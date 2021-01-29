Не голосовал за Витренко из-за его многомиллионных премий, - Разумков
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании за назначение Юрия Витренко на должность вице-премьер - министра энергетики.
Об этом Разумков сказал на брифинге после закрытия четвертой сессии Верховной Рады девятого созыва, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"И в первый раз я не поддерживал это кадровое назначение, и на этот раз также я воздержался. Свою позицию я высказывал, это связано в первую очередь было с премиями, и многие из народных депутатов, в том числе, и я говорили о том , что сегодня трудно государству", - отметил спикер.
Разумков сказал, что тарифы, в первую очередь бьют не по нему, не по Витренко или многих из народных депутатов Украины, а бьют именно по наименее защищенным слоям населения.
"И когда они слышат, что кто-то из чиновников или будущих чиновников получает премии миллионные или десятки миллионов и даже больше сотни миллионов, то я думаю, что люди нас не поймут. Я понимаю, что есть бизнес, а есть государственная должность и государственная позиция и сочетать их недостаточно правильно и недостаточно эффективно ", - считает Разумков.
Председатель Рады добавил, что его позиция также связана с тарифной политикой.
"В первую очередь потому, что газ откровенно не относится к прямой зоне ответственности исполняющего обязанности министра, хотя вчера во время своего выступления они брали это как их достижения. Поэтому тоже есть вопросы. К таким событиям, как увеличение тарифов, надо готовиться, в первую очередь, и экономически, и параллельно с этим информационно, чтобы сообщить людям, как это будет происходить, и как государство будет защищать их интересы, через субсидии те же ", - сказал Разумков.
Как сообщалось, 28 января 2021 года Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики.
Напомним, 17 декабря 2020 г. ВР уже пыталась назначить Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.
Ранее сообщалось, что профильный комитет поддержал назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики после того, как Шмыгаль повторно внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики.
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Он десяток лет тому назад от имени Нафтогаза в том же Стокгольмском суде проиграл тому же Газпрому около 6 миллиардов долларов, зато не получил ни копейки премии.
и у Геруса никаких премий за то, что кацапское электричество и уголь на Бенины заводы качает.
Змінить шкірку коли буде вигідно..
Таких в Зраді майже ФСІ!!))
Зарплатня інженерів в НАСА - $11.000 в місяць ($132тис. на рік). Зарплата гендиректора НАСА - $14.500 в місяць ($174тис. на рік). Брутто. Тобто ДО сплати податків. Це є 300тис.грн і 400тис.грн на місяць відповідно по курсу. Бо вони працюють в державній агенції (НАСА) і підпорядковуються вилці зарплат держслужбовців 1:7, де 1 - середня зарплата в країні на початок року.
https://budetlyanin108.livejournal.com/1856768.html
Зарплатня найбільш високооплачуваного держслужбовця в США (президента США) - 7 середніх зарплат в країні ($57тис). Тобто $400тис на рік, або $400тис/12=$33тис на місяць, або 924тис.грн на місяць. Брутто. Зі сплатою податків по загальній для всіх громадян Америки єдиній прогресивній шкалі.
Власне тому у США в державній власності мізер підприємств. Головним чином це лабораторії міністерства енергетики (атомна зброя і атомна енергетика), НАСА, NIST (національні стандарти) і якісь ще дрібницям. Всі підприємства, для яких можливий ринковий розвиток корпоратизуються, акціонуються, демонополізуються - і гайда конкурувати на ринок. Той же Маск - класичний приклад переведення космосу на ринкові рейки.
Це взагалі один з головних постулатів демократії - обмеження бюджетних зарплат розумною вилкою відносно середньої зарплати по країні (як правило - погодинної). Інакше буде як у нас - всі рвуться до бюджетної годівниці.
Бачите,в чому річ,"утримався" і "голосував проти"-кардинально різні речі.
Бачу,що "державі важко" (У Вітренка хоча б був результат).
О чём это говорит - только об одном. Готовится к политической карьере.
А может РФ уступила, чтобы Витренко получил свои комиссионные, а затем их отработал. Не зря же сейчас начинают говорить о "дешевом" газе из РФ и о "посадке" РФ на газотранспортную трубу Украины.
и еще всем известная пословица: " Громче всех кричит :Держите вора! - сам вор!"
она залезала в бюджет и решала личные дела - сказал Ющенко в свое время, за это ее и уволили, затем и лезла во власть, потому и сейчас лезет!!!