначити колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України"Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.

Кабінет Міністрів України призначив Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики 21 грудня.

28 січня 2021 року Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Сколько ж он пообещал отстегивать власть имущим если они так нагло продвигают его на пост министра. Ничего не стыдятся .Деньги делают своё и они не пахнут.. Будет министром пойдет уголек с рассеи, эл.энергия польется ручьем...И не только это...
показати весь коментар
04.02.2021 12:02
+5
Будут впихать не впихуемое
показати весь коментар
04.02.2021 12:04
+3
Как же хочется быть министром... Голосование за назначение Витренко министром энергетики может состояться на следующей пленарной неделе Рады, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7001
показати весь коментар
04.02.2021 12:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как же хочется быть министром... Голосование за назначение Витренко министром энергетики может состояться на следующей пленарной неделе Рады, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7001
показати весь коментар
04.02.2021 12:01 Відповісти
Будут впихать не впихуемое
показати весь коментар
04.02.2021 12:04 Відповісти
видо мило підвезли.
показати весь коментар
04.02.2021 14:24 Відповісти
Сколько ж он пообещал отстегивать власть имущим если они так нагло продвигают его на пост министра. Ничего не стыдятся .Деньги делают своё и они не пахнут.. Будет министром пойдет уголек с рассеи, эл.энергия польется ручьем...И не только это...
показати весь коментар
04.02.2021 12:02 Відповісти
А епопея з призначенням Вітренко міністром буде довше, чи коротше за епопею по призначенню Югіка Геніальним прокурором України? Голосование за назначение Витренко министром энергетики может состояться на следующей пленарной неделе Рады, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4489
показати весь коментар
04.02.2021 12:02 Відповісти
Вначале назначают Витренко вице-премьером, а затем начинают бороться с инфляцией. В этом есть что-то от театра абсурда.
показати весь коментар
04.02.2021 12:05 Відповісти
Вопрос о назначении Витренко улажен межу основными группами СН. Вопрос будет вынесен на рассмотрение в ВР Украины в третий раз. Выдача ежемесячных пособий для депутатов от "СН" будет задержана до результативного голосования. Вопрос по сути решен, потому беня и не буянит.
показати весь коментар
04.02.2021 12:06 Відповісти
да засуньте его уже...туда!
показати весь коментар
04.02.2021 12:07 Відповісти
Поделится премией своей и министр в тебе проснется.
показати весь коментар
04.02.2021 12:10 Відповісти
И почему такие редкие осмысленные действия слуг народа идут с таким трудом?
показати весь коментар
04.02.2021 12:13 Відповісти
о как пропихивают, можно сказать без смазки пропихивают витренко....видать совсем страна обнищала на воровитые кадры)))) что других варинтов кандидатуры нет... видать хорошо ворует витренко))) Голосування за призначення Вітренка міністром енергетики може відбутися на наступному пленарному тижні Ради, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9882
показати весь коментар
04.02.2021 12:22 Відповісти
Шо та , то да! Схематозник от Бога)
показати весь коментар
04.02.2021 12:48 Відповісти
Будуть знову пробувати впихнути не впихуэме?
показати весь коментар
04.02.2021 12:40 Відповісти
Пока Витренка не назначат,будут регулярные блэкауты по всей Украине.Герус и компания перешли к саботажу инициатив президента по заданию ФСБ.По давней традиции кресло министра энергетики стоит 4-5 млн долларов для взяток депутатам.Витренко жаба давит,или больно принципиальный. Поэтому и проваливают раз за разом.И ловят миллиарды в мутной водичке.Имея несколько АЭС, Украина побирается в орде.А летом кондиционеры вообще развалят Украину.
показати весь коментар
04.02.2021 12:45 Відповісти
У "слуг" народа голосов не хватит. Сейчас Витренчиха, в турбо режиме, ищет НИЩИХ нардепов.....Так что юрасыка протолкнут в министры. Ганьба продажнім дипутатам. Голосування за призначення Вітренка міністром енергетики може відбутися на наступному пленарному тижні Ради, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3605
показати весь коментар
04.02.2021 14:02 Відповісти
Коли собаці нічого робити,то тоді вона що робить? Так і зе-дебіли...
показати весь коментар
04.02.2021 14:20 Відповісти
Це все по-єврейські. Будуть проводити підкуп,шантаж,погрози,але добиватись своєї ОСОБИСТОЇ вигоди.Бо на кону міліарди відкатів.
показати весь коментар
04.02.2021 14:38 Відповісти
Но такое возможно только в Украине! Точно впихуеться не впихуемое! Неужели среди 40 млн. украинцев свет клином сошелся на этом лучезарном субъекте? Неужели государство может существовать только при этом министре? Без покупки голосов такие дела не проходят. Неужели этот с очень сомнительными способностями кореш столько много стоит? Ему же уже заплатили 8 лимоов зелени не известно за что - он там в Стокгольме был двадцатая спица в колесе.. решеие этого уда делали совсем другие люди. Неужели, если спросить главное лицо в стране - народ, поддержит ли он этого темнилу - очень сомнительно!? Кто-нибудь в этой стране может рассказать, кто автор и режиссер этой очень темной многократной театральной постановки, если это не прямое протяже из-за бугра? Или только он пообещал сделать эл.энергию с 1 апреля по 2,5 грн. за кВт - об этом уже появляется информация? Во что страна превратилась?
показати весь коментар
04.02.2021 15:02 Відповісти
 
 