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Ношение масок уменьшает уровень госпитализаций с COVID-19, - исследование правительства США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Ношение масок уменьшает уровень госпитализаций с COVID-19, - исследование правительства США

В американских штатах, где ввели обязательное ношение масок, значительно уменьшился уровень госпитализаций из-за заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствует исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В период с апреля по июль прошлого года исследователи наблюдали за уровнем госпитализаций в 10 американских штатах, где ввели обязательное ношение масок - в Калифорнии, Колорадо, Коннектикуте, Мэриленде, Мичигане, Миннесоте, Нью-Мексико, Нью-Йорке, Огайо и Орегоне.

Они обнаружили, что уже через три недели после вступления в силу указа об обязательных защитных масках, количество госпитализаций с диагнозом COVID-19 в этих штатах упало почти на 5%.

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В пресс-релизе центров по контролю и профилактике заболеваний говорится, что по их исследованию, "обязательства людей всего штата носить маски имеет связь с уменьшением роста госпитализаций, связанных с COVID-19".

Сейчас в США 31 штат и столица Вашингтон объявили обязательным ношение защитных масок. Уровень госпитализаций в этих штатах значительно уменьшился среди людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Кроме того, "на индивидуальном уровне профилактическая польза от использования масок растет, поскольку все больше людей используют маски последовательно и правильно", говорится в исследовании центров по профилактике и контролю за болезнями.

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Топ комментарии
+7
И не только с ковидом, но и прочими инфекционными заболеваниями. А в будущем благодаря маскам будет выведена раса людей мгновенно заболевающая без ношения оной.
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08.02.2021 01:29
+7
"маски это как ремни безопасности в машине толку никакого" Ой,дурак...Вот наибольший вред именно от исренних дураков.
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08.02.2021 01:53
+6
Трампон теж вважав та наполягав на тому, що маски неефективні. Поки американці не почали тисячами вмирати від ковіду. Кацапська пропаганда робить свою справу. Цензорівські антиковідників теж десь пропали, сподіваюсь, що поздихали. Для них же ковіду не існує, а у масках вони задихаюцца.
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08.02.2021 02:00
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Ношение масок уменьшает уровень госпитализаций с COVID-19, - исследование правительства США - Цензор.НЕТ 3997
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08.02.2021 01:26 Ответить
Для наших обезьян и это не является аргументом
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08.02.2021 01:28 Ответить
И не только с ковидом, но и прочими инфекционными заболеваниями. А в будущем благодаря маскам будет выведена раса людей мгновенно заболевающая без ношения оной.
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08.02.2021 01:29 Ответить
5%....
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08.02.2021 01:41 Ответить
маски это как ремни безопасности в машине толку никакого, но они являются поводом для штрафа.
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08.02.2021 01:41 Ответить
"маски это как ремни безопасности в машине толку никакого" Ой,дурак...Вот наибольший вред именно от исренних дураков.
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08.02.2021 01:53 Ответить
Трампон теж вважав та наполягав на тому, що маски неефективні. Поки американці не почали тисячами вмирати від ковіду. Кацапська пропаганда робить свою справу. Цензорівські антиковідників теж десь пропали, сподіваюсь, що поздихали. Для них же ковіду не існує, а у масках вони задихаюцца.
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08.02.2021 02:00 Ответить
Куріцо, ти на себе в дзеркало дивилася? Що ти верзеш, убоге? Ти само здогадалося, що Трамп винуватий в поширенні барановірусу, чи хтось хитрожоппий підказав? Тобі не допоможе вже нічого, навіть якщо знову підеш у перший клас. Зазначаю іще раз: я тебе не ображаю, а хочу просто вказати на те місце, яке ти займаєш під сонцем.
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08.02.2021 11:43 Ответить
Носіння масок зменшує рівень госпіталізацій із COVID-19, - дослідження уряду США - Цензор.НЕТ 409
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08.02.2021 14:18 Ответить
ты наверное коми или тунгс.
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08.02.2021 02:02 Ответить
тебя покусал вирусобес степашка, или ты с рождения уо?
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08.02.2021 02:04 Ответить
Тебя-меньшинство.И слава богу.Ненавижу именно дураков.
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08.02.2021 02:10 Ответить
З чого ти взяв, шо дурнів в популяції меншість? Це більшість так вирішила?
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08.02.2021 07:05 Ответить
Дивлячись по якому критерію визначати дурнів. Якщо по не носінню маски, як сказано в повідомленні вище, то таких меншість.
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08.02.2021 10:04 Ответить
Мабуть, і штрафи дарма впровадили, якшо масочников більше. Діти без масок на тебе ніяк не впливають?
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08.02.2021 10:19 Ответить
Використовуєте штрафи як доказ що безмасочників більше? Дякую, розвеселили.
А що діти? Діти як і дорослі, одні в масках інші без.
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08.02.2021 10:57 Ответить
Діти до певного віку на мають носити маски і не носять навіть за вашими дуркуватими законами.
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08.02.2021 11:48 Ответить
Якщо ви читали ці закони, то повинні були поцікавитися - чому дітям до певного віку не вдягають масок. Ви ж повинні розуміти що на все є пояснення.
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08.02.2021 13:40 Ответить
Головне, шо не носять, бійся їх.
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08.02.2021 13:49 Ответить
Чому я повинен їх боятися? З вами все добре?
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08.02.2021 15:13 Ответить
Фсе...Нынешнее поколение рождается только в масках!Так надо,тому и быть и не оспаривается...
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08.02.2021 01:50 Ответить
Ношение масок уменьшает уровень госпитализаций с COVID-19, - исследование правительства США - Цензор.НЕТ 7564
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08.02.2021 01:59 Ответить
В Італії заборонили палити на вулиці та правильно зробили. Курілка знімає маску та починає видихати разом із димом всі свої ковідні зарази. До речі, італійці вже як завжди: тусуються, цілуються при зустрічі, молодь великими кампаніями збираються. В цьому році в Італії життя кіпить, в порівнянні з минулим роком.
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08.02.2021 01:54 Ответить
Я вже думав, що ти, усоромившись власної дурості, покинула цей форум назавжди, куріцо. Я жорстоко помилився.
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08.02.2021 11:39 Ответить
Півень! Чим ти думав? Дупою? Тварина, обговорюй новину, а не мене, не порушуй правила сайту. Ще слово - і ти небіжчик.
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08.02.2021 14:03 Ответить
Ношение масок уменьшает уровень госпитализаций с COVID-19, - исследование правительства США - Цензор.НЕТ 7517
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08.02.2021 02:00 Ответить
маски от кашля
и от похмелья
маски от гриппа
и от кариеса (с)
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08.02.2021 02:00 Ответить
Куплю маску от похмелья,дешево...до понедельника утрешникова забуханова шефа с мятной жвачкой...
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08.02.2021 02:09 Ответить
Рілі ? А Квебек - дуже спешел. У нас з літа примус масочок, з липня. І ні фіга.
Вереск стояв про переповнені шпиталі (1000 на всю провінцію).

Та й по Європі щось цього не видно.

І взагалі: нам же втирали про надійний захист від вірусу, а з дотриманням дистанції - майже 100%.
Давно картинки тієї заюзаної не постили.

А тут - лише, типу, зменшення госпіталізацій (явно маніпулятивна інфа, бо не підтверджена даними щодо тих країн, у яких примусові маски давним-давно).
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08.02.2021 02:11 Ответить
Навіщо писати про той вірус? Ця тема вже проїлася.Давайте за Навального.
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08.02.2021 02:14 Ответить
Ношение масок уменьшает уровень госпитализаций с COVID-19, - исследование правительства США - Цензор.НЕТ 3249Москальський імперець теж уже набрид.
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08.02.2021 02:15 Ответить
Vedana Ну ще багатьом не набрид.Ще поки можна подавати новини.
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08.02.2021 02:16 Ответить
Ой, ні.
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08.02.2021 07:08 Ответить
А в Німеччині всіх зобов'язали в распіраторах ходити.
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08.02.2021 02:15 Ответить
Танунах! Чесслово?
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08.02.2021 02:19 Ответить
Baden Так була така новина.Виходить.що маски неефективні.Хоча була також колись новина.що маски кращі за распіратори.
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08.02.2021 02:21 Ответить
Bandera Rosa писав, що йому видали чи то ті респіратори, чи якісь інші маски з посиленим захистом.
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08.02.2021 02:23 Ответить
Антивирусная мед. маска защитного класса FFP2. Ниже классом носить нельзя.

И не выдали, а дёшево, но продали...*)
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08.02.2021 10:05 Ответить
Ковідобаранів потрібно зобов'язати носити протигази в режимі 24/7.
Схоже, цим мазохістам то буде тільки в радість Ношение масок уменьшает уровень госпитализаций с COVID-19, - исследование правительства США - Цензор.НЕТ 1108
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08.02.2021 02:47 Ответить
Ношение масок уменьшает уровень госпитализаций с COVID-19, - исследование правительства США - Цензор.НЕТ 7696
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08.02.2021 05:38 Ответить
Жахливо коли до інфографіки беруться розумово неповноцінні.
Чи є бажання носити це? Ношение масок уменьшает уровень госпитализаций с COVID-19, - исследование правительства США - Цензор.НЕТ 922
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08.02.2021 05:57 Ответить
Ношение масок уменьшает уровень госпитализаций с COVID-19, - исследование правительства США - Цензор.НЕТ 6793
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08.02.2021 06:52 Ответить
Хотів поширити контент та, на жаль, не знайшов україномовного варіанту. Цензоре, коли почнете дотримуватись закону про підтримку державної мови? Я російський контент не поширюю принципово, а тут ви мене ще й обмежуєте в отриманні інформації рідною мовою. Це стосується не лише цієї публікації, оскільки перекладені варіанти на сайті появляються значно пізніше за російськомовні. Можливо вам потрібна допомога перекладача??? Я готовий, за помірну плату
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08.02.2021 08:05 Ответить
Тобто. Змініть мову в стрічці зверху
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08.02.2021 10:11 Ответить
Терміново вивчить англійську. Або американську. Носіння масок зменшує рівень госпіталізацій із COVID-19, - дослідження уряду США - Цензор.НЕТ 8915
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08.02.2021 11:46 Ответить
Поразительно!
Вы хотя бы школу закончили?
Вам не понятно, что при прохождении через маску воздуха с каплями с вирусом часть капель столкнётся с волокнами, прилипнет к ним и соответственно концентрация вируса в прошедшем воздухе уменьшится?
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08.02.2021 11:55 Ответить
ты наверно нобелевский лауреат? вы такой умный.
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08.02.2021 12:21 Ответить
С умными, Ваня, не нужно спорить. У умных, Ваня, нужно учиться.
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08.02.2021 16:47 Ответить
я с глупыми людьми не спорю, так как это лишено смысла.
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08.02.2021 19:37 Ответить
Не спорить, Ваня!
Учиться!
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09.02.2021 11:09 Ответить
Ну ты и слабоумный...
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08.02.2021 12:55 Ответить
Дюшик, извини, но проще объяснить я не умею....
Начни с эксперимента - опусти конец тоненькой трубочки в блюдце с водой и посмотри, что получится!
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08.02.2021 16:54 Ответить
Сразу видно что ты конец любиш в разных агрессивных жидкостях полоскать. Обозначаю тебе, слабоумному, мнение Науки - "Вирус, распространяющийся воздушно-капельным путем, остановить может только изолирующий противогаз".
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08.02.2021 17:40 Ответить
Андрейка, ну выучи для начала буквы, а?
А потом попроси воспитательницу пояснить тебе, чем "остановить" отличается от "уменьшить вероятность".
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08.02.2021 17:51 Ответить
Ты себе можешь разве что уменьшить вероятность лоботомии, но это не точно. А вирусу, и запомни это дурачек, достаточно одной свой штуки чтобы вызвать заболевание конкретное.
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08.02.2021 23:31 Ответить
Дураков, как известно, отличает редкое упрямство (которое они принимают за упорство). Попітайся подумать, придурок, если ті переходишь поле, где сто мин, и поле, где одна мина - где вероятность подорваться больше?
Надеюсь, что такой дурак как ты с криком "а какая разница?" отправится через поле со ста минами.
Счастливого пути!
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09.02.2021 11:16 Ответить
Я тебе, как слабоумному, в рамках толерантности к дибилам поясняю - сравнение мин и вирусов это сравнение теплого с кислым. Достаточно одному вирусу попасть в организм и инфекционное заболеывание гарантировано при условии отсутствия антител в крови. Так что если ты напялишь на себя\ десять масок и засунешь памперс в ...у, добившись тем самым 99процентного фильтрования вирусов, то избежать инфицирования тебе все равно не удасться, это в эксперименте доказано умными людьми.
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09.02.2021 13:32 Ответить
Мой идиот!
Ты всё также уверен, что вероятность твоего заражения не зависит от количества вирусов в единице объёма воздуха?
Надеюсь, твоя уверенность поможет уменьшить количестиво дыбилов в человеческой популяции.
Успехов!
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09.02.2021 16:44 Ответить
Я знаю одно - придурки верят что чем меньше вирусов они хватанут или выпьют, то тем легче у них будет болезнь протекать. Вот ты один из таких неполноценных. Если бы это было так, и течение болезни зависило бы от количества инфильтрованных вирусов, то мы бы имели ветрянку или бешенство разной степени тяжести. Но ты дыши через десять намордников , может хоть это поможет твоему мозгу сдохнуть от недостатка кислорода.
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09.02.2021 16:57 Ответить
Мой дигинират, а кто тибе сказал что вероятность заражения не зависит от числа поступивших в организм вирусов?
Соседка - пенсионерка Валькирьеваня или твой собутыльник кочегар Петрович?
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09.02.2021 17:02 Ответить
Особо яростному придурку - на заметку:
"08.02.21 01:20 Ношение масок уменьшает уровень госпитализаций с COVID-19, - исследование правительства США
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09.02.2021 16:59 Ответить
Если бы два года назад студент на экзамене сказал, что ношение масок уменьшает риск инфицирования или переводит вирусное заболевание из разряда опасных в неопасные - его бы выгнали из аудитории и из института с позором как дауна. Я верю что ты даун и пишешь все это от чистого сердца и не за деньги как некоторые и мне жаль тебя.
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09.02.2021 17:05 Ответить
Нда....
Знания человека - ограничены, но тупость человеческая безгранична!
Какое отношение ядовитость конкретного стакана с конкретным количеством цианистого калия (который я от всей души тебе желаю опрокинуть за отмену масок) имеет к ядовитости цианистого калия как такового?
Ну давай, удиви меня очередным пердлом твоей мисли!
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09.02.2021 17:29 Ответить
Еще раз убеждаюсь что ты стучишь клювом в клаву не за деньги а потому что просто тупой, не могущий связать в уме причину и следствие. Иди лечись...... Масочку только не забудь поправить....
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09.02.2021 17:32 Ответить
Гав-гав, пук-пук....
А собственно чего ещё ожидать от дібила, которій не смог поступить даже в нежинский техникум?Единственный вопрос - причина в его тупости или его тупость - это следствие его глупости?
Мой дигинират, а кто тибе сказал что вероятность заражения не зависит от числа поступивших в организм вирусов?
Соседка - пенсионерка Валькирьеваня или твой собутыльник кочегар Петрович?
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10.02.2021 10:12 Ответить
ИДИ УЧИСЬ, ДУРАЧЁК. Не забудь три намордника на лице поправить...
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10.02.2021 15:21 Ответить
Гав-гав, пук-пук...
Так КТО тибе сказал что вероятность заражения не зависит от числа поступивших в организм вирусов? Неуждели Клавка из пивларька, которая всё знает?
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10.02.2021 16:30 Ответить
Неплохо скулишь. Давай еще .... Таблицу умножения объясняют идиотам из милосердия к дибилам...Но его, милосердие, еще заслужить надо. Это общеизвестный факт но ты, даун, просто этого не знаешь...
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10.02.2021 16:56 Ответить
Гав-гав, пук-пук...
А по сути вопроса?
Так КТО тибе сказал что вероятность заражения не зависит от числа поступивших в организм вирусов? Неуждели Клавка из пивларька, которая всё знает?
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10.02.2021 17:08 Ответить
Ты гавкаешь и пердишь одновременно! КУ ! У тебя Ковид! Срочно меняй памперсы и намордник!
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10.02.2021 22:15 Ответить
Гав-гав, пук-пук...
А по сути вопроса?
Так КТО тибе сказал что вероятность заражения не зависит от числа поступивших в организм вирусов? Неужели собутыльник Ашотыч, который всё знает?
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11.02.2021 10:11 Ответить
Хорошо гавкаешь.... давай еще погавкай.....
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11.02.2021 11:21 Ответить
Да без вопрросов, лови:
"Достаточно одному вирусу попасть в организм и инфекционное заболеывание гарантировано при условии отсутствия антител в крови"
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11.02.2021 12:06 Ответить
Еще погавкай.....мне понравилось....Намордник только поправь...
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11.02.2021 12:23 Ответить
 
 