УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15048 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
6 910 89
Вітренко Юрій (370) Разумков Дмитро (1449)

Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, що утримався під час голосування за призначення Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики через його багатомільйонні премії та тарифну політику.

Про це Разумков сказав на брифінгу після закриття четвертої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"І першого разу я не підтримував це кадрове призначення, і цього разу також я утримався. Свою позицію я висловлював, це пов'язано в першу чергу було з преміями, і багато хто з народних депутатів, у тому числі, і я говорили про те, що сьогодні важко державі", - зазначив спікер.

Разумков сказав, що тарифи, в першу чергу б'ють не по ньому, не щодо Вітренка чи багатьох з народних депутатів України, а б'ють саме по найменш захищених верствах населення.

"І коли вони чують, що хтось із чиновників або майбутніх чиновників отримує премії мільйонні або десятки мільйонів і навіть більше сотні мільйонів, то я, думаю, що люди нас не зрозуміють. Я розумію, що є бізнес, а є державна посада і державницька позиція, і поєднувати їх не досить правильно і не досить ефективно", - вважає Дмитро Разумков.

Також читайте: "Слуга народу" Леонов розповів, чому не голосував за призначення Вітренка: На фракції перед ним стояло питання про заборону на підняття тарифів

Голова ВР додав, що його позиція також пов'язана з тарифною політикою.

"У першу чергу тому, що газ відверто не відноситься до прямої зони відповідальності виконуючого обов'язки міністра, хоча вчора під час свого виступу вони брали це як їх досягнення. Тому теж є питання. До таких подій, як збільшення тарифів, треба готуватися, в першу чергу, і економічно, і паралельно з цим інформаційно, щоб повідомити людям, як це буде відбуватися, і як держава буде захищати їх інтереси, через субсидії ті ж самі", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, 28 січня Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.

Нагадаємо, 17 грудня ВР вже намагалася призначити Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.

Раніше повідомлялося, що профільний комітет підтримав призначення Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики після того, як Шмигаль повторно вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+14
Так выбрали бы Бойко.

Он десяток лет тому назад от имени Нафтогаза в том же Стокгольмском суде проиграл тому же Газпрому около 6 миллиардов долларов, зато не получил ни копейки премии.
показати весь коментар
29.01.2021 16:01
+12
ЖАБА, велика з-елена ЖАБА задавила Розумкова і він не голосував. Треба було Вітренко ділитися з Розумковим?
показати весь коментар
29.01.2021 15:55
+12
барыга позавидовал вору. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
показати весь коментар
29.01.2021 15:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У работников цирка газы ?
показати весь коментар
29.01.2021 15:54 Відповісти
Інурезна діарея, профузне нетримання, неконтрольованні функції сфінктера...)))
показати весь коментар
29.01.2021 15:58 Відповісти
Жуть ! Это всё разновидности срачки ? Не голосовал за Витренко из-за его многомиллионных премий, - Разумков - Цензор.НЕТ 2962
показати весь коментар
29.01.2021 16:00 Відповісти
Таки так, з переляку...)))
показати весь коментар
29.01.2021 16:04 Відповісти
- Ну ты посмотри на этого патриота за мой счёт! (с)
показати весь коментар
29.01.2021 16:08 Відповісти
Не путай патриотизм со слабоумным фанатизмом . Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 5371
показати весь коментар
29.01.2021 16:19 Відповісти
Так выбрали бы Бойко.

Он десяток лет тому назад от имени Нафтогаза в том же Стокгольмском суде проиграл тому же Газпрому около 6 миллиардов долларов, зато не получил ни копейки премии.
показати весь коментар
29.01.2021 16:01 Відповісти
Ще й вишки Бойка...))
показати весь коментар
29.01.2021 16:03 Відповісти
зато никаких премий.

и у Геруса никаких премий за то, что кацапское электричество и уголь на Бенины заводы качает.
показати весь коментар
29.01.2021 16:11 Відповісти
Да с откатом в пару лярдов
показати весь коментар
29.01.2021 18:13 Відповісти
премии ни при чем. ахметов с беней, не пришли к ермаку, тьфу, к конесенсусу.
показати весь коментар
29.01.2021 15:55 Відповісти
ЖАБА, велика з-елена ЖАБА задавила Розумкова і він не голосував. Треба було Вітренко ділитися з Розумковим?
показати весь коментар
29.01.2021 15:55 Відповісти
Не голосовал за Витренко из-за его многомиллионных премий, - Разумков - Цензор.НЕТ 2459

Не голосовал за Витренко из-за его многомиллионных премий, - Разумков - Цензор.НЕТ 5156
показати весь коментар
29.01.2021 16:03 Відповісти
Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 1413
показати весь коментар
29.01.2021 16:37 Відповісти
жаба задавила? Не голосовал за Витренко из-за его многомиллионных премий, - Разумков - Цензор.НЕТ 7657.как то некошерно для не первого,но и далеко не второго
показати весь коментар
29.01.2021 15:56 Відповісти
В цьому випадку йому за нароб боляче, який Вітренко знервував своїми преміями.)))
показати весь коментар
29.01.2021 16:00 Відповісти
А якщо б з тобою поділився??
показати весь коментар
29.01.2021 15:56 Відповісти
Скорее потому, что следующий на очереди Герус Коломойского.
показати весь коментар
29.01.2021 15:56 Відповісти
Игорь Валерич разменяет собачий рот на геруса-министра. А витренко в ногах путается)
показати весь коментар
29.01.2021 16:00 Відповісти
Мля... Такую дешевую "отмазку" для себя придумал!
показати весь коментар
29.01.2021 15:57 Відповісти
барыга позавидовал вору. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
показати весь коментар
29.01.2021 15:57 Відповісти
А можете перелічити тих політиків, хто не володіє в Україні мережею ломбардів? )))
показати весь коментар
29.01.2021 15:58 Відповісти
Писанист Сидоров, а что украл Витренко, можете подсказать? Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 3058
показати весь коментар
29.01.2021 17:50 Відповісти
Писанист Сидоров/ ПТН ПНХ
показати весь коментар
29.01.2021 17:55 Відповісти
Якось не здивований тим, що Разумков продовжує махровий популізм ЗЕ- два сапога валянок. Ще б про Соросят щось ляпнув для повної картини маслом.)))
показати весь коментар
29.01.2021 15:57 Відповісти
Так він ще був "молодим регіоналом"...))
показати весь коментар
29.01.2021 16:00 Відповісти
А хто не був...)))
показати весь коментар
29.01.2021 16:01 Відповісти
Про себе можу - ніколи в жодній партії з народження..))
показати весь коментар
29.01.2021 16:07 Відповісти
А чого така аполітична людина цікавиться політикою?
показати весь коментар
29.01.2021 16:11 Відповісти
Розважаюсь...))
показати весь коментар
29.01.2021 16:14 Відповісти
важливо, хто ким є нині. А нині він - зебіл.
показати весь коментар
29.01.2021 16:08 Відповісти
Редиска воно...
Змінить шкірку коли буде вигідно..
Таких в Зраді майже ФСІ!!))
показати весь коментар
29.01.2021 16:22 Відповісти
Завидуй молча! Не всем же удаётся честно заработать...
показати весь коментар
29.01.2021 15:58 Відповісти
А многомиллионные премии зе-мародеров, разумкова устраивают?!
показати весь коментар
29.01.2021 15:59 Відповісти
Жаба задавила?
показати весь коментар
29.01.2021 16:01 Відповісти
А зарплата в конверете не напрягает гниду? Не голосовал за Витренко из-за его многомиллионных премий, - Разумков - Цензор.НЕТ 7918
показати весь коментар
29.01.2021 16:01 Відповісти
Витренко выигрывал суды у страны агрессора и принес стране миллиарды, а что ты сделало, чучело?
показати весь коментар
29.01.2021 16:02 Відповісти
Лично выигрывал ? Или все-таки нанимали юридические компании за госсчет, а это чучело за просто так больше 100 000 000 грн. премии получило ?
показати весь коментар
29.01.2021 16:14 Відповісти
Нет блин, через подставных лиц работал. Конечно лично, потому что он возглавлял компанию вместе с с Коболевым они нанимали юристов и готовили документы для судов. Можно было бы конечно взять юристов левых и просрать суд, а потом получить от рашки еще больше, как это сделали бы сейчас зеленые упыри.
показати весь коментар
29.01.2021 16:18 Відповісти
Они госслужащие на зарплате. Это их обязанность готовить документы и нанимать юристов. И можно было это сделать без назначения себе любимому таких гигантских премий. На работу походил, бумажки поперекладывал, выдайте мне 4 млн. баксов. Это обычный грабежь государства. И за такое должны сажать с конфискацией.
показати весь коментар
29.01.2021 16:24 Відповісти
Где вас таких совковых дебилов берут? Объясняю на пальцах, они не госслужащие они менеджеры, если владельцы (государство Украины) нанимает менеджеров, то именно они несут ответственность за результат. Тако во всем цивилизованном мире, если у компании будут неудовлетворительные результаты работы, менеджеров увольняют и больше их ни одна приличная компания к себе не пригласит, если компания получает плюс, то менеджеры получают бонусы, которые прописаны в контракте, можно взять и посадить туда шмыгалей, которые будут "беслпатно работать", только тогда не удивляйтесь, почему компания из прибыльной превратиться в убыточную, зато такое стадо как вы будет довольно, у более успешного человека, который зарабатывает миллиарды для страны, не будет премии. Вот из-за таких гидроцефалов как ты, у нас из страны уезжают все толковые люди, ПОТОМУК ЧТО ЖАБА ДАВИТ, ДУШИТ НЕВЕРОЯТНО!
показати весь коментар
29.01.2021 16:56 Відповісти
Я тебя урода оскорблял ? Если ты быдло вместо аргументов начинаешь говном плеваться то общайся лучше с зеркалом.
показати весь коментар
29.01.2021 17:58 Відповісти
просто ви, одноклітинні, бісите розумово нормальних людей однотипними питаннями
показати весь коментар
30.01.2021 01:03 Відповісти
И еще одно, знаешь почему Ахметов, Пинчук, Порошенко и другие олигархи нанимают к себе в компании менеджеров, которым платят миллионы долларов? Ведь они могли бы васю из мухосранска нанять и заплатить 50 000 гривен зарплаты и так хватит. Но они, в отличие от таких баранов как ты, умные люди и они понимают, что толковый менеджер дорого стоит, очень дорого, а стоит он дорого потому, что его работа принесет компании миллиарды.
показати весь коментар
29.01.2021 17:02 Відповісти
Так ринок і держава - різні речі. Державне - то спільне, загальне, ринок - то приватне. США (і всі інши демократичних держави) того і розвиваються добре, що не плутають державну (загальну) кишеню зі своєю.
показати весь коментар
29.01.2021 17:14 Відповісти
Для прикладу.
Зарплатня інженерів в НАСА - $11.000 в місяць ($132тис. на рік). Зарплата гендиректора НАСА - $14.500 в місяць ($174тис. на рік). Брутто. Тобто ДО сплати податків. Це є 300тис.грн і 400тис.грн на місяць відповідно по курсу. Бо вони працюють в державній агенції (НАСА) і підпорядковуються вилці зарплат держслужбовців 1:7, де 1 - середня зарплата в країні на початок року.

https://budetlyanin108.livejournal.com/1856768.html

Зарплатня найбільш високооплачуваного держслужбовця в США (президента США) - 7 середніх зарплат в країні ($57тис). Тобто $400тис на рік, або $400тис/12=$33тис на місяць, або 924тис.грн на місяць. Брутто. Зі сплатою податків по загальній для всіх громадян Америки єдиній прогресивній шкалі.
показати весь коментар
29.01.2021 17:07 Відповісти
Во-первых вы путаете понятие зарплата и бонус, в NASA получают огромные бонусы за успешные запуски, отдельно от зарплат. Во вторых NASA довольно коррумпированная структура, не надо идеализировать США, там тоже коррупции хватает, даже Илон Маск судился, чтобы получать госзаказы. И в третьих и это самое важное, Витренко получил бонусы согласно подписанному контракту и даже согласился не забирать свои деньги сейчас из бюджета, потому что в стране плачевная финансовая ситуация благодаря "мудрому нариду" и избранному ими дегенерату зеленскому с его бандой.
показати весь коментар
29.01.2021 17:43 Відповісти
Немає і не може бути у держслужбовців ніяких величезних бонусів. Є закон про вилку зарплат держслужбовців 1:7 і поки середня зарплата є 1 ніяке підвищення їм вище коефіцієнта 7 (з бюджету в рік) неможливе. Як і сувора заборона займатись підприємництвом.
Власне тому у США в державній власності мізер підприємств. Головним чином це лабораторії міністерства енергетики (атомна зброя і атомна енергетика), НАСА, NIST (національні стандарти) і якісь ще дрібницям. Всі підприємства, для яких можливий ринковий розвиток корпоратизуються, акціонуються, демонополізуються - і гайда конкурувати на ринок. Той же Маск - класичний приклад переведення космосу на ринкові рейки.

Це взагалі один з головних постулатів демократії - обмеження бюджетних зарплат розумною вилкою відносно середньої зарплати по країні (як правило - погодинної). Інакше буде як у нас - всі рвуться до бюджетної годівниці.
показати весь коментар
29.01.2021 18:14 Відповісти
До речі, НАСА - то агенція по розпорядженню державними коштами, а не підприємство. Вони там головним чином не розробляють щось матеріально, а розробляють спеціфікації по яким замовляють розробки і продукцію у приватних підприємств. Ну і від імені держави керують майном і патентами, які є в їх розпорядженні. Зараз ось дійшов час і космос зробити ринковим. Деякі фірми на конкурсній основі отримали документацію попередніх розробок. Маск лише краще всіх ними скористався.
показати весь коментар
29.01.2021 18:28 Відповісти
о! мордвинські боти зі старою методичкою під'їхали та косять під тупих
показати весь коментар
30.01.2021 01:01 Відповісти
На месте Витренко, если бы получил такую огромную премию, укатил бы наслаждаться жизнью в Европу, как все нормальные люди, и не стал бы больше спасать этот неблагодарный народишко.
показати весь коментар
29.01.2021 16:03 Відповісти
Так эти миллионы баксов быстро закончатся. А где ж ему ещё "заработать"? В Европе то он не заработает.
показати весь коментар
29.01.2021 16:42 Відповісти
Жаба - она такая!
показати весь коментар
29.01.2021 16:05 Відповісти
Бородавчатая к тому же Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 8264
показати весь коментар
29.01.2021 17:38 Відповісти
Юрій Вітренко-мол. - чужий в тому зебільному кодлі. Можливо, чужий і в Україні з її 73/43%зебілами
показати весь коментар
29.01.2021 16:07 Відповісти
Эти сцуки там все с "премиями": явными и не явными, в конвертах. Гнать всю эту шоблу, нахер с пляжа, не разбирая лиц и должностей.
показати весь коментар
29.01.2021 16:07 Відповісти
Маша, сиди на бутылке молча Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 4965
показати весь коментар
29.01.2021 17:39 Відповісти
Смольний коли штурмуватимеш,Робін Гуд?
показати весь коментар
29.01.2021 16:08 Відповісти
Ну честно говоря, отмазка так себе. Называется - жаба задавила.
показати весь коментар
29.01.2021 16:11 Відповісти
фуфло для обывателя !!!! был КОНТРАКТ там было оговорено премиальные !!!!
показати весь коментар
29.01.2021 16:13 Відповісти
Яка слизька істота цей риг разумков.
показати весь коментар
29.01.2021 16:14 Відповісти
Підтримую Разумкова. Не Вітренко виграв суд, а юридична компанія ,яку задіяла держава Україна. Виписані за це премії керівникам Нафтогазу не є логічними, адже всі гроші ще не отримані ,тому дивно виписати собі премії за неотриману вигоду.
показати весь коментар
29.01.2021 16:15 Відповісти
Tse shchos iz operu: Ne general vygrav bytvu a soldat. Durnya korotshe.
показати весь коментар
29.01.2021 18:55 Відповісти
а держава Украина норвежским адвокатам уплатила 300 00 долл.
показати весь коментар
29.01.2021 20:17 Відповісти
Такі колосальні премії на державній службі неможливі, бо виходить: як виграв, то мільйони собі. А якщо програв, то нехай держава розрахується. Отже. бери премію, раз так вже сталось, і розпочинай свій бізнес. Якщо там заробиш мільйони вони всі твої по праву. А якщо прогориш то підеш із торбою по світу і держава за твої помилки не буде розраховуватись. Хлопець це все знає і тому, як вош кожуха, тримається за державні посади, бо знає, що за його помилки буде розраховуватись не він, а держава.
показати весь коментар
29.01.2021 16:30 Відповісти
Це не державна служба, дурень! Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 2447
показати весь коментар
29.01.2021 17:40 Відповісти
Тобто повторив тези з розісланого темника ? Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 2794 Ото новина !
Бачите,в чому річ,"утримався" і "голосував проти"-кардинально різні речі.
Бачу,що "державі важко" (У Вітренка хоча б був результат).
Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 9857
показати весь коментар
29.01.2021 16:33 Відповісти
разумкову не понять, премия это не украденные деньги.
показати весь коментар
29.01.2021 16:34 Відповісти
жди беды, мама, роза витренко, сказала, что покончит жизнь самоубийством, гранату уже засунула в анальное отверстие
показати весь коментар
29.01.2021 16:37 Відповісти
Тов. Разумков - не дурак, а занимается дурнёй.
О чём это говорит - только об одном. Готовится к политической карьере.
показати весь коментар
29.01.2021 16:48 Відповісти
он ее уже давно делает, алё! Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 4129 Украина - парламентско-президентская республика, а он глава парламента! куда уже выше Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 1102
показати весь коментар
29.01.2021 17:41 Відповісти
Талон на повидло - это ещё не повидло. Публично он - никто, и звать его - никак.
показати весь коментар
29.01.2021 18:06 Відповісти
Брехун! Боїться конкурента, думає що його, продажну шкуру, виберуть в президенти! А вітренко не дурний хлопець, не так просто в рашки 3 мрд зелені вирвати,а він зміг! Боїться його ця шобла!
показати весь коментар
29.01.2021 17:05 Відповісти
Ну не он смог, а юристы и Елена Зеркаль. Может там настолько было все незаконно, что и особого труда не потребовалось, суд же не в РФ был.
А может РФ уступила, чтобы Витренко получил свои комиссионные, а затем их отработал. Не зря же сейчас начинают говорить о "дешевом" газе из РФ и о "посадке" РФ на газотранспортную трубу Украины.
показати весь коментар
30.01.2021 01:57 Відповісти
жаба - страшный зверь
показати весь коментар
29.01.2021 17:06 Відповісти
Дебіли схавають!
Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 9250
показати весь коментар
29.01.2021 17:09 Відповісти
Без лоха и жизнь плоха.
показати весь коментар
29.01.2021 18:01 Відповісти
Діма зовсім не адекват. Чому ж немає від тебе чітких правил (законів) про порядок і розміри премій? А так просто сором від такого рівня чиновника.
показати весь коментар
29.01.2021 17:11 Відповісти
Разумков порозумнішав, чи це так, гра на публіку?
показати весь коментар
29.01.2021 17:33 Відповісти
Отримав премію, дай іншому отримати.
показати весь коментар
29.01.2021 17:38 Відповісти
Ломбардный барыга-бородавочник озаботился что "трудно государству" Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 6141 Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 6549Так уменьште финансирование себе и криворогому шлимазлу! Там никакие Витренки и рядом не стоят сколько тратится на депутатов, аппарат Рады, а особенно на ОПУ! Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 796
показати весь коментар
29.01.2021 17:44 Відповісти
Завидует. Єтот хоть премии задекларировал, а сколько милионов получают неофицально пипл даже не представляет.
показати весь коментар
29.01.2021 17:59 Відповісти
" Витренко возглавлял коррупцию, когда 225 миллиардов гривен было выведено из НАК "Нафтогаза", 75 миллиардов не доплачено в бюджет. Почему вы вора (Витренко) подаете на своего первого заместителя?!", Тимошенко.- Тимошенко в блестках "дала жару" премьеру Шмыгалю: "Почему вора подаете?" сегодня, 11:51
показати весь коментар
29.01.2021 19:32 Відповісти
не ей об этом судить, вор вора видит из далека, жаба раздавила Жульку,
и еще всем известная пословица: " Громче всех кричит :Держите вора! - сам вор!"
она залезала в бюджет и решала личные дела - сказал Ющенко в свое время, за это ее и уволили, затем и лезла во власть, потому и сейчас лезет!!!
показати весь коментар
29.01.2021 20:13 Відповісти
не ей об этом судить, вор вора видит из далека,/ Она всё украла! - Что - всё? - Газ, электрику, нашу тысячу! - Какой газ - который Фирташу отдали? - Нет, весь газ! - Может, черноморский - который Ахметову и россиянам отдали? - Нет, не черноморский - весь газ! - Украинский? - Нет, украинский олигархи украли! - Может, она Киевэнерго украла? - Не-е, Киевэнерго забрал Ахметов! - Может, Днепроэнерго? - Не-е, Днепроэнерго тоже Ахметов. - А как на счет Полтавоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Черниговоблэнерго, Сумыоблэнерго? - Это Григоришинский «Энергостандарт». - Что ж она украла? - Всю электрику! - Может, она Межигорье украла - 137 га под Киевом? - Это Янукович. - Может, Сухолучье - 37 000 га? - Тоже Янукович. - Может, она ЮБК украла - 9 000 га? - Это Янукович! - Гурзуф, Партенит? - Не-е, это Азаров и Литвин. - Может киевский ЦУМ? - Не,-е это Ахметов. - Жуляны, Бориспольский аэропорт? - Не-е, это Семья. - Днепроспецсталь? - Это Суркисы. - Никопольский ферросплавный? - Пинчук. - А Запорожтрансформатор? - Это собственность Григоришина - Ну может это она хапнула и обанкротила из-за земли завод гражданской авиации и завод Радар в Киеве? - Не-е, это Тигипко. - Ну хоть водопад Гук, гора Хомяк, заповедник Женец - это она слямзила? - Не-е. это Ющенко. - А что ж она украла? - ВСЁ! -Она все украла! 20:38 28.12.13 Бессарабия .
показати весь коментар
29.01.2021 20:40 Відповісти
Вор разумков позавидовал другому вору витренко!! Что ??Жаба задавила!! Подайте на витренко в суд !!
показати весь коментар
30.01.2021 10:29 Відповісти
Вот гнида кабинетная! Кто назначал премии за работу Витренко? Он сам себе? Пусть это зелёное ссыкло задаёт вопросы тому, кто условия писал и назначал Витренко.
показати весь коментар
01.02.2021 15:13 Відповісти
 
 