Ношение масок уменьшает уровень госпитализаций с COVID-19, - исследование правительства США
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В американских штатах, где ввели обязательное ношение масок, значительно уменьшился уровень госпитализаций из-за заражения коронавирусом.
Об этом свидетельствует исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В период с апреля по июль прошлого года исследователи наблюдали за уровнем госпитализаций в 10 американских штатах, где ввели обязательное ношение масок - в Калифорнии, Колорадо, Коннектикуте, Мэриленде, Мичигане, Миннесоте, Нью-Мексико, Нью-Йорке, Огайо и Орегоне.
Они обнаружили, что уже через три недели после вступления в силу указа об обязательных защитных масках, количество госпитализаций с диагнозом COVID-19 в этих штатах упало почти на 5%.
В пресс-релизе центров по контролю и профилактике заболеваний говорится, что по их исследованию, "обязательства людей всего штата носить маски имеет связь с уменьшением роста госпитализаций, связанных с COVID-19".
Сейчас в США 31 штат и столица Вашингтон объявили обязательным ношение защитных масок. Уровень госпитализаций в этих штатах значительно уменьшился среди людей в возрасте от 18 до 64 лет.
Кроме того, "на индивидуальном уровне профилактическая польза от использования масок растет, поскольку все больше людей используют маски последовательно и правильно", говорится в исследовании центров по профилактике и контролю за болезнями.
Пожалуйста, подождите...
А що діти? Діти як і дорослі, одні в масках інші без.
и от похмелья
маски от гриппа
и от кариеса (с)
Вереск стояв про переповнені шпиталі (1000 на всю провінцію).
Та й по Європі щось цього не видно.
І взагалі: нам же втирали про надійний захист від вірусу, а з дотриманням дистанції - майже 100%.
Давно картинки тієї заюзаної не постили.
А тут - лише, типу, зменшення госпіталізацій (явно маніпулятивна інфа, бо не підтверджена даними щодо тих країн, у яких примусові маски давним-давно).
И не выдали, а дёшево, но продали...*)
Схоже, цим мазохістам то буде тільки в радість
Чи є бажання носити це?
Вы хотя бы школу закончили?
Вам не понятно, что при прохождении через маску воздуха с каплями с вирусом часть капель столкнётся с волокнами, прилипнет к ним и соответственно концентрация вируса в прошедшем воздухе уменьшится?
Учиться!
Начни с эксперимента - опусти конец тоненькой трубочки в блюдце с водой и посмотри, что получится!
А потом попроси воспитательницу пояснить тебе, чем "остановить" отличается от "уменьшить вероятность".
Надеюсь, что такой дурак как ты с криком "а какая разница?" отправится через поле со ста минами.
Счастливого пути!
Ты всё также уверен, что вероятность твоего заражения не зависит от количества вирусов в единице объёма воздуха?
Надеюсь, твоя уверенность поможет уменьшить количестиво дыбилов в человеческой популяции.
Успехов!
Соседка - пенсионерка Валькирьеваня или твой собутыльник кочегар Петрович?
"08.02.21 01:20 Ношение масок уменьшает уровень госпитализаций с COVID-19, - исследование правительства США
Знания человека - ограничены, но тупость человеческая безгранична!
Какое отношение ядовитость конкретного стакана с конкретным количеством цианистого калия (который я от всей души тебе желаю опрокинуть за отмену масок) имеет к ядовитости цианистого калия как такового?
Ну давай, удиви меня очередным пердлом твоей мисли!
А собственно чего ещё ожидать от дібила, которій не смог поступить даже в нежинский техникум?Единственный вопрос - причина в его тупости или его тупость - это следствие его глупости?
Мой дигинират, а кто тибе сказал что вероятность заражения не зависит от числа поступивших в организм вирусов?
Соседка - пенсионерка Валькирьеваня или твой собутыльник кочегар Петрович?
Так КТО тибе сказал что вероятность заражения не зависит от числа поступивших в организм вирусов? Неуждели Клавка из пивларька, которая всё знает?
А по сути вопроса?
Так КТО тибе сказал что вероятность заражения не зависит от числа поступивших в организм вирусов? Неуждели Клавка из пивларька, которая всё знает?
А по сути вопроса?
Так КТО тибе сказал что вероятность заражения не зависит от числа поступивших в организм вирусов? Неужели собутыльник Ашотыч, который всё знает?
"Достаточно одному вирусу попасть в организм и инфекционное заболеывание гарантировано при условии отсутствия антител в крови"