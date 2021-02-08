Вакцинуватися проти коронавірусу, ймовірно, доведеться щорічно, - британський міністр Захаві
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Уряд Великої Британії передбачає необхідність регулярного проведення щеплень населення проти коронавірусу.
Про це в неділю, 7 лютого, заявив британський міністр з питань вакцинації Надим Захаві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW. "Швидше за все, вже восени ми побачимо (потребу. - Ред.) у повторному щепленні, а потім і в щорічній (вакцинації. - Ред.)", - сказав Захаві.
При цьому британський чиновник провів паралель зі щепленням проти грипу, яке потрібно робити щорічно через виявлення в світі нових варіантів захворювання.
Нагадаємо, з 8 лютого у Великій Британії почнуть вакцинацію препаратом, розробленим німецькою компанією BioNTech і її американським партнером - компанією Pfizer. Також Велика Британія стала першою країною у світі, яка дозволила препарат AstraZeneca. Цю вакцину фармацевтична компанія AstraZeneca розробила у співпраці з Оксфордським університетом. Крім того, влада Великої Британії дозволила застосування вакцини американської компанії Moderna.
Будь ласка, зачекайте...
А з вакцинкою від ковіду - зовсім інша історія.
Пойду, риму по этому поводу "300 капель эфирной валерьянки" (С).
То есть вот уже год как ипланы при власти пинали экономику, как могли, закрывали-открывали границы между штатами, областями и районами, всех запирали - а экономика сейчас оппа - и заработает "как раньше, только еще лучше"(С).
Этого не будет больше никогда.
Определенные сферы, такие как туризм, авиацинное пассажирское сообщение, сфера развлечений - никогда уже полностью не оправятся по одной простой причине: у людей нет денег, вообще нет, совсем. Адовое падение покупательной способности населения сопровождается высокой инфляцией (свидетельством чему является рост цен на серебро на 30% за последние 4 месяца только, эти и есть реальная инфляция за 4 месяца).
Что делать политикам с таким падением покупательной способности населения на фоне такого роста инфляции лично я х/з, правда, может, веревка и мыло политикам помогут?
Наша премьерша штата Квинсленд, коммуно-фашистка Настя Палащук (выбл*док славного украинского народа) старательно добивала туристическую индустрию штата Квинсленд, закрывая границу Квинсленда, а теперь требует денег у федералов, давайте, грит, отцы, баблишко на туристическую индустрию, которую я лично прикончила.
Наглость и идиотизм этих поленьев коммуняцких просто поразительные, превосходяэет все понятия.
От вам і різниця.
Не боишься вместе с ней ответить, а то вон один из ротшильдов преставился недавно в 57 лет?
По Насте Палащук Нюремберг плачет.