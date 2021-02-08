Вакцинироваться от коронавируса, вероятно, придется ежегодно, - британский министр Захави
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Правительство Великобритании предполагает необходимость регулярного проведения прививок населения от коронавируса.
Об этом в воскресенье, 7 февраля, заявил британский министр по вопросам вакцинации Надим Захави, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. "Скорее всего, уже осенью мы увидим (потребность. - Ред.) в повторной прививке, а затем и в ежегодной (вакцинации. - Ред.)", - сказал Захави.
При этом британский чиновник провел параллель с прививкой от гриппа, которую нужно делать ежегодно из-за обнаружения в мире новых вариантов заболевания.
Напомним, с 8 февраля в Великобритании начнут вакцинацию препаратом, разработанным немецкой компанией BioNTech и ее американским партнером - компанией Pfizer. Также Великобритания стала первой страной в мире, которая позволила препарат AstraZeneca. Эту вакцину фармацевтическая компания AstraZeneca разработала в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Кроме того, власти Великобритании позволили применение вакцины американской компании Moderna.
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А з вакцинкою від ковіду - зовсім інша історія.
Пойду, риму по этому поводу "300 капель эфирной валерьянки" (С).
То есть вот уже год как ипланы при власти пинали экономику, как могли, закрывали-открывали границы между штатами, областями и районами, всех запирали - а экономика сейчас оппа - и заработает "как раньше, только еще лучше"(С).
Этого не будет больше никогда.
Определенные сферы, такие как туризм, авиацинное пассажирское сообщение, сфера развлечений - никогда уже полностью не оправятся по одной простой причине: у людей нет денег, вообще нет, совсем. Адовое падение покупательной способности населения сопровождается высокой инфляцией (свидетельством чему является рост цен на серебро на 30% за последние 4 месяца только, эти и есть реальная инфляция за 4 месяца).
Что делать политикам с таким падением покупательной способности населения на фоне такого роста инфляции лично я х/з, правда, может, веревка и мыло политикам помогут?
Наша премьерша штата Квинсленд, коммуно-фашистка Настя Палащук (выбл*док славного украинского народа) старательно добивала туристическую индустрию штата Квинсленд, закрывая границу Квинсленда, а теперь требует денег у федералов, давайте, грит, отцы, баблишко на туристическую индустрию, которую я лично прикончила.
Наглость и идиотизм этих поленьев коммуняцких просто поразительные, превосходяэет все понятия.
От вам і різниця.
Не боишься вместе с ней ответить, а то вон один из ротшильдов преставился недавно в 57 лет?
По Насте Палащук Нюремберг плачет.