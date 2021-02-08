УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6171 відвідувач онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
5 331 47
вакцина (3528) Велика Британія (3684) карантин (16095) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

Вакцинуватися проти коронавірусу, ймовірно, доведеться щорічно, - британський міністр Захаві

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Вакцинуватися проти коронавірусу, ймовірно, доведеться щорічно, - британський міністр Захаві

Уряд Великої Британії передбачає необхідність регулярного проведення щеплень населення проти коронавірусу.

Про це в неділю, 7 лютого, заявив британський міністр з питань вакцинації Надим Захаві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW. "Швидше за все, вже восени ми побачимо (потребу. - Ред.) у повторному щепленні, а потім і в щорічній (вакцинації. - Ред.)", - сказав Захаві.

При цьому британський чиновник провів паралель зі щепленням проти грипу, яке потрібно робити щорічно через виявлення в світі нових варіантів захворювання.

Нагадаємо, з 8 лютого у Великій Британії почнуть вакцинацію препаратом, розробленим німецькою компанією BioNTech і її американським партнером - компанією Pfizer. Також Велика Британія стала першою країною у світі, яка дозволила препарат AstraZeneca. Цю вакцину фармацевтична компанія AstraZeneca розробила у співпраці з Оксфордським університетом. Крім того, влада Великої Британії дозволила застосування вакцини американської компанії Moderna.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинація проти COVID-19 стартувала у 73 країнах: уже зробили понад 124 млн щеплень

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Ежегодно !? да ну нах.. - давайте ЕЖЕМЕСЯЧНО !!! Вакцинироваться от коронавируса, вероятно, придется ежегодно, - британский министр Захави - Цензор.НЕТ 8647
показати весь коментар
08.02.2021 00:30
+13
Але щеплення від грипу є абсолютно добровільним. І ті, хто його не бере, не є дискріміновані жодним чином чи обмежені в правах. Ніхто не вимагає браслетів, печаток на лобі, посвідчень і паспорту щеплення з відміткою.
А з вакцинкою від ковіду - зовсім інша історія.
показати весь коментар
08.02.2021 02:04
+8
V Malina Ну як це безкоштовна? За нею заплачено з бюджету.Тобто платники податків все оплатили.
показати весь коментар
08.02.2021 02:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ходят слухи что вакцина от COVID-19 способна приводить к изменению ДНК у человека и влиять на репродуктивную функцию.
показати весь коментар
08.02.2021 00:30 Відповісти
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергли слухи о связи между вакцинацией от коронавирусной инфекции и бесплодием. С таким заявлением выступила директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинам Кейт О`Брайен. Заявление размещено в воскресенье, 7 февраля, в официальном аккаунте организации в Twitter."Вакцины, которые мы прививаем, не могут вызывать бесплодие. Это слухи, циркулирующие вокруг многих разных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности", - сказала она, отметив, что "не существует ни одной вакцины, вызывающей бесплодие".О'Брайен также опровергла предположения о том, что вакцины от COVID-19 способны приводить к изменению ДНК у человека, а содержащиеся в них химические вещества - наносить вред здоровью. "Вакцины, которые у нас имеются, являются безопасными", - заверила О'Брайен. О`Брайен добавила, что большинство вакцин разработаны так, что они сами доставляют протеин или маленькую часть микроба, против которого они предназначены.
показати весь коментар
08.02.2021 00:32 Відповісти
так она и работает на уровне ДНК и РНК. А еще ожирение правоцирует и лишнюю хромосому.
показати весь коментар
08.02.2021 00:34 Відповісти
Если вакцина фуфел, то она 100% может нанести вред организму на уровне ДНК и РНК и последствия могут быть печальные.
показати весь коментар
08.02.2021 00:37 Відповісти
І шо, заради паспорта, свого і чужого здоров'я, із солідарності з цивілізованим світом не прищепишся через якісь чутки?
показати весь коментар
08.02.2021 00:56 Відповісти
Ну так, краще зачекати з рік, подивитися, як і яка вакцина себе покаже.
показати весь коментар
08.02.2021 01:02 Відповісти
Якщо виживеш
показати весь коментар
08.02.2021 01:12 Відповісти
Після вакцинації не всі виживають.
показати весь коментар
08.02.2021 01:25 Відповісти
Без вакцінації ще менше
показати весь коментар
08.02.2021 10:36 Відповісти
Якось без вакцин вже рік виживаємо.
показати весь коментар
08.02.2021 02:13 Відповісти
Готуй дупу. Тебе або вколять або с країни викинуть
показати весь коментар
08.02.2021 10:37 Відповісти
Важаєш, шо року достатньо, якшо йдеться про репродуктивність? Ок, припустимо, шо з цим все буде норм. Де дослідження, шо таке втручання не вплине на розвиток пліду в утробі?
показати весь коментар
08.02.2021 07:33 Відповісти
Ежегодно !? да ну нах.. - давайте ЕЖЕМЕСЯЧНО !!! Вакцинироваться от коронавируса, вероятно, придется ежегодно, - британский министр Захави - Цензор.НЕТ 8647
показати весь коментар
08.02.2021 00:30 Відповісти
ежедневно
показати весь коментар
08.02.2021 01:36 Відповісти
Ежеминутно!
показати весь коментар
08.02.2021 08:16 Відповісти
Ежесекундно!
показати весь коментар
08.02.2021 08:16 Відповісти
Вообще на постоянной капельнице!
показати весь коментар
08.02.2021 08:17 Відповісти
Ну и от гриппа есть ежегодные прививки из-за разности штаммов
показати весь коментар
08.02.2021 00:32 Відповісти
Февральская революция на РАБссии Вакцинироваться от коронавируса, вероятно, придется ежегодно, - британский министр Захави - Цензор.НЕТ 8212достигла берегов Британии...1917 год...
показати весь коментар
08.02.2021 00:34 Відповісти
Я уколов не боюсь---да хоть сто раз я ширнусь!
показати весь коментар
08.02.2021 00:38 Відповісти
Что-бы получать такую прибыль на вакцине ( а теперь , возможно , и каждый год ) - подобную болячку нужно было-таки сделать ....
показати весь коментар
08.02.2021 01:07 Відповісти
В Британии вакцинация бесплатная!
показати весь коментар
08.02.2021 01:52 Відповісти
V Malina Ну як це безкоштовна? За нею заплачено з бюджету.Тобто платники податків все оплатили.
показати весь коментар
08.02.2021 02:08 Відповісти
За бюджетные деньги это не бесплатная.
показати весь коментар
08.02.2021 11:04 Відповісти
так же как и от новых штаммов вируса гриппа
показати весь коментар
08.02.2021 01:29 Відповісти
Новый Год! Новый Грипп! Новый Коронавирус! Новая Вакцина!
показати весь коментар
08.02.2021 01:30 Відповісти
Але щеплення від грипу є абсолютно добровільним. І ті, хто його не бере, не є дискріміновані жодним чином чи обмежені в правах. Ніхто не вимагає браслетів, печаток на лобі, посвідчень і паспорту щеплення з відміткою.
А з вакцинкою від ковіду - зовсім інша історія.
показати весь коментар
08.02.2021 02:04 Відповісти
Vedana Привіт! В нас взагалі мало хто вакцинувався від грипу.Це на заході від нього вакцинуються.Мені знайома працівниця лікарні казала,що ті лікарі,які вакцинувалися від грипу,завжди чомусь ним хворіли.
показати весь коментар
08.02.2021 02:11 Відповісти
Я те саме тут писала про своїх колег: щеплювалися і хворіли.
показати весь коментар
08.02.2021 02:18 Відповісти
Какую игру ведут англичане? Вышли из ЕС, а теперь всему миру яд подсыпают? Я что то не слышал, что бы в Австралии сильно ковид бушевал, совпадение?
показати весь коментар
08.02.2021 02:13 Відповісти
Объявление в аэропорту: Пассажиры, прибывшие рейсом из Лондона, привитые от Covid-19 вакциной релиз V3.461.07 и более поздними,- пройдите на паспортный контроль.
показати весь коментар
08.02.2021 02:15 Відповісти
Остальным - раздеться и проследовать в спецприёмники © Half Life 2
показати весь коментар
08.02.2021 05:35 Відповісти
Ежегодгное жертвоприношение кронобесам и это только начало. А где диспут за и против? Без политиков только эпидемиологи и вирусологи. (Кому это выгодно?)
показати весь коментар
08.02.2021 02:17 Відповісти
Ну что, попали: вакцинация вакциной AstraZeneca в Южной Африке остановлена после результатов исследований в которых она показала эффективность на уровне 22% против южноафриканского варианта. То есть, где-то вакцинируются против обычных вариантов, ковид "сходит на нет", потом из-за селективного давления происходит выборка вариантов которые успешно могут распространяться и уклоняться от обычных антител, также завозят южноафриканский вариант и т.п., и вакцинация идет в сраку (практически полностью). Вот это попадос Вакцинироваться от коронавируса, вероятно, придется ежегодно, - британский министр Захави - Цензор.НЕТ 8776
показати весь коментар
08.02.2021 03:27 Відповісти
Ну, что, осталось только Шотландии и Уэльсу незавимость провозгласить - и все, конец той Британии. От Елизаветы до Елизаветы, так сказать.
Пойду, риму по этому поводу "300 капель эфирной валерьянки" (С).
показати весь коментар
08.02.2021 05:52 Відповісти
да- жить за чей то счет всегда было хорошо- всегда и всем...
показати весь коментар
08.02.2021 06:59 Відповісти
Забавные такие поцы: полагают, что счас они всех уколят, дурантины можно снимать - и экономика зафурычит.
То есть вот уже год как ипланы при власти пинали экономику, как могли, закрывали-открывали границы между штатами, областями и районами, всех запирали - а экономика сейчас оппа - и заработает "как раньше, только еще лучше"(С).

Этого не будет больше никогда.
Определенные сферы, такие как туризм, авиацинное пассажирское сообщение, сфера развлечений - никогда уже полностью не оправятся по одной простой причине: у людей нет денег, вообще нет, совсем. Адовое падение покупательной способности населения сопровождается высокой инфляцией (свидетельством чему является рост цен на серебро на 30% за последние 4 месяца только, эти и есть реальная инфляция за 4 месяца).

Что делать политикам с таким падением покупательной способности населения на фоне такого роста инфляции лично я х/з, правда, может, веревка и мыло политикам помогут?
показати весь коментар
08.02.2021 05:58 Відповісти
Конечно ежегодно! Какой дурак от денег откажется?
показати весь коментар
08.02.2021 07:48 Відповісти
Вакцинироваться от коронавируса, вероятно, придется ежегодно, - британский министр Захави - Цензор.НЕТ 1643 OA, может Трамп и не бодался с особым рвением за президентское кресло, поскольку видел тренды в экономике. Теперь пусть демократы порулят в новых экономических условиях. Только островитян жалко, к которым туристы катались. В условиях пандемии они пережрут друг дружку из за отсутствия пищи, потому что зачастую туристы были их единственным источником дохода.
показати весь коментар
08.02.2021 07:49 Відповісти
Туристическую индустрию во всех странах жалко, добили ее практически локдаунами и дурантинами, сволочи ковидобесные.
Наша премьерша штата Квинсленд, коммуно-фашистка Настя Палащук (выбл*док славного украинского народа) старательно добивала туристическую индустрию штата Квинсленд, закрывая границу Квинсленда, а теперь требует денег у федералов, давайте, грит, отцы, баблишко на туристическую индустрию, которую я лично прикончила.
Наглость и идиотизм этих поленьев коммуняцких просто поразительные, превосходяэет все понятия.
показати весь коментар
08.02.2021 08:24 Відповісти
Що Вам не так ? Вона епідемію в усьому штаті зупиняла, а Ви переживаєте за свій бізнес.
От вам і різниця.
показати весь коментар
08.02.2021 10:56 Відповісти
Мой бизнес от нее не зависит, поц.
Не боишься вместе с ней ответить, а то вон один из ротшильдов преставился недавно в 57 лет?
показати весь коментар
08.02.2021 13:54 Відповісти
Поленья коммуняцкие --изначально интернациональны. Они не могут быть ********* какого - либо народа , они ******** компартии.
показати весь коментар
08.02.2021 08:48 Відповісти
Какого-либо -не могут.
показати весь коментар
08.02.2021 09:29 Відповісти
Ну, эта кизда - она особенная, она въезд в штат квинсленд запрещала ребенку для пересадки костного мозга.
По Насте Палащук Нюремберг плачет.
показати весь коментар
08.02.2021 13:56 Відповісти
Наркотики, зброя, вакцини...
показати весь коментар
08.02.2021 09:21 Відповісти
Народ ... Таблетка аспіріну теж убиває. Повільно, але вбиває.
показати весь коментар
08.02.2021 10:53 Відповісти
 
 