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Вакцинироваться от коронавируса, вероятно, придется ежегодно, - британский министр Захави

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Вакцинироваться от коронавируса, вероятно, придется ежегодно, - британский министр Захави

Правительство Великобритании предполагает необходимость регулярного проведения прививок населения от коронавируса.

Об этом в воскресенье, 7 февраля, заявил британский министр по вопросам вакцинации Надим Захави, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. "Скорее всего, уже осенью мы увидим (потребность. - Ред.) в повторной прививке, а затем и в ежегодной (вакцинации. - Ред.)", - сказал Захави.

При этом британский чиновник провел параллель с прививкой от гриппа, которую нужно делать ежегодно из-за обнаружения в мире новых вариантов заболевания.

Напомним, с 8 февраля в Великобритании начнут вакцинацию препаратом, разработанным немецкой компанией BioNTech и ее американским партнером - компанией Pfizer. Также Великобритания стала первой страной в мире, которая позволила препарат AstraZeneca. Эту вакцину фармацевтическая компания AstraZeneca разработала в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Кроме того, власти Великобритании позволили применение вакцины американской компании Moderna.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Британский" штамм коронавируса зафиксирован уже в 80 странах, - ВОЗ

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Топ комментарии
+14
Ежегодно !? да ну нах.. - давайте ЕЖЕМЕСЯЧНО !!! Вакцинироваться от коронавируса, вероятно, придется ежегодно, - британский министр Захави - Цензор.НЕТ 8647
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08.02.2021 00:30
+13
Але щеплення від грипу є абсолютно добровільним. І ті, хто його не бере, не є дискріміновані жодним чином чи обмежені в правах. Ніхто не вимагає браслетів, печаток на лобі, посвідчень і паспорту щеплення з відміткою.
А з вакцинкою від ковіду - зовсім інша історія.
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08.02.2021 02:04
+8
V Malina Ну як це безкоштовна? За нею заплачено з бюджету.Тобто платники податків все оплатили.
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08.02.2021 02:08
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Ходят слухи что вакцина от COVID-19 способна приводить к изменению ДНК у человека и влиять на репродуктивную функцию.
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08.02.2021 00:30 Ответить
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергли слухи о связи между вакцинацией от коронавирусной инфекции и бесплодием. С таким заявлением выступила директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинам Кейт О`Брайен. Заявление размещено в воскресенье, 7 февраля, в официальном аккаунте организации в Twitter."Вакцины, которые мы прививаем, не могут вызывать бесплодие. Это слухи, циркулирующие вокруг многих разных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности", - сказала она, отметив, что "не существует ни одной вакцины, вызывающей бесплодие".О'Брайен также опровергла предположения о том, что вакцины от COVID-19 способны приводить к изменению ДНК у человека, а содержащиеся в них химические вещества - наносить вред здоровью. "Вакцины, которые у нас имеются, являются безопасными", - заверила О'Брайен. О`Брайен добавила, что большинство вакцин разработаны так, что они сами доставляют протеин или маленькую часть микроба, против которого они предназначены.
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08.02.2021 00:32 Ответить
так она и работает на уровне ДНК и РНК. А еще ожирение правоцирует и лишнюю хромосому.
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08.02.2021 00:34 Ответить
Если вакцина фуфел, то она 100% может нанести вред организму на уровне ДНК и РНК и последствия могут быть печальные.
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08.02.2021 00:37 Ответить
І шо, заради паспорта, свого і чужого здоров'я, із солідарності з цивілізованим світом не прищепишся через якісь чутки?
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08.02.2021 00:56 Ответить
Ну так, краще зачекати з рік, подивитися, як і яка вакцина себе покаже.
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08.02.2021 01:02 Ответить
Якщо виживеш
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08.02.2021 01:12 Ответить
Після вакцинації не всі виживають.
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08.02.2021 01:25 Ответить
Без вакцінації ще менше
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08.02.2021 10:36 Ответить
Якось без вакцин вже рік виживаємо.
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08.02.2021 02:13 Ответить
Готуй дупу. Тебе або вколять або с країни викинуть
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08.02.2021 10:37 Ответить
Важаєш, шо року достатньо, якшо йдеться про репродуктивність? Ок, припустимо, шо з цим все буде норм. Де дослідження, шо таке втручання не вплине на розвиток пліду в утробі?
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08.02.2021 07:33 Ответить
Ежегодно !? да ну нах.. - давайте ЕЖЕМЕСЯЧНО !!! Вакцинироваться от коронавируса, вероятно, придется ежегодно, - британский министр Захави - Цензор.НЕТ 8647
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08.02.2021 00:30 Ответить
ежедневно
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08.02.2021 01:36 Ответить
Ежеминутно!
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08.02.2021 08:16 Ответить
Ежесекундно!
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08.02.2021 08:16 Ответить
Вообще на постоянной капельнице!
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08.02.2021 08:17 Ответить
Ну и от гриппа есть ежегодные прививки из-за разности штаммов
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08.02.2021 00:32 Ответить
Февральская революция на РАБссии Вакцинироваться от коронавируса, вероятно, придется ежегодно, - британский министр Захави - Цензор.НЕТ 8212достигла берегов Британии...1917 год...
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08.02.2021 00:34 Ответить
Я уколов не боюсь---да хоть сто раз я ширнусь!
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08.02.2021 00:38 Ответить
Что-бы получать такую прибыль на вакцине ( а теперь , возможно , и каждый год ) - подобную болячку нужно было-таки сделать ....
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08.02.2021 01:07 Ответить
В Британии вакцинация бесплатная!
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08.02.2021 01:52 Ответить
V Malina Ну як це безкоштовна? За нею заплачено з бюджету.Тобто платники податків все оплатили.
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08.02.2021 02:08 Ответить
За бюджетные деньги это не бесплатная.
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08.02.2021 11:04 Ответить
так же как и от новых штаммов вируса гриппа
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08.02.2021 01:29 Ответить
Новый Год! Новый Грипп! Новый Коронавирус! Новая Вакцина!
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08.02.2021 01:30 Ответить
Але щеплення від грипу є абсолютно добровільним. І ті, хто його не бере, не є дискріміновані жодним чином чи обмежені в правах. Ніхто не вимагає браслетів, печаток на лобі, посвідчень і паспорту щеплення з відміткою.
А з вакцинкою від ковіду - зовсім інша історія.
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08.02.2021 02:04 Ответить
Vedana Привіт! В нас взагалі мало хто вакцинувався від грипу.Це на заході від нього вакцинуються.Мені знайома працівниця лікарні казала,що ті лікарі,які вакцинувалися від грипу,завжди чомусь ним хворіли.
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08.02.2021 02:11 Ответить
Я те саме тут писала про своїх колег: щеплювалися і хворіли.
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08.02.2021 02:18 Ответить
Какую игру ведут англичане? Вышли из ЕС, а теперь всему миру яд подсыпают? Я что то не слышал, что бы в Австралии сильно ковид бушевал, совпадение?
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08.02.2021 02:13 Ответить
Объявление в аэропорту: Пассажиры, прибывшие рейсом из Лондона, привитые от Covid-19 вакциной релиз V3.461.07 и более поздними,- пройдите на паспортный контроль.
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08.02.2021 02:15 Ответить
Остальным - раздеться и проследовать в спецприёмники © Half Life 2
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08.02.2021 05:35 Ответить
Ежегодгное жертвоприношение кронобесам и это только начало. А где диспут за и против? Без политиков только эпидемиологи и вирусологи. (Кому это выгодно?)
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08.02.2021 02:17 Ответить
Ну что, попали: вакцинация вакциной AstraZeneca в Южной Африке остановлена после результатов исследований в которых она показала эффективность на уровне 22% против южноафриканского варианта. То есть, где-то вакцинируются против обычных вариантов, ковид "сходит на нет", потом из-за селективного давления происходит выборка вариантов которые успешно могут распространяться и уклоняться от обычных антител, также завозят южноафриканский вариант и т.п., и вакцинация идет в сраку (практически полностью). Вот это попадос Вакцинироваться от коронавируса, вероятно, придется ежегодно, - британский министр Захави - Цензор.НЕТ 8776
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08.02.2021 03:27 Ответить
Ну, что, осталось только Шотландии и Уэльсу незавимость провозгласить - и все, конец той Британии. От Елизаветы до Елизаветы, так сказать.
Пойду, риму по этому поводу "300 капель эфирной валерьянки" (С).
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08.02.2021 05:52 Ответить
да- жить за чей то счет всегда было хорошо- всегда и всем...
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08.02.2021 06:59 Ответить
Забавные такие поцы: полагают, что счас они всех уколят, дурантины можно снимать - и экономика зафурычит.
То есть вот уже год как ипланы при власти пинали экономику, как могли, закрывали-открывали границы между штатами, областями и районами, всех запирали - а экономика сейчас оппа - и заработает "как раньше, только еще лучше"(С).

Этого не будет больше никогда.
Определенные сферы, такие как туризм, авиацинное пассажирское сообщение, сфера развлечений - никогда уже полностью не оправятся по одной простой причине: у людей нет денег, вообще нет, совсем. Адовое падение покупательной способности населения сопровождается высокой инфляцией (свидетельством чему является рост цен на серебро на 30% за последние 4 месяца только, эти и есть реальная инфляция за 4 месяца).

Что делать политикам с таким падением покупательной способности населения на фоне такого роста инфляции лично я х/з, правда, может, веревка и мыло политикам помогут?
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08.02.2021 05:58 Ответить
Конечно ежегодно! Какой дурак от денег откажется?
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08.02.2021 07:48 Ответить
Вакцинироваться от коронавируса, вероятно, придется ежегодно, - британский министр Захави - Цензор.НЕТ 1643 OA, может Трамп и не бодался с особым рвением за президентское кресло, поскольку видел тренды в экономике. Теперь пусть демократы порулят в новых экономических условиях. Только островитян жалко, к которым туристы катались. В условиях пандемии они пережрут друг дружку из за отсутствия пищи, потому что зачастую туристы были их единственным источником дохода.
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08.02.2021 07:49 Ответить
Туристическую индустрию во всех странах жалко, добили ее практически локдаунами и дурантинами, сволочи ковидобесные.
Наша премьерша штата Квинсленд, коммуно-фашистка Настя Палащук (выбл*док славного украинского народа) старательно добивала туристическую индустрию штата Квинсленд, закрывая границу Квинсленда, а теперь требует денег у федералов, давайте, грит, отцы, баблишко на туристическую индустрию, которую я лично прикончила.
Наглость и идиотизм этих поленьев коммуняцких просто поразительные, превосходяэет все понятия.
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08.02.2021 08:24 Ответить
Що Вам не так ? Вона епідемію в усьому штаті зупиняла, а Ви переживаєте за свій бізнес.
От вам і різниця.
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08.02.2021 10:56 Ответить
Мой бизнес от нее не зависит, поц.
Не боишься вместе с ней ответить, а то вон один из ротшильдов преставился недавно в 57 лет?
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08.02.2021 13:54 Ответить
Поленья коммуняцкие --изначально интернациональны. Они не могут быть ********* какого - либо народа , они ******** компартии.
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08.02.2021 08:48 Ответить
Какого-либо -не могут.
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08.02.2021 09:29 Ответить
Ну, эта кизда - она особенная, она въезд в штат квинсленд запрещала ребенку для пересадки костного мозга.
По Насте Палащук Нюремберг плачет.
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08.02.2021 13:56 Ответить
Наркотики, зброя, вакцини...
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08.02.2021 09:21 Ответить
Народ ... Таблетка аспіріну теж убиває. Повільно, але вбиває.
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08.02.2021 10:53 Ответить
 
 