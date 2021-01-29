Не голосовал за Витренко из-за его многомиллионных премий, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании за назначение Юрия Витренко на должность вице-премьер - министра энергетики.

Об этом Разумков сказал на брифинге после закрытия четвертой сессии Верховной Рады девятого созыва, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"И в первый раз я не поддерживал это кадровое назначение, и на этот раз также я воздержался. Свою позицию я высказывал, это связано в первую очередь было с премиями, и многие из народных депутатов, в том числе, и я говорили о том , что сегодня трудно государству", - отметил спикер.

Разумков сказал, что тарифы, в первую очередь бьют не по нему, не по Витренко или многих из народных депутатов Украины, а бьют именно по наименее защищенным слоям населения.

"И когда они слышат, что кто-то из чиновников или будущих чиновников получает премии миллионные или десятки миллионов и даже больше сотни миллионов, то я думаю, что люди нас не поймут. Я понимаю, что есть бизнес, а есть государственная должность и государственная позиция и сочетать их недостаточно правильно и недостаточно эффективно ", - считает Разумков.

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Председатель Рады добавил, что его позиция также связана с тарифной политикой.

"В первую очередь потому, что газ откровенно не относится к прямой зоне ответственности исполняющего обязанности министра, хотя вчера во время своего выступления они брали это как их достижения. Поэтому тоже есть вопросы. К таким событиям, как увеличение тарифов, надо готовиться, в первую очередь, и экономически, и параллельно с этим информационно, чтобы сообщить людям, как это будет происходить, и как государство будет защищать их интересы, через субсидии те же ", - сказал Разумков.

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Как сообщалось, 28 января 2021 года Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики.

Напомним, 17 декабря 2020 г. ВР уже пыталась назначить Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.

Ранее сообщалось, что профильный комитет поддержал назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики после того, как Шмыгаль повторно внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики.