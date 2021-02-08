Носіння масок зменшує рівень госпіталізацій із COVID-19, - дослідження уряду США
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В американських штатах, де запровадили обов'язкове носіння масок, значно зменшився рівень госпіталізацій через зараження коронавірусом.
Про це свідчить дослідження Центрів з контролю і профілактики захворювань США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
У період від квітня до липня минулого року дослідники спостерігали за рівнем шпиталізацій у 10 американських штатах, де запровадили обов'язкове носіння масок - в Каліфорнії, Колорадо, Коннектикуті, Меріленді, Мічигані, Міннесоті, Нью-Мексико, Нью-Йорку, Огайо та Орегоні.
Вони виявили, що вже через три тижні після набуття чинності указу про обов'язкові захисні маски, кількість шпиталізацій із діагнозом COVID-19 у цих штатах впала майже на 5%.
У пресрелізі Центрів з контролю та профілактики захворювань мовиться, що за їхнім дослідженням, "зобов'язання людей усього штату носити маски має зв'язок зі зменшенням росту шпиталізацій, пов'язаних з COVID-19".
Наразі у США 31 штат та столиця Вашингтон оголосили обов'язкове носіння захисних масок на обличчі. Рівень шпиталізацій в цих штатах значно зменшився серед людей віком від 18 до 64 років.
Крім того, "На індивідуальному рівні профілактична користь від користування маскою зростає, оскільки все більше людей застосовують маски послідовно і правильно", - мовиться у дослідженні Центрів із профілактики та контролю за хворобами.
Будь ласка, зачекайте...
А що діти? Діти як і дорослі, одні в масках інші без.
и от похмелья
маски от гриппа
и от кариеса (с)
Вереск стояв про переповнені шпиталі (1000 на всю провінцію).
Та й по Європі щось цього не видно.
І взагалі: нам же втирали про надійний захист від вірусу, а з дотриманням дистанції - майже 100%.
Давно картинки тієї заюзаної не постили.
А тут - лише, типу, зменшення госпіталізацій (явно маніпулятивна інфа, бо не підтверджена даними щодо тих країн, у яких примусові маски давним-давно).
И не выдали, а дёшево, но продали...*)
Схоже, цим мазохістам то буде тільки в радість
Чи є бажання носити це?
Вы хотя бы школу закончили?
Вам не понятно, что при прохождении через маску воздуха с каплями с вирусом часть капель столкнётся с волокнами, прилипнет к ним и соответственно концентрация вируса в прошедшем воздухе уменьшится?
Учиться!
Начни с эксперимента - опусти конец тоненькой трубочки в блюдце с водой и посмотри, что получится!
А потом попроси воспитательницу пояснить тебе, чем "остановить" отличается от "уменьшить вероятность".
Надеюсь, что такой дурак как ты с криком "а какая разница?" отправится через поле со ста минами.
Счастливого пути!
Ты всё также уверен, что вероятность твоего заражения не зависит от количества вирусов в единице объёма воздуха?
Надеюсь, твоя уверенность поможет уменьшить количестиво дыбилов в человеческой популяции.
Успехов!
Соседка - пенсионерка Валькирьеваня или твой собутыльник кочегар Петрович?
"08.02.21 01:20 Ношение масок уменьшает уровень госпитализаций с COVID-19, - исследование правительства США
Знания человека - ограничены, но тупость человеческая безгранична!
Какое отношение ядовитость конкретного стакана с конкретным количеством цианистого калия (который я от всей души тебе желаю опрокинуть за отмену масок) имеет к ядовитости цианистого калия как такового?
Ну давай, удиви меня очередным пердлом твоей мисли!
А собственно чего ещё ожидать от дібила, которій не смог поступить даже в нежинский техникум?Единственный вопрос - причина в его тупости или его тупость - это следствие его глупости?
Мой дигинират, а кто тибе сказал что вероятность заражения не зависит от числа поступивших в организм вирусов?
Соседка - пенсионерка Валькирьеваня или твой собутыльник кочегар Петрович?
Так КТО тибе сказал что вероятность заражения не зависит от числа поступивших в организм вирусов? Неуждели Клавка из пивларька, которая всё знает?
А по сути вопроса?
Так КТО тибе сказал что вероятность заражения не зависит от числа поступивших в организм вирусов? Неуждели Клавка из пивларька, которая всё знает?
А по сути вопроса?
Так КТО тибе сказал что вероятность заражения не зависит от числа поступивших в организм вирусов? Неужели собутыльник Ашотыч, который всё знает?
"Достаточно одному вирусу попасть в организм и инфекционное заболеывание гарантировано при условии отсутствия антител в крови"