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Чоловік заявив про побиття поліцейськими на Черкащині: проводиться розслідування, керівництво відділу і підозрювані відсторонені

Новини Цензор.НЕТ Події

Чоловік заявив про побиття поліцейськими на Черкащині: проводиться розслідування, керівництво відділу і підозрювані відсторонені

Співробітники Городищенського відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП відсторонені від виконання службових обов'язків за підозрою в катуванні чоловіка. Розпочато кримінальне провадження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сектор комунікації поліції Черкаської області, 06 лютого надійшло повідомлення про те, що в Городищенську місцеву лікарню по медичну допомогу з тілесними ушкодженнями звернувся чоловік, 1992 року народження, та повідомив про побиття. За його словами, до побиття причетні співробітники поліції.

Цю інформацію відразу почали відпрацьовувати керівництво ГУНП, поліцейські відділу інспекції особового складу УКЗ ГУНП, Черкаського управління ДВБ Нацполіції, а також працівники Територіального управління ДБР.

Попередньо встановлено, що чоловіка доставляли до відділу поліції, аби перевірити його причетність до крадіжки та шахрайства. Згодом він заявив, що його побили працівники поліції.

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Територіальне управління ДБР внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Розпочато службове розслідування. За ініціативи керівництва Головного управління Національної поліції в Черкаській області вся інформація відразу передана до Державного бюро розслідувань НПУ.

Начальник ГУНП у Черкаській області Михайло Куратченко відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу та поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину. Триває розслідування.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Какое расследование впесту,аФАКофское?...
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08.02.2021 01:59
+3
А вы всегда были контрацептивом, или как то научились?
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08.02.2021 07:21
+3
Они так убивают, после принятия этого закона они начнут делать это чаще. Плюс это закон лишит каких либо прав водителя...
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08.02.2021 08:03
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Какое расследование впесту,аФАКофское?...
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08.02.2021 01:59 Відповісти
Не нравится Аваков - убейсяапстену.
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08.02.2021 06:29 Відповісти
А вы всегда были контрацептивом, или как то научились?
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08.02.2021 07:21 Відповісти
См. выше.
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08.02.2021 07:45 Відповісти
В діях поліцейських порушень не виявлено...
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08.02.2021 06:37 Відповісти
Сейчас Слуги Народа ЗП 2695 примут - полицейские убивать начнут.
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08.02.2021 06:39 Відповісти
Только российских алкашей.
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08.02.2021 07:47 Відповісти
Они так убивают, после принятия этого закона они начнут делать это чаще. Плюс это закон лишит каких либо прав водителя...
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08.02.2021 08:03 Відповісти
На дорогах пяне мажорне бидло збиває пішоходів і на тротуарах діте---не чіпай їх,крадіжки,розбій, наркомани все крадуть--не чіпай їх ,зато поліцейського можна принижувати,бити,вбивати. До чого ми ідемо??? Для чого нам безправна поліція? Принижують ЗСУ, поліції і все це робиться ,щоб україна була бананова держава і не була сильною.
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08.02.2021 09:40 Відповісти
та да, каждое отделение мусоров должно быть максимально похоже на Кагарлык, ну чтобы Украина не была банановой республикой и была сильной.
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08.02.2021 09:46 Відповісти
Ото просто так взяли і віддубасили!
Не вірю!
Або гавкало, або нахабно себе вело, або вже п,ять разів приводили, попереджали, або гавнюк вищого гатунку!
Написано ж, ворюк і шахрюк!
Не потрапляйте в поліцію, то і не товктимуть.
А якщо потрапили, то закрийте рота і не качайте права!
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08.02.2021 11:04 Відповісти
 
 