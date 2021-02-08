Ношение масок уменьшает уровень госпитализаций с COVID-19, - исследование правительства США

В американских штатах, где ввели обязательное ношение масок, значительно уменьшился уровень госпитализаций из-за заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствует исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В период с апреля по июль прошлого года исследователи наблюдали за уровнем госпитализаций в 10 американских штатах, где ввели обязательное ношение масок - в Калифорнии, Колорадо, Коннектикуте, Мэриленде, Мичигане, Миннесоте, Нью-Мексико, Нью-Йорке, Огайо и Орегоне.

Они обнаружили, что уже через три недели после вступления в силу указа об обязательных защитных масках, количество госпитализаций с диагнозом COVID-19 в этих штатах упало почти на 5%.

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В пресс-релизе центров по контролю и профилактике заболеваний говорится, что по их исследованию, "обязательства людей всего штата носить маски имеет связь с уменьшением роста госпитализаций, связанных с COVID-19".

Сейчас в США 31 штат и столица Вашингтон объявили обязательным ношение защитных масок. Уровень госпитализаций в этих штатах значительно уменьшился среди людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Кроме того, "на индивидуальном уровне профилактическая польза от использования масок растет, поскольку все больше людей используют маски последовательно и правильно", говорится в исследовании центров по профилактике и контролю за болезнями.

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