Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, що утримався під час голосування за призначення Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики через його багатомільйонні премії та тарифну політику.
Про це Разумков сказав на брифінгу після закриття четвертої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"І першого разу я не підтримував це кадрове призначення, і цього разу також я утримався. Свою позицію я висловлював, це пов'язано в першу чергу було з преміями, і багато хто з народних депутатів, у тому числі, і я говорили про те, що сьогодні важко державі", - зазначив спікер.
Разумков сказав, що тарифи, в першу чергу б'ють не по ньому, не щодо Вітренка чи багатьох з народних депутатів України, а б'ють саме по найменш захищених верствах населення.
"І коли вони чують, що хтось із чиновників або майбутніх чиновників отримує премії мільйонні або десятки мільйонів і навіть більше сотні мільйонів, то я, думаю, що люди нас не зрозуміють. Я розумію, що є бізнес, а є державна посада і державницька позиція, і поєднувати їх не досить правильно і не досить ефективно", - вважає Дмитро Разумков.
Голова ВР додав, що його позиція також пов'язана з тарифною політикою.
"У першу чергу тому, що газ відверто не відноситься до прямої зони відповідальності виконуючого обов'язки міністра, хоча вчора під час свого виступу вони брали це як їх досягнення. Тому теж є питання. До таких подій, як збільшення тарифів, треба готуватися, в першу чергу, і економічно, і паралельно з цим інформаційно, щоб повідомити людям, як це буде відбуватися, і як держава буде захищати їх інтереси, через субсидії ті ж самі", - сказав Разумков.
Як повідомлялося, 28 січня Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.
Нагадаємо, 17 грудня ВР вже намагалася призначити Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.
Раніше повідомлялося, що профільний комітет підтримав призначення Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики після того, як Шмигаль повторно вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики.
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Он десяток лет тому назад от имени Нафтогаза в том же Стокгольмском суде проиграл тому же Газпрому около 6 миллиардов долларов, зато не получил ни копейки премии.
и у Геруса никаких премий за то, что кацапское электричество и уголь на Бенины заводы качает.
Змінить шкірку коли буде вигідно..
Таких в Зраді майже ФСІ!!))
Зарплатня інженерів в НАСА - $11.000 в місяць ($132тис. на рік). Зарплата гендиректора НАСА - $14.500 в місяць ($174тис. на рік). Брутто. Тобто ДО сплати податків. Це є 300тис.грн і 400тис.грн на місяць відповідно по курсу. Бо вони працюють в державній агенції (НАСА) і підпорядковуються вилці зарплат держслужбовців 1:7, де 1 - середня зарплата в країні на початок року.
https://budetlyanin108.livejournal.com/1856768.html
Зарплатня найбільш високооплачуваного держслужбовця в США (президента США) - 7 середніх зарплат в країні ($57тис). Тобто $400тис на рік, або $400тис/12=$33тис на місяць, або 924тис.грн на місяць. Брутто. Зі сплатою податків по загальній для всіх громадян Америки єдиній прогресивній шкалі.
Власне тому у США в державній власності мізер підприємств. Головним чином це лабораторії міністерства енергетики (атомна зброя і атомна енергетика), НАСА, NIST (національні стандарти) і якісь ще дрібницям. Всі підприємства, для яких можливий ринковий розвиток корпоратизуються, акціонуються, демонополізуються - і гайда конкурувати на ринок. Той же Маск - класичний приклад переведення космосу на ринкові рейки.
Це взагалі один з головних постулатів демократії - обмеження бюджетних зарплат розумною вилкою відносно середньої зарплати по країні (як правило - погодинної). Інакше буде як у нас - всі рвуться до бюджетної годівниці.
Бачите,в чому річ,"утримався" і "голосував проти"-кардинально різні речі.
Бачу,що "державі важко" (У Вітренка хоча б був результат).
О чём это говорит - только об одном. Готовится к политической карьере.
А может РФ уступила, чтобы Витренко получил свои комиссионные, а затем их отработал. Не зря же сейчас начинают говорить о "дешевом" газе из РФ и о "посадке" РФ на газотранспортную трубу Украины.
и еще всем известная пословица: " Громче всех кричит :Держите вора! - сам вор!"
она залезала в бюджет и решала личные дела - сказал Ющенко в свое время, за это ее и уволили, затем и лезла во власть, потому и сейчас лезет!!!