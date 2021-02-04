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Новости Политика Украины
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ВР (28729) назначение (2047) Витренко Юрий (376) Кравчук Евгения (362)

Голосование за назначение Витренко министром энергетики может состояться на следующей пленарной неделе Рады, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Голосование за назначение Витренко министром энергетики может состояться на следующей пленарной неделе Рады, -

Верховная Рада сможет рассмотреть вопрос о назначении исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики на следующей пленарной неделе.

Об этом сообщила журналистам заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Завтра (5 февраля, - Ред.) этот вопрос не будет вынесен. Есть определенная процедура, и первым в этой цепочке не правительство, а фракция "Слуга народа", которая готовит представление, мы должны собрать подписи, как делали в прошлый раз. Поэтому если говорить о юридической процедуре, о какуй-то ее возможности, то это уже только следующая пленарная неделя, которая стартует с 16 февраля", - отметила Кравчук.

По ее словам, у фракции есть "небольшой резерв голосов" среди тех депутатов, которые находились в ПАСЕ и не принимали участие в голосовании 28 января относительно назначения Витренко.

"Мы после этого еще не проводили никаких новых сигнальных опросов. Но если сравнивать с неделей, когда было провалено голосование, то по крайней мере есть небольшой резерв тех коллег, которые были тогда в ПАСЕ, а они бы точно голосовали за господина Витренко", - добавила Кравчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос назначения Витренко министром в третий раз вынесут на голосование ВР, - "слуга народа" Корниенко

Напомним, 17 декабря 2020 года ВР уже пыталась назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.

Кабинет Министров Украины назначил Витренко исполняющим обязанности министра энергетики 21 декабря.

28 января 2021 года Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики.

Также читайте: Не голосовал за Витренко из-за его многомиллионных премий, - Разумков

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Сколько ж он пообещал отстегивать власть имущим если они так нагло продвигают его на пост министра. Ничего не стыдятся .Деньги делают своё и они не пахнут.. Будет министром пойдет уголек с рассеи, эл.энергия польется ручьем...И не только это...
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04.02.2021 12:02
+5
Будут впихать не впихуемое
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04.02.2021 12:04
+3
Как же хочется быть министром... Голосование за назначение Витренко министром энергетики может состояться на следующей пленарной неделе Рады, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7001
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04.02.2021 12:01
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Как же хочется быть министром... Голосование за назначение Витренко министром энергетики может состояться на следующей пленарной неделе Рады, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7001
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04.02.2021 12:01 Ответить
Будут впихать не впихуемое
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04.02.2021 12:04 Ответить
видо мило підвезли.
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04.02.2021 14:24 Ответить
Сколько ж он пообещал отстегивать власть имущим если они так нагло продвигают его на пост министра. Ничего не стыдятся .Деньги делают своё и они не пахнут.. Будет министром пойдет уголек с рассеи, эл.энергия польется ручьем...И не только это...
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04.02.2021 12:02 Ответить
А епопея з призначенням Вітренко міністром буде довше, чи коротше за епопею по призначенню Югіка Геніальним прокурором України? Голосование за назначение Витренко министром энергетики может состояться на следующей пленарной неделе Рады, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4489
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04.02.2021 12:02 Ответить
Вначале назначают Витренко вице-премьером, а затем начинают бороться с инфляцией. В этом есть что-то от театра абсурда.
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04.02.2021 12:05 Ответить
Вопрос о назначении Витренко улажен межу основными группами СН. Вопрос будет вынесен на рассмотрение в ВР Украины в третий раз. Выдача ежемесячных пособий для депутатов от "СН" будет задержана до результативного голосования. Вопрос по сути решен, потому беня и не буянит.
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04.02.2021 12:06 Ответить
да засуньте его уже...туда!
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04.02.2021 12:07 Ответить
Поделится премией своей и министр в тебе проснется.
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04.02.2021 12:10 Ответить
И почему такие редкие осмысленные действия слуг народа идут с таким трудом?
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04.02.2021 12:13 Ответить
о как пропихивают, можно сказать без смазки пропихивают витренко....видать совсем страна обнищала на воровитые кадры)))) что других варинтов кандидатуры нет... видать хорошо ворует витренко))) Голосування за призначення Вітренка міністром енергетики може відбутися на наступному пленарному тижні Ради, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9882
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04.02.2021 12:22 Ответить
Шо та , то да! Схематозник от Бога)
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04.02.2021 12:48 Ответить
Будуть знову пробувати впихнути не впихуэме?
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04.02.2021 12:40 Ответить
Пока Витренка не назначат,будут регулярные блэкауты по всей Украине.Герус и компания перешли к саботажу инициатив президента по заданию ФСБ.По давней традиции кресло министра энергетики стоит 4-5 млн долларов для взяток депутатам.Витренко жаба давит,или больно принципиальный. Поэтому и проваливают раз за разом.И ловят миллиарды в мутной водичке.Имея несколько АЭС, Украина побирается в орде.А летом кондиционеры вообще развалят Украину.
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04.02.2021 12:45 Ответить
У "слуг" народа голосов не хватит. Сейчас Витренчиха, в турбо режиме, ищет НИЩИХ нардепов.....Так что юрасыка протолкнут в министры. Ганьба продажнім дипутатам. Голосування за призначення Вітренка міністром енергетики може відбутися на наступному пленарному тижні Ради, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3605
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04.02.2021 14:02 Ответить
Коли собаці нічого робити,то тоді вона що робить? Так і зе-дебіли...
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04.02.2021 14:20 Ответить
Це все по-єврейські. Будуть проводити підкуп,шантаж,погрози,але добиватись своєї ОСОБИСТОЇ вигоди.Бо на кону міліарди відкатів.
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04.02.2021 14:38 Ответить
Но такое возможно только в Украине! Точно впихуеться не впихуемое! Неужели среди 40 млн. украинцев свет клином сошелся на этом лучезарном субъекте? Неужели государство может существовать только при этом министре? Без покупки голосов такие дела не проходят. Неужели этот с очень сомнительными способностями кореш столько много стоит? Ему же уже заплатили 8 лимоов зелени не известно за что - он там в Стокгольме был двадцатая спица в колесе.. решеие этого уда делали совсем другие люди. Неужели, если спросить главное лицо в стране - народ, поддержит ли он этого темнилу - очень сомнительно!? Кто-нибудь в этой стране может рассказать, кто автор и режиссер этой очень темной многократной театральной постановки, если это не прямое протяже из-за бугра? Или только он пообещал сделать эл.энергию с 1 апреля по 2,5 грн. за кВт - об этом уже появляется информация? Во что страна превратилась?
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04.02.2021 15:02 Ответить
 
 