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Мужчина заявил об избиении полицейскими на Черкасщине: проводится расследование, руководство отдела и подозреваемые отстранены

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина заявил об избиении полицейскими на Черкасщине: проводится расследование, руководство отдела и подозреваемые отстранены

Сотрудники Городищенского отдела полиции №2 Черкасского РУП ГУНП отстранены от исполнения служебных обязанностей по подозрению в истязании мужчины. Начато уголовное производство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Черкасской области, 6 февраля поступило сообщение о том, что в Городищенскую местную больницу за медицинской помощью с телесными повреждениями обратился мужчина 1992 года рождения и сообщил об избиении. По его словам, к избиению причастны сотрудники полиции.

Эту информацию сразу начало отрабатывать руководство облуправления полиции, полицейские отдела инспекции личного состава, Черкасского управления департамента внутренней безопасности, а также работники Территориального управления ГБР.

Предварительно установлено, что мужчину доставляли в отдел полиции, чтобы проверить его причастность к краже и мошенничеству. Впоследствии он заявил, что его избили сотрудники полиции.

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Территориальное управление ГБР внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Начато служебное расследование. По инициативе руководства Главного управления Национальной полиции в Черкасской области вся информация сразу передана в Государственное бюро расследований НПУ.

Начальник ГУНП в Черкасской области Михаил Куратченко отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и полицейских, подозреваемых в совершении преступления. Продолжается расследование.

Также читайте: Дело о пытках и изнасилованиях в Кагарлыке: пятерым полицейским вручили обвинительные акты, - ГБР

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Топ комментарии
+3
Какое расследование впесту,аФАКофское?...
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08.02.2021 01:59
+3
А вы всегда были контрацептивом, или как то научились?
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08.02.2021 07:21
+3
Они так убивают, после принятия этого закона они начнут делать это чаще. Плюс это закон лишит каких либо прав водителя...
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08.02.2021 08:03
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Какое расследование впесту,аФАКофское?...
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08.02.2021 01:59 Ответить
Не нравится Аваков - убейсяапстену.
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08.02.2021 06:29 Ответить
А вы всегда были контрацептивом, или как то научились?
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08.02.2021 07:21 Ответить
См. выше.
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08.02.2021 07:45 Ответить
В діях поліцейських порушень не виявлено...
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08.02.2021 06:37 Ответить
Сейчас Слуги Народа ЗП 2695 примут - полицейские убивать начнут.
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08.02.2021 06:39 Ответить
Только российских алкашей.
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08.02.2021 07:47 Ответить
Они так убивают, после принятия этого закона они начнут делать это чаще. Плюс это закон лишит каких либо прав водителя...
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08.02.2021 08:03 Ответить
На дорогах пяне мажорне бидло збиває пішоходів і на тротуарах діте---не чіпай їх,крадіжки,розбій, наркомани все крадуть--не чіпай їх ,зато поліцейського можна принижувати,бити,вбивати. До чого ми ідемо??? Для чого нам безправна поліція? Принижують ЗСУ, поліції і все це робиться ,щоб україна була бананова держава і не була сильною.
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08.02.2021 09:40 Ответить
та да, каждое отделение мусоров должно быть максимально похоже на Кагарлык, ну чтобы Украина не была банановой республикой и была сильной.
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08.02.2021 09:46 Ответить
Ото просто так взяли і віддубасили!
Не вірю!
Або гавкало, або нахабно себе вело, або вже п,ять разів приводили, попереджали, або гавнюк вищого гатунку!
Написано ж, ворюк і шахрюк!
Не потрапляйте в поліцію, то і не товктимуть.
А якщо потрапили, то закрийте рота і не качайте права!
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08.02.2021 11:04 Ответить
 
 