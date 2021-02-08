Чоловік заявив про побиття поліцейськими на Черкащині: проводиться розслідування, керівництво відділу і підозрювані відсторонені

Співробітники Городищенського відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП відсторонені від виконання службових обов'язків за підозрою в катуванні чоловіка. Розпочато кримінальне провадження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сектор комунікації поліції Черкаської області, 06 лютого надійшло повідомлення про те, що в Городищенську місцеву лікарню по медичну допомогу з тілесними ушкодженнями звернувся чоловік, 1992 року народження, та повідомив про побиття. За його словами, до побиття причетні співробітники поліції.

Цю інформацію відразу почали відпрацьовувати керівництво ГУНП, поліцейські відділу інспекції особового складу УКЗ ГУНП, Черкаського управління ДВБ Нацполіції, а також працівники Територіального управління ДБР.

Попередньо встановлено, що чоловіка доставляли до відділу поліції, аби перевірити його причетність до крадіжки та шахрайства. Згодом він заявив, що його побили працівники поліції.

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Територіальне управління ДБР внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Розпочато службове розслідування. За ініціативи керівництва Головного управління Національної поліції в Черкаській області вся інформація відразу передана до Державного бюро розслідувань НПУ.

Начальник ГУНП у Черкаській області Михайло Куратченко відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу та поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину. Триває розслідування.