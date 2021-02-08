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Носіння масок зменшує рівень госпіталізацій із COVID-19, - дослідження уряду США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Носіння масок зменшує рівень госпіталізацій із COVID-19, - дослідження уряду США

В американських штатах, де запровадили обов'язкове носіння масок, значно зменшився рівень госпіталізацій через зараження коронавірусом.

Про це свідчить дослідження Центрів з контролю і профілактики захворювань США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У період від квітня до липня минулого року дослідники спостерігали за рівнем шпиталізацій у 10 американських штатах, де запровадили обов'язкове носіння масок - в Каліфорнії, Колорадо, Коннектикуті, Меріленді, Мічигані, Міннесоті, Нью-Мексико, Нью-Йорку, Огайо та Орегоні.

Вони виявили, що вже через три тижні після набуття чинності указу про обов'язкові захисні маски, кількість шпиталізацій із діагнозом COVID-19 у цих штатах впала майже на 5%.

У пресрелізі Центрів з контролю та профілактики захворювань мовиться, що за їхнім дослідженням, "зобов'язання людей усього штату носити маски має зв'язок зі зменшенням росту шпиталізацій, пов'язаних з COVID-19".

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Наразі у США 31 штат та столиця Вашингтон оголосили обов'язкове носіння захисних масок на обличчі. Рівень шпиталізацій в цих штатах значно зменшився серед людей віком від 18 до 64 років.

Крім того, "На індивідуальному рівні профілактична користь від користування маскою зростає, оскільки все більше людей застосовують маски послідовно і правильно", - мовиться у дослідженні Центрів із профілактики та контролю за хворобами.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
И не только с ковидом, но и прочими инфекционными заболеваниями. А в будущем благодаря маскам будет выведена раса людей мгновенно заболевающая без ношения оной.
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08.02.2021 01:29
+7
"маски это как ремни безопасности в машине толку никакого" Ой,дурак...Вот наибольший вред именно от исренних дураков.
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08.02.2021 01:53
+6
Трампон теж вважав та наполягав на тому, що маски неефективні. Поки американці не почали тисячами вмирати від ковіду. Кацапська пропаганда робить свою справу. Цензорівські антиковідників теж десь пропали, сподіваюсь, що поздихали. Для них же ковіду не існує, а у масках вони задихаюцца.
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08.02.2021 02:00
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Ношение масок уменьшает уровень госпитализаций с COVID-19, - исследование правительства США - Цензор.НЕТ 3997
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08.02.2021 01:26 Відповісти
Для наших обезьян и это не является аргументом
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08.02.2021 01:28 Відповісти
И не только с ковидом, но и прочими инфекционными заболеваниями. А в будущем благодаря маскам будет выведена раса людей мгновенно заболевающая без ношения оной.
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08.02.2021 01:29 Відповісти
5%....
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08.02.2021 01:41 Відповісти
маски это как ремни безопасности в машине толку никакого, но они являются поводом для штрафа.
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08.02.2021 01:41 Відповісти
"маски это как ремни безопасности в машине толку никакого" Ой,дурак...Вот наибольший вред именно от исренних дураков.
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08.02.2021 01:53 Відповісти
Трампон теж вважав та наполягав на тому, що маски неефективні. Поки американці не почали тисячами вмирати від ковіду. Кацапська пропаганда робить свою справу. Цензорівські антиковідників теж десь пропали, сподіваюсь, що поздихали. Для них же ковіду не існує, а у масках вони задихаюцца.
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08.02.2021 02:00 Відповісти
Куріцо, ти на себе в дзеркало дивилася? Що ти верзеш, убоге? Ти само здогадалося, що Трамп винуватий в поширенні барановірусу, чи хтось хитрожоппий підказав? Тобі не допоможе вже нічого, навіть якщо знову підеш у перший клас. Зазначаю іще раз: я тебе не ображаю, а хочу просто вказати на те місце, яке ти займаєш під сонцем.
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08.02.2021 11:43 Відповісти
Носіння масок зменшує рівень госпіталізацій із COVID-19, - дослідження уряду США - Цензор.НЕТ 409
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08.02.2021 14:18 Відповісти
ты наверное коми или тунгс.
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08.02.2021 02:02 Відповісти
тебя покусал вирусобес степашка, или ты с рождения уо?
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08.02.2021 02:04 Відповісти
Тебя-меньшинство.И слава богу.Ненавижу именно дураков.
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08.02.2021 02:10 Відповісти
З чого ти взяв, шо дурнів в популяції меншість? Це більшість так вирішила?
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08.02.2021 07:05 Відповісти
Дивлячись по якому критерію визначати дурнів. Якщо по не носінню маски, як сказано в повідомленні вище, то таких меншість.
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08.02.2021 10:04 Відповісти
Мабуть, і штрафи дарма впровадили, якшо масочников більше. Діти без масок на тебе ніяк не впливають?
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08.02.2021 10:19 Відповісти
Використовуєте штрафи як доказ що безмасочників більше? Дякую, розвеселили.
А що діти? Діти як і дорослі, одні в масках інші без.
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08.02.2021 10:57 Відповісти
Діти до певного віку на мають носити маски і не носять навіть за вашими дуркуватими законами.
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08.02.2021 11:48 Відповісти
Якщо ви читали ці закони, то повинні були поцікавитися - чому дітям до певного віку не вдягають масок. Ви ж повинні розуміти що на все є пояснення.
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08.02.2021 13:40 Відповісти
Головне, шо не носять, бійся їх.
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08.02.2021 13:49 Відповісти
Чому я повинен їх боятися? З вами все добре?
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08.02.2021 15:13 Відповісти
Фсе...Нынешнее поколение рождается только в масках!Так надо,тому и быть и не оспаривается...
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08.02.2021 01:50 Відповісти
Ношение масок уменьшает уровень госпитализаций с COVID-19, - исследование правительства США - Цензор.НЕТ 7564
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08.02.2021 01:59 Відповісти
В Італії заборонили палити на вулиці та правильно зробили. Курілка знімає маску та починає видихати разом із димом всі свої ковідні зарази. До речі, італійці вже як завжди: тусуються, цілуються при зустрічі, молодь великими кампаніями збираються. В цьому році в Італії життя кіпить, в порівнянні з минулим роком.
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08.02.2021 01:54 Відповісти
Я вже думав, що ти, усоромившись власної дурості, покинула цей форум назавжди, куріцо. Я жорстоко помилився.
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08.02.2021 11:39 Відповісти
Півень! Чим ти думав? Дупою? Тварина, обговорюй новину, а не мене, не порушуй правила сайту. Ще слово - і ти небіжчик.
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08.02.2021 14:03 Відповісти
Ношение масок уменьшает уровень госпитализаций с COVID-19, - исследование правительства США - Цензор.НЕТ 7517
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08.02.2021 02:00 Відповісти
маски от кашля
и от похмелья
маски от гриппа
и от кариеса (с)
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08.02.2021 02:00 Відповісти
Куплю маску от похмелья,дешево...до понедельника утрешникова забуханова шефа с мятной жвачкой...
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08.02.2021 02:09 Відповісти
Рілі ? А Квебек - дуже спешел. У нас з літа примус масочок, з липня. І ні фіга.
Вереск стояв про переповнені шпиталі (1000 на всю провінцію).

Та й по Європі щось цього не видно.

І взагалі: нам же втирали про надійний захист від вірусу, а з дотриманням дистанції - майже 100%.
Давно картинки тієї заюзаної не постили.

А тут - лише, типу, зменшення госпіталізацій (явно маніпулятивна інфа, бо не підтверджена даними щодо тих країн, у яких примусові маски давним-давно).
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08.02.2021 02:11 Відповісти
Навіщо писати про той вірус? Ця тема вже проїлася.Давайте за Навального.
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08.02.2021 02:14 Відповісти
Ношение масок уменьшает уровень госпитализаций с COVID-19, - исследование правительства США - Цензор.НЕТ 3249Москальський імперець теж уже набрид.
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08.02.2021 02:15 Відповісти
Vedana Ну ще багатьом не набрид.Ще поки можна подавати новини.
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08.02.2021 02:16 Відповісти
Ой, ні.
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08.02.2021 07:08 Відповісти
А в Німеччині всіх зобов'язали в распіраторах ходити.
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08.02.2021 02:15 Відповісти
Танунах! Чесслово?
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08.02.2021 02:19 Відповісти
Baden Так була така новина.Виходить.що маски неефективні.Хоча була також колись новина.що маски кращі за распіратори.
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08.02.2021 02:21 Відповісти
Bandera Rosa писав, що йому видали чи то ті респіратори, чи якісь інші маски з посиленим захистом.
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08.02.2021 02:23 Відповісти
Антивирусная мед. маска защитного класса FFP2. Ниже классом носить нельзя.

И не выдали, а дёшево, но продали...*)
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08.02.2021 10:05 Відповісти
Ковідобаранів потрібно зобов'язати носити протигази в режимі 24/7.
Схоже, цим мазохістам то буде тільки в радість Ношение масок уменьшает уровень госпитализаций с COVID-19, - исследование правительства США - Цензор.НЕТ 1108
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08.02.2021 02:47 Відповісти
Ношение масок уменьшает уровень госпитализаций с COVID-19, - исследование правительства США - Цензор.НЕТ 7696
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08.02.2021 05:38 Відповісти
Жахливо коли до інфографіки беруться розумово неповноцінні.
Чи є бажання носити це? Ношение масок уменьшает уровень госпитализаций с COVID-19, - исследование правительства США - Цензор.НЕТ 922
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08.02.2021 05:57 Відповісти
Ношение масок уменьшает уровень госпитализаций с COVID-19, - исследование правительства США - Цензор.НЕТ 6793
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08.02.2021 06:52 Відповісти
Хотів поширити контент та, на жаль, не знайшов україномовного варіанту. Цензоре, коли почнете дотримуватись закону про підтримку державної мови? Я російський контент не поширюю принципово, а тут ви мене ще й обмежуєте в отриманні інформації рідною мовою. Це стосується не лише цієї публікації, оскільки перекладені варіанти на сайті появляються значно пізніше за російськомовні. Можливо вам потрібна допомога перекладача??? Я готовий, за помірну плату
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08.02.2021 08:05 Відповісти
Тобто. Змініть мову в стрічці зверху
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08.02.2021 10:11 Відповісти
Терміново вивчить англійську. Або американську. Носіння масок зменшує рівень госпіталізацій із COVID-19, - дослідження уряду США - Цензор.НЕТ 8915
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08.02.2021 11:46 Відповісти
Поразительно!
Вы хотя бы школу закончили?
Вам не понятно, что при прохождении через маску воздуха с каплями с вирусом часть капель столкнётся с волокнами, прилипнет к ним и соответственно концентрация вируса в прошедшем воздухе уменьшится?
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08.02.2021 11:55 Відповісти
ты наверно нобелевский лауреат? вы такой умный.
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08.02.2021 12:21 Відповісти
С умными, Ваня, не нужно спорить. У умных, Ваня, нужно учиться.
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08.02.2021 16:47 Відповісти
я с глупыми людьми не спорю, так как это лишено смысла.
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08.02.2021 19:37 Відповісти
Не спорить, Ваня!
Учиться!
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09.02.2021 11:09 Відповісти
Ну ты и слабоумный...
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08.02.2021 12:55 Відповісти
Дюшик, извини, но проще объяснить я не умею....
Начни с эксперимента - опусти конец тоненькой трубочки в блюдце с водой и посмотри, что получится!
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08.02.2021 16:54 Відповісти
Сразу видно что ты конец любиш в разных агрессивных жидкостях полоскать. Обозначаю тебе, слабоумному, мнение Науки - "Вирус, распространяющийся воздушно-капельным путем, остановить может только изолирующий противогаз".
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08.02.2021 17:40 Відповісти
Андрейка, ну выучи для начала буквы, а?
А потом попроси воспитательницу пояснить тебе, чем "остановить" отличается от "уменьшить вероятность".
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08.02.2021 17:51 Відповісти
Ты себе можешь разве что уменьшить вероятность лоботомии, но это не точно. А вирусу, и запомни это дурачек, достаточно одной свой штуки чтобы вызвать заболевание конкретное.
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08.02.2021 23:31 Відповісти
Дураков, как известно, отличает редкое упрямство (которое они принимают за упорство). Попітайся подумать, придурок, если ті переходишь поле, где сто мин, и поле, где одна мина - где вероятность подорваться больше?
Надеюсь, что такой дурак как ты с криком "а какая разница?" отправится через поле со ста минами.
Счастливого пути!
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09.02.2021 11:16 Відповісти
Я тебе, как слабоумному, в рамках толерантности к дибилам поясняю - сравнение мин и вирусов это сравнение теплого с кислым. Достаточно одному вирусу попасть в организм и инфекционное заболеывание гарантировано при условии отсутствия антител в крови. Так что если ты напялишь на себя\ десять масок и засунешь памперс в ...у, добившись тем самым 99процентного фильтрования вирусов, то избежать инфицирования тебе все равно не удасться, это в эксперименте доказано умными людьми.
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09.02.2021 13:32 Відповісти
Мой идиот!
Ты всё также уверен, что вероятность твоего заражения не зависит от количества вирусов в единице объёма воздуха?
Надеюсь, твоя уверенность поможет уменьшить количестиво дыбилов в человеческой популяции.
Успехов!
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09.02.2021 16:44 Відповісти
Я знаю одно - придурки верят что чем меньше вирусов они хватанут или выпьют, то тем легче у них будет болезнь протекать. Вот ты один из таких неполноценных. Если бы это было так, и течение болезни зависило бы от количества инфильтрованных вирусов, то мы бы имели ветрянку или бешенство разной степени тяжести. Но ты дыши через десять намордников , может хоть это поможет твоему мозгу сдохнуть от недостатка кислорода.
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09.02.2021 16:57 Відповісти
Мой дигинират, а кто тибе сказал что вероятность заражения не зависит от числа поступивших в организм вирусов?
Соседка - пенсионерка Валькирьеваня или твой собутыльник кочегар Петрович?
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09.02.2021 17:02 Відповісти
Особо яростному придурку - на заметку:
"08.02.21 01:20 Ношение масок уменьшает уровень госпитализаций с COVID-19, - исследование правительства США
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09.02.2021 16:59 Відповісти
Если бы два года назад студент на экзамене сказал, что ношение масок уменьшает риск инфицирования или переводит вирусное заболевание из разряда опасных в неопасные - его бы выгнали из аудитории и из института с позором как дауна. Я верю что ты даун и пишешь все это от чистого сердца и не за деньги как некоторые и мне жаль тебя.
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09.02.2021 17:05 Відповісти
Нда....
Знания человека - ограничены, но тупость человеческая безгранична!
Какое отношение ядовитость конкретного стакана с конкретным количеством цианистого калия (который я от всей души тебе желаю опрокинуть за отмену масок) имеет к ядовитости цианистого калия как такового?
Ну давай, удиви меня очередным пердлом твоей мисли!
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09.02.2021 17:29 Відповісти
Еще раз убеждаюсь что ты стучишь клювом в клаву не за деньги а потому что просто тупой, не могущий связать в уме причину и следствие. Иди лечись...... Масочку только не забудь поправить....
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09.02.2021 17:32 Відповісти
Гав-гав, пук-пук....
А собственно чего ещё ожидать от дібила, которій не смог поступить даже в нежинский техникум?Единственный вопрос - причина в его тупости или его тупость - это следствие его глупости?
Мой дигинират, а кто тибе сказал что вероятность заражения не зависит от числа поступивших в организм вирусов?
Соседка - пенсионерка Валькирьеваня или твой собутыльник кочегар Петрович?
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10.02.2021 10:12 Відповісти
ИДИ УЧИСЬ, ДУРАЧЁК. Не забудь три намордника на лице поправить...
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10.02.2021 15:21 Відповісти
Гав-гав, пук-пук...
Так КТО тибе сказал что вероятность заражения не зависит от числа поступивших в организм вирусов? Неуждели Клавка из пивларька, которая всё знает?
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10.02.2021 16:30 Відповісти
Неплохо скулишь. Давай еще .... Таблицу умножения объясняют идиотам из милосердия к дибилам...Но его, милосердие, еще заслужить надо. Это общеизвестный факт но ты, даун, просто этого не знаешь...
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10.02.2021 16:56 Відповісти
Гав-гав, пук-пук...
А по сути вопроса?
Так КТО тибе сказал что вероятность заражения не зависит от числа поступивших в организм вирусов? Неуждели Клавка из пивларька, которая всё знает?
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10.02.2021 17:08 Відповісти
Ты гавкаешь и пердишь одновременно! КУ ! У тебя Ковид! Срочно меняй памперсы и намордник!
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10.02.2021 22:15 Відповісти
Гав-гав, пук-пук...
А по сути вопроса?
Так КТО тибе сказал что вероятность заражения не зависит от числа поступивших в организм вирусов? Неужели собутыльник Ашотыч, который всё знает?
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11.02.2021 10:11 Відповісти
Хорошо гавкаешь.... давай еще погавкай.....
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11.02.2021 11:21 Відповісти
Да без вопрросов, лови:
"Достаточно одному вирусу попасть в организм и инфекционное заболеывание гарантировано при условии отсутствия антител в крови"
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11.02.2021 12:06 Відповісти
Еще погавкай.....мне понравилось....Намордник только поправь...
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11.02.2021 12:23 Відповісти
 
 