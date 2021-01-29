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Новости Политика Украины
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Витренко Юрий (376) Разумков Дмитрий (1521)

Не голосовал за Витренко из-за его многомиллионных премий, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Не голосовал за Витренко из-за его многомиллионных премий, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании за назначение Юрия Витренко на должность вице-премьер - министра энергетики.

Об этом Разумков сказал на брифинге после закрытия четвертой сессии Верховной Рады девятого созыва, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"И в первый раз я не поддерживал это кадровое назначение, и на этот раз также я воздержался. Свою позицию я высказывал, это связано в первую очередь было с премиями, и многие из народных депутатов, в том числе, и я говорили о том , что сегодня трудно государству", - отметил спикер.

Разумков сказал, что тарифы, в первую очередь бьют не по нему, не по Витренко или многих из народных депутатов Украины, а бьют именно по наименее защищенным слоям населения.

"И когда они слышат, что кто-то из чиновников или будущих чиновников получает премии миллионные или десятки миллионов и даже больше сотни миллионов, то я думаю, что люди нас не поймут. Я понимаю, что есть бизнес, а есть государственная должность и государственная позиция и сочетать их недостаточно правильно и недостаточно эффективно ", - считает Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гетманцев о назначении Витренко: Надеюсь, третьего голосования не будет, нельзя спрашивать одно и то же, если ты уже знаешь ответ

Председатель Рады добавил, что его позиция также связана с тарифной политикой.

"В первую очередь потому, что газ откровенно не относится к прямой зоне ответственности исполняющего обязанности министра, хотя вчера во время своего выступления они брали это как их достижения. Поэтому тоже есть вопросы. К таким событиям, как увеличение тарифов, надо готовиться, в первую очередь, и экономически, и параллельно с этим информационно, чтобы сообщить людям, как это будет происходить, и как государство будет защищать их интересы, через субсидии те же ", - сказал Разумков.

Также читайте: "Слуга народа" Леонов рассказал, почему не голосовал за назначение Витренко: На фракции перед ним стоял вопрос о запрете на поднятие тарифов

Как сообщалось, 28 января 2021 года Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики.

Напомним, 17 декабря 2020 г. ВР уже пыталась назначить Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.

Ранее сообщалось, что профильный комитет поддержал назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики после того, как Шмыгаль повторно внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+14
Так выбрали бы Бойко.

Он десяток лет тому назад от имени Нафтогаза в том же Стокгольмском суде проиграл тому же Газпрому около 6 миллиардов долларов, зато не получил ни копейки премии.
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29.01.2021 16:01
+12
ЖАБА, велика з-елена ЖАБА задавила Розумкова і він не голосував. Треба було Вітренко ділитися з Розумковим?
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29.01.2021 15:55
+12
барыга позавидовал вору. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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29.01.2021 15:57
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Правила форума Совет форумчан
У работников цирка газы ?
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29.01.2021 15:54 Ответить
Інурезна діарея, профузне нетримання, неконтрольованні функції сфінктера...)))
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29.01.2021 15:58 Ответить
Жуть ! Это всё разновидности срачки ? Не голосовал за Витренко из-за его многомиллионных премий, - Разумков - Цензор.НЕТ 2962
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29.01.2021 16:00 Ответить
Таки так, з переляку...)))
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29.01.2021 16:04 Ответить
- Ну ты посмотри на этого патриота за мой счёт! (с)
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29.01.2021 16:08 Ответить
Не путай патриотизм со слабоумным фанатизмом . Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 5371
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29.01.2021 16:19 Ответить
Так выбрали бы Бойко.

Он десяток лет тому назад от имени Нафтогаза в том же Стокгольмском суде проиграл тому же Газпрому около 6 миллиардов долларов, зато не получил ни копейки премии.
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29.01.2021 16:01 Ответить
Ще й вишки Бойка...))
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29.01.2021 16:03 Ответить
зато никаких премий.

и у Геруса никаких премий за то, что кацапское электричество и уголь на Бенины заводы качает.
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29.01.2021 16:11 Ответить
Да с откатом в пару лярдов
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29.01.2021 18:13 Ответить
премии ни при чем. ахметов с беней, не пришли к ермаку, тьфу, к конесенсусу.
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29.01.2021 15:55 Ответить
ЖАБА, велика з-елена ЖАБА задавила Розумкова і він не голосував. Треба було Вітренко ділитися з Розумковим?
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29.01.2021 15:55 Ответить
Не голосовал за Витренко из-за его многомиллионных премий, - Разумков - Цензор.НЕТ 2459

Не голосовал за Витренко из-за его многомиллионных премий, - Разумков - Цензор.НЕТ 5156
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29.01.2021 16:03 Ответить
Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 1413
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29.01.2021 16:37 Ответить
жаба задавила? Не голосовал за Витренко из-за его многомиллионных премий, - Разумков - Цензор.НЕТ 7657.как то некошерно для не первого,но и далеко не второго
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29.01.2021 15:56 Ответить
В цьому випадку йому за нароб боляче, який Вітренко знервував своїми преміями.)))
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29.01.2021 16:00 Ответить
А якщо б з тобою поділився??
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29.01.2021 15:56 Ответить
Скорее потому, что следующий на очереди Герус Коломойского.
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29.01.2021 15:56 Ответить
Игорь Валерич разменяет собачий рот на геруса-министра. А витренко в ногах путается)
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29.01.2021 16:00 Ответить
Мля... Такую дешевую "отмазку" для себя придумал!
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29.01.2021 15:57 Ответить
барыга позавидовал вору. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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29.01.2021 15:57 Ответить
А можете перелічити тих політиків, хто не володіє в Україні мережею ломбардів? )))
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29.01.2021 15:58 Ответить
Писанист Сидоров, а что украл Витренко, можете подсказать? Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 3058
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29.01.2021 17:50 Ответить
Писанист Сидоров/ ПТН ПНХ
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29.01.2021 17:55 Ответить
Якось не здивований тим, що Разумков продовжує махровий популізм ЗЕ- два сапога валянок. Ще б про Соросят щось ляпнув для повної картини маслом.)))
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29.01.2021 15:57 Ответить
Так він ще був "молодим регіоналом"...))
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29.01.2021 16:00 Ответить
А хто не був...)))
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29.01.2021 16:01 Ответить
Про себе можу - ніколи в жодній партії з народження..))
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29.01.2021 16:07 Ответить
А чого така аполітична людина цікавиться політикою?
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29.01.2021 16:11 Ответить
Розважаюсь...))
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29.01.2021 16:14 Ответить
важливо, хто ким є нині. А нині він - зебіл.
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29.01.2021 16:08 Ответить
Редиска воно...
Змінить шкірку коли буде вигідно..
Таких в Зраді майже ФСІ!!))
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29.01.2021 16:22 Ответить
Завидуй молча! Не всем же удаётся честно заработать...
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29.01.2021 15:58 Ответить
А многомиллионные премии зе-мародеров, разумкова устраивают?!
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29.01.2021 15:59 Ответить
Жаба задавила?
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29.01.2021 16:01 Ответить
А зарплата в конверете не напрягает гниду? Не голосовал за Витренко из-за его многомиллионных премий, - Разумков - Цензор.НЕТ 7918
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29.01.2021 16:01 Ответить
Витренко выигрывал суды у страны агрессора и принес стране миллиарды, а что ты сделало, чучело?
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29.01.2021 16:02 Ответить
Лично выигрывал ? Или все-таки нанимали юридические компании за госсчет, а это чучело за просто так больше 100 000 000 грн. премии получило ?
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29.01.2021 16:14 Ответить
Нет блин, через подставных лиц работал. Конечно лично, потому что он возглавлял компанию вместе с с Коболевым они нанимали юристов и готовили документы для судов. Можно было бы конечно взять юристов левых и просрать суд, а потом получить от рашки еще больше, как это сделали бы сейчас зеленые упыри.
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29.01.2021 16:18 Ответить
Они госслужащие на зарплате. Это их обязанность готовить документы и нанимать юристов. И можно было это сделать без назначения себе любимому таких гигантских премий. На работу походил, бумажки поперекладывал, выдайте мне 4 млн. баксов. Это обычный грабежь государства. И за такое должны сажать с конфискацией.
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29.01.2021 16:24 Ответить
Где вас таких совковых дебилов берут? Объясняю на пальцах, они не госслужащие они менеджеры, если владельцы (государство Украины) нанимает менеджеров, то именно они несут ответственность за результат. Тако во всем цивилизованном мире, если у компании будут неудовлетворительные результаты работы, менеджеров увольняют и больше их ни одна приличная компания к себе не пригласит, если компания получает плюс, то менеджеры получают бонусы, которые прописаны в контракте, можно взять и посадить туда шмыгалей, которые будут "беслпатно работать", только тогда не удивляйтесь, почему компания из прибыльной превратиться в убыточную, зато такое стадо как вы будет довольно, у более успешного человека, который зарабатывает миллиарды для страны, не будет премии. Вот из-за таких гидроцефалов как ты, у нас из страны уезжают все толковые люди, ПОТОМУК ЧТО ЖАБА ДАВИТ, ДУШИТ НЕВЕРОЯТНО!
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29.01.2021 16:56 Ответить
Я тебя урода оскорблял ? Если ты быдло вместо аргументов начинаешь говном плеваться то общайся лучше с зеркалом.
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29.01.2021 17:58 Ответить
просто ви, одноклітинні, бісите розумово нормальних людей однотипними питаннями
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30.01.2021 01:03 Ответить
И еще одно, знаешь почему Ахметов, Пинчук, Порошенко и другие олигархи нанимают к себе в компании менеджеров, которым платят миллионы долларов? Ведь они могли бы васю из мухосранска нанять и заплатить 50 000 гривен зарплаты и так хватит. Но они, в отличие от таких баранов как ты, умные люди и они понимают, что толковый менеджер дорого стоит, очень дорого, а стоит он дорого потому, что его работа принесет компании миллиарды.
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29.01.2021 17:02 Ответить
Так ринок і держава - різні речі. Державне - то спільне, загальне, ринок - то приватне. США (і всі інши демократичних держави) того і розвиваються добре, що не плутають державну (загальну) кишеню зі своєю.
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29.01.2021 17:14 Ответить
Для прикладу.
Зарплатня інженерів в НАСА - $11.000 в місяць ($132тис. на рік). Зарплата гендиректора НАСА - $14.500 в місяць ($174тис. на рік). Брутто. Тобто ДО сплати податків. Це є 300тис.грн і 400тис.грн на місяць відповідно по курсу. Бо вони працюють в державній агенції (НАСА) і підпорядковуються вилці зарплат держслужбовців 1:7, де 1 - середня зарплата в країні на початок року.

https://budetlyanin108.livejournal.com/1856768.html

Зарплатня найбільш високооплачуваного держслужбовця в США (президента США) - 7 середніх зарплат в країні ($57тис). Тобто $400тис на рік, або $400тис/12=$33тис на місяць, або 924тис.грн на місяць. Брутто. Зі сплатою податків по загальній для всіх громадян Америки єдиній прогресивній шкалі.
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29.01.2021 17:07 Ответить
Во-первых вы путаете понятие зарплата и бонус, в NASA получают огромные бонусы за успешные запуски, отдельно от зарплат. Во вторых NASA довольно коррумпированная структура, не надо идеализировать США, там тоже коррупции хватает, даже Илон Маск судился, чтобы получать госзаказы. И в третьих и это самое важное, Витренко получил бонусы согласно подписанному контракту и даже согласился не забирать свои деньги сейчас из бюджета, потому что в стране плачевная финансовая ситуация благодаря "мудрому нариду" и избранному ими дегенерату зеленскому с его бандой.
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29.01.2021 17:43 Ответить
Немає і не може бути у держслужбовців ніяких величезних бонусів. Є закон про вилку зарплат держслужбовців 1:7 і поки середня зарплата є 1 ніяке підвищення їм вище коефіцієнта 7 (з бюджету в рік) неможливе. Як і сувора заборона займатись підприємництвом.
Власне тому у США в державній власності мізер підприємств. Головним чином це лабораторії міністерства енергетики (атомна зброя і атомна енергетика), НАСА, NIST (національні стандарти) і якісь ще дрібницям. Всі підприємства, для яких можливий ринковий розвиток корпоратизуються, акціонуються, демонополізуються - і гайда конкурувати на ринок. Той же Маск - класичний приклад переведення космосу на ринкові рейки.

Це взагалі один з головних постулатів демократії - обмеження бюджетних зарплат розумною вилкою відносно середньої зарплати по країні (як правило - погодинної). Інакше буде як у нас - всі рвуться до бюджетної годівниці.
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29.01.2021 18:14 Ответить
До речі, НАСА - то агенція по розпорядженню державними коштами, а не підприємство. Вони там головним чином не розробляють щось матеріально, а розробляють спеціфікації по яким замовляють розробки і продукцію у приватних підприємств. Ну і від імені держави керують майном і патентами, які є в їх розпорядженні. Зараз ось дійшов час і космос зробити ринковим. Деякі фірми на конкурсній основі отримали документацію попередніх розробок. Маск лише краще всіх ними скористався.
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29.01.2021 18:28 Ответить
о! мордвинські боти зі старою методичкою під'їхали та косять під тупих
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30.01.2021 01:01 Ответить
На месте Витренко, если бы получил такую огромную премию, укатил бы наслаждаться жизнью в Европу, как все нормальные люди, и не стал бы больше спасать этот неблагодарный народишко.
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29.01.2021 16:03 Ответить
Так эти миллионы баксов быстро закончатся. А где ж ему ещё "заработать"? В Европе то он не заработает.
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29.01.2021 16:42 Ответить
Жаба - она такая!
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29.01.2021 16:05 Ответить
Бородавчатая к тому же Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 8264
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29.01.2021 17:38 Ответить
Юрій Вітренко-мол. - чужий в тому зебільному кодлі. Можливо, чужий і в Україні з її 73/43%зебілами
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29.01.2021 16:07 Ответить
Эти сцуки там все с "премиями": явными и не явными, в конвертах. Гнать всю эту шоблу, нахер с пляжа, не разбирая лиц и должностей.
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29.01.2021 16:07 Ответить
Маша, сиди на бутылке молча Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 4965
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29.01.2021 17:39 Ответить
Смольний коли штурмуватимеш,Робін Гуд?
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29.01.2021 16:08 Ответить
Ну честно говоря, отмазка так себе. Называется - жаба задавила.
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29.01.2021 16:11 Ответить
фуфло для обывателя !!!! был КОНТРАКТ там было оговорено премиальные !!!!
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29.01.2021 16:13 Ответить
Яка слизька істота цей риг разумков.
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29.01.2021 16:14 Ответить
Підтримую Разумкова. Не Вітренко виграв суд, а юридична компанія ,яку задіяла держава Україна. Виписані за це премії керівникам Нафтогазу не є логічними, адже всі гроші ще не отримані ,тому дивно виписати собі премії за неотриману вигоду.
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29.01.2021 16:15 Ответить
Tse shchos iz operu: Ne general vygrav bytvu a soldat. Durnya korotshe.
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29.01.2021 18:55 Ответить
а держава Украина норвежским адвокатам уплатила 300 00 долл.
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29.01.2021 20:17 Ответить
Такі колосальні премії на державній службі неможливі, бо виходить: як виграв, то мільйони собі. А якщо програв, то нехай держава розрахується. Отже. бери премію, раз так вже сталось, і розпочинай свій бізнес. Якщо там заробиш мільйони вони всі твої по праву. А якщо прогориш то підеш із торбою по світу і держава за твої помилки не буде розраховуватись. Хлопець це все знає і тому, як вош кожуха, тримається за державні посади, бо знає, що за його помилки буде розраховуватись не він, а держава.
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29.01.2021 16:30 Ответить
Це не державна служба, дурень! Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 2447
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29.01.2021 17:40 Ответить
Тобто повторив тези з розісланого темника ? Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 2794 Ото новина !
Бачите,в чому річ,"утримався" і "голосував проти"-кардинально різні речі.
Бачу,що "державі важко" (У Вітренка хоча б був результат).
Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 9857
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29.01.2021 16:33 Ответить
разумкову не понять, премия это не украденные деньги.
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29.01.2021 16:34 Ответить
жди беды, мама, роза витренко, сказала, что покончит жизнь самоубийством, гранату уже засунула в анальное отверстие
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29.01.2021 16:37 Ответить
Тов. Разумков - не дурак, а занимается дурнёй.
О чём это говорит - только об одном. Готовится к политической карьере.
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29.01.2021 16:48 Ответить
он ее уже давно делает, алё! Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 4129 Украина - парламентско-президентская республика, а он глава парламента! куда уже выше Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 1102
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29.01.2021 17:41 Ответить
Талон на повидло - это ещё не повидло. Публично он - никто, и звать его - никак.
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29.01.2021 18:06 Ответить
Брехун! Боїться конкурента, думає що його, продажну шкуру, виберуть в президенти! А вітренко не дурний хлопець, не так просто в рашки 3 мрд зелені вирвати,а він зміг! Боїться його ця шобла!
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29.01.2021 17:05 Ответить
Ну не он смог, а юристы и Елена Зеркаль. Может там настолько было все незаконно, что и особого труда не потребовалось, суд же не в РФ был.
А может РФ уступила, чтобы Витренко получил свои комиссионные, а затем их отработал. Не зря же сейчас начинают говорить о "дешевом" газе из РФ и о "посадке" РФ на газотранспортную трубу Украины.
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30.01.2021 01:57 Ответить
жаба - страшный зверь
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29.01.2021 17:06 Ответить
Дебіли схавають!
Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 9250
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29.01.2021 17:09 Ответить
Без лоха и жизнь плоха.
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29.01.2021 18:01 Ответить
Діма зовсім не адекват. Чому ж немає від тебе чітких правил (законів) про порядок і розміри премій? А так просто сором від такого рівня чиновника.
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29.01.2021 17:11 Ответить
Разумков порозумнішав, чи це так, гра на публіку?
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29.01.2021 17:33 Ответить
Отримав премію, дай іншому отримати.
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29.01.2021 17:38 Ответить
Ломбардный барыга-бородавочник озаботился что "трудно государству" Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 6141 Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 6549Так уменьште финансирование себе и криворогому шлимазлу! Там никакие Витренки и рядом не стоят сколько тратится на депутатов, аппарат Рады, а особенно на ОПУ! Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков - Цензор.НЕТ 796
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29.01.2021 17:44 Ответить
Завидует. Єтот хоть премии задекларировал, а сколько милионов получают неофицально пипл даже не представляет.
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29.01.2021 17:59 Ответить
" Витренко возглавлял коррупцию, когда 225 миллиардов гривен было выведено из НАК "Нафтогаза", 75 миллиардов не доплачено в бюджет. Почему вы вора (Витренко) подаете на своего первого заместителя?!", Тимошенко.- Тимошенко в блестках "дала жару" премьеру Шмыгалю: "Почему вора подаете?" сегодня, 11:51
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29.01.2021 19:32 Ответить
не ей об этом судить, вор вора видит из далека, жаба раздавила Жульку,
и еще всем известная пословица: " Громче всех кричит :Держите вора! - сам вор!"
она залезала в бюджет и решала личные дела - сказал Ющенко в свое время, за это ее и уволили, затем и лезла во власть, потому и сейчас лезет!!!
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29.01.2021 20:13 Ответить
не ей об этом судить, вор вора видит из далека,/ Она всё украла! - Что - всё? - Газ, электрику, нашу тысячу! - Какой газ - который Фирташу отдали? - Нет, весь газ! - Может, черноморский - который Ахметову и россиянам отдали? - Нет, не черноморский - весь газ! - Украинский? - Нет, украинский олигархи украли! - Может, она Киевэнерго украла? - Не-е, Киевэнерго забрал Ахметов! - Может, Днепроэнерго? - Не-е, Днепроэнерго тоже Ахметов. - А как на счет Полтавоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Черниговоблэнерго, Сумыоблэнерго? - Это Григоришинский «Энергостандарт». - Что ж она украла? - Всю электрику! - Может, она Межигорье украла - 137 га под Киевом? - Это Янукович. - Может, Сухолучье - 37 000 га? - Тоже Янукович. - Может, она ЮБК украла - 9 000 га? - Это Янукович! - Гурзуф, Партенит? - Не-е, это Азаров и Литвин. - Может киевский ЦУМ? - Не,-е это Ахметов. - Жуляны, Бориспольский аэропорт? - Не-е, это Семья. - Днепроспецсталь? - Это Суркисы. - Никопольский ферросплавный? - Пинчук. - А Запорожтрансформатор? - Это собственность Григоришина - Ну может это она хапнула и обанкротила из-за земли завод гражданской авиации и завод Радар в Киеве? - Не-е, это Тигипко. - Ну хоть водопад Гук, гора Хомяк, заповедник Женец - это она слямзила? - Не-е. это Ющенко. - А что ж она украла? - ВСЁ! -Она все украла! 20:38 28.12.13 Бессарабия .
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29.01.2021 20:40 Ответить
Вор разумков позавидовал другому вору витренко!! Что ??Жаба задавила!! Подайте на витренко в суд !!
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30.01.2021 10:29 Ответить
Вот гнида кабинетная! Кто назначал премии за работу Витренко? Он сам себе? Пусть это зелёное ссыкло задаёт вопросы тому, кто условия писал и назначал Витренко.
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01.02.2021 15:13 Ответить
 
 