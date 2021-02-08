Прем'єр Баварії закликає не скасовувати карантинні обмеження в Німеччині: припустимося помилки - буде третя хвиля COVID-19

Німеччина поки не має скасовувати введені через пандемію коронавірусу обмеження, щоб уникнути третьої хвилі поширення інфекції

Таку думку висловив прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що в цілому обмеження повинні бути продовжені на деякий час", - сказав він телекомпанії ARD.

Політик зазначив: "Немає сенсу скасовувати їх зараз. Уявіть собі: ми відкриваємо все відразу, а через два-три тижні опиняємося в ситуації, яка може бути навіть гірше, ніж була раніше".

"Якщо ми зараз припустимося помилки, у нас буде третя хвиля", - попередив він.

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Він зробив цю заяву в переддень запланованої на середу зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель і лідерів 16 федеральних земель країни. На ній планується обговорити, чи варто послабити обмеження з 15 лютого чи продовжити дію ізоляційних заходів, введених у середині грудня.

За словами Зедера, на зустрічі варто було б обговорити і виробити бачення шляхів виходу з ізоляції.

У Німеччині загальна кількість інфікованих COVID-19 з початку пандемії наближається до 2,3 млн, від пов'язаних з коронавірусом захворювань померли 61,6 тис. осіб.